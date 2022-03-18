MELİSA KARABEYOĞLU: “Başarıya giden yol ve yol, başarının bütünüdür”

Diyetisyen Melisa Karabeyoğlu ile bir araya geldik ve diyetisyen olma yolculuğundan, doğru diyet programlarından sağlıklı beslenmeye kadar her şeyden konuştuk. Ve gazetemiz okurlarına özel örnek bir diyet listesi de hazırladı bizler için. Melisa; çok güler yüzlü, çok pozitif ve çok başarılı bir kadın. Sizlerin de onu yakından tanımasını isterim…

Hoş geldin Melisa. Öncelikle senin hikâyenle başlayalım istiyorum. Nasıl bir ailede büyüdün? Mutfakla, yemekle aran nasıldı? Diyetisyen olmaya nasıl karar verdin?

Hoş bulduk. Tabii ki, multi-kültürel bir ailede yetiştim. Annem Amerikalı ve üniversite öğretmeni, babam Türk ve gıda ihracat şirket sahibi, ablam da hayvanlara olan tutkusu ile veteriner hemşire. Ailem sevgi dolu ve hayat canlısı insanlar, bunun için her gün şükrediyorum. Dünya mutfak eğitimleri aldığım halde en çok Ege yemekleri ve çiğ beslenme smoothie /salad hayranıyım. Amerika’da psikoloji ve beyin bilimleri okurken yaptığım araştırmalar da dikkat eksikliği olan ve takıntılı davranışları olan çocukların beslenmesi ve yasam tarzı ile bağlantıları kendim rastladım. Doğal gıda, spor, bilinçli yaşam ve psikoterapi ile yapılan çalışmalarda davranış bozukluğu olan çocukların pozitif bir etki olduğunu anladığım zaman, nöroloji çalışmaları bırakıp diyetisyen olmaya karar verdim. Kalbim New York ve İstanbul arasında attığı için de, kariyerim de iki ülke arasında…

Sizce doğru diyet nasıl uygulanmalı, diyetler kişiye ve vücut yapısına göre ne gibi değişiklik sağlar?

Hepimiz çok farklıyız değil mi? Kimisi ekşi veya tatlı yemeyi, yoga veya boxing yapmayı, gezmeye veya oturmayı sever. Bu nedenle herkesin vücudu, genetiği, fizyolojik yapısı farklı olduğu kadar beslenme düzeni de farklı olabilir. Bütünsel bir bakış ile diyet, spor ve yaşam tarzı değişikliği yaparak müşterilerimin hayatlarında harika değişim gerçekleşebiliyoruz. İnanılmaz değil mi? Evren bize bu bilgileri veriyor, uygulamak için de yardıma ihtiyaç duyarız, bu nedenle ben buradayım.

Diyet programları hazırlarken kişinin bünyesine uygun ve sağlıklı olmasının yanı sıra kişisel isteklerini nasıl karşılayabiliyorsunuz?

Harika bir soru. Haklısınız, herkesin istekleri çok farklıdır. Müşteriler bana asla X yemeyeceklerini ya da Y'yi görmenin kendilerini hasta hissettirdiğini söylediğinde, onları X ve Y yemeye zorlamak yerine, "Tamam sorun değil. Sevdiğiniz yemeği bulalım" derim. Herkesin genetik yapısının, yaşam tarzının, yetiştirilme tarzının ve kişiliklerinin farklı olduğuna ve bu nedenle beslenmelerinin kişiye özel ve kişiye özel olması gerektiğine inanıyorum.

Türk insanının beslenme alışkanlıklarını nasıl buluyorsunuz? Sık yapılan hatalar nelerdir?

Olumsuz konuşmayı sevmiyorum, o yüzden bu soruyu yeniden çerçevelendirelim ve Türk diyet kültürü ile nelerin geliştirilebileceğine bakalım. Öncelikle şanslıyız ki güzel ülkemiz meyve, sebze, kuruyemiş ve tohum, bakliyat ve zeytinyağı gibi tarım ürünleri bolluğuna sahip. Türk diyeti bölgeye göre büyük farklılıklar gösterir, örneğin Ege kıyıları Anadolu'dan çok farklı bir beslenme düzenine sahiptir. Türk insanının izleyebileceği en hızlı ortak ipucunun su alımını iyileştirmek olduğunu söyleyebilirim. Geçmişte, umumi tuvaletler hijyenik olmadığında, ailelerin ev dışında yemek yemekten veya tuvaleti kullanmaktan kaçınmaları yaygındı. Bazen artık gerekli olmadığında bile geçmiş gelenekleri sürdürürüz. Benzer şekilde, Türkiye'deki tuvaletler ve restoranlar çok temiz ve hijyeniktir ve bu nedenle tuvalet kullanımını artıran, sulu kalma gibi diyet değişiklikleri geciktirilmemelidir.

