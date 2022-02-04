Kaan Sebkektay: “Aşkım Ben Buradayım”

“Aşkım Ben Buradayım” kitabının yazarı KAAN SEBKEKTAY ile bir araya geldik. Aşkım Ben Buradayım’dan, yeni çıkacak kitaplarından ve bundan sonraki hayallerinden konuştuk. İsmini ilk duyduğunuzda gözünüzün önüne bir aşk romanı gelse de, aslında hiç öyle değil. Gelin tüm detayları hep birlikte kitabın yazarından öğrenelim…

Hoş geldiniz Kaan Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar Yağmur Hanım. Ben 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Ancak 1999 depremi sonrasında ailemin İstanbul'dan taşınma kararı ile 16 yıl önce ülkemizin en güzel şehirlerinden birinde Antalya’da buldum kendimi. Aslında bu zaman, dijital dönüşüm çağının başlangıcına tekabül eder; işte bu sürecin içerisinde gerek Google ile ortak gerekse bireysel olarak dijitalleşme alanında çalışmalar yürüttüm. Bu çalışmaların yanında uzun bir dönem de bir fikir sanat alanında bir şirketi işlettim. Bu şirkette ülkece tanınmış ve sevilmiş birçok sanatçı ile ortak projeler ve çalışmalar yürütüyor, ülke geneline yayılmış tiyatro ve sanat etkinliklerinin yapım sürecinden turne sürecine kadar sanatçılar ile birlikte çalışıyorduk. Şimdi yazma fikri nasıl oluştu merak ediyorsunuz tabi… Hayatımın oldukça yoğun geçen bu döneminden çıkıp bir anda kendi farkındalığımın farkına varmaya adadım kendimi. Kendi farkındalıklarımı kazanabilmem için önce bu dünyanın farkına varmam gerektiğini anladım. Ve farkına vardıklarım sonrasında bambaşka bir insana dönüştüm diyebiliriz. Bu dönüşüm olumlu yönde oldu tabi ki… Daha huzurlu, daha mutlu ve daha neşeli bir adama dönüşmüştüm. Ve kendimi paylaşmak istedim. Başka insanlarda bu mutluluğu, huzuru ve neşeyi paylaşsın istedim. Birkaç yıl süren çalışma ve üretme sonucunda 4 kitap ortaya çıktı. Bunlardan ilki Bir Farkındalık Hikayesi “Aşkım Ben Buradayım” bir yılı aşkın süredir okurundan beni çok mutlu eden ve içimi ısıtan geri dönüşler alıyor… Kısacası artık insan ve yaşam üzerine çalışıyorum. Toplumda ve yaşamda olanları ile nedenlerini anlamaya çalışıyorum.

Kendinizi anlattığınız bir yazınızda “Hayatta emin olduğum tek şey, hiçbir şeyden emin olamayacağım gerçeğidir” diyordunuz. Şüpheci biri misinizdir?

Şüpheci biri olduğumu söyleyemeyiz aslında… Sadece Sokrates’inde söylediği gibi tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir. Hayatta zaman ilerledikçe önceki zamanlarda doğru bulduğumuz şeyleri ilerleyen zamanlarda doğru bulmayabiliyoruz. Kısacası her saniye her dakika dönüşüyoruz ve değişiyoruz. Bugün doğru gelen şeyler yarın doğru olmayabiliyor. Bu sözde buna vurgu için söylediğim sözlerden biriydi.

“Aşkım Ben Buradayım” nasıl çıktı ortaya? Bir hikâyesi var mı?

Aşkım Ben Buradayım ilk çalışmam ve aslında ilk sorunuzda kitabın hikâyesinin nasıl oluştuğuna da kısaca yer vermiş olduk. 4 yıl süren bir kendimi farkındalık çalışması sonucu ortaya çıkan Aşkım Ben Buradayım’ın kendisi zaten benim tabirim ile bir farkındalık hikayesi. Kitap beni anlatmıyor. Herkes önce benim farkındalığım sonucu ortaya çıktığı için bu soruyu yöneltiyor bana. Ama bu kitap seni anlatıyor… Hikâyenin kahramanı da sensin bu anlamda.

Aşkım Ben Buradayım’ı neden okuyalım? Bize katkıları neler olabilir?

Bir söylemimde Aşkım Ben Buradayım için şöyle demiştim… Sana seni hediye edebilir miyim? Bu kitap sana seni hediye ederken; bu evreni, olan biteni ve bazı şeylerin nedenlerini sana anlatmaya çalışıyor. Sorularla senin farkındalıklarını sana farkettirmeye çalışıyor. Cesaret edip kendimize soramadığımız ne çok soru var değil mi? Ya da yüzleşemediğimiz ne çok korkumuz… Aşkım Ben Buradayım’ı ilk görenler bir aşk romanı sanıyorlar ve okumaya başladıklarında çok şaşırıyorlar. Bu kitabın amaçlarından biri aslında… İçinde bir Aşk var evet. Fakat aşka bile olan bakış açımızı bir daha gözden geçirmemizi istiyor bu kitap. Bu nedenle kitabı kişisel gelişim kategorisinde görüyoruz. Fakat okurlar kitabımıza kişisel değişim kitabı diyorlar… Sonuçta Heraklitos’unda dediği gibi değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

Yeni kitap gelecek mi? Eğer gelecekse biraz bahsedelim mi?

Evet, röportajın başlarında da söylediğim gibi kendimi farkettiğim bu özel ve güzel dönemde 4 kitap yazdım ancak her kitabın yayınını 1 er yıl arayla yapma kararı almıştım. Bazı şeylerin zamanının gelmesi gerekir deriz ya işte benimde böyle bir sebebim vardı bu kararda. Pandemi öncesinde Bir Farkındalık Hikâyesi “ Aşkım Ben Buradayım” ile tanıştık. Şimdi 2. Kitabım “Benimle Sana Gelir misin?” isimli çalışmamı yayınlamak üzereyiz. Bu yıl bitmeden 3. Ve gelecek yaz başında ise 4. Kitabım yayında olacak. Diğerlerinin isimleri okurlarımıza sürpriz olsun istiyorum.

Bundan sonrası için hayalleriniz planlarınız neler?

Yazmayı çok sevdim ancak sadece yazmıyorum. Kendimi bir düşünür, yazar ve anlatır olarak tanımlıyorum. Kitaplarım yayınlanmaya devam ediyor. Ancak ben bir girişimciyim aynı zamanda. Sanat alanında girişimlerim olacak. Aynı zamanda insan, toplum ve yaşam üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaların meyvelerini anlattığım bir dönem olacak yakında. Youtube üzerinde video içeriklerim çok kısa zaman sonra yayınlanmaya başlayacak. En büyük hayalim insanların bir arada mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya… Bu büyük hayali kuran tek insan ben değilim eminim. Ama büyük hayali yaşayabilmek adına çalışan küçük bir dişliyim sadece…

Sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bana zaman ayırdığınız ve yer verdiğiniz için asıl ben çok teşekkür ederim. Tüm okurlarımı çok seviyorum. Sosyal medya üzerinden harika mesajlar gönderiyorlar. İyi ki yazdım diyorum ve hepsi iyi ki varlar… Sizler de… Yeniden teşekkürler.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız