Instagram’ın en zariflerinden: NURAN SOYSAL

Nuran Soysal; yazar, dijital influencer, iş kadını, sertifikalı NLP koçu ve üç dilde yayın yapan www.nuoclock.com bloğun kurucusu. Üst segment otellere içerik oluşturma konusunda oldukça deneyimi var, en iyi otel zincirleri ile iş birliği yaptı. Sosyal medyasında lüks ve sağlıklı yaşam tarzını paylaşıyor. İçeriği ile tutkusunu sergiliyor; zarif yaşam tarzı. Kendisiyle F’rosès Floral Cafe’de bir araya geldik. Siz de Instagram’ın en zarif hesaplarından birinin sahibi NURAN SOYSAL ile tanışmaya ne dersiniz?

Hoş geldin Nuran, öncelikle seni tanıyabilir miyiz?

Belçika’da doğdum. Üniversite eğitimimi önce Belçika'da sonra da Birleşik Krallık'ta farklı bölümlerde tamamladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Türkiye’ye yerleştim. Yatırım danışmanlığı işimin dışında, kişisel gelişim, psikoloji, seyahat, sağlıklı yaşam ve çekim yasasıyla ilgileniyorum. Günlük hayatımda ise spor yapıyorum ve sık sık seyahat ediyorum. Ayrıca 3 dilde yazılar hazırladığım bloğuma da devam ediyorum.

En prestijli otelleri ziyaret ediyorsun. En keyifli tarafı nedir?

Evden uzaktaki ev kavramını seviyorum. Her gittiğim yerde duyularımın konaklama boyunca nefis deneyimler yaşayacağım bir dünya içine dalmak çok keyifli. Her otelin hikâyesi farklı olduğu gibi, yaşattığı deneyim de farklı oluyor. Bazen tasarım konuşuyor, bazen manzara büyülüyor, bazen misafirperverlik sizi kalbinizden yakalıyor, bazen gastronomik deneyim gözlerinizi ve damak tadınızı aynı anda tatmin ediyor ve bazen bunların hepsini bir arada buluyorsunuz. Keyif almamak mümkün mü?

Influencer olmanın avantajları nedir?

Benim için en güzel yönü bu yolculukta karşıma çıkan insanlardır. Çeşitli ülkelerden, çevrelerden arkadaşlar edindim, bu benim için paha biçilmez. Ve anladım ki güvensizliğin hâkim olduğu, çoğu zaman ticarî ve yüzeysel bir zihniyetin var olduğu bu toplumda, sürdürülebilir, dürüst ve gerçek ilişkilere yer varmış.

Bu rekabetçi ortamda zor değil mi?

Benim rekabetim sadece kendimle, her zaman daha iyi olmam için neler yapmam gerektiğini sorgularım. İçerik oluşturmam bir başkasının çalışmasına engel değil, herkes için yer olduğuna inanıyorum. Bolluk enerjisinde olduğunuzda hayatınızın hiçbir alanında rekabet hissetmezsiniz.

İçeriğini ilgi çekici kılmak için nasıl bir yol izliyorsun?

Kaliteli yazılı ve görsel içerik hazırlamaya özen gösteriyorum. Profesyonel fotoğrafçılarla çalışıyorum, çekim öncesi muhakkak bir “mood board” ve konsept hazırlıyorum. Ve takipçilerimin ilgisini çeken konulara yoğunlaşıyorum.

Hedef kitlen kim ve belirli özellikleri var mı?

Okuyucularımın %30 erkek olsa da ağırlıklı olarak 20 ile 35 yaş arasındaki kadınları hedefliyorum. Ortak noktaları, sağlıklı yaşamı, seyahati ve zarif yaşam tarzını sevmek. Ama aslında özellikten çok fikirlerimden ve yazılarımdan etkilenen ve dünya görüşümü paylaşan herkesin takip etmesi beni mutlu ediyor.

Kitabından da bahseder misin?

