KIVANÇ TERZİOĞLU İLE ÖZEL DR.SİNAN AKYÜREK ÖZEL RÖPORTAJI

KT- Sinan bey Merhabalar, kendinizi öncelikle çok kısaca bir tanıtmanızı rica etsem?

SA- Merhaba Kıvanç Bey, 1980 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde doğmuşum, Kadıköy Anadolu Lisesi ardından İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 2004 yılında bitirip hekimlik hayatıma başladım.

Şu anda Teşvikiye’de bütünleyici tedavilerle destekli medikal estetik işlemleri sunuyorum, biri kız biri erkek iki çocuğum ve büyük destek olan bir eşim var.

KT- Kliniğinizde yapılan tedavi ve hizmetlerden biraz bahseder misiniz?

SA- Kliniğimizde çalışma arkadaşlarımla birlikte botulinum toksin, dolgu, mezoterapiler gibi klasik ameliyatsız gençleştirme uygulamalarıyla birlikte askı ipleriyle gençleştirme ve kök hücre uygulamaları yapıyoruz.

Bunun dışında hastalarımıza tedavileri destekleyecek nitelikte damar yolundan veya evde kullanabilecekleri destek tedavileri ve bakım ürünleri de sunarken profesyonel bakım tarafında da oldukça başarılı bir ekibimiz var.

Bunlara ek olarak ihtiyaç halinde birlikte çalıştığımız kliniklerle birlikte cerrahi, diş ve saç ekimi alanlarında da danışmanlık veriyoruz.

KT- Ve bu yapmış olduğunuz estetik uygulamalar ve cilt tedavilerinden de biraz bahsetsek?

SA- Temelinde ameliyatsız uygulamalarda cildi korumak için maskeler, toksin uygulamaları gibi uygulamalar sunarken, cildin eksiklerini yerine koymak için lokal olarak mezoterapi, dolgular gibi destek ürünlerini kullanırken yine sorunun temelinde bulunan eksikleri gidermek için sistemik olarak detseklemek, ya da eksikleri gidermek üzere damar yolundan, ağız yolundan ya da transdermal destekler de öneriyoruz.

Bölgesel olarak yapılan uygulamaları sistemik olarak desteklemek ve genel sağlığı iyileştirdiğimizde ortaya çıkan güzelliğin de çok önemli olduğuna inanıyoruz.

KT- Son dönemdeki popüler tedavi yöntemleri nelerdir?

SA- Özellikle mezoterapi uygulamalarında her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte bize sunulan başarılı ve güvenilir uygulamalar ise en sevdiklerimiz. Bunların arasında Profhilo hem yüz hem de vücut uygulamaları açısından pratik uyulama ve etkinlik açısından benim favorilerimden biri.

Profhilo saf bir hyaluronik asit ürünü ancak klasik mezoterapilere üstün olan teknolojisiyle uzun etki süresi ve kolajen üretimini stimüle edişi sayesinde birden fazla konuda bizlerin elini kolaylaştırıyor.

Yüzde nem artışı ve sıkılaşma sağlarken vücutta ise -gebelik sonrası ya da kilo verme ardından gelişen- kırışıkları ve sarkmaları çok kısa sürede toparlayan pratik ve etkili bir ürün.

KT- Yapılan bu tedavilerin avantajı ve dezavantajı nelerdir?

SA- Kısaca ameliyat ile yapılan uygulamalarla kıyaslamak gerekirse medikal estetik uygulamaları ile elde etmekte çok zorlandığımız bir çok konuda ameliyatlar sonuç konusunda daha başarılı olabiliyor ancak yara izi kalması ve iyileşme süreleri, maliyet ve işlemi tekrarlayabilme sayıları açısından bakıldığında ise medikal estetik çok daha önde.

KT- Sanat camiasından ünlülerle de çalışıyorsunuz? Bunlar arasında bir sıkıntı oluyor mu? Çünkü sanat camiası bir nebze de PR demek? Onlarla çalışırken en çok dikkat ettiğiniz husus nedir? Size getirileri ve sizden götürüleri nelerdir?

SA- Öncelikle kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmamak :) Çünkü estetik kaygılarla ve “ünlü” kişinin veya sanatçının memnuniyetine odaklanırken yapılan hatalar çoğu zaman deyiminizle PR aktivitesinin tepe takla dönmesine neden olabiliyor.

Ben bu tip karşılaşmalarda koltuğa oturduğu andan itibaren kişinin hasta benimse doktor olduğumu mutlaka yansıtır ve açıkça konuşurum ki sağlığa zarar gelecek veya zor durumlara düşecek bir olay yaşamayalım. Sonrasında koltuktan kalktıktan sonra şartları yine konuşuruz :) Bu sayede her iki taraf da götürüden çok getiri elde ediyor…

KT- Tedavi öncesi ve sonrası yapılması gerekenler nelerdir? Olmazsa olmazınız nedir mesela?

SA- Aşırı alkol, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, uykusuzluk, açlık gibi kişiyi genel olarak olumsuz etkileyecek durumlar haricinde benim olmazsa olmazım işlemden sonraki birkaç saat makyaj yapılmaması. Bu şekilde beklenmedik enfeksiyonlardan hastaları korumaya çalışıyorum.

KT- Medya önünde de olan bir kişiliğe sahipsiniz bir ara yoğun TV Ekranlarında da yer aldınız? Bunun yakın bir zamanda devamı gelecek mı?

SA- Gelecek tabi ki :) Şu an canlı yayın olacak, keyifli bir program üzerine çalışıyoruz.

KT- Artık günümüzde Obezitenin artması ve zayıflama yöntemlerinin de bir hayli rağbet görmesi sonucu mide ameliyatları, mide Botoxu, küçültme vs işlemler oluyor. Bunlar ne kadar doğru acaba? Olumsuz etkileri var mıdır? ki olumsuz yönlerini basından ve etraftan çokça duyuyoruz. Bir hekim olarak size sorma gereği duyuyorum.

SA- Ben her zaman kişinin kendi iradesiyle diyet ve spor yaparak zayıflamasını, incelmesini daha sağlıklı buluyorum ancak kurallara uyulduğu takdirde alternatif şekillerde zayıflamak da obezite yüzünden karşılaşılacak sağlık problemlerinden çok daha avantajlı olacaktır.

Dolayısıyla bu niyetle gidilecekse mutlaka bir hekim kontrolüyle ilerlemenin faydalı olduğunu düşünüyorum.

KT- Peki sizin söylemek ve eklemek istedikleriniz var mıdır? Bunlara da biraz değinsek?

SA- Öncelikle sizler gibi samimi ve dikkatli yazarların bu sektöre verdiği değer ve emek için teşekkür ederim. Takipçilerimize de sağlıklı olarak güzelleşmeye önem vermelerini, cilt güzelliklerinin sağlıktan geldiğini unutmamalarını rica ediyorum…

KT- Bu özel samimi röportaj için çok teşekkür ediyorum size.

SA - Ben de çok teşekkür ediyorum…

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...