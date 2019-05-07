RÖPORTAJ: HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

Basın duyurusu, e-postamıza gelen habere göre: "Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da, Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta ayakları ve ağzı bağlı şiddet görmüş sokak köpeğinin bulunmasının ardından çalışma başlatılmış. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın S.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince S.K.'ye, "hayvana kötü muamele" suçundan 6 bin 184 lira idari para cezası kesilmiş.

Bu haberi alır almaz, masum hayvan dostumuzun durumunu sormak için tedavisini üstelenen Sayın Nebahat AVCU'nun veteriner kliniğini aradım. Ancak o esnada sadece işini yapan veteriner ve Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı değil, aynı zamanda duyarlı ve gerçek bir hayvan sever olduğunu telefon konuşmamızda anlayınca, kendisinden bir röportaj talebinde bulundum. Ve sağ olsun, "seve seve" dedi. Şimdi bu önemli konunun detayını, Sayın AVCU'dan öğreneceğiz.

- Sayın Başkanım, kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Ben veteriner hekim Nebahat Avcu Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği başkanıyım.

- Efendim, kötü muameleye maruz kalan köpeği ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Olayın detayını sizden öğrenelim.

Olayı kısaca anlatayım. 9 Nisan sabahı gelen bir telefonla olay yerine gittim. Köpeği ilk muayenelerini ben yaptım. Muayene sonucu hayvanın ciddi şekilde cinsel istismar gördüğünü tespit ettim. Köpeğimize alıp Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve arkadaşlarımıza tekrar götürdük. Orada da tekrar muayenesi yapıldı. Daha sonraki süreçte köpeğimizi tedavi altına aldık.

-Şuan dostumuzun sağlık durumu nasıl?

İsmini Hayat koyduğumuz canımız şu an çok sağlıklı ve gerçekten hayat dolu.

Uşaklı hayvan severler olarak bu duruma sessiz kalmadık duyura bildiğinizce sesimizi duyurmak için uğraştık. Hande Hanım, öncelikle sesimizi Duyurmamızda bize yardımcı olan siz ve siz gibi basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.

Daha sonrasında emniyet güçlerimiz olayın peşini bırakmadılar yapılan çalışmalar sonrasında Olayın faili yakalandı. Yaptığı eylemin karşılığında maalesef sadece 6184 lira para cezası aldı. Hayvan severler olarak 5199 sayılı kanunun kabahatler kanunu çıkartılarak Türk Ceza Kanunu alınmasını İşte bu yüzden istiyoruz. Bu kabahat değil bir suçtur ve her suç gibi mutlaka hapis cezasıyla cezalandırılması gerekir.

-Problemleri olan insanlara " sesinizi duyurun ki, yardımımız dokunsun." diyoruz. Peki, kış aylarında soğukluk, yaz döneminde ise susuzluk ve her mevsimde açlık sıkıntısını çeken hayvan dostlarımız seslerini nasıl duyursunlar? Bundan dolayı ben de, dilsiz hayvan dostlarımızın dili olduğunuz için kendim ve tüm basın mensubu arkadaşlarımız adına size teşekkür ediyorum. Evet, bu insanlık dışı suçu işleyenlerin cezası 6184 lira para cezasının yanı sıra mutlaka hapis cezası ile de cezalandırılmalılar. İnsan sıfatına sahip her bireyin insan sevgisini kazanabilmesi için öncelikle hayvan sevgisi yetilerinin gelişmesi gerektiğine siz de inanıyor musunuz, Sayın Avcu?

İşin aslını isterseniz ben hayvan sever tanımını çok da Atomoksetin kabul etmek istemiyorum. Çünkü hayvan sever olmak yani var olan canlıların tümünü sevebilmek insan olmanın bir getirisidir kaldı ki ağzı dili olmayan konuşamayan derdini anlatamayan bu canlılara yardım etmek insanlık vazifesidir sanırım hayvan sevmeyen insan sevemez sözü de buradan geliyor Çünkü insan olmanın şartlarından biri de yaratılmış Tüm canlılara değer vermektir.

Hayvana şiddet sorunu çözebilmek için öncelikle Eğitim şart diye düşünüyorum. Bu bağlamda Biz dernek olarak İlkokullarda hayvan sevgisi konulu Seminerler vermeye Resim yarışmaları düzenlenmeye ve çocukların ilgisini bu alana çekmeye çalışıyoruz. Ama bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunun okullarda ders olarak verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca Maalesef ki, ülkemiz de hayvanları koruma kanunları yeterince caydırıcı değil. Bu nedenle daha ciddi cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

- Efendim, değerli zamanınızı ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgilerden ötürü size teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz?

Hayat dostumuzla biz de size teşekkür ederiz. Yaradılanı Sev Yaradandan Ötürü, denmiş. Onlar Rabbimin sessiz kullarıdır ve onları eziyetin Bedeli mutlaka bir yerde sorulacaktır

Hayat dostumuz...