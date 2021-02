‘’KENDİ MODAMI KENDİM YARATIYORUM’’

Ali Nail bize kendinden bahseder misin?

1992 İstanbul doğumluyum. Büyümeyi reddediyorum. Terazi burcu olmakla beraber değişkenliği ve kararsızlığı hayatımın her alanında yaşamış biriyim. Konsevatuar okurken araştırmacı yazar olmak isteyip kitap yazıp yayımladım. Oyuncu olmak istemediğimi anlayıp aşçılık eğitimi aldım. En son kendimi yeme içme ve eğlence sektöründe buldum. Kendime bu sektörde büyük bir pay yarattım. Henry adında bir köpeğim var onu çok seviyorum. Mantıkçıyımdır. Hayatı tek kişilik yaşamayı seviyorum.

İşletme sektöründeyken de modayla aran çok iyiydi. İşletme dünyasında neler olacak?

Moda ile aram her zaman iyiydi. Markete giderken bile iki üç kombin yapıp gidiyorum. Benim için duşta bile bir şıklık olması gerekir. O kadar çok kıyafetim var ki bir giyinme odası yetmiyor. Yeme içme ve eğlence sektörü kan ağlıyor, pandemiden en çok biz etkilendik. Artık eski eğlencelerimiz olmayacak yerine daha konsept ve mesafeli partiler geliyor.





‘’BEST JÜRİM GÜLŞAH SARAÇOĞLU’’

Doya Doya Moda yarışmasında tarzınla jüri tarafından çok beğenildin. Jüriyle aran nasıldı?

Farklı olanı herkes beğenir. Ben oradaki yarışmacı arkadaşlarımdan daha farklı ve daha cesaretliydim beni öne çıkaran bu oldu. Jüri ile aram iyiydi karşılıklı enerjilerimiz tutmuştu. İvana Sert sanırım biraz hoca bana taktı derler ya o durumdaydı sanki. (Gülüyor) Ama benim best jürim Gülşah Saraçoğlu idi.

Erkek modasında Ali Nail Yurtseven tarzı olacak mı?

Bence Ali Nail Yurtseven tarzı oluşmaya başladı bile. Bunu sosyal medyadan aldığım yorumlara dayanarak söylüyorum izleyici ve takipçilerime cesaret verdiğimi düşünüyorum.

Ali Nail tarzını nasıl tanımlıyor?

Benim için önce rahatlık sonra şıklık. Casual bir tarzım var. Her yere her şey ile gidersin mantığındayım. Kalıplaşmış tarzları sevmiyorum. Still bir yere veya bir topluma göre giyinmek değildir still sensindir.

Bu yılın modası neler?

Erkek modasında takım elbiselerimizi artık üç parça oluşturuyor, yelekler ön plana çıkarıyor bu dönem. Deri parçalar yükselişte. Daha oversize pantolonlar ceketler var. Moda zaten kendini tekrarlayan bir şey. Ben onu takip etmiyorum. Kendi modamı kendim yaratıyorum.

‘’5 TL’LİK PARÇAYI 50 BİN TL GİBİ TAŞIYABİLİRİM’’



Bir erkeğe tarz demek için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?



Tarz olmak bir bütündür. Benim için önce taşımak önemli. 5 TL’lik parçayı 50 bin TL gibi taşıyabilirim. Önemli olan da budur. Ben havasına bakarım bir hava bir enerji oluşmalı. Somut bir şey söylemem gerekiyorsa ayakkabı çok önemli.

Yeni projeleriniz neler?

Hali hazırda işletmecisi olduğum Yalıkavak mücver var. Göz bebeğimiz onu yaza yetiştirmeye çalışıyoruz. Harika isimlerle güzel bir sezon planladık Bodrum için. Yeni ve sürpriz bir TV projesi var, konuşmam yasak.