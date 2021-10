Kıvanç Terzioğlu ile Fatih Elibol özel röportaj

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Merhabalar Fatih Bey, öncelikle sizi tanımaktan dolayı çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Ben sizi yakinen tanıdım araştırdım ve öğrendim ama tanımayanlar için sizi biraz tanısak… Fatih Elibol kimdir, biraz bize anlatabilir misiniz?

Merhaba, tabii ki. Ben bir girişimciyim, bir yazarım ve bir mentor koçum. Yaşam birikimlerimi insanlarla paylaşmaktan büyük keyif alan, duyarlı bir insanım. İnsanların kendilerinden başlayarak topluma faydalı olmalarını sağlıyorum, onların gelişimlerine destek oluyorum. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) bünyesinde 25 yıldır koçluk yapıyorum. 2021'de Master Certified Coaches (MCC) unvanını edindim. Yine bu sene mayısta ilk kitabım Gelecek Bugün Başlar yayımlandı. Profesyonel koçluk, mentorluk ile nöro eğitim alanlarında çalışıyorum, Avrupa Parlamentosu ile Lordlar Kamarası'nda eğitim veriyor ve koçluk yapıyorum. Ayrıca profesyonel koç olmak isteyenlere de eğitim programları düzenliyor ve mentorluk yapıyorum.

Koçluğunuz, yazarlığınız ve girişimciliğinizle fazlasıyla tanınıyorsunuz. Kendinizi nasıl yeniliyorsunuz ve güncelliyorsunuz? Çünkü bir yandan eğitim veriyorsunuz yeni insanların yetişmesine öncülük ediyorsunuz. Peki Fatih Elibol nasıl kendisini yeniliyor?

İnsan müthiş bir varlık, büyük bir mucizedir. Kendini keşfetmek için yaşar. Ben de her gün bir sürü yeni insanla bir araya geliyorum. Yaptığım işi o kadar seviyorum ki bir araya geldiğim o insanların tekliği, eşsizliği ve iç güzelliği karşısında mutlu oluyorum; onların değişimine ve dönüşümüne tanıklık etmekten büyük keyif alıyorum. Kendimi tanıdığım ve hayal ettiğim hayatla yaşadığım hayatı olabildiğince bütünleştirebildiğim için kendimi şanslı sayıyorum. Hayatı bütünsel algılıyorum. Dolayısıyla neredeyse yorulmadan, her an yenilenerek yaşıyorum. Rutinimde ise kısa uykuları seviyorum. Kedimle vakit geçiriyorum. Deniz ve deniz kenarında sakin anlar vazgeçilmezim. Yoğun bir tempom olduğu için pazar günlerimi boş bırakıyorum.

Yapmış olduğunuz Koçluk ve Koçluklardan biraz bahsetmenizi istesem? Neler var tam anlamıyla bunun içerisinde?

Benim işim insan ve gerek bireysel gerek kurumsal koçluklarda hep insanlarla çalışıyorum. Pek çok eğitimim ve bu eğitimler içinde pek çok modülüm var aslında. Verdiğim koçluk hizmeti temel olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan ilki mentor koçluk, diğeri ise performans koçluğu. Mentor koçlukta Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF- International Coaching Federation) mentor koçu olarak koçların unvan alma sürecine destek veriyorum. Performans koçluğunda ise kişinin ulaşmayı hedeflediği noktaya etkin bir biçimde ulaşmasını tek seansta sağlıyor, seçtiği yolda başarıyla devam etmesine yol arkadaşlığı yapıyorum.

Bunlara ek olarak koçluk eğitimlerim de var. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından akredite edilmiş 174 saatlik 9 modülden oluşan ACTP diploma programım dünyanın en nitelikli eğitim programlarından biri; tek ve eşsiz; yeni bir kuramın gücü… Dünyanın 33 ülkesinde bu eğitimleri İngilizce ve Türkçe olarak bire bir ve sınıf ortamında ve de online interaktif olarak sağlıyorum.