Online diyetisyenlik desteği veriyor musunuz? Online verilen destek ile iyi sonuçlar da almak mümkün mü?

Evet, Zoom üzerinden tamamen sanal beslenme seanslarına katılıyorum. Hastalarım, haftalık seanslar yapmak ve sürekli iletişimi sürdürmek konusunda tutarlı olmanın çok daha etkili bir yolunu buluyor. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri tutarlı bir şekilde gerçekleşir ve bu nedenle yaşadığımız dünyada ABD, Avrupa ve Türkiye ile online beslenme danışmanlığım online olarak başarıyla devam etmektedir.

Sağlıklı beslenebilmek için sunacağınız en basit ve etkili öneriler nelerdir?

İnsanlar olarak hepimiz kısa yollar istiyoruz. Kısa yolların başarıya giden doğrudan bir yol sağladığına inanıyoruz, ancak bunun doğru olmadığını biliyoruz. Başarıya giden yol ve yol, başarının bütünüdür. Başarılı kilo kaybı, benzer şekilde, sezgisel ve bilinçli bir yaşam tarzı değişikliği yolu gerektirir. Birey ve mentorun ortak çabası ve olumlu yeni bir geleceği değiştirme ve kabul etme isteğidir. Açıklık ve değişime hazır olmak, başarılı ağırlık değişimi ve bakımında büyük bir gerekliliktir.

Size danışmak isteyenler nasıl ulaşabilir?

@smile.with.melisa instagram hesabımdan ve www.melisakarabeyoglu.com web sitemden direkt mesaj yoluyla bana ulaşabilirler.

Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim ve de geçmiş kadınlar gününüz kutlu olsun. Birlikte daha güçlüyüz ve bir kadın gazeteciyle röportaj yapmaktan büyük onur duyuyorum. Ve Sevgili Okur; herkese en iyi dileklerimle sevgiler ve bolluklar.

ÖRNEK VEGAN DİYET

Sabah:

İlk olarak limonlu sıcak su

Yeşil Smoothie içiminden sonra en az 30 dakika bekleyin (boş mide ile egzersiz yapmayı tercih ederseniz bunu sonra tüketebilirsiniz)

Egzersiz - yürüyüş, yoga pratiği veya kardiyo veya ağırlıklar

İstenirse: Öğütülmüş keten tohumu ve yulaf ezmesi (1 bardak)

Kahvaltı sonrası:

Taze meyve (1 avuç içi posiyon)

5 fındık

Öğle yemeği:

Büyük yeşil bazlı salata (amino asit bakımından “nutritional yeast” - zengin besin mayası içermesi tavsiye edilir)

1 bardak haşlanmış protein kaynağı: mercimek, nohut, baklagiller, kinoa

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Öğleden sonra ki ara öğün:

Çiğ havuç, salatalık, kereviz sapı, biber gibi sebze bazlı atıştırmalar

Ağır bir tatlı veya atıştırma yemeye calisin (sindirim çalışması için)

Sindirimi teşvik etmek için öğle yemeğinden sonra muhtemelen başka bir egzersiz / esneme

Akşam yemeği:

Yemek ile birlikte sindirim enzimi

Zeytin, Avokado ve hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağ içeren büyük salata

Mantar, pazı vb. pişmiş yüksek proteinli sebzeler

Fırında patates veya kök sebze (örnek: yer elması, patates, turp, havuç, soğan vb) veya az yağlı pişmiş amarant, karabuğday, kinoa, kepek pirinç, tef.

Akşam Yemeği Sonrası Aperatifler:

Bitki Çayı

Ev yapımı tatlı (şekersiz veya şeker yerine stevia, akçaağaç şurubu, xylitol veya agave şurubu)

Kuruyemiş ve kuru meyve porsiyonları (1 avuç)

Röportaj: Yağmur Tanyıldız