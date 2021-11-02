Modanın sonu yoktur, hayat devam ettikçe moda sonsuzlaşır

Moda dünyası öyle bir dünya ki gün geçtikçe zenginleşmeye devam ediyor. Moda sektörü hiç bir zaman ölmeyen hep kendini yenileyen bir sektör. Bu hafta Aziz Karataş ile bir çay söyleşisi adlı köşemizde modanın genç yenekleri olan Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa ile moda dünyası üzerine söyleştik.

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Röportajımıza başlamadan önce “kendinizden biraz bahseder misiniz?

E.K: 32 yaşında bir moda tasarımcısıyım. Adıyaman Gerger ilçesinde dünyaya geldim. 2000 yıllarında İstanbul’a geldim ve tekstil sektörüne adım attım. Çocukluğumdan beri hep içimde moda tasarımcısı olma hayali vardı fakat bazı nedenlerden dolayı moda tasarımı okuyamadım ama bir çok tekstil firmalarda çalışarak kendimi geliştirdim. Bununla yetinmedim çok çaba sarf ettim mücadele ettim hayallerimi gerçekleştirmek için.

Hayalim moda tasarımcısı olmaktı bunu başaracağıma inanıyordum ve bunu başardım. Nişantaşı'nda Showroomum olan Glamour Vav markasını kurdum. Amacım yakın bir zaman içerisinde firmamı dünyaya da duyurmak ve kişiye özel tasarımlar yaparak bir çok ünlünün tercihi olmaya devam ediyorum.

S.P: 32 yaşında İranın Şiraz şehrinde dünyaya geldim 15 yaşında modaya ilgi duydum ve 2 yıl boyunca moda eğitimi aldım ve daha sonrasından tekrardan moda eğitimi almak için Şiraz üniversitesini kazandım ve eğitim yılımı başarıyla tamamladım. Sonrasından yüksek lisans yaptım. Bu sürede eğitim öğretim hayatımı devam edebilmek için hem okudum hem bir tekstil firmasında çalıştım. 22 yaşımda ise Şiraz’da yoğun talep üzerine kendi showroom açtım 7 sene hizmet vermeye devam ettim işime ve bu süre zarfı içinde yurt dışı bağlantılarım olup Şiraz’dan Avrupa’ya sipariş yolluyordum fakat benim hayalim bu değil hayalimdeki şey ünlü bir modacı olmak.

Tasarımcı olmaya nasıl karar verdiniz?

E.K: Tekstil sektörüne başladığımda yaşım oldukça küçüktü ömrümün yarısından fazla tekstil firmalarında geçti diyebilirim ama pes etmedim bir hedefim vardı zaman geçtikçe bilgi ediniyordum sonra bir ışık olduğunu hissettim aklıma hep farklı farklı tasarımlar geliyordu ve bu bana aşırı derecede ilham veriyordu sonra bir kaç elbise ile denemeye başladım his ve el becerimle harika elbiseler yaratmaya başladım.

S.P: Çizmeyi çok seviyordum büyüklerim de benim yeteneğimi teşvik etti bende severek bu mesleğimi icra etmeye başladım.

Moda dünyasındaki gelişmeler son zamanlarda birçok "tasarımcının" doğmasını sağladı, sizin farkınız nedir?

E.K: Öncelikle şunu belirtmek istiyorum herkesin kendine göre bir farkı vardır mesela bir çok tasarımcının yapamadığı (kalıp kesim dikim) buna benzer hiç birini yapamıyor ama Benim farkım şu, tasarladığım bir elbisenin kalıp kesim dikim olsun herşeyini yapabilme kabiliyetim var. Eminim ki her tasarımcının istediğidir kendi tasarladığı bir elbiseyi yapmak buda gerçekten insana ekstra bir ilham veriyor ve bu beni çok mutlu ediyor.

S.P: Ben mesleğimde iddalıyım bu idolümün sonsuza kadar devam ettireceğim.

Koleksiyonlarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? Nelerden ilham alıyorsunuz?

E.K: Modaya ilham veren herşey hayatın içindedir günlük hayatımızda karşımıza çıkacak herşey bir ilham kaynağıdır özellikle koleksiyonlarıma başlarken kumaş ve kumaş desenleri olsun asırı derecede ilgimi çekiyor bana daha çok ilham veriyor.

S.P: Ben yaratıcıyım ilhamlarımı doğadan süzerek hiçbir kopya almam tamamen kendim tasarlarım.

Aksesuar kullanımı sizin için önemli midir? Tasarımlarınız da kullanır mısınız?

E.K: Evet, kesinlikle kullanırım aksesuar olmazsa olmazımdır. Çünkü aksesuar bir elbiseyi zengin ve şık gösterir ama aksesuarı kullanmayı bilmek kesinlikle bir zevk işidir bu aksesuarı doğru yere koymak ve tüm havayı değiştirebilmektir. Bu nedenle ne kadar çok aksesuar kullanırsanız kullanın bu konuda kendinizi geliştirirsiniz. Zaman içerisinde stil sahibi ve şık biri haline gelebilirsiniz.