Dünyada birçok menteem benimle PCC ve ACC unvanı yolculuğuna devam ediyorlar. Böylelikle ben de insanların bu mesleği ICF etikleri ve normlarında yepyeni bir kuram dahilinde profesyonelce icra etmelerine vesile oluyorum.

Toparlamak gerekirse; bir koç olarak koçluğa hizmet ederken insanların yaşam amaçlarını gerçekleştirmeleri, gelişim alanlarında aradıkları desteği bulabilmeleri için programlar üretiyorum. Koç olmak istiyorsanız, yeni bir girişim yapmak istiyorsanız, hayatınızda sıkıntı yaşıyorsanız, takımlarla çalışmak durumundaysanız, ilk defa yöneticilik yapacaksanız, bu ve bunlar gibi her türlü konuda birlikte çalışabiliyoruz.

Performans ve Mentor koçluk arasındaki farklılık nedir? Kısaca bunu bize biraz daha anlatmanızı rica etsem?

Dediğim gibi verdiğim koçluk hizmetini temel olarak ikiye ayırıyorum: Performans koçluğu ve mentor koçluk.

Performans koçluğunda derin ve güçlü sorularla kişinin önemli özelliklerini ve kaynaklarını keşfetmesini sağlıyorum. Neleri daha iyi yapıyor, nelerde daha iyi olabilir, çevresinde hangi fırsatlar var ve onu engelleyen durumlar hangileri hepsine ayrı ayrı bakıyoruz. Performans koçluğunu alan kişinin cevapları kendi içinde bulmasını sağlıyorum. Burası çok önemli. Kişi bu cevaplarla başarıya nasıl ilerleyeceğinin yolunu kendisi çiziyor, ben de ona yol arkadaşlığı ediyorum.

Performans koçluğunu iş hayatına da uyguluyorum. Vizyoner, örnek liderler yetişmesi için bu şart. İletişim sorunlarını gidermek için de kullanıyorum bu koçluğu. Kişilerin ve yöneticilerin netleşmesini, pek çok seçeneğin değerlendirilmesini, yapılması gereken eylemlerin araştırılmasını ve özgün fikirlerin bulunmasını ve hayata geçirilmesini sağlıyorum. Kişi ne kadar spesifik olabilirse o kadar başarılı oluyor. Kendinden şüphe duymadan ve kendini sınırlamadan, güçlü bir irade ile bariyerleri hızla aşması ve dışarıdan gelecek hiçbir enerji düşürücüden etkilenmeden hayallerine ilerlemesi sağlanıyor. Ve tüm bunları tek seansta yapmasını sağlıyorum.

Mentor koçluk ise bundan farklı. Mentor yani yönder olan kişi bilgi birikimi ve becerisiyle sizi olmak istediğiniz yere götüren süreçte tecrübelerini sizinle paylaşan, bu süreçte ne yapmanız gerektiğini size söyleyen kişidir. Koçluk unvanlama sürecinde mentor seçiminiz de çok önemlidir. İşte benim mentor koçluk hizmetim burada başlıyor. ICF kuranlarına göre almak istediğiniz unvan yolunda, “Doğru soruları soruyor musun?”, “Doğru cevapları alabiliyor musun?”, “Seansı doğru devam ettirebiliyor musun?” gibi hususlarda, alınan ses kayıtlarını da inceleyerek ilerliyoruz ve alacağınız o unvana göre en iyi yere gelmenizi sağlamayı amaçlıyoruz.

Mesela ben size geldim Fatih Bey benim işim gücüm ve yaptıklarım budur dedim diyelim, benim başarı hikâyemi nasıl oluşturursunuz? Bana ilk çizeceğiniz yol ne olur?

