Mert Davran: Keşke babamda beni izleyip gururlanabilseydi

Uzun süredir takip ettiğim genç bir sanatçı var. Sahnelerin en sevilen ismi, güzel sahne performanslarına imza atıyor. Rap müziğin popüler olduğu günümüzde, pop müzik şarkısı "Şöhret" ile hem kıpır kıpır sözleri hem eğlenceli klibiyle içimizi ısıttı. Henüz yolun çok başında ama basamakları çabuk atlayacağına inanıyorum. Mert'i tanıdım ve ben çok sevdim, sizde tanıyın istedim ve bu kez teybimi mesleğinin ümit vaat eden bir yeteneğine uzattım.

Sevenlerin adına soruyorum: Işıklar sönüp evine gittiğinde nasıl bir Mert Davran var?

İnanılmaz mutlu ve gururlu! Saçma gelecek belki ama ben sahneden indikten sonra heyecanlanıyorum o adrenalinle yatağa yattığımda bile hemen uyuyamıyorum.

“Şölen” şarkısı hangi duygularımıza tercüman?

Ben bundan daha 1 yıl önce şöyle tüm yakın arkadaşlarımı toplayıp çok eğleneceğimiz bir klip çekelim diye düşünürken, karşıma “Şölen” çıktı ve dedim ki evet tam olarak insanların her dinlediğinde, pozitif bir enerji yükleneceği bir şarkı. Kesinlikle hayalimdeki şarkıydı, klipte böyle bir şeydi beni en eğlenceli şekilde yansıttığını düşünüyorum.

“Şölen” şarkısının klibi bize ne anlatıyor?

Klip yönetmenimiz Ecem Gündoğdu benim çok yakın görüştüğüm bir arkadaşım, görüntü yönetmenliğini de Veli Kuzlu yaptı. Ben hayalimi anlattım “çok eğlendiğimiz herkesin şıkır şıkır giyindiği tam bir şölen tadında bir klip olsun” dedim Ecem’de bunu gerçekleştirdi.

“Şölen” şarkısının Mert Davran kariyerine katkısı olur mu?

Ben yaklaşık 10 yıldır gece hayatının içinde sahne alan birisi olsamda sonuçta insanların beni tam olarak tanıma süreci 2016’da “İkimize Benzer” şarkımla oldu. Şölen’de onun üzerine miss gibi oldu ikisi de ayrı ayrı beni yansıtan ve çok içime sinen şarkılar.

Bu çalışmanın “İkimize Benzer” şarkısından farkı nedir?

İkisi arasında bir kıyaslamaya girmedim hiçbir zaman, o benim ilk göz ağrım, Zeki Güner’e minnet borçluyum bu konuda, ama Şölen’de kıpır kıpır bir yanım ortaya çıktı. Dinamik, enerjik, akılda kalıcı tekerleme sözleriyle sevdirdi kendini.

İtiraf etmeliyim ki; “Şölen” şarkını ilk dinlediğim an “pop müzik piyasasının bu tarz şarkılara ve bu kadar kaliteli kliplere ihtiyacı var” dedim.

Daha ve daha da güzellerine inşallah, bu yol çok uzun ve bizler seçici davranmak zorundayız. Şarkı, aranje, klip ve bir duruş olarak.

Rap müziğin altın çağını yaşadığı bir dönemde, pop müzik şarkısı “Şölen” dinleyiciden ne gibi dönüşler aldı?

Olumsuz neredeyse hiç bir yorum almadım, alsam da ben insanlar ne sever ne ister diye yaşayan birisi değilim. İçime sineni aklıma yatanı yapmayı tercih ederim. Rap müzik yıllardır belki de hak ettiği yerde değildi. Bence her dönemin insanı olabilmeyi başarabiliyor olmak lazım yaptığınız şarkılarla, evet yeniliğe açık ama bir tarzınızda olmalı rap müzik moda diye rap okuyacağımı düşünmüyorum.

Müzik dünyasında hırslı görmüyorum Mert Davran’ı.

Değilim hiç bir zamanda olmadım! Büyük hırslar bir süre sonra egoyla hatta kibirle sizi yönetmeye başlıyor o en fenası. Her zaman ne istediğimi, kapasitemi ve bunun üstüne neler katabileceğimi bilerek yaşadım.

Bir mesleğiniz daha var. Aynı zamanda Güneş öğretmenisiniz. Devam ediyor musunuz Güneş öğretmenliği yapmaya?

Öncelikle bu bir meslek değil çünkü bunun için para almıyoruz tamamen gönül işi. Evet, bunu beni çok yakın tanıyanlar bilirler, yaklaşık 10 yıldır bir program dâhilinde insanlara kozmik enerjiler ile evrensel bilgileri anlatıp açıyoruz seminerlerimizde.

Kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddette artış, endişelendirmiyor mu?

Bu olanların hepsinin evrensel bir program dâhilinde olduğunu fark edebilecek bir bilinçteyim fakat dünya bilincimizle bakıldığında korkunç ve birçok evrimsiz varlıkla bir arada maalesef yaşamak durumunda kalıyoruz.

Erkeklere neler söylemek istersiniz?

Erkek ya da kadın diye ayırmak istemiyorum “makul bir vicdan bütünlüğünde” buluşmayı temenni ediyorum. Her şeyden önce bütüne ve yaratılmış olan her şeye yaratandan ötürü saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum.

Hakkınızda yanlış bilinen şuan fırsat verilse düzeltirim dediğiniz konu var mı?

Yanlışlar ya da doğrular kişilerin kendi düşünceleri ve bilinç düzeyleri sonucunda analiz edip vardığı bir noktadır, eğer birileri beni ya da bir olayı yanlış anlamaya müsaitse benim söylediğim üç cümle onun fikrini değiştirmez, zaten her türlü anlamak istediği şekilde anlayıp kendi yönünden bakacaktır.