S.P: Tabii ki önemlidir, aksesuar kolleksiyonları zenginleştirir.

Kişiye özel tasarımlar yapıyormusunuz?

E.K: Evet, kişiye özel tasarım yapıyorum özellikle markamı Glamour Vav olarak açtıktan sonra tamamen kişiye özel tasarımlar yapmaya başladım. Herşey planladığım gibi gidiyor tüm çabalarımla harika bir şekilde ilerliyorum.

S.P: Evet, kişiye özel tasarımlar yapıyorum ve bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim.

Tasarımlarınız gelişim sürecinde edindiğiniz tecrübeler size neler kazandırdı?

E.K: Tecrübe edinmek bambaşkadır insana ekstra bir katkı sağlıyor koleksiyon hazırlarken hele ki kişiye özel tasarım yaparken aşırı derecede fikir ve yön veriyor.

S.P: Tecrübelerim hiç bir zaman beni yanıltmadı. Daha çok hırslı olmama teşvik etti.

Sürekli bir şeyler üretiyorsunuz, bir şeyler yaratıyorsunuz. Motivasyonunuz gittikçe artıyor mu, yoksa baştaki heyecan çok bambaşka bir şey miydi?

E.K: Evet sürekli atölyemde bir şeyler üretiyorum motivasyonum çok yüksek gün geçtikçe motivasyonum daha da yükseltmekte çünkü işimi severek yapıyorum kendi işini yapmak gurur verici.

S.P: Her zaman ürettiklerimden yenilikler yaratıyorum motivasyonum ilk heyacanımdaki gibi.

Tasarımlarınız ile ulaşmayı amaçladığınız hedef kitleniz nedir?

E.K: Öncelikle Türkiye’nin dört bir yanı olmakla beraber dünyaya açılma hedefim var. Hem kendi adıma hemde ülkem adına faydalı olmak, sesimi ve imzamı duyurmak istiyorum.

S.P: Büyük bir marka olmak modanın sonu yoktur hayat devam ettikçe moda sonsuzdur.

Modanın her geçen gün gelişmekte olduğuna şahit oluyoruz. Bulunduğumuz zamanda moda dünyasının bulunduğu konumu değerlendirmenizi istersek neler söyleyebilirsiniz?

E.K: Aslında tüm dünyada bakıldığı zaman şuan Türkiye'yi ön planda görüyorum çünkü Türkiye aşırı derecede moda olsun tekstil olsun çok iyi bir konumda.

S.P: Moda yeniliktir moda kişiye yakışan ve kişilik kazandıran hatırda kalıcılık bırakması.

Moda dünyasında gelecekte ne gibi gelişmeler ön görüyorsunuz?

E.K: İnsanların işbirlikleri artacak defileler daha çok modern haline gelecek insanların beklentileri her daim üst seviyede olacağına ve bu konu da Türkiye moda çapında daha çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum.

S.P: Moda dünyası gelecekte çok daha moderen olma yolunda yeniliklerle beraber klasik bir karma gelişmeler olacak.

Sizin işlerini en çok beğendiğiniz tasarımcılar kimler? Neden bu isimler?

E.K: Bir çok tasarımcı var örnek gösterebileceğim biri yok herkes kendince iyidir herkesin kendine göre bir farkı vardır.

S.P: Benim babam bana hep bijan pakzad gibi tasarımcı olacaksın derdi bende bijan pakzadı idolim olarak seçiyordum. Bu tasarımcı dünya başkanlarını giydiriyordu vehala butikte imzası renklerde rumizini markalaştırmıştır.

Sizce tasarımda yaratıcılık mı önemli, farklılık ve özgünlük mü yoksa kullanılabilirlik mi?

E.K: Aslında bir elbise tasarımında yaratıcılık farklılık çok önemli moda tasarımın inceliği burada önemli olan dengeyi yakalamak ve bunu tecrübe haline getirmek.

S.P: Tasarımcılık yaratıcılıkla beraber kullanılabilirlikte önemlidir bununla beraber özgürlükte düşünürüm incelik moderende göz önüne gelir.

Peki, tasarımlarınızla yurt dışına açılma konusunda girişimleri var mı?

E.K: Ciddi bir calışma içerisindeyim henüz GLAMOUR VAV yanı markamın Türkiye de moda dünyasında sesi yankılamaya başladı öncelikle kendi ülkemde saygı değer kalıcı bir yer edindikten sonra yurtdışı planlarımı aktif hale getirmeyi hedefliyorum hedeflediğim yolda daima başarılı olacağıma inanıyorum.

S.P: Var tabi yurt dışına tasarımlarımı tanıtmak moda yeniliklerimi kabul ettirmek ve projelerimi sunmak için bir arayış içerisindeyim ip uçları bende saklı planlarım var.

Son olarak gelecekteki projelerinizden ipuçları alabilir miyiz?

E.K: Şu an koleksiyon aşamasındayım ama projelerim var yeni yılda 2022 de defilemi yapmayı planlıyorum.

S.P: Projelerimden ipucları çalışmalarımın gelişmelerine göre sıralanılacaktır her gelişmeleri uygulayacağım.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…