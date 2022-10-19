Levent Yağmuroğlu: “Biriktirebildiğiniz kadar anı biriktirin”

Uzman Psikolog LEVENT YAĞMUROĞLU ile bir araya geldik. Etkili ikna tekniklerinden, motivasyon taktiklerinden ve ilişkilerden bahsettiğimiz sohbetimiz bugün sizlerle…

Hoş geldiniz Levent Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba, teşekkür ederim Yağmur Hanım. Gayet iyiyim. Yoğun yaşam ve iş temposunda üretmeye ve verimli olmaya çalışıyorum. Bu hareketlilik hoşuma gidiyor. Yaşama karşı daha motive hissediyorum. 1988 yılı Niğde Merkez doğumluyum. İlköğretim ve lise eğitimimi Niğde’de tamamladım. Küçüklüğüm, aile büyüklerini (onların tabiriyle) ‘’kayda almak’’la geçerdi. Onların davranışlarını izleyip, incelemem ve kendi normlarımda değerlendirmem sanırım ilk psikoterapi süreçlerimin(kendimce)başladığı yıllardı. Onların bu davranışlarını biraz mizansenle onlara geri sunmak ve güldürmek de sanırım çocukluk yaşlarımda show business’ımın bir parçasıydı. Lise yıllarımda çok zeki veya başarısız bir öğrenci olduğumu söyleyemem. Ortalama bir öğrenciydim. 2007 yılında %50 Burslu Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü kazandım. İlk yıl hazırlık okuduktan sonra lisans programına başladım. Üniversite hayatım oldukça renkliydi. Bana akademik boyutun dışında yeni tecrübe ve deneyimler kazandırarak kendimi gerçekleştirmeme ve bilişsel yapımı değiştirmeme, hayatımın geri kalanını daha özgüvenli bir şekilde devam etmeme vesile oldu. Lisans programımı bitirdikten sonra hiç ara vermeden master programına başladım. İngilizce ‘’Klinik Danışmanlık’’ programını da yüksek lisans tezimi savunarak başarıyla tamamladım. Kuzey Kıbrıs’ta bir süre çocuk gelişim merkezinde çalıştım. 2019 sonlarında Türkiye’ye temelli dönüş kararı aldım. Kendi memleketim olan Niğde’de özel bir hastanede çalışmaya başladım. Kendi kararlarım doğrultusunda1.5 yıl sonra istifa ederek Antalya’ya yerleştim ve mesleki hayatımı Antalya’da devam ettirmeye başladım. Antalya’da hem online hem de yüz yüze psikoterapi seansları gerçekleştiriyoruz.

Psikolojik açıdan kişi kendisinin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlar? Hangi durumlarda insanlar bir psikoloğa gitmelidir?

İnsanın hangi durumlarda psikoloğa gitmesi konusunda, mutlaka olması gereken spesifik koşullardan bahsetmek yanlış olur. İnsan zaten başlı başına kompleks bir yapı. Bazen psikopatolojik problemlerle gelenler var -ki bu oran yüksek bazen de bireyin kendisiyle alakalı varoluşsal sorularına cevap bulması için veya bazı noktalarda çözüm odaklı çalışmak için gelen danışanlarımız da mevcut. Uzun süreli psikoterapi seansı alan ama psikopatolojik anlamda gayet sağlıklı olan kişiler de randevu listem de var. Kendisini ifade etmek, o haftanın gündemini beraber değerlendirmek, bilişsel veya zihinsel süreçlerini beraber değerlendirmek onlara da iyi geliyor. Kişinin yaşamla, dış çevreyle ve düşüncelerinin, benliğiyle uyumlu olması, zihinsel süreçlerinin onu olumsuz etkilememesi, irrasyonel düşüncelere sahip olmaması, düşüncelerinin son evrede kendi fizyolojisini olumsuz yönde etkilememesi, bireyin psikolojik açıdan sağlıklı olduğunu gösterir. Uzun süreli kaygıları varsa, kendisini uzun süredir yetersiz, değersiz, çaresiz hissediyor veya üzgünse, takıntıları varsa, fobik bozuklukları varsa, ilişkilerinde problemler yaşıyorsa, dış çevreyle maladaptif (uyumsuz) bir döngüdeyse, psikolojik açıdan sağlıksız bir durumdan bahsedebiliriz.

