MAVİ VATAN 2019 TATBİKATI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı en büyük donanma tatbikatı olan ve 3 denizde de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 sona erdi. Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları’nın da katılım sağladığı tatbikat yurt içi ve yurt dışında büyük yankı uyandırdı, Dünya basınında da oldukça geniş yer buldu. Yunanistan’da da ‘Türkiye’nin gövde gösterisi’ şeklinde yorumlandı. Biz de bu gurur verici tatbikatı askeri, teknik ve stratejik başlıklar altında değerlendirelim istedik. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi- Askeri tarih & strateji uzmanı A. Sefa Özkaya ile konuştuk..

Tatbikatı nasıl buldunuz hocam izlenimleriniz neler genel itibariyle, özellikle teknik ve taktik açısından?

Planlayıcılarını; hem teknik, hem, taktik hem de stratejik olarak fevkalade başarılı bulduğum bir tatbikat, hepsini teker teker tebrik etmek lazım. Bilhassa Deniz Kuvvetleri ve Kurmay Başkanlığı'nı.

Aslında Mavi Vatan Taktik Tatbikatı hakkında çok kişi konuştu. Çok şey söylendi. Ama en önemlisi tatbikatlarda normalde sadece birkaç saatlik bir basın gösterimi yer alır bu gösterime de Önceden çok iyi hazırlanalım hedefleri Başarılı bir şekilde vurarak isabet oranının yüksekliği basına gösterilir Fakat bu kadardır. Bu tatbikat bu uygulamadan farklı olarak saatler değil günler boyunca basına açıktı. Burada yapabileceğiniz en ufak bir hata bile basına y ansıyabilirdi. Oysa günler boyunca tek bir aksaklık yaşanmadı. Bu anlamda teknik olarak çok büyük bir başarıdan söz ediyoruz. Mevcut ve Bahriye'ye yeni katılmış olan personel, teknik kabiliyetini mükemmelen göstermiştir. Ben gözlemci olarak katılmadım ama başarı ortada.

Taktik anlamda ise bütün harekatlar büyük bir başarı ile icra edildi. Özellikle "force projection" denilen kuvvet intikali, taktik olarak başarı ile tamamlandı. Bu, savaş esnasında sizin bu seyirleri başarı ile icra edebilme kapasitenizi gösteriyor.

Peki stratejik anlamda değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz?

Mavi Vatan Tatbikatı bir "taktik tatbikat"tir. Fakat planlama itibariyle stratejik yansımaları olmuştur. Bu tatbikat ile "Askeri olarak, hiçbir zaafımız yok. Hatta tarihimizin en büyük tatbikatını bile başarı ile tamamlayabiliyoruz." demiş olduk.

Ayrıca Türkiye yapmış olduğu bu tatbikat ile Karadeniz Ege ve Akdeniz'de bilhassa Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukta Doğan haklarını askeri anlamda da koruyabilecek herkese göstermiş oldum özellikle Doğu Akdeniz'de 3.3 trilyon dolar değerinde Petrol doğalgaz ve hidrokarbon yataklarına karşı herhangi bir yabancı devletin operasyonuna veya oldubittiye getirmesine müsaade etmeyeceğini de Dosta Düşmana göstermiş oldu Böylelikle Türk Deniz Kuvvetleri 15 Temmuz sonraki ihraçlardan dolayı vermiş olduğu personel açığını kapatmış olduğunu gösterdi. Üstelik bunu hem nitelik hem de nicelik olarak gösterdi. 103 geminin katıldığı bir tatbikat ile nicelik, günler boyu basına açık fiili atış tatbikatında tek bir hata yapmaksızın da nitelik olarak bunu yaptı.