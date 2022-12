Kate Alexeeva: “Güzelliğin temeli iç sağlıktan başlar”

Miss Universe Latvia 2022 Güzellik Yarışması’nda yarışmayı kazanıp taçlandırılan Kate Alexeeva ile bir araya geldik. Hayatından, kariyerinden, İstanbul’a olan hayranlığından ve kurucusu olduğu markasından konuştuğumuz Kate bugün sizlerle…

Öncelikle hoş geldin. Seni tanımayan okurlarımız için kendinden bahsedebilir misin?

Merhabalar, hoş buldum. Benim adım Kate Alexeeva . 28 yaşındayım. Model olmamın yanı sıra bir İnfluenser ve iş kadınıyım. Ayrıca Miss Universe Latvia 2022 güzellik yarışmasının kazananıyım.

Mankenlik kariyerine nasıl başladın? Seni teşvik eden birileri oldu mu? Bu iş hayalin miydi?

Mankenlik kariyerim 15 yaşımda başladı. Küçükken moda dergilerine bakmayı çok seviyordum. Ünlü mankenlerin kariyerini, hayat hikâyelerini araştırırdım ve giyim tarzlarını takip ederdim. Sanırım bütün bunlar mankenlik kariyerimin başlaması için beni teşvik etti. Aslında mankenlik hayalimdeki meslek değildi. Küçük bir kızken şarkıcı olmayı hayal ediyordum. Ama ben hep yaratıcı birisiydim, o yüzden mesleğimin ve hayatımın yaratıcılıkla bağlantılı olacağını biliyordum.

Katıldığın güzellik yarışmalarından bahseder misin?

Miss Universe öncesinde 2 güzellik yarışmasına katılım sağlamıştım. Birincisi Model ve Güzellik Yarışmasıydı, Top Model Of The World 2017 Mısır’da gerçekleşti. İkinci güzellik yarışması Miss Latvia International 2019 Venezuela’da gerçekleşti ve bu yarışma dünya çapında en büyük güzellik yarışmaları arasında 5. sırada yer alıyor.

Şu an iş hayatında modellik dışında neler yapıyorsun?

Başta bahsettiğim gibi ben bir iş kadınıyım ve Türkiye’de kendi Kozmetik markamı açtım. Şirketimizin açılışını 2020 yılında pandemi ortasında yaptık, çünkü birçok kadın güzel ve bakımlı olmak istiyordu ama neredeyse bütün güzellik salonları kapalıydı. O yüzden konseptimizi Güzellik Kutusu olarak yaptık ve bence iyi yaptık. Çünkü pandemi sürecinde kadınlar bu kutularımızı sipariş ederek kendilerini güzel ve iyi hissedebildiler. Biz de hedefimize ulaşmış olduk.

Gerçekten çok güzelsin… Güzellik sırların var mıdır?

Teşekkür ederim. Güzelliğin temeli; sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, spor, mental sağlık. Tabi çeşitli bakım ürünleri de mevcut daha güzel ve sağlıklı görünmek için. Ama bence her şey ruh ve iç sağlıktan başlıyor. Bu yüzden hayatını dengede tutmayı çalışmalıyız.

Vazgeçilmezim dediğin makyaj malzemelerin ya da imza parfümün var mı?

Bu aralar çok fazla yeni markalar açılış yaptı ve pek çok çeşitli ürün var. Benim sevdiğim Charlotte Tilbury ve Hourglass, bir de Huda Beauty göz farı paletini çok seviyorum. Onların renk paleti her kadın için uygun ve baya kaliteli. Bakım ürünleri arasında severek kullandığım Florence ve Estée Lauder. Parfümler arasında Unisex ve bazen daha çok erkek parfüm kokularını seviyorum. Benim çok büyük parfüm koleksiyonum var. Genelde OUD notları ile parfümlerim.

Aynı zamanda Instagram’da da çok aktifsin. Sosyal medya ile aran iyi mi? Takipçilerinle iletişimde misin?

Benim düşünceme göre sosyal medya ve özellikle instagram kendini ifade edebilmek için büyük platform. Ayrıca instagram sadece güzel fotoğraflar paşmaktansa daha çok büyük satış pazarlama platformuna dönüştü ve birçok kişi instagram üzerinden çalışıp para kazanma fırsatını yakaladılar. Ben kendi sayfamı takipçilerime faydalı ve yararlı olabilmek için kullanıyorum ve bence bütün büyük bloggerlar kendi instagram sayfalarını ortamı ve takipçilerini hayırlı işlere teşvik etmek için yeni nesli iyi etkilemek için kullanmalılar. Kendi takipçilerimle aram iyi, mesajlarını cevaplıyorum ve yorumlarına da cevap veriyorum.

Bir de kendine ait bir markan var. Marka sürecinden ve ürünlerinden de bahsedelim isterim.

Benim kendi markamın ismi; Glambox by Kate Xeeva . Konsepti Amerika’dan gelen bir güzellik kutusudur. Her kutumuz içinde 5 veya 6 farklı makyaj ürünü içeriyor. Kutu konseptimiz mevsime sezona ve özel günlere göre değişiyor. Mesela sevgililer gününe özel kırmızı kutularımız mevcut, içeriğine 7 ürün girmekte. Markanın en meşhur ve en çok satılan ürünümüz Lipliner by Kate Xeeva ruju. Herkes onun rengini ve dokusunu çok beğeniyor. Şirketimiz 2020 yılında kuruldu ve 2 yıldır piyasada.

Geçtiğimiz gün İstanbul’da bir teknede doğum gününü kutladın. Nasıl geçti? İstanbul’u seviyor musun?

Her şey harika geçti! O özel günümde yanımda arkadaşlarımı ve özellikle ailemi görmek ayrıca mutluluk vericiydi. Tekneden İstanbul’un o muazzam manzarasını izlemek çok güzeldi. Evet, İstanbul’u çok seviyorum. Güzel manzaralarını, tarihini ve insanlarını seviyorum.

Sohbetin için çok teşekkür ederim, seni tanıdığıma çok memnun oldum. Son olarak neler söylemek istersin?

Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum Yağmur. Bu nazik davetin ve röportaj için de teşekkür ederim. Katılım sağladığım Miss Universe yarışmasında beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim, umarım beni desteklemeyi ve takip etmeye devam edersiniz.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız