KADINLAR DAHA ÇOK DİKKATLİ !!!

"Kadın sürücüler, erkek sürücülere nazaran kurallara uyma noktasında daha titizler "



Trafikte iyi olmak "Ağaoğlu Sürücü" kursundan geçiyor

Kurulduğu günden bu yana profesyonel hizmet anlayışı ile adından söz ettiren, Küçükçekmece Ağaoğlu Sürücü Kursu, sürücü adaylarının daha profesyonel bir şekilde trafiğe çıkmaları için çalışmalarına çok titiz bir şekilde devam ediyor. Ağaoğlu Sürücü Kursu Kurucularından ve benimde çok değerli hocalarım, Saygın iş adamı Mehmet Özbek ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Sevda özbek ile sizler için enine boyuna güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.



Piskoloji ve Sabır çok önemli



Sürücü adaylarının önceliği direksiyon derslerine düzenli bir şekilde gelmek ve buraya gelirken kafalarını boşaltmaları ve sabırlı olmalıdır. Böylelikle kendilerini araç kullanmaya hazır hissedeceklerdir. Trafik terörü Türkiye’de gerçekten ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Trafik kazası haberleri ile uyanmadığımız bir gün hatırlamıyorum maalesef. Trafiğin şakası olmaz. Sürücülerin bunları asla aklından çıkarmaması gerekiyor.



Adaylarımız sadece heyecandan kalıyorlar..



Bizim adayımız ehliyet sınavında kalıyorsa emin olun sadece heyecandan kalıyordur. Çünkü aday sınava girene kadar hem yazılı sınavlar için hem de direksiyon sınavları için kendi ön sınavlarımızdan muhakkak geçiyor. Bu sınavlarda eğer aday hala hazır görünmüyorsa ders tekrarları ve direksiyon uygulama tekrarları yapılıyor. Bu nedenle başarı oranımız oldukça yüksek. Bu şekilde hazırlanan adaylarımızın kalması sadece dediğim gibi heyecana bağlanabilir. Hiçbir sınavdan kalmazsa bir ay gibi çok kısa sürede ehliyet alan adaylarımız var. Zaten ortalama 2 ay diyoruz adaylarımıza.



İstanbul’ da trafik kronik bir vaka..



İstanbul trafiğinin düzenli olabilmesi için tüm belediyelerin politik olarak değilde, politikadan arınmış olarak çözüm yoluna gitmeleri gerekmektedir. Eğerki belediyeler insan ayrımı yaparlarsa halka sağlıklı vede düzenli bir hizmet vermeleri mümkün olmayacaktır. Öncelikle trafiktekiler için üst düzey eğitimlerin olması gerekmektedir. Detaylı bir biçimde eğitimle bilinçlendirilmelidirler. Ancak bu eğitimle çözülebilecek bir durumdur, insanların kural ve kaideleri bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir ki trafik sorunuda ortadan kalkmış olacaktır kısmende olsa. Yaya öncelikli insan öncelikli kuralların gelişip insanların uygulamaya koymamaları halinde bir çözüme ulaşılamayacatır.Sürücülerin yayalara öncelik verip onların geçişlerini sağlamalıdırlar.Elbetteki bu kural ve kaideler insanların 18 yaşını doldurup sürücü belgesini alma çağında değilde trafik eğitiminin ana sınıfından itibaren verilmiş olması gerekiyor ki trafikte bir düzen oluşmuş olsun ve sorunlara daha kısa sürede ulaşılabilsin.

Yolların , kaldırımların ve yaya geçitlerinin amaç dışı kullanılmaması gerektiğinide toplum olarak bilmemiz ve uygulamamız gerekmektedir.Yaya kaldırımlarının sadece yayalara ait olduğu ve kaldırımlara araçların park edilmemesi yaya geçitlerinin ,engelli alanlarının ihlal edilmemesi gerektiğinide unutmamalıyız.

Şehir yapılanmasında otoparkların çoğunlukta yapımına önem ve özen gösterilmelidir.

Trafik denetimlerinin sıkılaştırılması ve teknolojik olarak kullanımını en üst seviyeye çıkarmak gerekmektedir. Sürücülerin trafik kural ve kaidelerine uymaları için cezai müeyyidelerin detaylı ve sağlılı bir biçimde uygulanması gerekmektedir ki sürücüler daha çok trafik kurallarına uymak zorunda kalsınlar.





İyi bir şoför nasıl olmalıdır?



