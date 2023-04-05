Işıl Akcan ve Expertise Global’in Hikayesi

Röportaj: Güney Güneyan



2002 yılında Dubai'de kurulan Expertise Global'in kurucusu Işıl Akcan, firmasını tanıtmak için Türkiye'ye geliyor. Expertise Global, dünya ticaretinin önemli merkezlerinden Dubai ve çevre ülkelerinde bulunan yatırım ve ihracat olanaklarını firmalara tanıtmak, bölgede yatırım yapmak ve/veya ticaret olanaklarını araştırmak isteyen şirketlere gerekli her türlü hizmeti veren, danışmanlık hizmetlerinden şirket kurulum desteği sunuyor. Peki, Expertise Global'i sevgili Işıl Akcan’a sorduğumuzda o bize ne anlatır? Her şeyi ve pek daha fazlasını kendisinden dinliyoruz.

Işıl Akcan kimdir? Kendini nasıl tanımlar?

Işıl Akcan, en başta girişimci ruha sahip olan bir insan diyebilirim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kendi ofisimi açma kararı aldım ve ardından işlerimi 2007 yılında Dubai’ye taşıdım.

Radikal bir karar. Orada neler yaptınız?

Expertise Global’de çeşitli görevler aldım. Expertise Global, 2002 yılında Dubai’de Deniz Bülbül adlı bir kadın girişimci tarafından kurulmuştu. Bu şirkette çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, yaklaşık üç yıldır genel müdür ve şirket sahibi olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.

Danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Peki, çalışmalarınızı bize ana hatlarıyla açıklar mısınız?

Genel misyonumuz dünya ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Dubai’de ve elbette çevre ülkelerde, yatırım ve ihracat olanaklarını firmalara tanıtmak ve bölgede yatırım yapmak diyebiliriz. Ticaret olanaklarını araştırmak isteyen tüm şirketlere gerekli her türlü hizmeti vermekteyiz.

Şirket kurmak isteyenler neden Dubai’yi tercih etmeli ya da ediyor?

Dubai, iş bağlantılarının yapıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı, teknolojik yeniliklerin sergilendiği bir merkezdir. Dünyanın start-up merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Dubai, ülke dışından gelenlere iş fırsatı vermek ve iş kurma teşviki sunuyor. Haliyle de ciddi bir cazibe merkezi haline geldi. Dubai’de iş kurmak isteyenler geçen yıla göre yüzde 45 oranında artış gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki işletmelerin yüzde 95'ini, Dubai'nin ekonomisinin temeli olan KOBİ'ler oluşturuyor.

Dubai deyince zihinlerde daha birçok anlamda fikirler beliriyor. Örnek verecek olursak, vergi avantajları… Bu da bir anlamda Dubai’yi çekici kılıyordur şüphesiz, öyle değil mi?

Elbette. Dubai, sene başında 8.7 trilyon dolarlık yatırım ve ticaret hedefi belirleyerek önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyadaki ekonomik büyüklüğü en iyi, en güçlü üç şehir arasına girmeyi planlamakta. Bu açıdan bakıldığında Dubai, vergi avantajları sayesinde en önemli ticaret merkezleri arasında öne çıkıyor. Serbest bölgeden yapılan satışlarda yüzde 0 vergi oranı fırsatı olması ve şirket kurmak için herhangi bir yerel ortağa ihtiyacın bulunmamasından dolayı ülkeyi yatırımcılar için çok çekici bir ticaret merkezi konumuna getirmektedir. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de şirket kurmak isteyen kişilere kolaylıkla oturum izni elde etme avantajı da sunuyor.

Dubai’nin ekonomik yapısından biraz daha bahsetmemiz mümkün mü?

Dubai’nin ekonomik yapısı yurt dışından gelecek yatırımcıları ülkeye çekmek üzerine kurulmuştur. Hem bölgeye hem de diğer ülkelerin finansal kaynaklarına erişim çok daha kolay olmaktadır. Finans kuruluşları, Dubai’de faaliyet gösteren firmalara ortak olarak, kredi sağlayarak ya da şirket birleşmesi seklinde finansal kaynak sağlamakta. Şirket kurulumu Çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir adımdır. Bu noktada bir avukattan hizmet alınması da çok önemlidir. Yatırım fonlarının Dubai’de bulunması sebebiyle Fikri Mülkiyet Hakkı ile şirketleşen yatırımcılar, şirketlerin büyümesi için gerekli fonlamaya çok ucuz maliyetlerle ulaşabiliyor.

