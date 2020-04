Koronavirüsten etkilenen ABD’deki genç Türk sporcular yaşadıklarını anlatıyor

Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı ABD’de ürkütücü boyutlara ulaştı. 1 milyon vaka sayısına doğru ilerleyen Amerika'da hal böyle olunca Türkiye’den de pek çok bizi arayıp halimizi hatırımızı soruyor. Herkes gibi biz de durumun farkındayız ve bu yüzden evde kalıp gerekmedikçe sokağa çıkmıyor dikkat ediyoruz. ABD’ye spor bursuyla çok fazla öğrenci getiren Tamer Türkman ile iletişime geçtim önceki gün. Kaç öğrenci şuan virüs yüzünden farklı eyaletlerde hareket edemez halde diye bilgi aldım. Ardında da öğrencilerle iletişime geçip koronavirüs sürecinin nasıl geçtiğini ve kendilerini nasıl etkilediğini sordum...



Röportaj: Anıl Sural

www.twitter.com/AnilSural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC

Necati Çoklar - Connecticut

Connecticut'a lise eğitimi için gelen Necati Çoklar koronavirüsten dolayı ertelenen ligleri ve belirsizliklerin hayatını nasıl etkilediğini aktardı.

Çoklar "ABD’ye spor bursu vasıtasıyla gelen ender sporculardan birisiyim. Koronavirüs hepimizi herkesi etklediği gibi beni de çok kötü etkiledi. Lise sonu bursu olarak burada okudum ve tam bana gelen teklifleri değerlendirirken tüm ligler ertelendi. Büyük bir belirsizlik oluştu. Ne olacağını kimse bilmiyor. Çok prestijli üniversitelerden teklifler gelmişti ve beni kampüslerine çağırmışlardı. Bunların hepsi büyük bir belirsizliğe dönüştü" açıklamasını yaptı.

Genç futbolcu ayrıca "Herkes ne zaman normale döneceğini ve hayatımıza nasıl devam edeceğimizi tartışıyor. Bazıları futbol sezonunun iptal olabileceğini konuşuyor. Ben bu teklifleri değerlendirdiğim için Türkiye’ye de dönemedim. Ardından tekliflerle uğraşırken uçuş yasağı geldi. Evin bahçesinde antremanlar yaparak formda kalmaya çalışıyorum. Herkes gibi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Can Öz – California



California’nın Los Angeles şehrinde Gamepoint adlı basketbol takımında oynayan lise son sınıf öğrencisi Can Öz de koronavirüsten etkilenen genç sporcular arasında.

Öz "Bildiğiniz üzere koronavirüs hayatımızı çok etkiledi ve tüm aktiviteler haliyle haklı olarak iptal edildi. Okul ve spor aktivitelerinin hepsi ertelendi. Günümüz evde geçiyor. Günde 4-5 saat antreman yapıyordum fakat şimdi her yer kapalı evde antreman yapmaya çalışıyorum. Ayrıca gün içinde derslerimi online takip ediyorum." dedi.

Başarılı basketbolcu aynı zamanda maske takmanın önemini vurgulayarak "Dışarı sadece alışveriş için gidiyorum onun dışında evde film izliyoruz ve ailemizle telefonla konşuyoruz. Burada herkes kurallara uymaya çalışıyor. Biz de herkes gibi bir an önce bunun geçmesini ve normal hayatımıza kavuşmayı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Göktuğ Efe Güçoğlu – California



Los Angeles’a yaklaşık bir buçuk saat mesafedeki Newport Beach’ta yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi ve basketbol oyuncusu Göktuğ Efe Güçoğlu virüsün kendisini çok fazla etkilediğini anlattı.

Güçoğlu "Bizim bölgemizde New York’a göre az vaka var ama herkes çok dikkatli oluyor. Sporcuların nasıl etkinlendiğini konuşursak bizi çok daha fazla etkiledi. Kendi kondisyonumu geliştirmek için evin bahçesinde hergün 2 saat antreman yapıyorum. Okulla birlikte online eğitimin dışında basketbol takımı olarak spor hareketlerimiz oluyor. Beslenme de çok önemli çünkü maçlar olmadığı için proteini arttırdım. Umarım en kısa sürede bu durum sona erir" ifadelerini kullandı.



Yağızhan Selçuk – Montana



Montana Grizzlies takımında oynayan 20 yaşındaki basketbolcu Yağızhan Selçuk koronavirüs sürecinde Türkiye’ye dönmek istediğini vurguladı.

Selçuk "Heryerde olduğu gibi bizi de etkiledi. Sezonumuz ertelendi. Burada durumumuz çok daha iyi az vaka var. İnsanlar önemli ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmıyorlar. Ben de evde kalıp derslerimi takip ediyorum ve sık sık ailemle konuşuyorum. Bu zamanlarda Türkiye’ye dönmek ailemle birlikte olmak isterdim. İşin bu kadar ciddi boyutta olacağını bilmiyordum. Takımdan sadece ben burada kaldım herkes evine döndü. Bu süreci herkesle birlikte en iyi şekilde atlatacağız’ dedi.



İsmail Bora Yılmaz – Minnesota



Minnesota eyaletinde spor bursuyla üniversite okuyan genç basketbolcu İsmail Bora Yılmaz, koronavirüsten dolayı uçuşların iptal olduğunu ve takımdan sadece kendisinin yurtta kaldığını söyledi

Yılmaz "Buradaki durum ABD’deki diğer büyük şehirler kadar kötü değil fakat sokaklar yine de bomboş. Ben de yurtta kalıyorum ve dışarı çıkmıyorum. Beklenmedik bir durum oldu. Mayıs ortası gibi Türkiye’ye dönmek istiyordum fakat beklemedeyim ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Yurtta tek başıma ben kaldım. Umarım en kısa zamanda herşey normale döner" dedi.



Arda Eroğlu – California



3 senedir California’nın Santa Clara şehrinde eğitim gören ve basketbol oynayan Arda Eroğlu belirsizliklerin hayatını nasıl etkilediğini aktardı.

Eroğlu "Bu süreçte ben de evimde kalıyorum. Çok fazla yapılacak birşey yok ya ödev yapıyorum ya kitap okuyorum. Ailem ve arkadaşlarımla sık sık konuşuyorum. İnsanlar ciddiyetini anlamış ki pek fazla dışarı çıkmıyor. Lütfen siz de evinizde kalın. Bu zor bir süreç fakat herkesi etkiliyor. Bu günleri de atlatacağız.’ açıklamasın yaptı.



Doğukan Kara – Washington



ABD’de koronavirüsün ilk görüldüğü eyalette spor bursuyla South Puget Sound Communiyet College’de okuyan ve basket oynayan Doğankan Kara eyaletteki son durumu ve koronavirüsün kendisine etkisini şöyle aktardı:

Kara "Şubat ayında benim içinde yaşadığım Washington eyaletinin Seattle şehrinde ilk koronavirüs vakası görüldü. Bu teşhisten sonra diğer insanlar önemsemedi ve normal hayatına devam etti. Vakalar artınca okulum kapandı dersler online oldu. Ligimiz de ertelendi. Takım arkadaşlarımla şu an aynı apartmanda farklı dairelerdeyiz. Evde kal çağırısı var ve önemli tedbirler var. Ben de burada dikkat ediyorum. Umarım herşey bir an önce eskisine döner." İfadelerini kullandı.