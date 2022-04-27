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İŞİN MUTFAĞINDAN YOLA ÇIKMAK ÖNEMLİ!

DİNÇER KARACALAR'ın röportajı için tıklayınız...

27 Nisan 2022 Çarşamba 10:47
İŞİN MUTFAĞINDAN YOLA ÇIKMAK ÖNEMLİ!

Renklerin ve modellerin uyumuna önem verilen Polat Sanat Evinde, genç girişimci Cem Polat’ın sanat evini ziyaret ettik.

Cem Bey sizi biraz tanıyalım?

Cem Polat Aslen Tokatlıyım. 1991 İstanbul Doğumluyum. Lise yıllarımdan bu yana sanat atölyesinde tasarımlar çıkartıyorum.

Sanat’a nasıl giriş yaptınız?

Sektöre, 15 yaşında lise zamanlarım da bir atölyede severek ve isteyerek özenle başladım. Kalfalık ve ustalık sürecim çok kısa zamanda azimle gerçekleştirdim. Çünkü yaptığımız iş; renkler, modeller en güzel şekilde nasıl bir araya gelir, nasıl güzel bir görsel çıkarabilirim, müşteri memnuniyetini ne kadar üst seviyede tutabilirim. Bunları düşünerek ve planlayarak ilerledim.

Tecrübelerinizden biraz bahsede bilir misiniz?

Aslında senelerdir birçok bölgeye yurt içi ve yurt dışı hizmetler verdim. Zaman geçmesine rağmen müşterilerimiz den hala o ilk gün kisevinci, teşekkürleri duymak benim için büyük bir mutluluk. Çünkü insanlar yeri geldiğinde çok değerli anılarını,yıllanmış fotoğraflarını, Anneden kalan bir işleme yada bir elbise olsunonlarıkalıcı kılmak ve bize güvenerek atölyemize, bazen de şahsıma teslim etmeleri benim için en güzel tecrübe olduğunu düşünüyorum.

Polat Sanat evinde neler yapılıyor?

Atölyemiz de müşterilerimizin taleplerine göre, değerli birçok işi kalıcı bir şekilde yıllarca saklayabileceği çerçeve işçiliği gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte doğru renk model uygulayarak Poster, Puzzle,Kanvas, Etamin veya Goblen Yağlıboya eserlerinizi çeşitli işçilik çalışmalarıyla bütünleştirerek doğru ve güvenilir hizmet kalitesiyle müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Bu sektörde başlamak isteyen genç girişimcilere neler söylemek istersiniz?

Sektöre yeni başlayacak genç girişimcilere nacizane fikrim, işinizi ilk önce seveceksiniz ve sonra benimseyeceksiniz. Yapacağınız iş sanat. İşi nasıl zevkli, nasıl renkli, nasıl ömürlük ve en önemlisi nasıl yaratıcılıkla ortaya çıkarabilirim düşüncesiyle başlanması gerekiyor. Bunların oluşması ve oturması içinbu işin mutfağından yola çıkmak önemli.

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