Teknoloji şirketlerine özel hizmetleriniz var mı? Çünkü yeni yüzyılın dinamosu onlar olacaklar.

Expertise Global, bilişim firmaları için DIC serbest bölgesinde Business Center hizmet vermektedir. Bu yetki sadece Türk bilişim firmaları için verilmiş münhasır bir yetkidir. Başka hiçbir ülkenin DIC içinde benzer bir yapılanması mevcut değildir. Kuluçka niteliğinde olan Business Center’ımızda yatırımcılar, minimum maliyette şirket kurulum ve ofis alanı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ayrıca Business Center’ımızda bulunan paydaşlarımız danışmanlık hizmetlerimizden istifade edebilir. Orta Doğu’nun en dikkat çekici serbest bölgesi Dubai Internet City’nin (DIC) Türkiye tek yetkili temsilciliğini yürütmekteyiz. DIC yazılım, teknoloji ve hizmetler alanında faaliyet gösteren şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. Kurulduğu 2000 yılından beri her yıl büyüyerek rekor kıran bu başarılı serbest bölge Google, Meta, Twitter, Amazon, Tiktok, Microsoft, Oracle, Cisco Systems, IBM, HP, Dell gibi dünya devlerinin yanı sıra 1.600’den fazla KOBİ ölçeğinde firmaya ve 24.000’den fazla çalışana ev sahipliği yapmaktadır. Dubai Internet City yılda 100’den fazla etkinlik düzenleyerek melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirmektedir.

Dubai’nin teknoloji şirketleri için stratejik bir önem arz ediyor mu?

Dubai, özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar için stratejik öneme sahiptir. Girişimciler bu anlamda Dubai’yi bir atlama taşı olarak düşünebilir. Konjonktürel ve kültürel olarak Türkiye’ye çok yakındır. Girişimciler bütün Körfez ülkeleri, Arap yarım adası, Kuzey, Doğu ve Batı Afrika, Hindistan ve hatta Asya ülkelerinin büyük kısmına Dubai üzerinden ulaşabilir.

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Bir girişimci neden yurt dışında şirket kurmalı? Örneğin; vergi sisteminden dolayı mı?

Yurt dışında şirketi olan firmalar ülkelerinde oluşacak risklerden daha az etkilenir. Ayrıca yurt dışına urun ya da hizmet sattığınız paydaşlarınız sizin marka bilinirliğinizi görmek ister. Dubai’de şirketin kurulduğu bölgeye göre vergilendirme yapısı değişiklik göstermektedir. Vergi sistemi serbest bölgede ve anakarada uygulanmak üzere ikiye ayrılır. Anakarada vergi oranı yüzde 5 iken, Serbest bölgelerden yurt dışına yapılan satışlarda vergi oranı yüzde 0’dir.

Siz bu noktada şirket kurmak isteyen girişimcilere nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Dubai’de iş kurmak isteyenlere hizmet veren Expertise Global, şirket kuruluşu sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulabilecek tüm işlem ve süreçleri, en uygun çözümlerle en avantajlı hizmet standartlarında yürütmektedir. Ekibimiz öncelikle yatırımcının durumu analiz eder, 21 yıllık şirket tecrübesiyle talebe uygun çözüm üretir. Şirketlere sadece yatırım ve ihracat olanakları değil, büyümeleri için de danışmanlık hizmet vermekteyiz. Dubai’de serbest bölge ve ana karada şirket kurmak için hizmet veren Expertise Global, şirket kuruluşu esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan banka hesap açılış desteği, muhasebe yürütümü, sanal ofis, oturum izni, avukatlık işlemleri ve pazarlama gibi işlemlerde en uygun çözümleri sunmakta ve uçtan uca tüm süreci yönetmektedir.

Hangi sektörlere destek oluyorsunuz?

Expertise Global olarak 21 yıldır çok çeşitli sektörden hizmet talep eden şirketlere başarıyla yardımcı olduk. Öncelikle IT firmaları, lojistik, petro kimya, gıda, genel ticaret, inşaat malzemeleri ticareti, tekstil ve danışmanlık sektörlerinde çok sayıda firmanın şirket kurulusunu gerçekleştirdik.

