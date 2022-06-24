LEILA ELMINIA İLE SANATINA DAİR 

ZAMBAK KARABAY

Ressam Leila; Sanat; “katarsis” yapmanın en iyi yollarından biridir, duygularınızı renklerle ifade etmenin yoludur” diyor...

Türkiye’de resim sanatının Pandemi ile birlikte sanal dünyaya da açıldığını görüyoruz. Sanat galerilerinin sanal galerilere dönüştüğü bu dönemde dünyanın her hangi bir yerindeki müzeyi, sergiyi gezip eserleri inceleyebilirsiniz. Sanatçı olarak ise eserlerinizi online müzayedelerde seyirciyle buluşturabilirsiniz. Sanatını galerilerde sergileyen genç ressam Leila Elminia ile bizde röportaj yaparak tanıtımına katkı olmasını sağladık...

*Leila Hanım merhaba... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz?



Size de Merhaba diyorum. İyiyim teşekkkür ederim.Umarım siz de iyisiniz.

Ben LEILA ELMINIA İranlıyım ve 1976 yılında Tahran’da sanatçı bir ailede doğdum.



İlk başlangıç çocukken aileme etkinerek "İran nastalık kaligrafi şivesini" yazmaya başlamıştım. Sanat ve fen lisesine mimari bölümünü okuduğum zaman 1991 yılında İran Kaligrafi Derneği’nden mezun oldum ve 1993 yılında mimari bölümünden mezun oldum. 1999 yılında Endüstriyel Tasarım bölümünü, bir proje başlığı "İran'ın tarihi bölgelerinin eserlerinin kültürel kalıplarına göre, yeni topluğunun ihtiyaçlarını ve faktörlerini değerlendirilmesi ve yol veren yeni ürünleri modernleştirmesi ve çeşitli ürünleri tasarlanması ve üretilmesi amacı ile", Tahran Mimarlık ve Sanat Fakültesi’nden mezun oldum.



Endüstriyel tasarımcı olarak Tahran Belediyesi (duvar üzeri tasarımı) birkaç fabrika (medikal ürünlerı) Tahran Çocuk Kültür Merkezi (çocuk mantıksal ve entelektüel oyuncakları bölümü) ve freelence tasarımcı olarak İç ortamlar standardizasyon planı bölümünda çalışmayı devam ediyorum.



İran/Tahran PTT genel müdürlüğü tarafından düzenlenen pul tasarımı yarışmasını ,Kaligrafi derneği ve çağdaş sanat müzesi işbirliğiyle ,Tahran büyük şehir belediyesinin düzenlediği Garffiti yarışmasını ödül kazandırdım.

Ayrıca; Resim, Tasarım ve kaligrafi alanlarında özel sergiler yaptırdım ve atölyelerde öğretmenlik yaptım.

*İran’da yaşıyordunuz... Türkiye’ye ne zaman geldiniz? Sizi gelmeye yönlendiren ne olmuştu?



Evet, İran'da yaşıyordum fakat 2016 da İran'daki sanatsal etkinliklerimden sonra yaygın etkinlik ve işetişim olanakları yapacağım için Türkiye'ye gelmeye karar verdim.

*Sanat hayatınız Türkiye’de size olumlu sonuçlar verdi mi? Veriyor mu?



Elbette, Türkiye özellikle İstanbul'un uluslararası bağlantıları ile sanatla ilgili daha uygun bir çalışma durumuna sahiptir. Buna göre her dönem fikirsel olarak ve kendi tarzımı gösterme kararlarıma olumlu sonuçları karşılaştım ve yine aynı şekilde olacağını devam etmeye tahmin ediyorum.

*İran mı? Türkiye mi? diye sorsam sanatın gücünü ne dersiniz?



İran ve Türkiye'nin tarihi değerlerini ve ortak kültürel kökeni var. Benim kültürel, fikirsel ve sanatsal köklerim İran'dan etkilenmesine rağmen Türkiye'nin sanatını, sanatçıları ve sosyalini, aktivitelerime kendi özel etkisi vermiş. Buna göre Türkiye'deki karşılaştığım etkilerini, sanatımın tarzını yaptığım geliştirmesini güçlendirdi.

*Sanata dair duyarlılığınız ifade ettiğiniz “katarsis” ne demek? Bilgi vermeniz sanatseverlere önem arz edecektir...



Sanatsal anlatımı, her zaman tezahürü için gerçek ya da hayali dünya'nın (ütopya) doğru'dan ve bazen de dolaylı, özel etkilerdir.



Gerçek ya hayali dünya'nında her düzensizlikte gizli bir düzen vardır. Bu, sanatın temel ilkelerinden biridir. Buna göre çalışmalarımın estetik sisteminin bir bölümünü karelere ve dairelere ayırdım. Kare, güvenli ve hesaplanabilir bir eleman ve Daire, ait olan hesaplanabilir dünyası.



Bunları sanatsal içerik üretmek için çalışmalarımın estetik sisteminin bir parçası olarak değerlendirdim, böylece sanat eserinde yaptığım sosyal yapısını duygusal sürecini yaratıyor.

