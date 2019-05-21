ASLI MERCAN SARI

HAZİRAN AYINA DİKKAT!

Son zamanlarda Astroloji başlığı adı altında büyük bir çoğunluk verisiz, eğitimsiz fetva veriyor. Bunu gerek sosyal medya, gerek görsel basın, gerekse yazılı basından rahatlıkla görebiliyoruz. Ama öyle bir insan var ki umut tacirliği yapmadan işini hakkıyla yapan eğitimler hususunda çok titizlikle öğrencilerini yetiştiren yüreği güzel mi güzel bir insan tanıyacağız. Kendisi sakinliği seven, abartıyı sevmeyen iş odaklı birisi. Ben de diyorum ki ortada güzel yapılan, hakkıyla yapılan işler varsa muhakkak duyulmalı. Bu hafta Röportaj Konuğum Karma Astrolog Sema Yavuz. 48 yaşında ve 2 çocuk annesi. Astrolog kimliğinden önce yıllarca tekstil ve gıda sektörlerinde yöneticilik yapmış. Şuanda da hem astrolojik danışmanlık hem de Sema Yavuz Astroloji Akademisi adı altında öğrenci yetiştiriyor. Ne yalan söyleyeyim burçlar ve astroloji haritaları benim çok anladığım konular değil, bugüne kadarda hiç ilgimi çekmemişti fakat kulvarında çok başarılı bir isim tanıyana kadar. Öğrencileri ile arasında o kadar güzel iletişim ve yıldız uyumu var ki ben bile hayran kaldım.

Aslı Hanım; Türkiye’ de saygı duyduğum, fikirlerimin örtüştüğü birçok meslektaşım elbette ki var fakat bunun yanı sıra astrolojiyi, astrolojinin ciddiyetine aykırı olarak magazinleştiren ve sırf takipçi elde edebilmek için amacından uzaklaşan astrologlarda yok değil. Kimi magazinsel boyutta, kimi korku politikasıyla, kimi de insan psikolojisini etkileyen yorumlar yapmakta. Benim ise önceliğim bir insanın umudu ve psikolojisidir. Bu yüzden insan psikolojisini bozacak ya da umudunu kıracak hiçbir söylemde bulunmam, sanırım bu da beni diğer astrologlardan ayıran fark olsa gerek. Gerek yazılarım da, gerek video çekimlerimde, gerek eğitimlerimde önceliğim asla ünlü ya da şöhretli olmak değildir. Amacım tamamen astrolojinin çok ciddi bir ilim olduğu ve çok ciddi emek, mesai harcanan bir alan olduğunu ve insanlara doğru bilginin verilmesinin ne kadar hayati önem arz ettiğini anlatılması gerektiğine inananlardanım. Bu yüzdende dönem dönem baskı hissetsem de, kolektife doğru bilgiyi vermek adına, öne çıkmak zorunda kalıyorum ama bu konuda çok seçici olduğumun da bilinmesini isterim ifadelerini kullanan Sevgili Karma Astrolog Sema Yavuz ile doğum haritalarını, astrolojinin bizlere neler kazandırdığını, doğum, ölüm, evlilik, yükselen burç yorumlarının ne denli doğru yapıldığını, alınabilecek eğitimleri Haziran Ayı öngörülerini yani kısacası astrolojiye dair her şeyi konuştuk.

Merhaba Sema Hanım öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba Aslı Hanım. Ben karma astrolog Sema Yavuz, 48 yaşındayım ve 2 çocuk annesiyim. Astrolog kimliğimden önce yıllarca tekstil ve gıda sektörlerinde yöneticilik yaptım akabinde hepinizin bildiği gibi şuanda da hem astrolojik danışmanlık hem de Sema Yavuz Astroloji Akademisi adı altında öğrenci yetiştiriyorum.

Astrolojiye olan ilginiz nasıl başladı?

Herkesin hayatında olduğu gibi, benim hayatımda da dönüm noktaları vardır ve insanlar hayatın içinde belirli zorluklardan geçtikten sonra kendini sorgulamaya başlarlar, nedenler ve niçinler hayatının başlıca soruları olur. İşte bende tamda böyle bir dönemdeyken, kendimi sorgularken yolum astroloji ile kesişti. Sonrasın da birçok değerli hocadan eğitimler aldım, Astrolojinin birçok alanında uzmanlaştım, kendimi geliştirdim. Fakat şunu söyleyebilirim ki; Astroloji öğrenciliği asla bitmiyor, sonsuz bir yolculuktur Astroloji…

