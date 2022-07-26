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"İnsandan çıkma ve insan vücudunda hüküm sürecek işler yapıyorum"

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26 Temmuz 2022 Salı 12:42
"İnsandan çıkma ve insan vücudunda hüküm sürecek işler yapıyorum"

Selen Hanım merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Dövme sanatçısı olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Bu serüven nasıl başladı?

Merhaba. 21 Aralık 2000 tarihinde Lüleburgaz’da dünyaya geldim. Eğitim hayatıma Lüleburgaz’da başladım ve Edirne’de devam ettim. Dışardan bir yardım almadan yaptığım çizimlerimle lisedeki öğretmeninim dikkatini çekerek onun tavsiyesiyle Grafik ve Fotoğraf bölümünü bitirdim ve devamında da Trakya Üniversitesi’nde Grafik Tasarım bölümü okudum. Üniversiteye başladığım ilk sene dövmeye olan ilgim sebebiyle bu yönde bir adım attım ve 2019 senesinden beri dövme yapıyorum.

Çalışmalarınıza baktığımızda kendinize has bir tarzınızın olduğunu görüyoruz. Renkli dövmeler yerine daha çok siyah ve ağırlıklı çalışmalarınız dikkat çekiyor. Tarzınızdan ve üzerinde çalışmayı en çok sevdiğiniz figürlerden bahseder misiniz?

İnsandan çıkma ve insan vücudunda hüküm sürecek işler yapıyorum. Şu ana kadar dotwork, geometrik, illüstrasyon ve minimal çalışmalarımı ağırlıklı olarak sürdürdüm. Daha çok old school çalışmaları yapmaktan zevk alıyorum ama kendimi bu konuda biraz daha geliştirmem gerektiğini düşündüğüm için aceleci davranmıyorum.

Dövme yaptıracak bir kişi şekil ve bölge seçerken nelere dikkat etmelidir?

Dövme modelinin kendi tarzına uygun olup olmadığına karar vermeli ve en önemlisi hayatının ilerleyen dönemlerinde pişman olmayacağı bir bölge seçmeli.

Hem acısını merak edenler için hem de sıkılmaktan korkanlar için en uygun ilk dövme bölgesi neresidir?

Acıyla ilgili tam olarak böyle bir bölge önerisinde bulunmayı doğru bulmuyorum çünkü acı eşiği kişiden kişiye çok fazla farklılık gösterebilir. Yine de sıkılmamaları adına bir bölge önerecek olursam görünmeyen bölgeleri tercih etmelerini öneririm.

İnsanların dövmeye bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin, toplumda bu mesleğe tabiri caizse serseri damgası vuranlar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Türk toplumunda senelerdir belli bir önyargı var. Kadınlardaki dövmeleri görenler kadının fazla rahat ve her şeye açık olduğunu düşünürken erkeklerdeki dövmeleri görenler de güvenilmez ve başıboş olduğunu düşünüyorlar. Neyse ki bu yargı zaman geçtikçe yıkılıyor. Bu mesleği yapanlar sanatçı ruhlu olduğu için haliyle biraz serseri damgası yemek benim hoşuma gidiyor. Sonuçta çoğu büyük sanatçının kafası biraz kırıktır :)

Dövme sanatıyla ilgilenenlerin belli kuralları olabiliyor. Sizin ‘asla bunu yapmam’ dediğiniz figürler var mı?

Şu ana kadar asla yapmam dediğim bir modelle karşılaşmadım o yüzden buna bir cevap veremiyorum. Yine de genel olarak sevgili isimleri ya da tarihleri yapmayı tercih etmiyorum.

Dövme bakımı ile ilgili de bir soru sormak istiyorum. Dövmeye en iyi nasıl bakılır?

Her dövmecinin bakım önerisi farklı oluyor. Ben genel olarak dövmenin temiz tutulmasını ve ılık suyla günde 1 defa ovalamadan temizlenip, tampon hareketlerle kurulayıp devamında bol bol nemlendirilmesini öneriyorum. Hiçbir şekilde kaşımamalı ve soyulan deri kopartılmamalı. Dövme tam anlamıyla iyileştikten sonra bile güneşten korunmalı ve krem sürerek bakım yapmaya devam edilmeli.

Hem bir kadın hem de bir dövme sanatçısı olduğunuz için ayrımcılığa maruz kaldığınızı hissettiğiniz oldu mu?

Çoğu zaman güzel bir ayrımcılığı oluyor diyebilirim. Erkek meslektaşlarımdan çekinen hemcinslerim tarafından tercih ediliyorum. Tabi ekstra olarak bazen erkeklerin gereksiz ilgisi de oluyor ve amaç dövmeden sapıyor.

Müşteri profiliniz nasıl? Müşterileriniz ne tarz dövmeler istiyor? Sizce dövmeler ve seçilen bölgeler müşterilerin cinsiyetiyle ilişkilendirilebilir mi?

Genelde kadınlara ve ilk dövmesini yaptıranlara denk geliyorum ve genel olarak illüstratör modeller tercih ediliyor.  Diğer konuya gelecek olursam, bence ilişkilendirilmemeli. Ama minimal dövmeleri kadınlar, daha kaba dövme olarak adlandırdığımız realistik dövmeleri de erkekler üzerinde daha çok görüyoruz.

Son olarak; gelecekteki projelerinizden de bahseder misiniz?

Şu an hayatımda yeni bir yola başlıyor ve Bozcaada’ya gidiyorum. Yaz sezonunu orada dövme yaparak geçireceğim. Sonrasında hayatıma ve kariyerime Çanakkale’de devam etmeyi ve kendimi dövmeyle alakalı geliştirmeyi planlıyorum. İki sene içinde kendime istediğim düzende bir stüdyo açmak gibi bir hedefim var. Umarım ilerleyen zamanlarda bunu hep beraber görürüz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dövme SanatçısıDövme Sanatı
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