*Resim yapma sanatına ne zaman başladınız? Sizi resim yapmaya yönlendiren ne olmuştu?



ilk başlangıç çocukken aileme etkinerek Pars Nastalık Kaligrafi şivesini başlamıştım. Okuduğum mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümüna göre geometri bilgisine kazandırdım. Genel olarak geometri bilimi İran'ın çizim ve resminin şivesine bir bağlantı olduğu için benim seçtiğim tarzımı ve resim yapmaya yol açmıştı.

*Ressam olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Yoksa yetenek daha mı ön planda oluyor? Siz eğitim aldınız mı?



Bana göre eğitim almak şarttır fakat yetersizdir.Yetenekli olmak bile rassam olmak için gerekiyordur ama yeterli olmuyur. Eğitim, pratik, yetenek, çalışmak ve tecrübe almak, aratırma ve okuma konuları rassam olamsına sağlıyor.

*Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ile vermek istediğiniz mesaj nedir?



Benimki bütün çalışmalarımın kaynağı mimari ve kaligrafi ilkeleridir. Bu sebeple her tür çalışmalarımda prensiplerini göre modern ve farklı atmosferde sumayı çalıştım.

*Tarzınıza dair etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?



İran sanatının tamamından etkilendim. İran geometri bilimleri'nin 5 veya 6 bin yıllık uzun bir geçmiş oldu ve son versiyonu bin yıl önce İranlı astronom ve matematikçi "vefa buzjanı" tarafından yapılmış oldu. Çalışmalarımda tarz olarak her zaman şu konuyu önemsiyorum.

*Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir?



Kısaca; Toplum, Toplum ilişkileri ve Topluluğun ihtiyaçları , Sanat Tarihi, Müzik, Şiir ve Edebiyat.

*Sanatınızı icra ederken tema oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?



Şu konu ilgili bir açıklamak istiyorum. Detay konusu form detayları anlamı mı yoksa fikirsel detayları anlamı?



Geometri biliminde ya kendi tarzımı daha doğrusu İran geometri göre tümden parçacılığa ve tam ters parçacılıktan tüme değişmek en önemli bir konudur.

Form kendine tümden parçacılığa açıklıyor ve kendine farklı şekilde göstermeye başlıyor. Ama fikirsel detayları konusu eğer açıklamak istesem gündüz karşılaştığım veya düşündüğüm her şey yani bütün bunlar tümdan binlerce detaylara uluşturabilir.



Böylece sanatımın temasına oluşturduğum zaman form ve fikirsel detaylara ilgilenmeliyim.

*Katılmış olduğunuz sergilerde eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?



Mimari ve kaligrafi geometrisine göre modernleştirme düşüncesime ve resim olarak ayarlıdığım ve gördüğünüz tarzı daha yeni bir tarz ve diğer resim tarzlarından değişik olmasına rağmen çok iyi ve olumlu yorumlarına karşılaştım.

*Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? “Zaman değerlendirmesi ile geri dönüşü de olsun” düşüncesi ile mi sanatınızı icra edersiniz?



Elbette, kendi amacımı göre ressam olarak sanatta yaratılan yeni yapımlara değer veriyorum ve şunu yapmayı devam ediyorum ve kesinikle şu düşüncesi ile sanatımı icra ediyorum.

*Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?



Evet, kesinlikle faydalı olmuş. Benim birlikte bağlı olduğu instagram, facebook ve twiter hesabıma eserlerimi ve etkinliklerime paylaşırım fakat sanal dünya yıllardır hayatımıza bağlı olduğu için sanatçılara en azından instagram hesabı aktif bir katalog gibi kullanmayı ve aktivitelerini sinirsiz göstermeyi tavsiye ederim.

*Yaptığınız sanat eserleri ilgi görüyor mu? Sevindirici boyutu ne durumda?



Evet tabii ki ilgi görmuş. Benim eserlerimi fuar, sergilerde ve sosyal medyada gösterildiğim sürece ziyaretçiler tarafından farklı tepkileri almıştım. Özellikle beni mimari ve kaligrafi ilgili çalıştığımı sorgulanır. Şu bana çok ilginç gelmiş .

*Malum etkisi azaldı diye bakılan Pandemi dönemi çalışmalarınız ne durumda? Eser üretmenize etkisi oldu mu?



Pandemi dönemi iyi bir firsat olduğu için zamanımı ayarladım ve yaklaşık 25 eserimi çeşitli boyutlar ile gerçekleştirdim.

*Sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?



Kesinlikle, Eserlerimi sergilendiğim zaman, farklı ziyaretçiler ve yorumları sanatsal gelişimime etkilenir.

*Yakın zamanda sergi katılımınız olacak mı?



Bu yılki katıldığım karma sergi ve sanat fuarı geçirdik ve yine başka bir sanat fuarı katıldım. İnşallah öncekilerine gibi güzel geçecek.

*Son olarak eklemek istedikleriniz?

Sevgili Zambak Karabay’a yaptığı röportajı ve beni her zaman eşlik eden La Vision Art Gallery'ye teşekkür ediyorum.