Türkiye’deki astrologlardan sizi ayıran fark nedir? Türkiye’de astrologlara olan bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye de astrologlara bakış açısı eskiye oranla daha saygı çerçevesi içinde, bunun nedeni de insanlar astrolojiyi artık tanımaya, benimsemeye ve hayatlarına dâhil etmeye başladılar. Bundan önce ise, astrolojiyi bir ilim olarak kabul etmektense, falcılıkla eş değer tutuyorlardı. Bu yüzden insanların şu dönemde farkındalıklarının artması ve astrolojiye bakış açılarının değişmesi beni çok mutlu ediyor. En büyük isteğim ise bu farkındalığın ülkemizde artarak, astrolojinin okullara ders olarak dahil edilmesidir. Türkiye’ de saygı duyduğum, fikirlerimin örtüştüğü birçok meslektaşım elbette ki var fakat bunun yanı sıra astrolojiyi, astrolojinin ciddiyetine aykırı olarak magazinleştiren ve sırf takipçi elde edebilmek için amacından uzaklaşan astrologlarda yok değil. Kimi magazinsel boyutta, kimi korku politikasıyla, kimi de insan psikolojisini etkileyen yorumlar yapmakta. Benim ise önceliğim bir insanın umudu ve psikolojisidir. Bu yüzden insan psikolojisini bozacak ya da umudunu kıracak hiçbir söylemde bulunmam, sanırım bu da beni diğer astrologlardan ayıran fark olsa gerek.

Astrolog eğitimleri veriyorsunuz, Astrolog olmak için neler gerekli?

Eğitimlerime herkes sonunda astrolog olmak için gelmiyor. Kimi sadece hayatını anlamlandırmak ve çevresine faydalı olmak için geliyor. İşte bu yüzden eğitimlerime başlarken sadece astrolog potansiyeli olan kişileri dâhil etmiyorum çünkü öncelikle Astrolog olsun ya da olmasın kişinin önce kendisini çözmesi gerekiyor. Eğitimcinin, öğrencisine verdiği bilgiyi önce kendisinin içselleştirmesi gerekir ve o bilgiyi hazmetmesi gerekir bu yüzden her yaştan ve her kesimden öğrenci eğitim alabilir. Tabii ki bunu meslek haline getirmek isteyenler de var, bunu yapması içinde en az 2 yıl ile 4 yıl arası eğitim alması gerekir. Bunu yapmak içinde ciddi emek harcamak, birçok şeyden fedakârlık etmesi elbette ki gerekecektir.

Doğum haritası dediğimiz şey tam olarak nedir? Doğum haritamızı çıkarabilmeniz için hangi bilgilere ihtiyacınız oluyor? Doğum haritamızı çıkarttığınızda neleri okuyabiliyorsunuz? Neleri öğrenebiliyoruz sizden?

Doğum haritası; kişinin doğum tarihi, doğduğu lokasyon ve doğum saati ile birlikte çıkarılan matematiksel bir grafiktir. Bundan önceki dönemde, deminde bahsettiğim gibi astroloji bu derece kabul edilmediğinden annelerimiz, babalarımız yahut daha da büyüklerimiz doğum saatine önem vermiyordu, o yüzden birçok danışanım tam anlamıyla saatini bilmeyerek geliyor. Bu noktada doğum saatini hayatında yaşadığı birçok spesifik olaylar yardımıyla rektifikasyon tekniği ile buluyorum. Oluşturduğumuz doğum haritası tamamen kişiye özeldir, tıpkı TC numaramız gibidir. Benim TC numaramla sizin bilgilerinize ulaşmam mümkün değildir, bir nevi doğum haritamız bizim kimliğimiz, parmak izimiz gibidir. Çıkarttığımız doğum haritasında, kişinin tüm olumlu olumsuz yaşayacağı potansiyel olaylar, hastalığından mesleğine kadar, ilişkilerinden medeni haline kadar hepsi görülür ama öncelik kişinin bu dünyaya geliş amacı, misyonu ve sebepleridir ve harita da bunlarda görünür. Her harita, dolayısıyla her hayat tamamlanması gereken bir puzzle gibidir. Puzzleın parçalarını bulup, resmi tamamlamak ruhun evrimini tamamlamak gibidir.

Doğum, ölüm, evlilik v.b gibi Astrolojide öngörüler yapmanız muhakkak istenmiştir. Bizde merak ettik. Bu hususlarla ilgili öngörüleriniz ne yönde ya da böyle net öngörülerde bulunmak ne kadar doğru?

Öncelikle ölümle ilgili bilgi vermem zira ölüm farkındalığı vardır ve ölümün Allah tan başka kimse tarafından bilinemeyeceğine inananlardanım. Fakat astroloji de yaşam uzunluğu hesaplaması vardır, kişinin ölüm tehlikeleri ile karşılaşabilme olasılığını elbette ki görürüz. Bu kadar hassas bir konuya cevap vermenin etik ve ahlak dışı olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de cevap vermiyorum. Fakat ölüm haricisi evlilik, ilişki, çocuk, iş başlangıçları gibi hayatımızda önem arz eden öngörüleri elbette ki yapmaktayım. Astroloji bir öngörüm tekniğidir, öngörüler yaparak kişilerin hayat planlamasına yardımcı oluyorum.

Yükselen burca göre yapılan yorumlar ne denli doğru?

İşte benim bir farkımda Aslı Hanım, yükselen burçlara göre de yorum yapmamaktır. Yükselen burca göre yorum yapmanın tutarlılığı çok düşük bir potansiyeldir çünkü her yükselen burcu örneğin yengeç olan insanlar şu dönemin tutulmaları ile aynı başlangıçları yapmayacaklardır. Fakat astroloji severlere tavsiyem, genel bilgi almak istiyorlarsa güneş burcu, ay burcu, Venüs ve mars burcu olarak değil yükselen burçlarına göre dinlesinler. En azından o dönemin temasıyla ilgili küçükte olsa bilgi alabilirler. En sağlıklı olan kişisel haritalara göre yapılan danışmanlıklardır.

Alanınızda çok uzman olduğunuzu biliyorum. Astrolog husussunda Çok güzel meziyetlere sahipsiniz. Sizin özel olduğunuzu sürekli hissettiren bunu her yere taşıyan güzel yürekli öğrencileriniz var. Eğitim kalite çıtanız çok yükseklerde. Son zamanlarda Astrologlar hep magazinde ya da kanallarda. Şöhretli olma baskısı hissetmiyor musunuz sizde? Bu hususla ilgili görüşleriniz nelerdir?

Gerek yazılarım da, gerek video çekimlerimde, gerek eğitimlerimde önceliğim asla ünlü yada şöhretli olmak değildir. Amacım tamamen astrolojinin çok ciddi bir ilim olduğu ve çok ciddi emek, mesai harcanan bir alan olduğunu ve insanlara doğru bilginin verilmesinin ne kadar hayati önem arz ettiğini anlatılması gerektiğine inananlardanım. Bu yüzdende dönem dönem baskı hissetsem de, kolektife doğru bilgiyi vermek adına, öne çıkmak zorunda kalıyorum ama bu konuda çok seçici olduğumun da bilinmesini isterim.

Her ruhun bu dünyaya doğuş amacı nedir desem?

Bu, dünyaya gelen her ruh için değişen bir durumdur. Fakat bilin ki hiç kimse bu dünyaya yemek içmek ve üremek için gelmemiştir. Her ruhun geliş amacı farklıdır, bunu da haritalarda ki birçok konfigirasyondan görebiliyoruz.

Sevgili Sema Hanım sizce Astroloji sadece güneş burcumuzdan ibaret midir?

Kesinlikle değildir, her ruh 12 burcun özeliğini taşır. Bu özellikleri taşıdığımız hayat alanları farklıdır. Örneğin güneş; kişiliğimiz, kimliğimiz ve bedenimizdir. Bu bedenin bir ruha ihtiyacı vardır o da haritamızdaki Ay’ dır. Sevgiyi nasıl verdiğimiz ve nasıl aldığımız haritamızdaki Venüs’ tür ve tüm hayatımız boyunca verdiğimiz mücadeleyi anlatan gezegen ise Mars’ tır. Bunlar sadece minicik örnekler, dolayısıyla astroloji güneş burcumuzdan ibaret değildir.

Muhakkak sizde karşılaşıyorsunuzdur bu sorularla. Neden bu dünyadayım, neden varım, neden hep aynı şeyleri yaşıyorum, talihsizlik peşimi bırakmıyor, neden hep aldatılıyorum, neden başaramıyorum, neden yüzüm gülmüyor, neden param yok... Gibi sorular... Peki bunların doğum haritası ile ilgili ilişkisi nedir?

Elbette ki bu sorular doğum haritasıyla yakinen ilgilidir. İnsanlar yaşadıkları kısır döngülerin sebebini işte bu saydıklarınızla ararlar. Yaşanan bu kısır döngülerin sebebi, ruhun amacından şaşmasıdır. Ruhun bu dünyadaki amacı, misyonu ve görevleri doğum haritalarında çok net görülür.

Haziran ayı yaklaşıyor ufacık öngörüler desem?

Haziran ayına genel olarak bakacak olursak; İletişimin çok kuvvetli olduğu bir ay, küçük seyahatlerin yapılabileceği ve eğitim konularıyla çok ilgileneceğimiz bir ay, sözel olarak kendimizi ifade edeceğimiz, seminerler veya sunumlar düzenlenebilir. Aynı zamanda Milli duygularımızın çok ayyuka çıktığı, bir takım manipülasyonların, baskıların olacağını, toplumsal anlamda biraz gergin günler bizi bekliyor diyebiliriz, aile konularında zorlanmaların yaşanacağı bir ay. Birçok insan evlenmek, yuva kurmak, ev almakla ilgili girişimlerde bulunacak. Sağlık olarakta; Meme, rahim ameliyatlarını, aynı zaman da diş, dizler, kemikler ve ciltlerle ilgili problemler yaşanacağını söyleyebiliriz.

Son olarak Astrolojiye meraklı olan okuyucularımız için. Size nasıl ulaşabilirler? Eğitimleriniz nerede gerçekleşiyor?

Aşağıdaki kanallardan bana ulaşabilirler.

Faecbook : https://www.facebook.com/sema.yavuz.9638

twitter: @semyvz

instagram: semayavuzsema

web adresi: https://www.semayavuz.com/

Mail adresi: [email protected]

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