Trafik, günlük hayatın vazgeçilmezi, çoğu zaman kaosun ve stresin tetikleyicisi bir olgudur. Tanımlamak gerekirse; karayolu, havayolu ve denizyolu üzerindeki yaya ve taşıt hareketliliğine “trafik” denir. Belirli kurallarla düzenlenir; araç kullanma yetkisi de belirli koşulları sağlayan kişilere verilir. Bu yetkiyi düzenleyen belgeye de “Sürücü belgesi” denir.



Ehliyet almak, yani trafikte araç kullanma yetkisini haiz olmak zor değildir. Karayolu trafiğini baz aldığımızda, belirli sürelerle gerçekleştiriklen MEB onaylı kursları ve bitirme sınavını başarıyla tamamlayan 18 yaşını tamamlamış herkes ehliyet alabilmektedir. Ancak; trafikte başarılı olmak; riskleri yönetebilmek deneyimle gelen birşeydir ve bu kurslarda değil bizzat trafiğin içinde kazanılabilmektedir. Bu deneyimin oluşma sürecinde hem sürücü, hem de trafikteki muhatapları bir anlamda risk altındadır.



İyi bir şoför olabilmek için söz konusu bu deneyim çok önemli olmakla beraber, bazı önemli hususlara dikkat edildiğinde trafikteki riskleri yönetebilmek söz konusu olabilecektir. Bu hususlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:



• İyi bir şoför sadece trafiğe konsantre olur, direksiyon başında asla başka bir meşguliyet sarfetmez.



Deneyimlerle sabittir ki, kazalar sadece ve sadece bir anlık dikkatsizlik neticesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, trafikte ve direksiyon başında olduğumuz sürece başka bir işle (örneğin cep telefonu, radyo vs. ile) kesinlikle ilgilenmemeliyiz. Sadece eller değil; zihin de meşgul edilmemelidir. Direksiyon başında başka bir düşünce ile meşgul edilen zihin trafiğin risklerini algılamakta gecikebilir. Bir anlık gecikme ve hata, sonu ölüm olabilecek kazalara sebebiyet verebilmektedir.



• İyi bir şoför empati yapar.



Trafikteki en sık yaşanan problemler, kavgalar ve hatta sonu cinayet olan tartışmalar “yol verme” kaynaklı sorunlardır. Halbuki empati yapılarak, “karşı tarafın kendisine yol vermesi” mutluluğunu bir başkasına yaşatmaktan keyif duyulabilse, bu problemler hiç oluşmayacaktır. Acelemiz olduğunda jest yaparak yolu bize açan bir şoförden duyduğumuz mutluluğu sadece kendimize hak görmemeli, empatik davranarak bu jestleri biz de başkaları için yapıyor olmalıyız.



• İyi bir şoför trafiği okur.



“Trafiği okumak” demek; sadece direksiyonu tutup, gaz pedalına basmaktan ibaret bir sürüş anlayışının var olmaması demektir. Önümüzdeki arabada olduğu kadar, onun önündeki arabada da gözümüzün olması demektir. Takip mesafesini iyi ayarlamamış bir sürücünün önündeki arabanın yavaşladığını farketmemesi ve ani frenle trafiği tehlikeye sokması halinde, arkasındaki sürücünün bu ani fren nedeniyle kazadan kurtulmasının tek koşulu öncelikle takip mesafesini iyi ayarlamış olması, sonrasında ise trafiği okuyarak, öndeki arabanın geciktiğini farkedip tedbiren kendisinin yavaşlaması ile mümkündür. Trafiği okumak, kısaca, sadece kendinden ve önündeki arabadan ibaret bir sürüş tekniğinden uzak olmak, trafikteki tüm unsurları aynı anda algılayabilmek, riskleri farkedip, tedbirleri zamanında almaktır.





• İyi bir şoför sürüş konforunu sağlar ve yolcularını rahat ettirir.



Ani frenler, ani kalkışlar, sürekli bir ileri bir geri giden gelen yolcular şeklindeki görüntü, agresif bir sürüşün izleri olup; iyi bir şoför olmanın önünde kesinlikle bir engeldir. Yolcuların güvenliği ve konforu sürücünün sorumluluğudur ve bunu sağlamak için azami gayret sarfedilmesi gerekir.



Trafikte kurallara dikkat ederek kazaların önüne geçebiliz !



Bu kurallar basit olsa da sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak, çoğu zaman dikkatten kaçmaktadır. Genel olarak herkesin uyması gereken bu kurallar sürücülerin trafikte işini kolaylaştıracak türden. Trafikte olası hataları en aza indirmek, trafik kazası riskini ortadan kaldırmak için aşağıdaki 15 hayat kurtarıcı madde ile yolların ustası olabilirsiniz.



