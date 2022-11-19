Bilyay Vakfı Başkanı Sn Tülin Etyemez Schimberg ile Söyleşi 1

Okuyucularımıza çok ilginç bir kitaptan bahsetmek istiyoruz. 1959 yılında Dr. Bedri Ruhselman tarafından düzenlenmiş olan ve yaklaşık 54 yıldır noterde saklı tutulan ve de 2013 yılında ilk basksı yapılan “İlahi Nizam ve Kâinat” isimli kitap hakkında Bilyay Vakfı Başkanı Sn. Tülin Etyemez Schimberg ile çok keyifli ve bir o kadar da ilginç bir söyleşi gerçekleştirdik.

Öncelikle yoğun programınızdan vakit ayırarak söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk olarak okuyucularımıza biraz kendinizden bahseder misiniz?

İlginiz ve bu söyleşi için ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben Tülin Etyemez Schimberg. 1950 yılında kurulan Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti (MTIAD) ve 1994’de kurulmuş olan İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı (Bilyay) başkanıyım. Mühendislik eğitimi aldım. Diğer taraftan genç yaşımdan beri spiritüel konulara çekim duymaktayım. Uzun yıllar kurumsal hayatta klinik araştırmalar alanında çalıştım. 2005 yılında Bilyay ve MTIAD olarak düzenlediğimiz 1. İstanbul Parapsikoloji konferansına katılan Amerikalı konuşmacılar ReffereyRyan ve JanetCunningham ile başlayan ve ardından RogerWoolger, HansTenDam, MarionBoon, TriciaCaetano gibi uzmanlarla devam eden eğitimlerim beni regresyon uzmanlığı ve eğitmenliği alanına taşıdı. Dünya Regresyon Uzmanları Birliği (EARTh) içinde de yönetimde, program komitesinde yer aldım. Ruhsal konularda olan ilgimi hem Bilyay, MTIAD başkanlığı ile sürdürmekteyim. Aynı zamanda UnicornDönüşümsel Çalışmalar olarak kişisel ilgi ve çalışma alanımızda M. Reşat Güner ile birlikte eğitimler düzenlemekteyiz.

Siz, Bedri Ruhselman ve çalışmalarından nasıl haberdar oldunuz? Vakıf ve vakıf üyeleri ile nasıl tanıştınız?

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Ankara’da okumaktaydım. Çok yakın bir arkadaşım, bir İstanbul seyahatimde, “Çok ilgileneceğin bir yer var, seni oraya götürmek istiyorum,” dedi. İlk Bilyay Vakfı kapısından girdiğimde 1991 yılıydı. Yirmi bir yaşında genç ve heyecanlı bir üniversite öğrencisiydim. Giriş o giriş oldu. 1960’dan beri yayında olan Ruh ve Madde Dergisi’ni o gün aldım ve Ankara’da da bir dernek olduğunu öğrendim.

Özellikle Ergün Arıkdal’ın konferanslarına İstanbul’a gelmeye çalışırdım. Daha sonra Dr. Bedri Ruhselman’ın kütüphanede kitaplarına rastladım. Kendisinin vasiyeti ile kitapları yeniden basılmıyordu. Pek çok makalesi günümüz Türkçesine uyarlanmış olarak Ruh ve Madde Dergisi’nde parça parça yer almıştı. Bedri Bey’in ayağı yere basan yaklaşımları bir mühendis olarak beni hep etkiledi. Ayağı yere basan bir spiritüel dünyaya adım attığımı ve doğru yerde olduğumu hep hissettim. Tabi o genç yaşta adım attığım bu vakfın ve derneğin bir gün başkanı olacağımı söyleseler ne yapardım bilemiyorum.

Özellikle konferans arası sohbetlerde katılımcıların, “Bilgi Kitabı çıktı mı?” diye sorduğunu duyardım. İlk başta ne olduğunu tam anlayamamıştım. Dr. Bedri Ruhselman’ın ölmeden gerçekleştirdiği özel bir çalışmadan ve onun saklandığı konusu bir genç olarak benim de ilgimi çekmişti. Hatta ben derneğe geldiğimde 1990’lı yıllarda, kitabın çıkması durumu için pek çok hazırlık yapılmaktaydı.

Bilyay Vakfı ne zaman kuruldu?

1994’de kurulmuş olan İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı (Bilyay) aslında köklerini 1950 yılında Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulan Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti’nden (MTIAD) alıyor. Dernek olarak çok köklü bir gelenekten geliyor. Daha sonrasında yurtdışı organizasyonlarının, kongre ve konferanslarının daha rahat yapılabilmesi ve yurtdışı ilişkilerinin kolaylığı açısında vakıf da açılıyor. Normalde hem dernek hem vakıf olarak faaliyetlerimizi beraber sürdürüyoruz.

Bilyay Vakfı hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Derneği, Türkiye’de metapsişik alanda kurulan ilk kurumdur. Neo-Spiritüalizmin (Yeni Ruhçuluk) kurucusu Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulmuştur.

Dernek, kurulduğundan itibaren gerek çeşitli metapsişik tetkik ve araştırmalara, gerek sezgisel medyumluk yoluyla yüksek ruhsal tebliğlerin alındığı ruhsal irtibat celselerine, gerekse bu alanlarda elde edilen bilgileri ve ilmi çalışmaları tanıtıcı, aydınlatıcı konferans, kongre ve seminerlere ev sahipliği yapmıştır.