Müzik sektörüne girdiğinden beri nelerin farkına vardın?

İnsanların gözü dönmüş! Hırsları uğruna değişebileceklerini, aslında yeni çıkan ve beğendiğin bir şeyi en azından harcadığı emekten ötürü takdir etmeyi bilmek gerektiğini ve daha nicelerini…

Kariyerinizde pişmanlıklarınız, keşkeleriniz var mı?

Keşkeler ve pişmanlıklar hayatımızın en sağlam dersleridir!.. Aslında yeter ki bunu fark edebilelim, benim henüz keşke diyebilecek kadar uzun bir kariyerim olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca her saniye bir şeyler öğreniyorum tabii değişim dönüşüm şart.

Camiada Mert Davran’ı en çok rahatsız eden şey ne diye sorsak?

İnsanların Mert Davran’maması!

Mert Davran olmak için erteledikleriniz veya vazgeçtikleriniz?

Mert Davran olmak için değil tabii ki de ama iş yoğunluğu nedeniyle bir çok özel günlerinde sevdiklerimin yanında olamadım, vazgeçtiğim en büyük şeyde uykum.

Sırtını güvenle yasladığın hayat arkadaşın var mı?

Annem ve abim.

Sanatçı siyasete mesafeli mi olmalı?

Fanatizm bir biat ölçüsüdür! tabii ki herkesin bir görüşü olmalıdır fakat fanatikliğin doğru olmadığını düşünenlerdenim.

Geçmişe dönüp baktığınızda sizden 2 tane cümle istiyorum: 1. Keşkeyle başlasın 2. İyikiyle…

İyi ki en ama en severek yaptığım şeyi kendime iş olarak seçmişim.

Keşke babamda beni izleyip benle gururlanabilseydi.

Bir milyon tl paranız olsa ne yapmak isterdiniz?

Olmadığını nerden biliyorsun. (Gülüyor) Bankaya faize yatırırdım, mal mülk almak benlik şeyler değil.

Türkiye’de rezil olunmadan şöhret olunmuyor mu? Peki Mert Davran için ''şöhret" ne anlama geliyor?

Valla doğru bir tespit, tebrik ediyorum. Kendini komik hatta rezil bir duruma düşürdüğünde daha da parlıyorsun bu ülkede net! Ama ben şöhretinde iyisi ile güzeli ile gelmesi taraftarıyım.

Mert bey, bize bir gününüzü anlatın dersek neler anlatırsınız?

Bir günüm diğerini tutmuyor! Hepsi ayrı yoğunluk içerisinde, gündüzleri uyuyorum genelde normal insanların aksine, çünkü haftada 4 bazen 5 sahne aldığım için dinlenmem ve sesime dikkat etmem gerekiyor.

Ne yaptığımdan ziyade ne yapamadığımı anlatabilirim, spora ve arkadaşlarıma gereken vakti ayıramadığımı düşünüyorum.

Bir sanatçı olarak nasıl hatırlanmak istersiniz?

Her şeyden önce bir insan olarak çizgisini hiç bozmadı. Her daim enerjik ve insanın gördüğünde bile enerjisini yükselten, “iyi ve kötü günde de hep yanımda olan biriydi” demeleri beni mutlu eder.

Bu son sorum. Sevgili okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Her ne olursa olsun sevdiğiniz işle uğraşın çünkü ancak o zaman; başarıda, mutlulukta, bollukta ve berekette gelir. Dünyasal olayları anlamaya çalışıp çokta kafa yormak yerine bu koskoca evrende yalnız olmadığınızı bilin ve ne kadar özel bir varlık olduğunuzu hatırlatın kendinize. Son olarak da önce kendinize mert davranın.

90’lar tadında sorular…

Yaş-Boy-Kilo: 32 - 1.83 - 88

Burcu: Boğa

Ayakkabı numarası: 42

Göz rengi: Kahverengi

Saç rengi: Açık Kahverengi

Arabası: Ehliyetim bile yok

Kullandığı parfüm: Comme des garçons 2 gri şişe

Sevdiği renk: Kırmızı/Siyah

Sevdiği yemek: Uzak doğu mutfağı

Sevdiği içki: Jager maister

En sevdiği tatil yeri: Alaçatı

En sevdiği sanatçılar: Zeki Müren, Kenan Doğulu, Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Gülşen

İdeal tipi: Güzel gülümsesin

Tuttuğunuz takım: Beşiktaş

Ne tür müzik dinlersiniz: Müzik evrenseldir, ruh halime göre değişebiliyor

En sevdiğiniz şarkı ve nedeni: Hiç düşünmemiştim

Yaptığınız en büyük çılgınlık: Çok temkinli ve programlı biriyim, öyle çılgınlıklara pek yer yok hayatımda

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız: Değer verdiklerim için sonsuz bir hoşgörü ve fedakarlığım vardır

Sizi sevenin sizin için neler yapması hoşunuza gider: İlgi hoşuma gider

Şu an ruhunun olmak istediği yer: Roma

İzlemekten keyif aldığın TV programları neler: En eğlendiğim dizi “Yasak Elma” onun dışında netflixte takılıyorum

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan: Annem ve memo

Hayvan besliyor musunuz: Hayır

Aşk her şeyi affeder mi: Sadece aşk değil insan belli dozda bence affedici olmalıdır

Benzetildiğiniz biri var mı: Berksan ve Alex’e çok benzeten oluyor

En büyük hayaliniz: Müzik sektördeki birçok ismin hayalidir, Harbiye açık hava sahnesinde olmak

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: Güneşim

Röportaj: MURAT FIRAT