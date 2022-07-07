KATERİNA STİL AKADEMİ... Hem Eğitim Merkezi Hem de Güzellik Merkezi

RÖPORTAJ: FUNDA AKOSMAN



İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Tabii, ben Katerina Gedevanishvili. Gürcistan’dan geliyorum. Ana mesleğim aslında Ticaret Ekonomisi ve ayrıca Gıda Uzmanlığı okudum ama güzellik branşlarından her zaman hoşlanıyordum. Ve kendimi bu konuda geliştirdim. Yaklaşık 13 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Yurt dışında da Türkiye’de de çeşitli eğitimler aldım. 4 ayrı ülkede yaşadım. Türkiye’de ilk önce TV’de başladım. Sonra zamanla eğitmen olarak çalışmaya başladım. Ben de eğitim alırken çok yanlışlarla karşılaştım, haksızlıklarla da karşılaştım ve akademi açmaya karar verdim. Yaklaşık 3 yıldır akademi yönetiyorum ve 25 yıldır da bu mesleği yapıyorum.

Hangi alanlar var?

Güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, profesyonel makyaj, bölgesel incelme, lazer epilasyon, masaj.

Bu işlemleri burada uyguluyor musunuz yoksa eğitimini mi veriyorsunuz?

Hem eğitim veriyoruz hem hizmet sunuyoruz.

Peki eğitim sonunda sertifika veriyor musunuz?

Evet, Milli Eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Burada eğitim aldıktan sonra kendi yerlerini açabiliyorlar aldıkları belge ile. İş garanti de ediyoruz eğitim bittikten sonra. İyiyiz ve her gün daha iyi olmaya çalışıyoruz.

Başka neler var sertifikalı eğitimlerde?

Protez tırnak, ipek kirpik, manikür ve pedikür, kirpik lifting, kaş simülasyon, kalıcı fondöten işlemlerini de sertifikalı eğitim olarak veriyoruz.

İşinizi çok severek yapıyorsunuz, çok belli.

Evet. Benim iki tane ablam var. Çocukken de süslenirdim, onlara da makyaj yapmak isterdim. Çocukluğumdan beri ilgiliydim makyaja ve bakıma.

Size gelen kişiler memnun ayrılıyorlar mı?

Kesinlikle. Çok titiz çalışıyoruz. Doğal çalışıyoruz ayrıca. Ameliyat yapmıyoruz sonuçta ve doğallığın dışına çıkmayı sevmiyoruz. Var olan güzelliği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz sadece. Sonuçlar güzel olunca da memnun ayrılıyor insanlar. Ayrıca Avrupa standartlarıyla çalışıyoruz ve her zaman öğrencilerimizin arkasındayız.

Şu hizmetimiz çok özel diyebileceğiniz bir işleminiz var mı önerebileceğiniz? Eminim her işlem özeldir ama…

Mesela kalıcı makyaj kaş diyebilirim. Kaşı olmayan bir insan düşünün, ifadesi yoktur. Yüzde kaş çok önemli. Kaş yapmak sanattır. Kaş şekli insanın karakterini belirler. Biz çok doğal kaş yapıyoruz. Dudakta da kalıcı makyaj çok güzel ve doğal oluyor. Şunu da söylemek isterim; hiçbir saç ve kaş bizi değiştirmez, önce karakter güzel olmalı, sonra dışımızı güzelleştirebiliriz. “Kendimi hiç beğenmiyorum” diyen bir bayan olabiliyor ama ben uzman olarak bakınca gayet güzel olduğunu görebiliyorum.

Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz peki?

Önce psikolojik olarak konuşuyorum, hemen işlem yapalım demiyorum kesinlikle.

Ne güzel, önemli olan insan kazanmak… Teşekkür ediyorum sohbet için.

Ben teşekkür ederim. İsteyenler web sitemizden www.katerinagedevanishvili.com ve @katerina.gedevanishvili sosyal medya hesaplarımızdan detaylı bilgilere ulaşabilirler.

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