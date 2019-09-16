Meltem Satun ile sohbet

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Sadri Alışık Kültür Merkezi’ nden mezun oldum. Nedret Selçuker’ den M.E.B onaylı diksiyon eğitimi alarak gemi indirme ve açılış törenlerinde, panellerde sunuculuk,bir çok ulusal radyoda ürün reklamlarının seslendirmesini yaptım.

Yarışma programıyla başladığım canlı yayın tecrübem alışveriş kanalında devam etti. Seçim programı, Fuar Özel adıyla fuar programı, ‘’Meltem ile Başkadır Memleketim” turizm programı,”Sağlıklı Yaşam” sağlık programı , ”Lezzetli Sohbetler” yemek programı,’’Meltem Satun ile Başarı&Yorum’’ programı ile devam ettim. Okullarda meslek tanıtım günlerinde Sunuculuk mesleğinin detaylarını öğrencilerle paylaştım. Yıllardır farklı tarzlarda programlarla her gün canlı yayın yaptıktan sonra altı yıldır kendi hazırlayıp sunduğum ”Meltem ile Yaşama Dair” programımı yapmaktayım. Şuanda her Çarşamba saat 20.00’de Egetürk TV ekranlarındayım.

Programlarınızda en çok nelere dikkat ediyorsunuz ?

Gündemi takip etmeye çalışıyorum. Meltem’le Yaşama Dair’de adı üstünde yaşama dair her konuya yer veriyorum. Genelde medyada zaten bütün kanallara çıkan alanında uzman konuklara yer veriyorum. Konuğun kendini en iyi şekilde ifade edeceği bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Her hafta farklı bir konuyu işliyorum.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Ulusal kanal sayısını fazlalaştırıp daha fazla iş imkanı olmasını sağlardım.

Son dönemde sunuculuğun popüler hale gelmesini nasıl yorumlarsınız ?

Kişilerin ünlü ekran önünde olmak istemesi ☺ Sunuculuk dışarıdan sanırım kolay görünüyor ☺ Aslında mesleği hakkıyla yapan kişi sayısı çok az maalesef...

Dijital platformlarda instagram facebook youtube vs içerikleriniz olacak mı bununla ilgili planlamalarınız var mı ?

Yıllardır www.meltemsatun.com zaten yayında... İnstagram ve facebook genelde yayın odaklı programla ilgili paylaşımlarım için kullanıyorum. Youtube kanalım var şuan yayınlarım bulunmakta ama ileride farklılıklarda olacak tabiki. Takipte kalırsanız hemen sosyal medya adreslerim;

www.meltemsatun.com

www.twitter.com/MeltemSatun

www.facebook.com/meltem.satun1

www.instagram.com/MeltemSatun

https://www.youtube.com/c/meltemsatun

Haber sunmak ister misiniz ? Günümüz tv haberciliğini nasıl yorumluyorsunuz ?

Bence haber sunmak haberin kendisi kadar önemli. Herkes kendi alanında uzmanlaşması gerekiyor ... Evet her tarz program sundum ama haber farklı bir kulvar...

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aynı zamanda pilates eğitmeniyim egzersiz yapıp özel ders veriyorum. Kişisel gelişim ile ilgileniyorum. Access bars uygulayıcısıyım bu konuda uygulama yapıyorum. Kısacası beden ve zihin sağlığı ile ilgili kendimi geliştirmek ve başkalarının da hayatına dokunmak hoşuma gidiyor.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Her zaman tabiki seyirciyi bilinçlendirici, en güvenilir bilgiyi en iyi şekilde aktaracak programlar yapmak. Herkes gibi daima ileriye ve daha iyiye diyelim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Seyircilerimin yazdığı görüşler benim için çok önemli mutlaka okurum. Programla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Sosyal medya hesaplarım;

www.meltemsatun.com

www.twitter.com/MeltemSatun

www.facebook.com/meltem.satun1

www.instagram.com/MeltemSatun

https://www.youtube.com/c/meltemsatun

Röportaj : Cengizhan KAYA