Seanslarınızı ne sıklıkla ve ne kadar süreli planlıyorsunuz? Sürecin işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Seanslarımı genellikle danışanlarıma haftada bir kez şeklinde talep ediyorum. Bu periyot bazen danışanların isteği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor. 10 günde bir seans aldığımız danışanlar da mevcut, 5 günde bir isteyen de… Süreç bugün filmlerde veya dizilerde izlediğimiz gibi yürümüyor. Daha yapılandırılmış ve her seansta izlenmesi gereken süreçlerin ve protokollerin haritası çizilerek formal bir şekilde ilerleniyor. Zaten psikoterapinin de komşunuzla veya berberinizle sohbetten ayrılan yanı da bu. Seanslara başlamadan önce psikoterapistin, danışanla psikoterapötik ilişkisini geliştirmesi öncelikli lüzumdur. Danışan psikoterapiste her anlamda güvenmeli. Gizlilik ilkesini ihlal etmeyeceğini bilmeli. Onu yargılamayacağını, ona karşı nötr olacağını bilmeli. Zaten bu ittifak oluştuktan sonra danışan kendisini sansürsüz bir şekilde ifade etmeye başlıyor. O dakikadan sonra psikoterapinin fonksiyonelliği oluşmaya başlıyor.

Online seans yapıyor musunuz? Yüz yüze seans ile bir fark oluyor mu? Sonuç olarak başarı oranı aynı mı?

Evet online seanslar yapıyoruz. Bu bize pandeminin sunduğu avantajlardan biri oldu. Daha önceleri online psikoterapiler hakkında önyargılarım vardı. Fakat pandemi sürecinde buna maruz kalmamız, işlerimizi online şekilde yürütmemiz ve bu seansların başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, olumlu geri bildirimler almamız önyargılarımı kırmamda yardımcı oldu. Online seanslar erişilebilir ve ekonomik olduğu için daha avantajlı buluyorum. Fakat özellikle yüzyüze, klinik ortamda psikoterapi seansı isteyen danışanlarım hala mevcut. Önemli olan terapötik süreç. Bu süreç verimli yönetildikten sonra mekan, saat, ortam önemini yitiriyor.

İkna tekniği nedir? İkna taktiği de isterim :)

İkna, iletişim sürecinin bir parçasıdır. Bizler iletişim halindeyken etkilenir veya etkileriz. Dolayısıyla ikna da, ikna çabası içinde olan kişinin, karşı tarafın seçimlerini kendi menfaatleri doğrultusunda etkileme amaçlı bir iletişim parçasıdır. Bununla alakalı ‘’En iyi 6 İkna yöntemi’’ adlı bir Youtube videosu da oluşturmuştum. Sizin için en önemli ve günümüzde sıkça kullanılan bir tanesinden bahsedebilirim. Borca Sokma Tekniği; İnsanlar bazen biz talep etmesek bile bizim için uzunca çaba sarf ederler. Hatta bazen bu durumdan hoşlanmayız bile. Tabi ki bunu yapanların hepsi ikna manipülatörü diyemeyiz. Anneannem ve babaannem eve gelen herkese yemek yedirme, bir şeyler ikram etme derdi içine girerlerdi. Bu noktada onların ikna manipülasyonu yaptığını söyleyemem. Fakat bazıları sizi bilerek ve isteyerek siz istemeden, sizi borca sokarlar. İsterler ki onlara gebe kalasınız. Çünkü onlara borçlu kalmak sizi rahatsız hissettirecektir ve bu boyun borcunuzu ödemek isteyeceksinizdir. Tabi her kişilik tipinde çalışmaz bu. Bazı kişilikler vardır ki borçlu kalmak onları rahatsız etmez. Zaten bu manipülatörler de o kişileri kendilerine borçlu bırakmaz. Borçlu olan biz, bunu telafi etmek için ne gerekiyorsa yaparız. Bunun bilincinde olan manipülatörler de bu durumumuzdan istifade ederek kendi amaçlarına hizmet eden o taleplerini size iletirler ve siz de hayır diyemezsiniz. Aslında bu durumda olmayı siz istememiştiniz ve süreç tamamen sizin kontrolünüz dışında, karşı tarafın yönlendirmesiyle ve kontrolü dahilinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sizden kaz alacak kişilerin tavuğunu kabul etmemeye çalışın :)

Günümüzde bir ilişkiye başlamak da ilişkiyi devam ettirmek de çok zor diye düşünüyorum. Mutlu bir ilişki için birkaç taktik verebilir misiniz?

