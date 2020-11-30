İYİLİK MELEĞİ 

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Mütevazi kişiliği muhteşem sunuculuğuyla milyonların gönlünde taht kurdu… Yaptığı Reality programlarındaki asil duruşuyla evlerimizin kızı, kardeşi, ablası oldu Ebru Gediz… Bir dönem Beyaz TV’de yaptığı ‘Ebru Gediz’le Yeni Baştan’programıyla 500’ü aşkın kaybı buldu, binlerce küsü barıştırdı… Hatta zor durumda olanlara ekonomik anlamda yardım eli uzattı… Bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü sunucu birçok TV kanalından gelen teklifleri geri çeviriyor… Çünkü onun tek amacı minik kızı Ada’yla ilgilenmek…Hayranlarını çok özlediğini de her fırsatta dile getiren Ebru Gediz,’Kızım biraz büyüsün sonra yeniden ekrana dönerim’diyor… Yıllarca birlikte çalıştığım ve çalışmaktan da büyük keyif aldığım iyilik meleği Ebru Gediz Dünyanın dualarla ayakta durduğunu ifade ederek "Allah'ım doğru insanların ayaklarını bana, benim ayaklarımı ise doğru insana götürsün" diyerek dilinden duaları eksik etmiyor... Daha 19 yaşında iken "Ebruli Geceler" ile talk show programı yapan Ebru Gediz ile televizyonculuk hayatını ve başarılarını konuştuk. Buyurun sohbetimize...

KENDİNİZDEN BİRAZ SÖZ EDER MİSİNİZ?

Üniversiteye başladığım yıl TRT'ye dublaj sanatçısı olarak başladım. 40 yaşındayım... Bu camiada 23. yılım ve kuşak programları yapıyorum. İlk olarak Kanal 6'ya geçtim Ebruli Geceler ile başladım. Yani ilk talk show programımı 19 yaşında iken yaptım. Ben bu konuda şanlıydım çünkü ilktim. Sonra Show TV'ye transfer oldum, daha sonra ise Star TV'ye geçtim ve 6 sene orada kaldım. Sonrasında son 8 seneden beri hayata dair programlar yapmaya başladım. Kolay bir şey değil insanları kavuşturmak ama Allah bana hep yardım etti...Yüzlerce insanı kavuşturdum,küsleri barıştırdım ve 500’ü aşkın kayıp genç kızı bulup ailelerine teslim ettim….

YÜZLERCE KAYIP GENÇ KIZI BULUP,AİLESİNE TESLİM ETTİM

NE FARK VAR PEKİ?

Yıllar öncesine kadar Ebru Gediz adına hizmet ettim fakat şimdi insanlara hizmet etmenin keyfini yaşıyorum. Başka bir boyuta geçti konu, o farkı kendi içimde hissettim. Yıllarca hangi kanala hizmet ettiysem gidip işimi yaptım özel hayatımda ise ketumiyetimi korudum.

OYUNCULUK GEÇMİŞİNİZ DE OLMUŞ…

Star TV'de Ebruli Günler programı yapıyordum ve o dönemler çok popülerdi. O süreçte popülerliğin getirdiği teklifler yapıldı. Ben de tabi o zaman 20'li yaşlardaydım (gülüyor) ve teklifleri değerlendirdim. Zaten rol aldığım karakter bana çok yakındı ve onları seçtim. Çok şükür bu işimde de rezil olmadım (gülüyor)...

ÇOCUK TACİZLERİNE DAYANAMIYORUM!

BİRÇOK REALİTY PROGRAM YAPTINIZ, PROGRAMDA EN FAZLA SİZİN CANINIZI ACITAN ŞEY NE OLDU?

Çok uç noktada problemlerle karşılaşıyoruz. İnanamayacağım, şaşıramayacağım bir şey yok diyorum ama şaşırıyordum. Çok çirkinlik duyuyordum... Bazı çirkinlikleri örterek devam ediyordum. 'Edep Yahu' cümlesine önem veririm. RTÜK kurallarına uyan bir kadınım. Benim bir kural sistemim daha var arkadaşlarım bilirler, vebale girmek istemedim, insanları kullanmadım. İyi reyting getirecek dosyalar geldikçe elimin tersiyle ittim onları...

