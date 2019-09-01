Kadriye Mesci: Şiir, hislerin en güzel tercümanıdır...

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Yazar Kadriye Mesci ile yazın hayatına ve “Gideni Beş Geçe” adlı yeni kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kadriye Mesci kimdir?

25 Mayıs 1987 tarihinde Ankara’da doğdum. Halen Ankara’da yaşamaktayım. 12 yaşında, Furkan adında bir oğlum var. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunuyum. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldum. Lise yıllarından bu yana İngilizce, Bulgarca, Boşnakça ve Fransızca eğitimi aldım. Tercümanlık mesleğimi devam ettirmedim. Özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışmaktım.

Yazın hayatınız nasıl başladı? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Çocukluğumdan beri şiiri çok severim. Sevdiklerime, anneme, öğretmenlerime, arkadaşlarıma şiir yazıp hediye ederdim. On yıldır yazdığım şiirleri kaydediyorum. Annem Münevver Mesci, Kız Kardeşim Reyhan Mesci, Oğlum Furkan ve Mehmet Taşdelen şiir kitabını bastırmam konusunda bana önayak ve destek oldular, sağ olsunlar. İyi ki varlar.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Benim esin kaynağım hislerdir. Hissetmeden şiir yazılmaz. Siz istediğiniz zaman şiir yazmazsınız, şiir kendi istediği zaman gelir. Şiir yazmak, benim için sevgimi ifade etme ve yaşadığım acıyı dışa vurarak bir nevi rahatlama yöntemidir; çünkü her duyguyu çok uçlarda ve derin yaşıyorum. Acı, aşk ve tutku şiirin en güzel esin kaynaklarıdır. Mevlana, Nazım Himet, Edip Cansever, Cemal Süreya ve Attila İlhan en sevdiğim şairlerdir.

Temmuz ayında okurlarla buluşan “Gideni Beş Geçe” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Bu kitap, hislere ithafen yazılmıştır. Ben de hislerimi yazdım. Kendimden geleceğe bir iz bırakmak istedim.

“Gideni Beş Geçe” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

“Gideni Beş Geçe” bir şiir kitabıdır. Hislerin en güzel tercümanıdır şiir. Şiiri ben şöyle tanımlıyorum: “His Demeti.” Her duygu çok güzeldir; acı da, aşk da, hüzün de, sevgi de… Kaçmamak gerek hissettiğimiz duygulardan. Yaşadığımız her olay ve içimizdeki o duygu bize bir şey öğretiyor aslında, bir ders var orada. Bizi biz yapan şeyler, yaşadıklarımız ve hissettiklerimizdir. İnsan duygularıyla vardır, hissettiği kadar insandır. O yüzden korkmayın, kaçmayın duygularınızdan. Yaşayın yaşamı yaşayabildiğiniz kadar ve hissedin.

Kitabın ismi nereden geliyor?

Kitaptaki en sevdiğim ve benim için çok özel olan bir insana yazdığım şiirin başlığı “Gideni Beş Geçe.”

Sizce kitap beklenen başarıya ulaşacak mı?

Bir beklenti içerisinde olmaksızın girdim bu yola.

Kitabınıza bir okur gözüyle nasıl bir yorum yaparsınız?

O zaman kitabımı okuyan bir okurun yorumunu yazayım: “Şiir, bana göre çok özeldir; çünkü sizi kendi dünyanızdan çıkarıp şairin kalbine götürür.” Benim gözümden bakıldığında ise “Kalbimden ve ruhumdan geçenleri yazıya döktüğüm samimi hisler ve zaman zaman da vurucu sözler.”

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Henüz yok.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Hayat bir yolculuk ve sadece “an” lardan ibaret. Geçtiğimiz bu yolu güzelleştiren, yaren ve yoldaş olan şiirle kalın. Sevgiyle kalın.