En sık gördüğümüz hatalar, partnerlerin birbirini değiştirmeye çalışması. Tabi ki bazı zarar veren noktalar vardır onlar değiştirilmeye çalışılabilir. Fakat taraflar, karşı tarafı kendi istediği profilin içine sokmaya, kişiliklerini değiştirmeye çalışıyorlar. Yaşam tarzlarına, inançlarına, giyimlerine, ve tercihlerine müdahale edebiliyorlar. Bunlar aslında flört sürecinde aşılmalı. Bunun için zaten flörte ihtiyaç duyuyoruz. İlişkiyi kendilerini ispat edecekleri ve birbirlerini alt-üst edecekleri bir ring olarak görüyorlar. Taraflar kendilerini haklı çıkarma ve karşı tarafı alt etme yarışındalar. Birbirinizle yarışmayın. Bunların dışında ilişkinin olmazsa olmazı ‘’Güven’’i olabildiğince her fırsatta pekiştirin. Bazen ilişkilerde taraflar kırılabiliyor veya olumsuz etkilenebiliyor. Fakat sorun bunu dile getirmemeleri. Kendilerini açıkça ifade etmemeleri. Karşı tarafın bunu kendiliğinden anlamalarını bekliyorlar. Bu da ilişkiyi yıpratan bir başka faktör. Siz kırıldığınız bir konuda kendinizi detaylı bir şekilde ifade etmezseniz, karşı tarafın sizi ne şekilde anlayacağı ve yorumlayıcı kendi bakış açısına kalmış. Dolayısıyla iletişim de çok önemli.

Daha önce aldatılmış birisi sonraki ilişkilerinde de aldatılma korkusu yaşıyorsa ne yapmalı? Bu korku atlatılabilinir mi?

İnsanlar bazen yaşadıkları olumsuz yaşam tecrübeleri sonucu travmatize olurlar. Bizleri etkileyen bu olumsuz deneyimler değişkenlik gösterdiği gibi, her insanda da farklı şekilde sonuçlar doğurur. Bugün kaza atlatmış birisi tekrar arabaya binmeye zorlanırken, aynı olayı yaşayan birisi arabaya binme konusunda zorlanmaz. Bugün de ilişki anlamında kötü deneyimleri olmuş insanları dinlediğimde, çoğunun tekrar ilişki yaşamaktan korktuğunu ve bunların altında aldatılma, fiziksel/psikolojik şiddet, baskıcı tutum, manipülasyon gibi deneyimler görüyorum. Bu olumsuz yaşam deneyimleri bireyleri tekrar ilişki yaşamaktan alıkoyuyor veya kaçınma davranışları sergilemelerine sebebiyet verebiliyor. Tabi ki insanları tekrar ilişki yaşamaları konusunda dikte etmiyoruz fakat ilişkiye dair kognisyonlarını değiştirmeye çalışıyoruz. Daha önce aldatılmış insan, yeni ilişkisinde de aldatılacağı düşüncesiyle karşı tarafın böyle bir niyeti olmamasına rağmen kontrolcü bir tutum içerisine girebiliyor. Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazıdır güven. Siz güven bloğunu aşamadıktan sonra o ilişkinin sağlıklı olması beklenemez. Dolayısıyla travmatize kişinin irrasyonel düşüncelerini, değiştirmeye ve gerçekçi olumlu düşünceler geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Bu noktada çiftlerle işbirliği içinde çalışmak bizim için önemli.

Bizim için bir motivasyon taktiği verir misiniz? Neler yapmalıyız ya da yapmamalıyız?

