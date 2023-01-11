"KALEMİMDEN DÖKÜLENLER BANA MUCİZEVİ GELİYORDU"

YAZAR&ŞAİR NEZAHAT ERGÜL - “KIRIK KALEMİMDEN MUCİZELER”

Bu hafta röportaj konuğum kulvarında başarılı, istikrarlı, kibar, vefalı mütevazı bir kadın kardeşim. “Kırık Kalemimden Mucizeler” Şiir kitabının yazarı Nezahat Ergül. Kitabındaki her bir satırları yüreğime işledi. Duruşu, yüreği, saygısı, sevgisi, bakış açıları o kadar güzel ki… Bozulmamış, yüreği temiz insanları çok seviyorum. İstanbul iş toplantısına gittiğimde onca yolu bizi görmek için gelmiş, kitabını imzalayıp hediye etti bu güzel ve ince insanı nasıl sayfalarıma konuk etmem hoş geldi…

“Aslı Hanım; "Kırık Kalemimden Mucizeler "şiir kitabımda genel tema, hayatın akışında karşılaştığım tüm duygulardan ibaret aslında. Kırık Kalemimden Mucizeler de ağırlıklı olarak hayal kırıklığı ve özlem üzerine şiirler yer almaktadır. Bunların yanı sıra; İsyan, umut, çaresizlik, sevgi, şükür gibi birçok farklı duyguları da kaleme aldım. Farklı zamanlarda farklı duygu yoğunluğuna ait yazılmış şiirlerdir. İlk göz ağrım.”İfadelerini kullanan sevgili Nezahat Ergül ile röportajımız sizlerle.

Söyleşimize sizi tanıyarak başlayabilir miyiz kimdir Nezahat Ergül? Bir günü nasıl geçer?

1977 doğumluyum. Liseye kadar olan eğitimimi İstanbul da tamamladım. Daha sonrasında Kütahya da üniversite eğitimimimiçin 4 yıl yaşadım. 2000 yılında aktif olarak iş hayatına başladım. Özel sektörde başladığım iş hayatına halen devam etmekteyim. Tüm bu süreçte yazmak en iyi dostum olmuştur. Hayatımın her aşamasında satırlar benimleydi.

Çalışma hayatından geriye kalan zamanlarımda kızlarımla vakit geçiriyorum. Günlük rutinlerim arasında kitap okumak ve yazmak olmazsa olmazlarımdır.

Kitabınızın ismini belirlerken göz önünde bulundurduğunuz kıstaslar nelerdir? Her hangi hikâyesi var mı kitap isimlerinizin?

Evet var. Aslında 2,3 isim arasında çok kalmıştım. Bir dönem kısa süreli olarak yazmaya ara vermiştim. Bu aradan sonra tekrar yazmaya başladığımda kalemimde farklılaşmıştı… Benim için mucize dediğim bir dönemdi. Hiç ara vermeden yazmak istiyordum. Kalemimden dökülenler bana mucizevi geliyordu. Bundan dolayı “KIRIK KALEMİMDEN MUCİZELER“ isminde karar verdim.

Konularınızı nasıl seçiyorsunuz? Konu seçimi tesadüfimi oluyor ya da hayatta karşılaştığınız bazı olaylardan mı etkilenip yazıyorsunuz?

Aslında belli bir konu seçimim olmuyor. İçten gelen bir şey. Tesadüfen yolda karşılaştığım bir insan gülüşü, bir çocuk ağlaması, bir çiçek o anda yazmama vesile olabiliyor. Zaman zaman yaşadığım içsel yolculuklar da, bir dostumun acısı/mutluluğu da yazdıklarıma konu olabiliyor. Dışardan yada içten gelen bir duygunun etkisinde kalıp yazıyorum.

Şiirde gerçekçilik mi? İdeal dünyamı yoksa hüzün mü?

İDEAL DÜNYA, GERÇEKLİK, HÜZÜN

Belli bir kalıba sığdırmaya çalışmak bana uzak bir bakış açısı. İnsan çok faklı duygular içerisinde olabiliyor. Ve bu farklı duyguları bazen hayatın gerçekliğini vurgulayarak anlatmak/okumak iyi gelebilirken; bazen hüzne teslim olarak yazmak/okumak iyi gelebilir. İdeal dünya, gerçeklik, hüzün hepsinden parçalar yer alabileceğine inanıyorum.

Şiirde imgenin yeri nerede olmalı?

İmgelerin, şiirlerdeki samimiyete etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla tekrar olmadan

Vurgulayıcı şekilde kullanıldığında duygu aktarımda daha etkili.

"Kırık Kalemimden Mucizeler "şiir kitabınızda genel tema ve içerikten biraz bahsedebilir misiniz?

İLK GÖZ AĞRIM

Genel tema, hayatın akışında karşılaştığım tüm duygulardan ibaret aslında. Kırık Kalemimden Mucizeler de ağırlıklı olarak hayal kırıklığı ve özlem üzerine şiirler yer almaktadır. Bunların yanı sıra; İsyan, umut, çaresizlik, sevgi, şükür gibi birçok farklı duyguları da kaleme aldım. Farklı zamanlarda farklı duygu yoğunluğuna ait yazılmış şiirlerdir. İlk göz ağrım.

Yazmak sizin için hayat boyu sürecek bir serüven mi yoksa yazmayı bırakmayı düşündüğünüz bir zaman var mı?

Elim kalem tuttuğundan itibaren yazıyorum. Yazmak benim için hayat boyu sürecek bir serüven. Benim hayattaki serüvenim devam ettikçe, kalemim elimden düşmeyecektir. Yazmadan nasıl yaşanır bir fikrim yok. Bu yüzden yazmayı bırakmak gibi bir düşüncem yok.

Kimsenin okumayacağını bilseydiniz de yazar mıydınız?

Senelerdir yazıyordum. Bir kitap haline getirme fikri hep uzak bir hayal olmuştur. Hayalimin peşinden gittim. Ve bu adımı atarken birileri okur mu okumaz mı diye hiç düşünmedim. Kırık Kalemimden Mucizeler, benim kendime bıraktığım en güzel mirasım olacak.

Yazın yolculuğunda gelecek ile ilgili projelerinizden bahseder misiniz?

Şiir ve denemelerin iç içe olduğu bir kitap yazmak istiyorum. Bu yola çıkarken,edebi yönden daha zengin olması adına eğitimler almak istiyorum. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacım olacak.

Ne tür okuyucu kitlesine hitap ediyorsunuz?

Hitap ettiğim kitlenin samimi yürekler olduğuna inanıyorum. Yani; samimi satırların ancak samimi yüreklere dokunduğunu düşünüyorum. Ortak nokta olarak, yüreğinden sevgi geçmiş, özlem duyan herkese bir nebze olsun hitap ettiğine inanıyorum.

"Kırık Kalemimden Mucizeler" ile birlikte güzel bir okur kitlesi yakaladınız bunu yakinen takipteyim. Kitap ile sizce ilgili dönüşler nasıldı?

KIYMETLİ BABAMIN, KİTABIMI OKUDUKTAN SONRA Kİ BAKIŞLARI HEP AKLIMDA OLACAK

Bu yolculuğa çıktığımda, hayalimi gerçekleştirmek için adım atmıştım.Bu adımı atmış olmak bile benim için bir cesaretti.Nasıl bir süreç olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Farklı bir heyecan içindeydim. Pandemi dönemine denk geldiği için insanlara ulaşmak zor olacağından başlardabiraz üzülmüştüm. Bir şekilde insanlara ulaşıyordu kitabıma.Çevremdeki insanlardan güzel dönüşler almaya başladım. İnsanların yüreklerine dokunabilmek inanılmaz güzel bir duygu… Benim için çok kıymetli Babamın,kitabımı okuduktan sonra ki bakışları hep aklımda olacak sanırsam.

Zaman ilerledikçe kalemini beğendiğim dostlardan, hiç tanımadığım insanlardan hem destek hem de çok güzel dönüşler aldım.İyi niyetleriyle şiirlerimi okumaları, yazdıklarım üzerine yorumlarda bulunmaları beni çok etti. İyi ki tanımışım dediğim çok insanla yollarım kesişti.

Bende bu yazın meziyetin sonradan kazanıldığına inananlardan değilim. Sizi yazmaya özendiren şeyler neydi?

Sanırsam okuduğum kitaplardan iç dünyam zenginleşti. Birazda hassas bir yapıya sahip olduğum için yazmak daha samimi ve güven verici oldu benim için. Yazdıkça mutlu olduğumu fark ettiğimden beri benim en yakın dostum oldu. İnsanın en yakını yine kendidir nihayetinde.

İnsanların çoğu ‘hayatımı yazsam roman olur’ der. Sizce herkes kitap yazabilir mi? Yazmak bir yetenek midir?

Oturup bir şiir ya da öykü yazayım diyerek yazılması bana uzak kalan bir durum. Sadece bir iş olarak yazılabileceğini düşünmüyorum. Biraz iç dünyanın zengin olması ve yetenek gerektiğine inanıyorum.

Neden şuan revançta olan roman, öykü ve deneme değil de şiir yazarlığı?

Dönem dönemrevançta olanlar değişebiliyor. Kendilerini, duygularını şiirde daha iyi anlatabiliyor olabilirler.

Yakın dönemde üzerinde yoğunlaştığınız edebi çalışmalarınız nelerdir?

Kırık Kalemimden Mucizelerde yer alan bazı şiirlerimi yeniden düzenlemek ve satır aralarında kalan şiirlerimi kitap haline getirmek.

Peki, bu yolculukta ne zaman ben artık yazarım diyebildiniz? Ya da kendinizi "yazar" olarak tanımlıyor musunuz?

Bu yolculukta ben yazarım demedim ve bu yolcuğun benim için sonu yok. Yazmak benim yaşam şeklim. En yakın dostum satırlar olmuştur her zaman. Kendimi yazar olarak tanımlamam için daha katedeceğim çok yol olduğunu düşünüyorum.

Günümüzün gençliğine, bende yazmak istiyorum diyen genç yazarlara tavsiye verecek olsanız bunlar ne olurdu?

Eğer kendinde bir yetenek olduğunu düşünüyorsa, kesinlikle bu konuyla ilgili her türlü eğitimi almalıdır. Farklı ve çok kitap okumalıdır. Aceleci olmadan sabırla emek vermelidir. Yetenek, duygu ve eğitim bir arada olunca herşeyin daha iyi olacağına bilmelidir. Tüm bu süreçte inancını hep diri tutmalıdır.