Peki, Dubai’de Türk firmalarına ve ürünlerine nasıl bakılıyor? İş kurmanın maliyeti nedir?

Dubai’de ve bölgede Türk ürünleri ve hizmetlerinin kalite algısı oldukça başarılıdır. Bölge pazarına uygun fiyatla girilmesi gerekmektedir. Dubai’de iş kurma maliyetleri düşük değildir. Fakat şirketler için yıllık gelir, marka bilinirliği ve pazar payının getirisi yüksek olacaktır. Dikkat edilmesi gereken husus birçok yerde düşük maliyetlerle şirket kurulabileceği ile ilgili duyurular olmasına rağmen gizli maliyetler çıkabilmektedir. Bu konuya firmaların dikkat etmesi gerekmektedir.

Neden Avrupa’da değil, Dubai’de şirket kurulmalı?

Dubai gelişmekte olan ve dinamik bir pazar iken, Avrupa gelişmiş, ekonomisi büyümüş ve doymuş bir pazardır. Avrupa’da vergi konusu çok sıkıdır ve oranlar yüksektir. Ancak Dubai bu konuda daha kabul edilebilir oranlarda vergisel avantajlara sahiptir. Bu açıdan, şirket sahibinin Avrupa’da oturum izni konusunda ciddi sınırlamaları mevcutken, Dubai bu konuda da çok doğru bir adrestir. Ayrıca Dubai’nin petrol dışı gelirleri arttırmaya yönelik yatırım planları mevcuttur. Petrol dışı sektörlere ağırlık verilmekte ve bu da yabancı şirketlere fırsat sunan bir ortam sağlamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomik planlarından bahseder misiniz?

Birleşik Arap Emirlikleri belirli surelerde ekonomik paketler açıklayarak küresel dünyaya pazarlama yapmaktadır. 2117 yılına kadar uzay, çevre, yenilenebilir enerji, ulaşım, ticaret, sanayi, teknoloji, yapay zekâ, bilim gibi konularda yatırım hedeflerini belirlemiş bir ülkedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 150 milyar dolarlık yatırım planı içerisinde; Uzakdoğu’dan; Güney Kore, Endonezya, Afrika’dan; Kenya, Etiyopya, Avrupa’dan; İngiltere, Asya’dan Hindistan, Orta doğudan Türkiye ve İsrail yer almaktadır. Türkiye ile ekonomik iş birliği anlaşmaları başlamış durumdadır. Bu yatırım planı kapsamında Türkiye’den girişimciler Dubai’de şirket kurarak bu ülkelerin pazarlarına rahatlıkla giriş yapabilir.

Marka yaratmaya çalışan bir üretici neden Dubai’yi tercih etmeli? Dubai’nin stratejik önemi nedir?

Dubai büyümek ve gelişmek isteyen işletmeler için küresel bir giriş kapısı niteliğindedir ve 192 farklı milletin yasadığı bir şehirdir. Fuar, sergi, iş toplantıları ve turistik yer olması dolayısıyla, markanızı Amerika’dan Çin’e kadar tüm dünyadan gelen yaklaşık 15 milyon ziyaretçinin dikkatine sunabilirsiniz.

Küresel pazarda New York, Paris ve Londra'dan sonra Singapur ve Hong Kong'a kadarki bölgeyi Dubai doldurmaktadır. Dubai, gelişmekte olan ülkelerin arasında oldukça stratejik bir konuma sahiptir.

Dubai’de şirket kurma seçenekleri nelerdir? Şirket kurmanın avantajlarından bahseder misiniz?

Dubai, Serbest Bölge ve Anakara bölgelerinde olmak üzere iki farklı şekilde şirket kurma olanağı sağlamaktadır. Dubai’de şirket kurmak için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmeye gerek kalmadan şirket kurulumunu gerçekleştirmekteyiz. Şirket kurmak için gerekli evrakların Expertise Global uzmanları ile paylaşılması yeterlidir. Markanızı ve işinizi uluslararası platforma taşıyarak küresel pazarda büyütmenize olanak sağlar. Yabancı çalışanlara oturum ve çalışma iznini kolaylıkla alabilirsiniz. Serbest bölgede kuracağınız şirket ile büyük bir vergi avantajına sahip olursunuz. Dubai’de şirket kurarak 10 yıllık golden vize alabilirsiniz.

Dubai’de, Türkiye’de veya Avrupa’da banka hesabı açabilirsiniz.