Kendi yolunda Banu Kırgız

Nezahat GÖÇMEN

Merhaba, Banu Kırgız Kimdir?

-İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya İletişim Sistemleri bölümünden mezun oldum. Eğitim Koçluğu Masal Terapi, satış pazarlama eğitimleri aldım. Fuar,reklam,Televizyon, dergi sektöründe çok değerli firmalarda çalıştıktan sonra 17 yıldır Yayınevi sektöründeyim. Telif hakları, satış pazarlama bölümlerinde açıştım. Halen Final Kültür sanat Yayınlarında tanıtım temsilciliği yapmaya devam ediyorum.

Bir çocuk hikaye kitabının yolculuğunu anlatın bize…

-Önce editör imla hatalarını, devrik cümleleri düzeltir. İmla hatalarını düzeltir. Okura okuncak hale getirir. Kitap yabancı, çeviri kitap ise yine editörler tarafıbdan içeriği kontrol edilir. İkinci aşama olarak da çanlaştığımız çizer tarafından kitabın çizimleri bize gönderilir. Çizimlerde yine editör kontrolünde kontrolü yapılır. Metin ile çizerin çizdiği aynı paralelede olmalıdır. Yazar kitabın kahramanı ördek ise martı çizimi olmamalıdır. Grafiker tarafından da bilgisayar ortamında çizerin çizdikleri tasarlanır. Kitabın kapağı yine çizerin çizdiği görseller ile bilgisayar ortamında tasarlanır. En son matbaa’ya gönderilir. Matbaa’da kitabın boyutuna, kağıt cinsine kadar karar verilir. Ayraç veya kitabın afişi olacaksa buna da karar verilir. Çeviri kitaplar zaten sadece çevirisi yapılır ve çizimi ve tasarımı aynı şekilde matbaa’ya verilir.

Yaptığınız etkinliklerden bahsedelim… Etkinlik heybenizde neler var?

-Kitabın yolcuğunu matbaa’ya giden sürecini çocuklarla paylaşıyorum. Her hikaye kitabına özel yaratıcı çalışma soruları ile birlikte ve paralel aktiviteleriyle öğrencilerimiz ile buluşuyorum. Özellikle yaratıcı olmak için gerekli zihin haritamızı yönergleriyle öğrencilerimize öğretiyorum. Amaç onlara lezzetli balık vermek değil olta ile nasıl balık yakalayabilceklerini öğretmek.

Yaratıcı Yazma ve Düşünce Atölyesnde yaptığınız etkinlikler nelerdir?

- Atölyede önce kitabı okuyoruz. Ardından yaratıcı düşünme teknikleri kullanarak kitabı yeniden kurguluyor ve kitaptan yola çıkarak bir masal kahramanı yaratıyoruz. Yaratıcı Yazma tekniklerini kullanarak yeni bir hikaye yazıyoruz.

Birlikte yazma serüveninde sizi en cok etkileyen veya en ilginç anınızı anlatır mısınız?

-Öğretmen ve öğrencilerimizle bu etkinlikler ile birlikte aramızda çok özel bir bağ oluyor. Neredeyse tüm etkinliklerime ve organize ettiğim tüm yazar etkinliklerine katılan öğrencilerin etkinliklerimden feyz alarak oyku yarışmalarıbda birkaç öğrencinin ödül aması ve mezun olduktan sonra da beni bırakmayacaklarını ve ortaokul öğretmenlerine bizim etkinliklerimize devam etmek istediklerini söylemeleri ve bir okulda yine yaratıcı yazma tekniklerini amlattığım 1. Sınıf kitabımız olan “Uyku Canavarı” kitabı ile beraber uyuduğunu ve benim anlattığım gibi yaratıcı yazma masallarını yazdığını iletmesi

İlköğretim ve lise sınıfları için neler yapıyorsunuz?

-Anaokulunda liseye kadar her hikaye kitabımızın atölye çalışmasını yarartıcı sorular, çizgi film ve animasyon ve çizim çalışmaları ile kurguluyorum. Her seviyede çeşitli değerli yazarlarımızın organizasyonunu da ben yapıyorum. Öğrencileri yazarları ile buluşturuyorum. Bazen yazarımızda evvel kendim de yazarın hikaye kitabının etkinliğini yapıyorum aslında onları yazarın etkinliğine hazırlıyorum. Merak ettirtiyorum. Ve öğrencileri yazarla ile buluşana kadar benim etkinliğimdeki etkiliklerle yazarımızı dört gözle bekliyorlar.