Migren hastasıyım. Tamamen strese bağlı bir durum. Kanaldan ayrıldığımda tır çarpmışa dönüyordum. Diyeceksin Ebru Hanım iki ton kömür mü taşıdınız? Kömür taşısam bu kadar yorulmam. İnsanlarla uğraşmak zordur. Bazen çok zalimle bazen de çok cahille karşılaşabiliyorsun. Bunu dengelemek çok kolay bir şey değil.

Çocuk tacizlerine dayanamıyorum!

Bir hırsızlara bir de çocuklara nefsi uyanan insanlara hiç acımam. Siz acıyabilir misiniz? Ben bunlara deliriyorum. Ben yıllarca ekrana dua ile çıktım. Yer ve göğün dualarla ayakta durduğuna inanıyorum. İnanın bana dünyadaki en güzel dua bu...

TASAVVUFA İLGİNİZ OLDUĞUNUZU, HATTA TASAVVUF TALEBESİ OLDUĞUNUZU ÖĞRENDİK. BU İLGİNİZ NE ZAMAN BAŞLADI?

18 yaşımdan beri tasavvufla ilgiliyim. Mevlana ve Şems ilgimi çekiyor. Şeb-i Aruz törenlerine katıldım. Fırsat buldukça da ilgileniyorum. Kim olduğumu ne olduğumu bana her gün hatırlatıyor. İnşallah bir gün hiçlik mertebesine ulaşırım

KIZIM ADA EVİMİN NEŞESİ

İMTİHANLARINIZ OLMADI MI PEKİ HİÇ?

Oldu tabi ben de kulum çünkü hayat böyle... Yine inancımla aştım zorlukları. Yanlış anlaşılmasın ama bazı insanlar rahatlamak için anti deprasanlar kullanıyor... Samimiyetle söylüyorum bu kadar stresli yaşamıma rağmen, bir defa bile ilaç kullanmadım, isyan etmedim. Her istediğim şeyi elde mi ettim? Hayır etmedim. Kaybettiğim çok şeyler oldu. Ama Allah bana başka ödüller verdi. Ben sabrettiğim için verdi...

ALLAH BAĞIŞLASIN ANNE OLDUNUZ?

(Tebessümle yanıt veriyor bu sorumuza…) Evet Ada isminde bir kızım oldu…O hayatımın anlamı,o evimizin meleği…

EBRU HANIM EKRANLARA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Birçok kanaldan reality program teklifi aldım. Ancak Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan coronavirüsü kabüsü var. Evde bakmakla yükümlü olduğum kızım var. O virüsü eve taşıma korkusundan gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kaldım…

KORONAVİRÜSÜ BELASINA DİKKAT EDİN

ÜLKEMİZDE HER GEÇEN GÜN ARTAN HASTALIK İÇİN NE DEMEK İSTERSİNİZ?

(İçini çekiyor…Gözleri doluyor…) TV’de haberleri izledikçe içim parçalanıyor. Hergün çoğalan hasta ve ölü sayısı ürkütücü… Bir süre önce aile dostumuzu da coronavirüsü’nden kaybettik. İnsanlarımız çok dikkat etmeli, sosyal mesafe, temizlik ve maske vazgeçilmezleri olmalı… Bu salgının şakası yok.

PEKİ EKRANI ÖZLEDİNİZ Mİ?

Tabi ki özledim... Hem de çok,ancak kızımın biraz büyümesini ve virüsün son bulmasını bekliyorum…

2021 YILI İÇİN PROJELERİNİZ VAR MI?

Yeni yılda yeni projelerim olacak… Hayranlarımın hoşuna gidecek muhteşem bir reality programıyla ekranlara döneceğim. Bu program yine herkesin sesi, soluğu olacak…

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Ebru hanım.

Ben teşekkür ederim.