• Her koşulda yavaş gitmek doğru bir davranış değil. Bu genelde arkadaki sürücüyü rahatsız eden bir durumdur. Siz siz olun sol şeritte 50 ile gitmek gibi bir hataya sakın düşmeyin. Eğer yavaş gitmeyi tercih ediyorsanız, orta veya sağ şeridi kullanın.



• Sinyal vermekte gecikmeyin. Sağa ya da sola dönmeden önce mutlaka sinyal kolunu kullanın.



• Yoldayken hafif bir yağmur çiseliyorsa, sileceklerinizi son hızda çalıştırmayın. En düşük seviyede çalıştırmanız yeterli olacaktır.



• Arka camınızda buğulanma olduğunda, arka cam rezistansını çalıştırın. Böylece buğulanma kısa sürede azalacaktır.



• Otoyollarda giderken 10 veya daha fazla araçtan oluşan konvoylarda, öndeki aracı dibine girerek takip etmeyin.



• Otoyollarda dikkatli olmanız gereken bir diğer konu ise “hız devamlılığı”dır. Otoyollarda belli hız oranında gidilmesi gereklidir. Bazı sürücüler otoyoldan çıkmaya yakın henüz otoyoldayken hızlarını düşürmeye kalkarlar. Bu hiç de doğru bir davranış değildir. Bu şekilde arkalarındaki trafiğin karışmasına neden olurlar. Sağ şeride geçtikten sonra yavaşlamak daha uygundur.



• Yağmurlu havalarda otomobilinizin ön ve yan camlarında buğulanma meydana gelebilir. Böyle bir durumda otomobilinizin havalandırma sistemini çalıştırıp defrost ayarına getirmenizi öneririz. Ayrıca arabanızda klima varsa, yağmurlu havalarda klimayı çalıştırarak aracınızın camlarındaki buğuyu giderebilirsiniz. Klima, aracın içindeki nemli havayı alacağından buğuyu yok edecektir.



• Yağmur durduktan sonra sileceklerinizin çalışıyor durumda olmamasına dikkat edin.



• Soğuk havalarda ağaç ve köprü gibi bölgelerin gölgesinde olan alanlarda aşırı buzlanma oluşabilir. Bu tip bölgelerde dikkatli olun.



• Yağmurlu havalarda farlarınızı yakmayı ihmal etmeyin. Bu sayede camlarındaki buğuyu gidermemiş sürücüler sizi daha rahat görecek, bir anda sizin şeridinize girmeye kalkışmayacaklar.



• Yağmurun ilk başladığı zaman, şiddetli yağdığı zamana göre daha tehlikeli olur. Bu gibi durumlarda dikkatli olmanızda fayda var.



• Emniyet kemerinizi takarken, emniyet kemerinin alt kısmını midenize değil kalça kemiğinizin üzerine denk getirmeye çalışın. Herhangi bir kaza durumunda kalça kemiğiniz daha dayanıklıdır.



• Eğer direksiyonu tek elinizle tutacaksanız, elinizi saat 12 değil saat 6 pozisyonunda tutmaya özen gösterin.



• Otomobilinizin şoför tarafında hava yastığı bulunuyorsa direksiyonu saat 9:15 pozisyonunda tutmaya özen gösterin. Bu şekilde hava yastığı yüksek açıldığından bileklerinizin kırılma ihtimali azalır.



• Herhangi bir yokuşun bitiminde kırmızı ışıkta duracağınız zaman, öndeki araçla aranızda en az 2 metre boşluk olmasına dikkat edin. Bu sayede önünüzdeki sürücü amatör olup kalkış sırasında arabayı kaydırsa bile size çarpma ihtimali azalır. Basit bir tedbirle olası bir kazayı önlemiş olursunuz.



KADINLAR DAHA İYİ ARAÇ KULLANIYOR



Kadın sürücüler erkek sürücülere kıyasla daha iyi kullanıyorlar. Kadınlar erkeklere göre daha az kazaya karışıyor.

20 yıllık bir tecrübeye dayanarak söylüyorum. Kadınlar erkekler den daha Sabırlı ve daha dikkatli. Buna bire bir şahit olduk.

Trafik kuralarına uymamız lazım Çünkü trafiğin şakası yok hem kendi hayatınızı hemde başkasının hayatını riske atabilirsiniz. Trafik cinsiyet meselesi değil emniyet meselesidir.