Her sabah yataktan kalmak için bir sebebi olmalı insanın. Bu minvalde siz de sabah sizi o sıcacık, rahat yataktan uyandıran ve harekete geçiren bir sebep, ideal bulun kendinize. Ben kendimde çalışan ve işe yarayan bir taktiği verebilirim; ‘’Fiziksel Aktivasyon’’! Zaten bu bütün danışanlarımıza vermiş olduğumuz bir ödevdir. Kişiyi daha berrak düşünmeye yönlendirir. Birey egzersiz veya hareket esnasında dopamin, endorfin, serotonin gibi mutluluk hormonları salgılar. Aynı zamanda kişiye özgüven kazandıracak estetik bir fiziksel görünüm hediye eder. Bunu hayatınızın bir parçası olarak yaşam rutinlerinize entegre etmenizi öneririm. Bunun dışında ‘’ Hedefleri parçalamak’’ yani hedefleri tabiri caizse yenilebilir hale getirmek de kişiyi motive eder. Bugün çoğu insanın idealleri üzerine söyleşide, ya hiç hedeflerinin olmadığını ya da tek seferde ulaşmanın zor olduğu hedeflerini gözlüyorum. İnsanın daha ulaşılabilir ve ulaştıktan sonra bir sonrakini yerine getirmek için adım atacak özgüvene sahip olması bu döngüyü başlatıyor. Dolayısıyla başarabileceğiniz kısa süreli hedefler, kendinize bakış açınızı ve motivasyonunuzu olumlu yönde etkilediği gibi sizi bir sonraki adım için harekete geçirir. Bugün yarım ekmeği tek seferde yutamazsınız ama onu parçalara bölmek günün sonunda sizin yarım ekmeği bitirmenize fayda sağlayacaktır.

İlk adımı kim atmalı? Seven sevdiğine sevdiğini söylesin mi?

Bu işin matematiği belki önceki yıllarda vardı. Toplumsal kodlar ve çevre baskısı kadınların bu konuda çekingen davranmalarına sebep olabiliyordu. Fakat şuan bu durumun kısmen de olsa aşıldığını düşünüyorum. Her insanın kişilik özellikleri ve mizacı farklıdır. Bazen karşı taraftan etkilenen birisi özgüven eksikliğinden veya korkularından dolayı ilk adımı atma konusunda sıkıntı yaşıyor olabilir. Belki de bugüne kadar yaşanması ihtimal kaç ilişki bu sebepten ötürü yaşanmamış da olabilir. Bu düşünceyle birlikte hoşlanan, etkilenen, beraber yaşamak isteyen kimse o ilk adımı atmalı. Bunlar son derece insani özellikler. Bir zaman sonra eskiye baktığınızda her şey aynı yerinde kalmayabilir. Kendinizde yersiz keşkeler oluşturmak istemiyorsanız uygun şartlarda ve koşullarda gerekeni yapın.

Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir?

Beni bütün sosyal medya platformlarından psikologleventyagmuroglu olarak takip edebilirler. Zaten danışanlarım veya etkinlikler için iletişime geçmek isteyen takipçilerim İnstagram veya Twitter üzerinden bana ulaşabiliyorlar. Zaten ben de olabildiğince sosyal medyada aktif olmaya çalışıyorum. Vakit buldukça bütün mesajlara ve yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bunun dışında [email protected] aktif kullandığım mail hesabım.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bugün dünya üzerinde birçok inanç var. Bu inançlar farklı birçok görüşü savunurlar. Hindular birisi ölünce onun önceki yaşamına göre belirlenmiş farklı bir vücutta hayat bulacağına inanırlar. Reenkarnasyoncular ölümden sonra farklı bir bedende var olacaklarını düşünürler. İslamiyet ahiret inancını savunur. Ateizm hiç olmayı vs. Fakat hepsinin ortak gerçekliği bu bedende bir gün son bulacağımız düşüncesi. Bu son bulmanın ne zaman gerçekleşeceği de meçhul. Belki yarın, belki 10 gün sonra, belki de 40 yıl sonra… Dolayısıyla biriktirebildiğiniz kadar anı biriktirin. Alabildiğiniz kadar keyif almaya çalışın. Hayat, problemleri ve meseleleri uzunca bir dönem içselleştirmek için çok kısa. Bazen ‘’An’’ı yakalamak gerekiyor. Sürekli geçmiş ve gelecekte kalmak, bizi ‘’An’’da yaşamayı zorlaştırıyor. Şimdide ve burada kalmak hayatı daha yaşanılabilir kılıyor.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız