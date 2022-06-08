Kardiyoloji Uzmanı Mehdi Karasu: “Kalp Krizi Vakaları 35-45 Yaş Grubuna İndi”

Etik değerlerden ödün vermeden hastalarına en doğru tanı ve hızlı tedavi hizmetini sunan Özel Zilan Hastanesi, hastalarının yaşam kalitelerini yükselterek onları sağlıklarına kavuşturmayı hedefliyor. Özenle seçilmiş hekim kadrosu ve son teknolojik cihazlarıyla hizmet sunan Özel Zilan Hastanesi, samimi ve sıcak ortamıyla da hastalarının tercih sebebi oluyor. Biz de bu hafta Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisinde Uzm. Dr. Mehdi Karasu ile bir araya geldik ve sizlerçok özel bir söyleşiye imza attık.

Merhabalar Hocam Söyleimize Hoş geldiniz. Bizlere kısaca kendinizden bahseder misniz?

Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben, Muş merkeze bağlı Evran Köyü’nde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Muş' da tamamladım. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mecburi hizmetimi Muş'un Hasköy ve Malazgirt ilçelerinde tamamladım. 2019 yılında Fırat üniversitesi Kardiyoloji Anabilim dalından ihtisasımı aldıktan sonra yaklaşık 2 yıl Patnos Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmet yaptım. Malatya'da yaklaşık 1 yıl görev yaptıktan sonra Batman Özel Zilan Hastanesi'nde girişimsel kardiyolog olarak göreve başladım. Ve şimdi burada görevimi başarılı bir şekilde ifa ediyorum.

Kalp krizi nasıl gerçekleşir ?

Kalp krizinin gerçeklesmesinde 2 faktör öne çıkar;

-Sunum yetersizliği

- İhtiyacın artması

Girişimsel kardiyologları asıl ilgilendiren sunum yetersizliği dediğimiz koroner arterlerdeki tıkanıklığa bağlı gelişen kalp krizidir. Bu durum koroner arterlerdeki stabil veya unstabil bir plağın koroner arterlerde daralma yaratarak miyokard perfuzyonunu bozması sonucu gerçekleşir. Böyle durumlarda koroner girişimler kaçınılmaz olur. Talep fazlalığına bağlı gelişen kalp krizinde temel etken vücudun ortaya çıkan aşırı ihtiyacını kalbin karşılayamamasıdır. Bu durumun çözümü ise temel olarak sekonder sebeplerin ortadan kaldırılmalıdır.

Kalp krizinde ilk ve acil yardım nasıl olmalı?

Hemen ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın. Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın. Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kalbe daha çok kan akışının olmasını sağlamaya çalışın. Üzerindeki sıkı olan kıyafetleri gevşetmek, kravatı çözmek gibi yardımlarda bulunun. Önemli olan, hastayı tetkik ve tedavilerinin, yerinde ve uygun şekilde yapılabileceği bir hastaneye ulaştırmanızdır.

Kalp krizinde kimler risk altındadır?

Koroner arter hastalığının önlenebilir nedenleri arasında değiştirilebilir ve değiştirilemez faktörler vardır;

-Erkek cinsiyet

-İleri yaş

-aile öyküsü

gibi değiştirilemez faktörlerle

-Sigara

-Hareketsiz yaşam

- Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, yüksek kolesterol seviyeleri, yüksek yağ içerikli diyetle beslenme gibi değiştirilebilir faktörlere sahip olan kişiler kalp krizi açısından yüksek riske sahiptir.

Kalp krizinden sonra yapılması gereken 5 şey nedir?

1- Hastanın istirahati önemlidir. Bundan kasıt evde yatarak dinlenmesi değildir. İş hayatından, stres oluşturabilecek herşeyden uzak durulması gerekir.

2- Uzak mesafeler olmaması şartıyla mümkünse evine yakın bölgelerde yürüyüş yapması.

3- Diyetine dikkat etmesi.

4- ilaçlarını düzenli bir şekilde eksiksiz kullanması.

5- Kontrollerine zamanında gitmesi önerilir.

Kalp krizinden sonra yapılmaması gereken 5 şey nedir?

1- Ağır efor sarfedecek işlerde çalışması.

2- Sigara içmesi.

3- Ağır yağlı diyetle beslenmeye devam etmesi.

4- İlaçlarını erken terketmesi.

5- Sıvı alımını azaltması yapılmaması gerekenler olarak sayılabilir.

Karın ağrısı kalp krizi belirtisi olabilir mi?

Kalp krizi geçiren kimi hastalarda mide ağrısı ya da üst karın ağrıları olabilmektedir. Özellikle beraberinde soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler eşlik ediyorsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir. Ayrıca risk grubundaki hastalar da karın ağrısı çekiyorsa mutlaka kalp krizi geçirebileceği düşünülmeli ve bu yönde değerlendirmeler yapılmalıdır.

Anjiyo nedir? Nasıl yapılır?

İnce bir boru olarak açıklanabilen kateter aracılığıyla damar içine girilir ve damar boyunca ilerlenerek kalbi besleyen atardamarlara ulaşılır. Anjiyo boyası olarak da bilinen kontrast madde, damar içine enjekte edilir. Böylece elde edilen görüntü bilgisayar ortamına kaydedilir.

Kalp damar tıkanıklıkları açısından riskli kişiler nasıl spor yapmalıdır?

Kalp krizi açısından riskli olan kişilerde spor yapmak temel yaşam değişikleri arasında sayılır. Yalnız bu spordan kastımız ağır efor gerektirmeyen egzersizler (yürüyüş, yüzme vb.) olup ağır vücut geliştirme tarzındaki sporlar önerilmez. Örn: Haftada 5 gün olup günde 45 dk olmak üzere yapılan düzenli yürüyüş kardiyologlar tarafından en fazla önerilen egzersizdir. Bunun yanında bisiklet sürme, yüzme, tenis vb. aşırı efor sarfedilmeyecek aktiviteler önerilir.

Tansiyon nedir?

"Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kalbin attığı an damarlarınızda oluşan basınç ile kalp kasının gevşemesiyle arterlerinizdeki basıncın değerleri ölçüldüğünde ortaya çıkan sayılar tansiyonu ifade eder. Yüksek tansiyon; baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar şeklindeki belirtilerle nadir olarak kendini gösterir. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir.

Kalp yetmezliği neden olur?

En sık kalp yetmezliği sebebi kalp kasının kalp krizi nedeniyle zarar görerek kasılamamasıdır. Ancak uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları gibi sebepler ile de kalp yetmezliği gelişmektedir. Kalp yetmezliği kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İlaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri kontrol altına alınabilir, hatta bazı durumlarda zamanla kalp kası güçlenebilir.

Ritm bozukluğu nedir? Nasıl oluşur ?

Aritmi olarak isimlendirilen kalp ritim bozuklukları kalbin çalışma hızını ve düzenini etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Hastalıklar kendi içerisinde kaynaklandıkları bölgeye, iletim yoluna veya ilişkili oldukları sendroma göre değerlendirilir. Genel olarak aritmiler, kalp kaslarına olan sinirsel uyarıların işlevlerini tam olarak yerine getirememesiyle oluşur. Elektriksel aktivitedeki bu değişiklik sonucunda kalbin çok hızlı atması, kalbin çalışma hızının yavaşlaması, normalden erken atımlar veya aşırı düzensiz atımlar meydana gelebilir.

Kalp hastaları oruç tutabilir mi?

Hastalara önerimiz ilaçlar mevcut doz ve doz aralığında kullanılıyorsa herhangi bir sakıncası yoktur şeklindedir. Yalnız Özellikle yeni kalp krizi geçirmiş hastalarımızın ve kalp yetmezliği olan hastalarımızın gündüz sürelerinin uzun olduğu yaz aylarında oruç tutmamaları gerekmektedir.

Kalp hastaları kırmızı et tüketebilir mi?

Kalp hastaları mutlaka sık ve az miktarda beslenmeli, kırmızı et tercih edilecekse de yağsız ve bir porsiyondan fazla olmayacak şekilde tüketilmesine dikkat edilmelidir. Günlük tuz tüketimi en aza indirgenmeli ve mümkünse et tuzsuz veya az tuzlu pişirilmelidir.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için nasıl beslenmeliyiz ?

1. Öğün atlamayın.

2. Öğününüz çeşitli olsun.

3. Bol sebze ve meyve tüketin.

4. Yağ tüketimini azaltın.

5. Hazır yiyeceklere sınır getirin.

6. Kurubaklagil ve lifli besinleri tüketin.

7.Bol bol su için.

8. Egzersizi hayatınıza dahil edin.

9.İdeal kilonuzu koruyun.

Gazetemiz adına bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü kıymetli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz hocam.