Atölye sonunda çocukların kazanımları nelerdir?

- Yazarlık ve yazma süreçleri hakkında bilgi edinirler. Eğlenerek yaratma fikrinden keyif alırlar. Yaratıcı yazım, dil becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişimine katkıda bulunur. Yaratıcı yazma yeni ve farklı sözcükler öğrenmeyi destekler, farklı ifade biçimlerine başvurma, konulara farklı açılardan bakabilme ve söz konusu farklı bakışları en rahat şekilde ifade edebilme yetilerini geliştirir.

Yazar kitabını yazarken nelerden ilham alır?

-Doğa ve Sanat en temel ilham kaynakları ve artık piyasada çok değerli yazarların yaratıcı yazma tekniklerini analatan kitaplarından yararlanmakta çok faydalı. Müzeye gitmek, ülkeleri gezmek, doğadaki her canlıdan ilham alarak masallarını yazabilirler. Bir kitaptaki bir cümle veya bir çizgi fildeki bir kararkterden ilham alarak kendi masallarını oluşturabilirler. Bir meyve, eşya, insan ..vb her şey bizim masal kahramanımız olabilir. Sanat ile ilgilenmek veya dooğada yürürken bir sümüklüböcek veya karınca bize ilham olup masal kahramanımız olabilir. Veya okuduğumuz çocuk veya yetişkin kiatplarında benimsediğimiz bir kitap kahramanını farklı özelliler katarak bizim hayalgücümüz ile kendi masaal kahramanımız haline getirebiliriz.

Çizgi roman ve karikatür aynı mıdır?

-Asla. Bunun ayrımını öğrencilerimize mutlaka anlatıyorum. Çizgi roman panellerden oluşur; bir olay örgüsünü, öyküyü anlatan illüstrasyonlar ve konuşma balonları vardır.. Ek olarakş ses efektleri, monologlar, diyaloglar yer alır.Karakterlerin duygu durumlarını da göstermesi için bolca ünlem işareti, düşünme kutucukları ve görsel öğeler kullanılır.Çizgi romanlarda karakterler gerçekte olmayan hayali karakterlerdir. Tek bir kitap içinde farklı hikayeler ya da uzun bir hikaye olarak da kurgulanabilmektedir. Çizgi romanlarda da masallar gibi hayal ürünü karakterler yer alır.

Karikatür ise: bir şeyin, bir kimsenin, bir olayın alaylı, insanı güldürecek ve güldürürken de düşündürecek, abartılı bir biçimde çizilmiş resmidir.

Hobilerimize ve ilgi alanlarımıza göre kitap yazabilir miyiz? Etkinliklere katılım oranı nedir?

-Zaten bence kesinlikle kendi ilgi alanımızdan başlayarak kitap yazmamız bize ve okuyuculara ekstra keyif verecektir. Keyif aldığıız konu hakkında kitabınızı yazmanız ortaya harika bir roman/..vb türü ne olursa olsun harika bir tür çıkacaktır.

Etkinliklere katılım oranı öğretmenlerimizin ve okulun planına göre titizlikle hazırlandığı için genelde tüm öğrencilerin katılımı yüksek oluyor. Okulun öğrenci sayısına göre etkinliğe katılım oranların değişiyor. Genelde etkinlik yaptığımız okullardaki hangi seviyeye etkinlik yapıyorsak o sınıfta hasta gelmeyen ve istisna durumu olan öğrenciler hariç tüm öğrenciler etkinliklerimize katılıyor.

Çocuklar atölye boyunca tartışarak ve eğlenerek cevap arıyor. Atölye çalışmasında ayrıca yazar ve çizer videoları yer alıyor. Tüm atölye interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.

Küçülen dünyada, çoğalan edebiyat alanındki hayallerin ve hedeflerin?

