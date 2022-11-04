İLYAS GÜMÜŞLÜER: Öğretmenler bizim için bir umuttu

“Bozkırı Yeşerten Umut: Öğretmen” kitabının yazarı İLYAS GÜMÜŞLÜER ile bir araya geldik ve yazmaya nasıl başladığından, kitabından, bundan sonra neler yapacağından konuştuk…

Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhabalar Yağmur Hanım. Ben İlyas Gümüşlüer. 2001 Van doğumluyum. İlk ve ortaokulu Van'ın Özalp ilçesinde, liseyi de Çorum'un Kargı ilçesinde okudum. Şimdi ise Mersin üniversitesinde psikoloji bölümü öğrencisiyim. 7 çocuklu bir ailenin 5. çocuğuyum. Okumayı, yazmayı ve gezmeyi: gezerken yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmeyi çok severim. İnsan ilişkilerini ve davranış biçimlerini ilk olarak babamdan öğrendim. Kendisi bundan 6 sene önceye kadar Özalp’te bulunan sayılı esnaflardan biriydi. Ve hayattaki en büyük ilkesi insanlara yardımcı olmak ve insanlık için faydalı bir birey olmaktı ki bu şuurla bizi yetiştirdi. Tabi bunda annemin emeklerini de görmezden gelemeyiz. Bu şuurda ilerlemeye çalışıyorum.

Yazmaya nasıl başladınız?

Yazmaya ilk olarak lise yıllarımda karşılaştığım edebiyat öğretmenim Burcu hoca sayesinde başladım. Kompozisyon yarışması vardı ve kendisi özellikle benden yazı yazmamı istemişti. İlk ışığı işte o zaman bana yaktı. Okulda olduğu süre boyunca yazı konusunda üzerimizde çok durdu. Çeşitli kitaplara yazılar gönderiyor, dergilerde ve yarışmalarda yazılarımız kendisini göstermeye başlamıştı. Hatta öyle bir noktaya gelmişti ki bir şeyler yazmak benim için bir tutku olmuştu. Kısa bir süre sonra ise hayatımın vazgeçilmezi olmuştu. Kalem ve defter benim hem sırdaşım hem de en büyük arkadaşım olmuştu. Sanırım hayatımdaki en güzel tevafuk lise yıllarımdaki edebiyat öğretmenlerimle karşılaşmam olmuştur.

Bozkırı Yeşerten Umut: Öğretmen adlı bir kitabınız var. Kitaptan bahsedebilir misiniz biraz?

Bozkırın kendisini sert hissettirdiği Anadolu’n un ücra köyüne zorunlu görevini yapmak için doğduğu topraklara dönen Tarık öğretmenin hikâyesi. Başlangıçta zorunlu görevini tamamlayıp hemen dönmek ister ama köyde öyle olaylar yaşar ki kendisini köydeki öğrencilere adar. Çünkü köydeki imkânsızlıklara rağmen okuma hevesi o kadar çok olan çocuk var ki... Kilometrelerce yol kat edip bir şeyler öğrenmek için uğraşan öğrenciler.

İmkânsızlıklar içinde imkân oluşturmaya çalışan Tarık öğretmen, senelerce kaldıktan sonra ardında doktorlar öğretmenler ve daha nicelerini yetiştirmiştir. İşin en güzel yanı ise bu yetiştirdiği öğrencilerin görev yapmak için kendi köylerine dönmesi olacaktır. Bilgiye aç, bozkırın yokluğuna kendisini adapte etmiş bu insanlar bir mum ışığında aydınlığa dönmüştür.

Yokluk çok zor bir şey. Hele ki Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde, bozkırın kendisini sert hissettirdiği bir yerdeyseniz yokluk çok zor bir şeydir. Öyle ki siz daha çocukken olgunlaştırır sizi. Hayatın acımasız sınavına karşı bir başınıza mücadele etmek zorunda kalırsınız. Buraların toprağı da çok serttir. Hatta öyle serttir ki insanların yüreğini de sertleştirmiştir sanırsınız. Çok az yetişkin insan güler burada. Çünkü hepsinin gülmekten çok daha önemli işleri vardır. Hayatta kalmaya çalışır buradaki yetişkinler. Çocuklar müstesna, sadece hayallerinin peşinden koşarlar. Şartlar ve durumlar ne kadar zor olursa olsun mücadele etmeye bakıyorlar. Bir el, bir yardım gelecek misali öylece umut içindeler. Burada sert topraklar çocukların kalbini sertleştirmemiştir büyükler gibi. Ama olur da ellerinden tutan olmazsa onlara da başka bir yol görünmez olur. İşte Tarık öğretmende Tam olarak burada o eli uzatan kişi oluyor.

“Bozkırı Yeşerten Umut: Öğretmen” okurlara hangi mesajları veriyor?

Hayatta hiç beklemediğimiz anlarda zor durumlarla karşılaşırız. İşte tam olarak o zor durumlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Ve mücadele ederken de şunu da unutmamalıyız ki her zorlu süreç, hayallerimize bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Umut ki bu uğurda bizim en büyük azığımız.

Kitabın ismi nereden geliyor?

Bozkır topraklarında en büyük değeri gören kahraman öğretmenlerin hikâyelerini dinleyerek büyüdüm. Öğretmenler bizim için bir umuttu. İşte bu yüzden kitabın adını 'Bozkırı Yeşerten Umut: Öğretmen koydum.

Yazarken kimleri örnek alırsınız?

Aslında buna isim vermem biraz zor. Çünkü ayrı branşlarda çokça değer verdiğim yazar var. Ama en büyük kahramanım ve rol modelim lise yıllarımdaki edebiyat öğretmenim Burcu Yaşın.

Kitaba gelen eleştiriler ne yönde?

Henüz çok olumsuz bir eleştiri ile karşılaşmadım. Aksine çok güzel dönütler aldım. Hatta hiç unutamadığım bir anım var. Gece saat 12 civarında. Telefonum çalışıyor. Telefonu açtım. Karşımda ağlayan biri vardı. Ve şu sözlerini hiç unutamıyorum:'Kitabını dün alabildim. Bugün bitirdim. İyi ki yazdın evlat iyi ki...''

İşte bu sözler doğru yolda olduğumu göstermişti.

Üzerine çalıştığınız yeni projeleriniz var mı?

Evet, üzerine çalıştığım yeni bir kitabım var. Umarım kısa zaman içinde okurlarıyla buluşacak.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Hayat kısa yol ise uzun. Bize düşen bu kısa zaman diliminde iyi insanlar biriktirmek ve ardımızda güzel dilekler bırakmak. İşte bu uğurda hep iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Ve sevgili okurlara da şunları söylemek isterim. Lütfen hayallerinizin peşinden koşun ve umut etmekten asla vazgeçmeyin. Zira o hayaller size ait bir başkasına değil. Kendi hayalleriniz için başkasının çabalamasını beklemeyin. Vesselam...