Bağımlılık çağımızın hastalığı. Etrafıma baktığımda mutsuz çiftler, yeme bozukluklarından dolayı acı çekenler ya da dijital teknolojinin esiri olmuş insanlar görüyordum. Aslına bakarsanız hepsinin ortak noktası bağımlılıktı. Genelde bağımlılık denildiğinde herkesin ilk aklına gelen alkol, sigara ya da uyuşturucu olur. Ancak günlük hayatta karşımıza çıkan birçok bağımlılık türü daha vardır; mesela temizlik takıntısı ya da bir türlü vazgeçilemeyen şans oyunları tutkusu. Son zamanlarda ise sıkça karşılaştığımız dış görünüme aşırı önem verme ve hayatı tamamen imaja odaklama saplantısını da bu listeye rahatlıkla ekleyebiliriz. Bu kitapta bağımlılığın çeşitli türlerini nasıl kavrayabiliriz, nasıl tedavi edilir veya sağlığımızı korumak adıma bağımlılığa nasıl önlemler alabiliriz sorunlarına cevap getirmeye çalıştım. Bunu uzman görüşleri ve araştırmalardan yola çıkılarak yaptım. Okuyucuların mutluluğuna odaklanan bir eser olmasını istedim.

Kitabında “bağımlılanmayın” diyorsun. Nelere bağımlılanmamalıyız?

“Bağımlılanmayın” kelimesi tamamen bir neolojizmdir. Bağımlılık kelimesinin insanların zihninde yaratabileceği negatif etkiden kurtulup kitabın içeriğine sadık kalmak için kullandığım bir kelime. Kelimenin özünde, “yaşama bağlanın” ve “bağımlı olmayın” kavramları bulunuyor. Şahsen hiç bir şeye bağımlı olmamanın en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum.

Yabancı dile de çevrilmişti bildiğim kadarıyla. Bu süreçten bahsedebilir miyiz?

Evet, kitabım Fransa’da yayınlandı dört sene sonra. Hem anadilim olduğu için kendimi çok daha iyi ifade edebildim, birikimim arttığından da kitabı gözden geçirebildim. Doğduğum şehre gidip kitapçılarda kitabımı bulmak çok güzel bir duygu.

Yeni bir kitap çalışması var mı ya da olabilir mi önümüzdeki zaman içinde?

Çok istiyorum, aslında yazmaya başladım sonra ara verdim, en kısa zamanda yeniden ilgilenmek istiyorum.

NLP ne işe yarar? Hangi sorunlarımız için bu uygulamaya başvurabiliriz?

Birkaç yıldır moda olan NLP hipnozdan ortaya çıkmıştır. Kullandığı özdeş teknikler, bir nevi beyni “programlamayı” ve böylece zaman içinde kendimize koyduğumuz sınırları “unutmasını” amaçlamaktadır. Zihin ve duyguların yönetimi, olumlu görselleştirme için kullanılır. Başarısızlıklarımızın, başarılı olma konusundaki zorluklarımızın ya da özgüven eksikliğimizin, zamanla kendimize yüklediğimiz zihinsel kısıtlamalardan kaynaklandığını anladığımız anda, bu yöntemden fayda görmeye başlarız.

İnsanlar seni takip ediyor, senden ilham alıyor. Sen kimleri takip ediyorsun? İlham kaynağı “influencerlar’ın” kimler?

Takip ettiğim ve ilham aldığım çok kişi var. Sadece influencer olarak değil, başarılı ve beni motive eden birçok kişiyi takip ediyorum. Mesela Kayla Itsines adında Avustralyalı spor eğitmeninin hem programını yapıyorum hem yaşam tarzından ilham alıyorum. En sevdiğim influencer Chiara Ferragni, her alanda başarılı olmanın yanı sıra çok doğal, mütevazı ve pozitif. Bir de kişisel gelişimin çeşitli dallarıyla ilgilenen, kendi hayatlarında da bunu uygulayabilen kişileri takip etmeyi seviyorum.

İleriye dönük hedeflerin neler?

En büyük hayalim bir online akademi kurmak. Bu akademide insanların kendi gerçeklerini, hayal ettikleri hayatı yaratmalarına yardımcı olmak istiyorum. Bir de kitap yazmak istiyorum. Aslında aklımda birçok proje var ve sırayla gerçekleştireceğimden eminim.

İmza kokun var mıdır?

Parfümüm Chanel Mademoiselle, yıllardır vazgeçmem.

Son olarak neler söylemek istersin?

Mutluluk bir arayış değil, bir ruh halidir. Bunu dışarıda değil içinizde arayın. Mutluluk, mutlu olmayı seçen herkes için erişilebilir. Başkaları için yaşamayın, sizi mutlu eden şeyleri yapın, sizi iyi hissettiren insanlarla görüşün, sevmekten korkmayın, bir de hayatı çok fazla ciddiye almayın. Akışta olduğunuzda her şey size gelecektir.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız