RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

4 yıl boyunca sustu. En doğru projeyi ve en doğru zamanı bekledi. 8 ay boyunca gece gündüz demeden büyük bir tizitzlikle ve azimle çalışmalarını sürdürdü. Herkesten farklı bir tarz ile dağlanmış yürek yangınlarına kaderin sönmeyen çırasında ‘‘Aşka Ağıt’’ yaktı… ünlü sanatçı Aysun Kaya piyasaya yeni sürdüğü albümü ‘Aşka Ağıt’ı Önce Vatan Gazetesi’nden Aziz Karataş’a anlattı. Albümün yapım sürecini ve müzik dünyasındaki son değişmleri konuştuğumuz özel röportajımızı siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz…

Yeni albümünüzle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde 4. Albümünüzü müzik severlerle buluşturdunuz. Bu yolculuk nasıl başladı?

Öncelikle tüm ‘’Önce Vatan’’okurlarına sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Çıkardığımız ‘’Aşka Ağıt’’ albümümüz 8 aylık büyük bir emeğin ve titizliğin

sonucunda ortaya çıktı. Gecemiz gündüzümüze karıştı ancak şu an yaşadığımız heyecan ve mutluluk her şeye değer. Çünkü ilk kez bu albümümde mutluluktan ayaklarımın yerden kesildiğini hissediyorum. Bu süreçte tabiki tek değildim çok güzel bir ekibim var ve onları da es geçmek asla istemem.

4 yıl aradan sonra ‘Aşka Ağıt’ adlı albümünüzle hızlı bir çıkış yaptınız. Neler söylemek istersiniz?

Aşka Ağıt maxi single çalışmamızı 25 Şubat tarihinde dinleyenlerimizle buluşturduk ve gerçekten çok güzel tepkiler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Daha çok yeni olduğu için mutluluk, heyecan ve bol koşuşturmalı geçiyor günlerim.

4 yıldır sustum şimdi mikrofon ben de diyorsunuz...

Evet doğrudur artık mikrofon bende. (Gülüyor) Sahnelerde olmayı ve sizlerle olmayı çok özledim. Bir daha bu kadar uzun ara vermeyi de düşünmüyorum.

4 yıl aradan sonra sevenlerinizle buluşmanın yarattığı heyecanı bizimle de paylaşır mısınız?

Bu heyecanı anlatmak veya tarif etmek gerçekten çok zor. Ama şunu söyleyebilirim ki sahnede olmak, şarkı söylemek, sizlerle olmak bana güç veriyor.

Bu suskunluğunuzun özel bir nedeni var mıydı?

Aslına bakarsanız bu suskunluğun özel bir sebebi yoktu sadece doğru proje ve doğru zamanı bekledim. Bir fidanı ekersiniz ve büyümesini beklersiniz ya ben de içimdeki fidanın büyümesini bekledim.

Albüm ismine baktım da ‘Aşka Ağıt’ çok dikkat çekici. Taşıdığı gizli bir manası var mı sizin için?

Albümde 4 tane birbirinden güzel ve özel eserler var. Hepsinin içinde “AŞK”ı anlatan ve “AŞK”a duyulan özlem olduğu için Aşka Ağıt koymak istedik albümümüzün adını.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

İlkokul döneminde öğretmenimin müziğe karşı beni teşvik etmesi ile başladı diyebilirim. Ancak annemin her zaman bu konuda bana destek olmasına borçluyum.

Müzik hayatınızın başlancıgı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrsasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Müzik hayatım okul döneminde bir ses yarışmasıyla başladı. Bu yarışmada birinci oldum ve hediye olarak dolma kalem hediye etmişlerdi. Birinci olduktan sonra askeri korolarında sahne almaya başladım. Sahne disiplinim ve işime karşı titizliğim de bu koro tecrübelerinden geliyor.

Önümüzdeki dönemde bizleri nasıl bir süreç bekliyor?