Dernek aydınlatma faaliyetlerini 1959 yılından itibaren “Ruh ve Madde Yayınları” adlı bir yayınevi kurarak, yayımcılık yoluyla da sürdürmüştür. Halen faal haldeki yayınevi bugüne dek parapsikoloji, duyu dışı algılama, kendini bilme, meditasyon, ruhsal şifa, spiritüalizm, rüyalar, bilinç, bilinçdışı, bilinçaltı, eski uygarlıklar, mistisizm, ezoterizm, neo-spiritüalizm ve ufoloji alanlarında pek çok kitap yayımlamış olup, 1960 yılının Şubat ayından itibaren aylık yayın organı olan “Ruh ve Madde” adlı dergiyi 2020’ye kadar yayımlamıştır.



Dernek, metapsişik alandaki “bilgilendirme” etkinliğini, 1992’de kurduğu bir radyo istasyonu (Meta FM, 105.6) sayesinde daha da genişletmiş, fakat maddi imkânsızlıklar nedeniyle, daha sonra bu radyo istasyonunu kapatmak zorunda kalmıştır.



Dernek üyeleri, 1994 Mayısı’nda “BİLYAY” (İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı) adlı bir organizasyon kurmuş olup, bu tarihten itibaren uluslararası ilişkiler, kongreler, kurslar, video ve dia gösterileri, paneller, sempozyumlar ve basın–yayın ile ilgili etkinlikler ile vazifenin hizmetinde yerini almaktadır.



Dernek, bugüne dek basın-yayın, konferans, seminer ve kongre etkinliklerinin yanı sıra, metapsişik alanda ve üstte adı geçen alanlarda çalışmalarda bulunan pek çok kişi ve grup için bir tür “okul” olarak da işlev görmüştür. Günümüzde bu tür konularla ilgili alanlarda faaliyet gösteren pek çok araştırmacı, derneğin aydınlatma faaliyetiyle aydınlanmış ve yollarını bulmuş olduklarını bildirmektedirler...

Ne kadar zamandır bu vakfın başkanlığını yapıyorsunuz?

2016 yılından bu yana yaklaşık 5,5 yıl oldu.

Bilyay Vakfı’nda ne gibi çalışmalar yürütülüyor?

Her Salı akşam 19:30’da normal süreçte Taksim Beyoğlu’ndaki vakıf merkezinde ve şu an pandemi döneminde de YouTube kanalımızda Salı konferansları düzenlemekteyiz. Vakıf ve dernek gönüllülerimiz ve alanında uzman davetli konuşmacılarımız ile zengin bir içerik sunmaya çalışıyoruz.

Her pazartesi akşam 20:30’da yine Bilyay Vakfı – MTIAD Youtube kanalından İlahi Nizam ve Kâinat okumaları çalışmaları sürmekte. Zaman zaman Instagram ve Youtube üzerinden eş zamanlı KAVRAMLAR çalışmaları düzenleyerek İlahi Nizam ve Kâinat kitabındaki kavramları, ruhsallık üzerine konuları daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz.

Gerek dernek üyelerimiz, gerekse hem yurtiçinden hem yurtdışından uzmanlarla işbirliği yaparak katılımcılarımızın kendini bilmesi, ruhsal yönlerini keşfetmesi, deneyimsel ve uygulamalı çalışmalar yapması için atölyeler düzenlemekteyiz.

Dünya Regresyon Uzmanları Birliği (EARTH), EagleWings Foundation gibi uluslararası derneklerle işbirliğimiz sayesinde yurtdışı katılımlı pek çok kongre, konferans ve atölye gerçekleştirdik. Bu dönemde çalışmalarımız daha çok online olarak devam ediyor. Pratik çalışmalarımızı daha çok Zoom üzerinden gerçekleştirerek dünyanın dört bir tarafından katılım sağlamaktayız.

Ara ara çıkarmaya devam ettiğimiz Ruh ve Madde Dergimiz artık online olarak yayınlanıyor. İlgilenenler www.bilyay.org.tr adresinden Ruh ve Madde Dergisi başlığı altında pek çok eski sayımıza ve online dergilerimize, yazılarımıza ulaşabilirler.

Çok yakın zamanda da online eğitimlerimizin bir arada olacağı BİLYAY ONLINE adında bir site hazırlamaktayız. Hem geçmiş eğitimlere hem de yeni gelecek eğitimlere ilgilenen dostlarımızın kolayca ulaşabileceği bir platform oluşturuyoruz.

İlahi Nizam ve Kâinat kitabı için ayrıca bir sayfa oluşturduk. www.ilahinizamvekainat.com adresinden hem orijinal kitaba hem de Türkçeye uyarlanmış kitaba erişim mümkün. Sevgili Alpaslan Salt’ın yoğun çalışmaları ile bir sözlük hazırlandı. Sitemizde konularına göre bu sözlüğe de erişim sağlanıp, kolayca konular taranabiliyor. Ayrıca sesli kitap halinde Youtube kanalımızda kitabı sesli dinleyebilme imkânı da oluşturduk.

Şimdi daha çok yurtdışı açılımları, tanıtımları ve kitabın farklı dillere çevrilmesi için uğraşıyoruz. İngilizcesi halen mevcut ve Ekim 2021 itibarıyla Almancası da çevrildi ve Amazon üzerinden erişim sağlanabiliyor olacak.