Başarı hikâyenizi ben oluşturmam; başarı hikâyenizi siz kendiniz bulur ve oluşturursunuz. Koçluk yol almak istediğiniz konularda başarıyla ilerlemenizi sağlayan, yolu size bulduran bir faaliyettir, size ne yapmanız gerektiğini söylemez. Ne yapmanız gerektiğini size buldurur. Ben size bu konuda destek olup ve sizinle profesyonel olarak yol arkadaşlığı ederim. Bu sayede performansınızı arttırabilir, istediğiniz yönde gelişim sağlayabilir, yeni beceriler kazanabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini bulursunuz. Ve kendi başarı hikâyenizi kendiniz oluşturursunuz.

Bu doğrultuda size ilk etapta doğru soruları sorarak başlarım. Bulduğunuz cevaplarla eylem planınızı oluşturmanızı sağlarım. Sonra da başarılarınızı birlikte kutlarız.

Mayıs ayında yayımlanan kitabınızdan bahsedelim biraz da Fatih Bey. Bu kitabı neden yazdınız? Ne anlatıyorsunuz? Kitabınızı kimler okumalı?

Koçluk muhteşem bir şey. Yaşamımızdaki gücü hayranlık uyandırıcı. Gelecek Bugün Başlar kitabımı yazamaya başlarken temel hedefim okuyanların kendi kendine koç olabilmesini sağlayabilmekti. Çünkü bunu becerebilirseniz tüm hayatınız kolaylaşır!

Benim arzum bu kitap sayesinde insanların tüm yeteneklerini kullanabilir hale gelmelerini, güvenli alanlarından çıkmalarını ve harekete geçmelerini sağlamak. Çözüm için gerekli tüm anahtarlar içimizde. Kitabımda da bu anahtarları bulmalarına destek oluyorum.

Kitapta üç ana bölüm var: Kendini Tanı, Çevreni ve İletişimini Tanı, Hayatını Dönüştür.

Burada kendinizle ilişkinizden başlayarak, ailenizle, eşinizle ve çocuklarınızla, sosyal çevrenizle ilişkinize, iş hayatınızda ilişkilerinizden parayla ilişkinize kadar tüm iletişim alanlarını masaya yatırıyoruz. Uygulamalar veriyorum. Böylece değişim ve dönüşümü hayatınızın her özel alanına uygulayabiliyorsunuz. Koçluk eğitim programlarının içeriğinde kullandığım kuramlar ve yaklaşımlarla destekliyorum tüm kitabı. Güçlü bir değişim döngüsünün içinde en yüksek potansiyeliniz ile ilerliyor ve yeni versiyonunuzu yaratıyorsunuz. Bunu yaparken birlikte sizi her zaman yolda tutacak bir zaman planını da içeren eylem planını çıkarıyoruz. Adım adım yeni hayatınıza ulaşıyorsunuz.

Ayrıca kitabımda öz programlama konusunda geliştirdiğim özel tekniğe de yer verdim.

Kendi kendine koçluk yapmak isteyenler kadar koçluğu meslek olarak yapanlar da kitabımdan yararlanabilir. Pek çok seans örneği mevcut kitapta. Okuyan herkesin kendisine bir fayda sağlayabileceği bir kitap yazdım. Çünkü geleceği bugün başlatacağımıza inanıyorum.

Son zamanlarda yapmış ve vermiş olduğunuz eğitimlerin bir hayli yoğun olduğunu görüyorum. Nasıl yetişiyorsunuz?

İşimi seviyorum. Hiçbir şeyi yetişmek için yapmıyorum. Ben kendimi bu yolda adanmışlıkla ilerlerken görüyorum. Bu sebeple yorulmuyorum. Vakitlerimi düzenliyorum. Planlı yaşıyorum. Şükrediyorum. Dinlememe ve beslenmeme dikkat ediyorum.

Başarınızdaki mimarlardan bahsediyorsunuz bunları bir de sizden dinleyelim kimlerdir bunlar?

