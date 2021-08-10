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KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT: BİZİM HAYATIMIZ MÜZİK

10 Ağustos 2021 Salı 10:44
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KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT: BİZİM HAYATIMIZ MÜZİK

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

Sevmedim Deme, Leyla Mecnun ve Nabız gibi hit şarkılarla 2021’e damga vuran Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ile keyifli bir röportaj yaptık. Şarkılarına yapılan arabesk eleştirilerini ciddiye almadıklarını belirten ikili Demet Akalın’ın parti çağrısına da yanıt verdi.



1- İki arkadaş olarak müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

İkimizin müziğinde hissedilen uyum, gerçek dostluk; sadece müziğin büyüsü ile anlatılır. Onda da yer, zaman, olaylar gerçek hayattaki gibi değildir. Aynı müzik, aynı ses ve hitap edilen aynı muhteşem kitle için ilk önce bu notalarda buluştuk.

2-Sizin için müzik nedir?

Bizim hayatımız müzik, bunun dışında her şey bir gürültü.

‘’ARABESK ELEŞTİRİLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUZ’’

3- ”Sevmedim Deme” şarkısının bu kadar sevilmesindeki sebep nedir?

Kitlelerin bir müziği seçmesindeki ana sebep; samimiyettir. Sonra kendine ait duygular, anılar sesleri yakalayınca kitle o eseri baş tacı ediyor. “Sevmedim Deme” şarkısı çok samimi olduğundan insanların kendi hayatından izler taşıdığı için halktan böyle bir teveccüh aldı.

4- Şarkınız arabesk olarak eleştirilse de pop ve rap müziği solladı. Ne düşünüyorsunuz?

Arabesk kavramı, ülkemizde kavramsal bir yanlışlığın ürünüdür. 1970’lerden itibaren metropol sokaklarını hınca hınç dolduran köyden kente göç etmiş nüfus, zamanla özel bir müzik ve yaşam tarzı ile sinema endüstrisinin de destekleriyle popüler kültür, bu tarz ve müziği halka yapıştırdı. Müzikal olarak incelediğinizde bu eserler buram buram türkülerden, onların cümle notalarından yaratılmıştır. Fikrimizce bu tarz müzik; Anadolu halk türkülerinin 70'lerden sonra popüler elektronik zarf değiştirmesidir. Şarkı da arabesk esinti değil binlerce yıllık Anadolu müziği esintisidir. Bu sebeple arabesk eleştirilerini ciddiye almıyoruz. Anadolu müziği dokunduğu tüm zamanların müziklerinde kokar. Çünkü dünya müzik tarihi bu asil kimyayı tanımlamıştır. Bizi eleştirenlere dönecek olursak, konuştuğunuz kavramları öğrenin, yaşadığınız ülkenin popüler ve antik tarihi hakkında bilginiz olsun. Sonra dinlediğiniz eserlerin niteliğine ya da popülerliğine eleştiri yaparsınız.



‘’KENDİSİNİ KONSERİMİZDE GÖRMEK BİZİ MUTLU EDER’’

5-En son Demet Akalın’dan destek geldi. ‘’Parası neyse verelim, parti yapalım” dedi. Demet Akalın ile parti yapar mısınız? Ne düşünüyorsunuz?

Demet Akalın'ın bizi sevmesi, beğenmesi güzel bir duygu. Ama “ver parasını getir” demesi müzik ve sanatsal zarafet ile asla açıklanamaz. Dünyayı kendi oyun bahçesi gibi gören milyonlarca insan var. Bunlar için müzisyen parayı verirsin gelir. Konser ve sahne programımız çok yoğun. Pek parti vaktimiz yok. Kendisini konserimizde görmek bizi mutlu eder. Parasıyla değil dostluğuyla anmak isteriz.



6- Nabız şarkısının amatör kaydı bile çok sevildi. Nabız nasıl oluştu? 

İlk dinlediğimizde “Nabız” şarkısının çok özgün samimi bir havası vardı. Gerçekten de kitleden uzun yıllar beğeni kazanacağına inandık. Şarkının nakaratını aldık, düzenledik. Aykut isimli bir arkadaşımız eseri büyük bir güven ile bize sunmuştu. İlk aldığımız heyecan bizi yanıltmadı. Şarkı gerçekten de çok beğenildi.


‘’İNANILMAZ SAYIDA KONSER TEKLİFİ ALDIK’’

7- Konser teklifleri yağıyordur. Bu yıl rekor sizde mi? Sahnelerden bahseder misiniz? 

Konserler müzisyenler için büyülü bir birlikteliktir. İnanılmaz sayıda teklif almak bu büyüyü bizim için neşe kaynağı da yapıyor. Canlı performans, bir müzisyenin boyunun ölçüsünü verdiği ilk duraktır. Sevgili dinleyicileri karşımızda bize sevgi dolu bakışlarla görünce bu mutluluğu anlatabilmek mümkün değil..

8- Birçok ödüle bu yıl kavuştunuz. Gelecekteki hedefleriniz neler?

Ödüller bizim için çok özel. Daha yolun başında bu kadar ödüle ve dinleyiciye ulaşmanın inanılmaz mutluluğu var içimizde.

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KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT: BİZİM HAYATIMIZ MÜZİKKURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUTHakan KanburoğluRöportaj
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