Değişikliğe ve yeniliğe aşık biri olduğum için sizleri çok sürpriz bekliyor. Daha bu albümün heyecanı devam ederken ve siz şarkılarımızı dinlerken ben diğer projeler için çalışmaya başladım.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Dışarıdan bakıldığında ışıltılı ve göz kamaştırıcı görünüyor bu sektör ancak çok zor ve ne yapacağımı bilmiyordum açıkçası...

Peki, şu an durduğunuz yerden hayat nasıl görünüyor?

Hayalini kurduğum ve olmak istediğim yer için her gün kendimi geliştiriyorum ve çok çalışıyorum. Çünkü bu sektörde olduğunuz yeri korumak olmak istediğiniz yere ulaşmaktan daha zor.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Hedeflerime ulaşmamın yaratacağı en büyüt etki sevenlerimle aramdaki bağın çok daha güçlenmesi ve kopmaması olacaktır.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Röportajın başında da söylediğim gibi ilk defa bu kadar heyecanlıyım ve mutluluktan ayaklarım yerden kesilmiş gibiyim. Bu heyecanım beni şaşırtıyor.

Şu sıralar favori şarkım dediğiniz bir şarkı var mı?

Bu aralar favori şarkım kendi eserim ve çıkış şarkım olan “Son Umudum.” Yoğun bir dönemden geçtiğim için fırsat buldukça tüm meslektaşlarımın şarkılarını da dinliyorum elbette.

Günümüzde sosyal medya vazgeçilmez bir hal aldı. Peki, sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Günde kaç saatini sosyal medyaya ayırıyorsun?

Sosyal medyayı herkes gibi bende çok sık kullanıyor ve takip ediyorum. Bazen canlı yayın yaparak sevenlerimle hasret gideriyorum. Sosyal medya vazgeçilmezimiz oldu ve oradan daha kolay dinleyicilerime ulaşabiliyorum. Doğal olarak onlar da bana daha kolay ulaşabiliyor.

Hayranlarınızla aranızda nasıl bir iletişim var?

Hayranlarımla aramızda inanılmaz güçlü bir bağ var. Onların beni sevdiklerinden daha çok seviyorum onları. Keşke fırsat olsa ve daha sık bir araya gelsek. İnşallah bu yeni albümle birlikte daha sık görüşeceğiz ve şarkılarımı göz göze hep birlikte söyleyeceğiz.

Kimsenin bilmediği gizli bir özelliğiniz var mı?

Tabiki sevgili dinleyicilerimin bilmediği gizli özelliklerim var ve bu bir taneyle sınırlı değil . Bunları zamanla sizlerle paylaşacağım. (Gülüyor)

Türk sinemasının unutlumaz güzellerinden olan Türkan Şoray’a olan benzerliğiniz oldukça dikkat çekiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Türk sinema tarihinin sultanı Türkan Şoray’a benzetilmek beni çok mutlu ediyor. Yıllar önce yapmış olduğu sinema filmleri halen ilk günkü heyecanla izleniyor. Bende kendi dalımda sahnelerin sultanıyım. Benim eserlerim de yıllar sonra dinlenmeye devam edecek.

Başarılarınız ve tarzınızla fark yaratan bir sanatçısınız. Sizi diğer sanatçılardan farklı kılan başarınızın nedenini öğrenebilir miyiz?

Sizin de söylediğiniz gibi diğer sanatçılardan farkım; tarzım ve farkındalığım. Çok şükür Allah vergisi bir sesim ve yüreklere dokunan bir yorumum var. Bu sektörde ne

yazık ki herkese nasip olmayan bir durum bu. (Gülüyor)

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Albüm çalışmamız yeni bittiği için şu an konser görüşmelerimiz devam ediyor çok yakında konser turnelerine başlayacağız elbette. Anadoluyu dolaşmaya tekrar başlayacağız.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Şu an yeni albümümü sevenlerime ulaştırmak, şarkılarımı sevenlerimle birlikte söylemeye odaklanmış durumdayım. Gelecek zaman bize neler gösterir bilmiyorum. Ama beni takip etmeye devam eden herkes sürprizlere de hazır olsun.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Sevgili dinleyicilerime uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğumuz Aşka Ağıt albümümü emanet ediyorum ona sahip çıksınlar. Konserlerde görüşmek üzere.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…