Başarı yolculuğumdaki üstatların isimlerini saymaktan mutluluk duyuyorum. Ve başkalarının başarı yolculuklarına katkı sağlamaktan da bir o kadar heyecanlıyım. Benim yolculuğumu güzelleştiren isimler: Mr. William Lee Rand, Prof. Kevin Lane Keller, Mr. Donald Robertson, Dr. Assen Alladin, Dr. Michael Newton, Dr. John Butler, Mr. Antony Robins, Master Hypnotist Gil Boyne, Dr. Richard Wayne Bandler, Dr. Philip Kotler, Mr. Brain Tracy, Mr. Donald Trump, Hiroshi Doi Sensei, Mr. Robert Kiyosaki, Mr. Tony Buzan, Sinan Ergin. Bu kişiler bugünkü beni inşa etmemde yönderlerim oldu.

Girişimciliğiniz ve ortamlardaki rahatlığınızdan dolayı çok sevilen ve sayılan biri olduğunuzu öğrendim. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ne mutlu bunu duymak! Çok şükür ki sevgiyi karşılıklı paylaşabiliyorum. Olumlu halin ilk adımı sevgidir. Varlığımızın temel yasası o. Bu sebeple sevgi dilini tüm iletişimimizde kullanmamız çok önemli. Ben de bunu yapıyorum. İçimde nefret barındırmıyorum. Sevgi her kapıyı açar. Tüm insanların iyi olduğu kabulü ile başlıyorum. Onları iyi, değerli ve saygın olarak kabul ediyorum. Hiç kimse değersiz değildir. Bu halim çevremdekilere de yansıyor ve bana bu güzelliklerle geri dönüyor biliyorum.

Peki sizin gibi olmak isteyen ve yolunuzdan gidenlere vereceğiniz öğütler neler olurdu?

Her insan tek ve eşsiz. Bu sebeple insan önce kendini tanımalı, kendini bilmeli. Geçmişi geride bırakıp, onu bir tecrübe olarak kabul edip yeni ve hayalindeki deneyimlere kucak açabilmeli. Buradan başlamalılar.

Şimdi ve burada, tam ve bütün olduklarının farkına varmalılar. Başarı yolculuğunda kendini tanıyan, çevresini ve iletişimi tanıyan, kendini ve hayatını dönüştüren bireyler için koçluk çalışmaları çok güçlü ve etkin araçlardır. Ben de bu araçlardan geçtim. Hayatımdaki üstatları saydım size.

Potansiyellerine, başarabileceklerine inansınlar. Yeter ki kendilerini iyi analiz edebilsinler. Önce kitabımı okuyarak başlayabilirler. Ardından benden bir koçluk seansı almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü benim ekolümde koçluk seansı tektir. Kişi tek bir seansta karar verir ve ilk eylem adımını atar. Tek seansta danışan netleşmiştir. O nedenle koçluk hizmetinde bir konu için devam eden seanslara gerek yoktur.

Gerçekten sizi tanıdığıma çok memnun oldum Fatih Bey, en kısa zamanda vereceğiniz eğitimlerden birisine gelip sizi izlemek ve dinlemek istiyorum. Bu özel röportaj için tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim ve uzun yıllardır tanıdığım çok değerli olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim Dostum Basın Mensubu olan Suat Ünal'a da teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda, çünkü sizlerle buluşmamızı ve tanışmanızı sağladığı için. Son sözü size bırakıyorum.

O zaman kitabımın son cümleleriyle kapatayım söyleşimizi.

“Önce kendini değiştireceksin, sonra başkalarının değişimine katkı sağlayacaksın.

Önce kendini seveceksin, sonra başkalarına sevgiyi anlamalarında yönderlik edeceksin.

Önce kendine doğru soruları soracaksın, sonra başkalarına doğru sorular sorarak cevapları bulmalarını sağlayacaksın.

Önce kendini dinleyeceksin, sonra başkalarına dinlemeyi öğrenmeleri için yönderlik edeceksin.

Önce kendini göreceksin, sonra başkalarının kendisini görmesini sağlayacaksın.

Unutma, inanmadığın hiçbir şey olamazsın.”

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın.