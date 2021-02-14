Mert Çakırcalı: ‘Düşüncelerin Karantinası’ bastırılmış bir karamsarlığın eseridir

Başarılı yazar Mert Çakırcalı ile yazın hayatına ve “Düşüncelerin Karantinası” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Mert Çakırcalı kimdir?

Mert Çakırcalı, kendi halinde ve dünyasında huzur bulmaya çalışan, 18 yaşında genç bir bireydir. Kendisi, şu an Işık Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyor. Kendimden, birinci ağızdan bahsetmem gerekirse; bu yaşımda içindeki kimyayı dinleyerek edebiyata farklı bir açı kazandırmaya çalışan bir gencim. Belki hedefim çok yüksek; ama ne malum ulaşamayacağım?

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Sanata çocukluğumdan beri ilgim vardı. Farklı farklı alanları denedim. Perküsyonla başladım, resimle devam ettim. İlgim, bir şekilde edebiyata kaydı ve özellikle karantina döneminde her gün okudum, yazdım. İçimden geldiği gibi yazdım. Kendimi dinledim yalnızca. Özellikle Şule Gürbüz’ü okuduktan sonra motive oldum. O da “Kambur” adlı romanını benim gibi 18 yaşında yazmış ve yayımlatmış.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Bilge Karasu, Ferit Edgü, Borges, Hasan Ali Toptaş, Murathan Mungan esinlendiğim yazarlardan. Bu isimler, daha çok dil ve anlatım açısından beni etkiledi. İşlediğim konular, tamamıyla kendimle ilgili. İçimde yıllardır biriktirdiğim, belki de her gün düşündüğüm ve düşünüyor olduğum şeyleri yazdım, yazıyorum. Bir de ilhamın geldiğine inanmam. Biz de ona gitmeyiz. Ortada bir yerde buluşmalı ilhamla.

Geçtiğimiz kasım ayında okurlarla buluşan “Düşüncelerin Karantinası” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Diyebilirim ki bu kitap, bastırılmış bir karamsarlığın eseridir. Genç olmanın getirdiği tezcanlılıkla isteyip de ulaşamadığım şeylere bir çağrı niteliğindedir belki de. Yine de hep söylerim; ne yaptıysam dil ve anlatımda yaptım. Edebiyatta beni cezbeden şey, her zaman dil ve anlatım biçimi olmuştur. Kendi yazdıklarımda en çok buna dikkat ederim. Olabildiğince az ve öz kelimeyle anlatırım anlatmak istediğimi. Yazarlık kursları gibi yazını belli kalıplara sokmaya çalışan uygulamalara da karşıyımdır. Bu sebeple kuralsız ve kalıpsız bir biçimde yazdım bu kitabı. Kitabı yazmamın bir sebebi de aslında kendimi değersiz hissetmekten alıkoymaya çalışmamdır. Bir şeyler yapmış olmanın, ortaya bir şeyler koymuş olmanın verdiği gücü hissetmek istedim.

“Düşüncelerin Karantinası” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Gençlerin hafife alınmaması gerektiği mesajını veriyor, diyebilirim. İçimizde sakladığımız cevheri, karamsarlığı bastırmamamız ve onu da aynı mutluluk gibi korkmadan yaşamamız gerektiğini gösteriyor. Birileri bizi beğensin, sevsin diye kendimizi yok saymamamız gerektiğini, her insanın arzu ve emelleri olduğunu açıkça okurun yüzüne vuruyor. Düşünmenin, düşünme eyleminin insanı korkutmaması gerektiğini, yalnız kalınca, izole olunca ortaya neler çıkabileceğini gösteriyor. Benim bile henüz bilmediğim birçok şeyi gösteriyor olabilir. Okudukça, yazdıkça ortaya çıkacak bu gizler.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Kitabın ismi, hem içinde bulunduğumuz zor karantina koşullarına bir vurgu yapıyor hem de düşüncelerin beni karantina altına aldığını belirtiyor. İnsanın kendini kapatmasıyla düşüncelerinin de onu kapatabileceğine vurgu yapıyor.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Açıkça söylemek gerekirse satış rekorları kıracağını hayalime bile getiremiyorum. Benim bu kitaptan tek beklentim, edebiyatseverler tarafından okunması. Bunun devamı gelecek. Belki de bu kitapla yalnızca kendimi tanıtmış olacağım.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Kitabımı, yazdıktan aylar sonra elime alıp okumaya başladım. Başta korktum, utandım. İnsanın kendi yazdıklarını okuması çok zor olabiliyor. Kitabı bitirdiğimde dil ve anlatım bakımından büyük bir tatmin hissi yaşadığımı belirtmeliyim. Yazarken hissettiklerimi okurken daha farklı bir şekilde hissettim. Şunu belirtmeliyim ki bu kitap, herkese göre değil. Daha önce 1950 kuşağı yazarlarını okumamış olan okurlar, noktalama işaretleri ve kurguya fazlasıyla takılabilirler. Noktalama işaretlerini bilinç akışı kısımlarında kullanmamak, beni yazarken en çok tatmin eden şey. Bu da bazı okurlara yorucu ve karmaşık gelebilir.

Yazarken örnek aldığınız, izinden gitmeyi hedeflediğiniz yazarlar var mı?

Olmaz olur mu? Öncelikle 1950 kuşağı yazarlarını fazlasıyla örnek aldım, diyebilirim. Bu dönemde Türk edebiyatı öykücülüğü, zirvesine ulaştı. Yepyeni anlatım teknikleri, kurgulama yöntemleri ortaya çıktı. Bu yazarların başında benim için Bilge Karasu bulunuyor. Sonrasında ise Ferit Edgü, Vüsat Orhan Bener, Leyla Erbil, Tezer Özlü gibi isimler. Murathan Mungan ve Şule Gürbüz’den de etkilendiğimi belirtmeliyim. Yabancı yazarlardan ise Jorge Luis Borges ve Julio Cortazar’ı çok beğeniyorum. Bunlara Raymond Federman da dahil edilebilir. Kendimi bu insanların içinde görmeyi çok isterdim.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

Evet, neredeyse hazır, diyebileceğim bir dosyam bulunmakta. Bu kitabım, Düşüncelerin Karantinası’ndan, kurgu bakımından biraz daha farklı gibi görünüyor. Dil ve anlatımda da kendi gelişimimi gözlemledim bu dosyamda. Bahsettiğim dosyamı farklı yayınevleriyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Luna Yayınları, benim için çok güzel bir başlangıç oldu. Bu yayınevinde çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Herkese daha fazla okumasını öneriyorum. Konfor alanımızdan çıkıp farklı nitelikte yazarları ve kitapları da okumalıyız. Yalnız okurken de yaşamayı unutmamalı. Gerek dünya gündemi gerek ülke gündemi son derece hareketli. Bitmek bilmeyen ve belki de bitmeyecek zor günler yaşıyoruz. Bu zor günlerde herkese kendine vakit ayırmasını ve hayatın farklı noktalarını keşfetmesini dilerim. Bu röportajı okudukları için de onlara teşekkür ediyorum. Umarım, kitabımı okurlar ve okuyanları aynı dünyanın farklı noktalarına götürebilirim.