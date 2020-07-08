ÜNLÜ EĞLENCE MEKANI PORTEX’İN SAHİBİ LÜTFÜ SAPMAZ

MESLEKTAŞLARIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA

RÖPORTAJ: YAŞAR ŞENYÜZ

Lütfü bey sizler bu pandemi sırasında nasıl etkilendiniz?

Üç aydan beri biliyorsunuz pandemi dönemi ile bütün sektörler kendi insiyatifleri ile kapandı ama doğrusunu yaptılar. Devlet kararı ile kapatılan iki sektör vardı, berber kuaförler ve bizim gibi yeme içme mekanları. Bizler İçişleri Bakanlığının genelgesi ile kapatıldık ve İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bu ay açıldık. Tabiki yeni dönemde ki etkinlikler, organizasyonlar ve düğünler çok tat tuz verici gözükmediği için, hatta ve hatta düne kadar nasıl olacağı belli olmadığı için bu yaz ve geçtiğimiz üç ay boyunca evlenecek olan çiftler düğünlerini ya iptal etti yada vaz geçti. Peki ne yaptılar; şahitler eşliğinde nikah dairesinde evlendiler gittiler veya bizim gibi mekanlarda küçük kokteylerle, bir iki saatlik aktivitelerle nikahlarını gerçekleştirip dağılmanın derdine girdiler.





Peki eski ciroları yakalayabiliyor musunuz?

Bizler 5-6 saat boyunca 300-500 kişilere hizmet vererek elde ettiğimiz ciroları 1-2 saate 30-40 kişilerle elde etmemiz mümkün değil. Bu sebeplerden dolayı bu dönem bizim için sancılı geçiyor. Tahmin demeyeyim ama temennimiz Eylül de normalleşmeye başlıyacağını, sonrasında da yavaş yavaş eski tempolarımıza geri döneceğimizi umuyorum. Tamamen eski normale dönmemiz de sanıyorum aşının bulunması yada virüsün mutasyona uğraması ile bir yılı bulacaktır. Bu dönemde insanlar okulların da kapanması ile kendilerini İstanbul dışına attılar, şu anda İstanbul’da müşteri de yok, bizim müşteri sekmentimiz de zaten istanbulu terk etmiş durumda.

Yani küllüm zarar mı diyorsunuz?

Bizler aslında bu dönemde kapalı kalsak daha karlı olabiliriz ama hem personelimizin işe gelip gitme motivasyonu için, hemde özlediğimiz dostlarımızla bir arda olmaya vesile olmak adına kapılarımızı açtık.

Sizce sektörde kapanmalar iflasların olma hitimali nedir?

Sektör açısından şöyle bir üzüntümüz var, Türkiye’de bizim sektörümüzde faaliyet gösteren işletme sayısı yaklaşık yüz bin. Bu yüz bin işletmede isthidam ettiğimiz personel sayısı yaklaşık olarak iki milyon kişi, bu da Türkiye istihdamının yaklaşık olarak yüzde sekizine tekabül ediyor. Bu pandemi süresince ekonomik kriz boyutuna yansıması sektörün yüzde otuzu ile ellisi arasındaki işletmenin çok çok çok zor durumda olduğunu biliyorum, şunu unutmayalım bu yüz bin işletmeyi açan meslektaşlarımın tamamı iyi niyetle istihdam sağlayarak doğru hizmet vermek amacı ile önemli yatırımlar yapmışlardır. Buradan sonra işin ekonomik boyutunu tahmin etmek hiç hoş değil ama şunu söyliyeyim allah hepimizin yardımcısı olsun.