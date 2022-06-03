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İsmail Özen’den istediğini göremeyenlere… “Göremedim”

YAĞMUR TANYILDIZ'ın röportajı için tıklayınız...

03 Haziran 2022 Cuma 10:22
İsmail Özen’den istediğini göremeyenlere… “Göremedim”

Yeni teklisi Göremedim’e klip çeken ve yeni eseri için “Bu hayatta istediğini göremeyen, dosttan, ahbaptan darbe yiyen çok insan var. Ben de bu eserle duygularına hitap etmeye çalıştım” diyen İSMAİL ÖZEN ile bir araya geldik. Müziğe nasıl adım attığından, yeni klibinden ve gelecek planlarından konuştuğumuz başarılı sanatçı bugün sizlerle…

Öncelikle hoş geldiniz, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Aslen Adıyaman doğumluyum. 90’lı yıllarda Adıyaman Belediyesi Korosu’nda yer aldım; fakat belediye değişimi sonucu koro dağıldı. O sırada özel amatör kaset yaptım ve gurbet hayatı başladı. Adana'da pavyonda sahne almaya başladım. Askerlikten sonra ilk albümüm Eyvah Gelin’i çıkardım. Ardından tekli klip çalışması yaptım ve son olarak yeni tekli çalışmam olan Göremedim’e klip çektim. Bunun yanı sıra yaza güzel, hareketli, klipli eserimiz hazır.

Müziğe ilk nasıl adım attınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Çocukluktan gelen bir heves ve duygu diyebiliriz. Dilime dolanan ilk şarkılardan bir tanesi İzzet Altınmeşe’nin “Maden Dağı Dumandır” eseri. Evimize gelen misafirlere sürekli bu şarkıyı okuyormuşum. Tahta bir radyomuz vardı, hayal meyal hatırlıyorum. Türkü çalındığı zaman kucağıma almaya çalışırken düşürüp kırmışım. Müzik aşkı ta o zamandan başlamış bende. O dönemlerde yoksulluktan dolayı okulunu okumam mümkün değildi

Yeni eseriniz “Göremedim” hayırlı olsun, dinleyeni çok olsun inşallah. Nasıl çıktı ortaya?

Yeni eserimiz Göremedim’i severek, beğenerek okudum. Takdir edersiniz ki bu hayatta istediğini göremeyen, dosttan, ahbaptan darbe yiyen çok insan var. Ben de bu eserle duygularına hitap etmeye çalıştım.

Klip çekimleri nasıl geçti? İçinize sindi mi?

Klip çok heyecanlı, tatlı ve yorucu geçti. Menajerim Naci Altın sağ olsun, desteğini hiç esirgemedi. Buradan kendisine sizlerin vasıtasıyla çok teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki hayalleriniz planlarınız neler?

Hayalim; yapacağım eserlerle ismimden bahsedilmesi, daha güzel projelerle sevenlerimin huzuruna çıkmam. Bu arada oyunculuk yanımda var benim. Birkaç dizide rol alma şansım oldu. En son vizyona girmeye hazırlanan “Bitişik Kardeşler 2” adlı sinema filminde yer aldım,

Sizi farklı bir müzik türüyle dinler miyiz bir gün? Bir sürpriz gelir mi?

Elbette sesime uygun eser olursa okumaya çalışırım. Sahnelerde her tarzda okuyorsun bazen; ama ağırlık türkü ve fantezi.

Müzik hayatınız adına örnek aldığınız, yolundan gidiyorum dediğiniz isimler var mıdır?

İzzet Altınmeşe hayranıyım. Sanatı, kişiliği, insanlığı ile dört dörtlük bir ustadır Kendisiyle en kısa zamanda bir araya gelip “Maden Dağı Dumandır”adlı eserini okumayı çok istiyorum.

Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben teşekkür ederim size ve değerli ekibinize Yağmur Hanım. Sevgiyle, müzikle kalın.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İsmail özenİsmail Özen Göremedim
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