-Hedefim Tüm Türkiye’deki ilgili öğretmenlerin okullarında etkinliklerime devam etmek. Daha fazla ve farklı proje üretmeye devam etmek. Gelecek nesillere hobileri olarak olsun veya meslek olarak masal yazma ilhamını ve bunun tekniklerini kendi sunumlarım aracılığı ile vermek. Etkinlik yaptığım okullardaki öğrencilerin bu etkinliklerin de tuzu olduğumuzu bilerek onların ödüller almasına neden olmak. Ulaşabildiğimiz her okula yaratıcı yazma ve düşünme tekniklerini anlatabilmek ve yine onların gelecek yazarlarımız olmasını sağlamak. Gelecek nesillerde her ilimizden fazla fazla çocuk yazarları çıkmasında tuzumun olmasını isterim.

Hayalim Türkiye’de her ilde çocuk kütüphanesi ve kitap kulüplerinin olmasına destek olacak projeler yapmak veya bu işi yapanlarla işi büyütmek. Kendim de hobi olarak hikaye yazıyorum bu hikayelerimin çocuklar ve yetişkinler tarafından okunması.

Hobileriniz?

-Sinema, astroloji, kitap -dergi okumak

Dilin, duygu ve düşüncelerin, çocukların yansıması olan çocuk edebiyatının günümüzdeki yeri nedir?

-Nitelikli yayınevlerinin çoğalmasıyla ve bu yayınevleirnin hem nitelikli kitapları, yazarları ve yaptıkları seminerler ile günümüzdeki yeri gelişiyor. Türkiye yayıncılar birliği istatistiklerinde güncel olarak tüm gelişmeleri takip edebiliriz.

Ekleme olarak da “Ayna Ayna Söyle Bana” adlı kitabım sektörde bir ilk. Yetişkin ve çocuk hikayeleri birarada amacım farklı daha evvel yapılmayan bir şeyi yapmaktı ama bu proje çok spontone gelişti. Çalıştığım firmamdaki patronum bizim eğitimlerimize çok katkıda bulundu. Her ay sanat ile ilgili bir dal ile ilgiili iş arkadaşlarımla sobetlerimizi yapardık. Aynı zamanda yaratıcı yazma eğitimleri aldık. O sırada yazdığım hikayelerimi geliştirdim ve eklemeler yaptım. Ancak bir sorun vardı. Yetişkin hikyeleri ve çocuk hiakyelerimin hepsini nasıl bastıracaktım.Bu hikayeleri keşke bir kitapta basabilsem dedim. Ancak bu mümkün değildi. Çünkü daha evvek böyle kategoride bir kitap yoktu. Ben de içimden dedim ki neden olmasın sektörde bir ilki gerçekleştireyim istedim. Hedef kitle olarak yetişkin ama yetişkinler de çocuklarına benim kitabımdan çocuk hikayelerimden seçki yaptığımda çocuklarına okusun dedim. Lise ve ünüverite öğrencileri de benim kitabımı okuyup muadilleirni yapsın istedim. Bir ilkti. Ve manevi Amcam Doğan Başak Amcamın bana yaptığı surpriz ile kitabım basıldı. Umarım beğenilir ve örnekleri çoğalır. Yetişkin hikayelerim gerçek, hayal ürünü ve yaratıcı yazma tekniklerinin birarada olduğu öykülerden oluşuyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki hikayelerdeki aktarılan duygular, olaylar tamamen yaratıcı yazma teknikleri ile yazdığım hikayelerdir. Bir Stephan king veya Edgar Ellan Poe hikayelerinde nasıl korku içerikli hikayer düşünüp yazıysa ve bunlar tamamen hayal ürünü ise benimkilerde bir o kadar hayal ürünüdür. Tabii ki baharat olarak gerçek yaşadığım olayları da hamur olarak katmışımdır. Bu kitabımım serisine devam edeceğim. Bu kitap ile kaç kişinin satın aldığı benim için önemi yok. Çünkü çok satan bir kitap satmak istesem çok uzun yıllar yayınevinde çalışan biri olarak ona göre bir eser hazırlayabilirdim ama ben, benim içime sinen ve benim kitabımı okumak isteyelerle devam etmeyi tercih ediyorum. Lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri olmak üzere 18 üstü tüm yetişkinler bu kitap için benim hedef kitlemdir.

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Türk ve Dünya kültürüne katkı sağlayan Banu Kırgız’a edebiyat yolunda başarılar …