İDİL GÜNEY ŞİMŞEK İLE İLK SOLO PİYANO ÇALIŞMASI “FIRTINA DALGASI” ÜZERİNE

Sizi tanıyabilir miyiz? İdil Güney Şimşek kimdir?

Tabii. Açıkçası etiketlerle konuşmaktan pek hoşlanmam. İster istemez yaşam boyu edindiğimiz kodlar, birbirimizi belli bir kümeye yerleştirmemize neden oluyor. “Aaşuralıymış, şunun kızıymış, şunun eşiymiş, şurada okumuş”diye diye öz’den uzaklaşıyoruz. Genel bir cevap vermem gerekirse, kendine çeşitli alanlarda çokça yatırım yapmış, eski bir reklamcı, eğitimci ve sanat yolcusuyum. “İdil” olarak var olmaya çalıştığım bir hayat mücadelem var diyebilirim.

Biraz açar mısınız? Ve de “İdil” nasıl biridir?

“Mış gibi yapılan” bir çağda yaşıyoruz. Sosyal bilimci kimliğimle konuşmak istemesem de fazla akışkan, fazla yüzeysel demek zorundayım. Klişe bir söz olacak ama geçmiş çağlarda yaşamamış olsam da bu çağa ait hissetmeyenlerdenim diyebilirim. Kendime gelince…Statü makam mevki unvan fark etmeksizin doğallıktan yanayımdır. Çocuksu bir yönüm vardır. Eğitime önem veririm. Eğitimden kastım diploma değildir. İnsanın kusurlu ve zaaflı bir varlık olduğunu düşünüyorum. O nedenle yaşam boyu gelişim, farkındalık ve kültürlenme süreci çok önemli. Sanat, benim için varoluşsal bir ihtiyaçtır ve de tüm sanatlar içindemüziğin bendeki yeri başkadır. Rengim mavidir, doğayı en çok da denizi severim.

Hayata dair mottonuz var mıdır?

“Bu da Geçer Ya Hû”.

“Sanatbenim içinvaroluşsal bir ihtiyaçtır.” dediniz. Sanatla buluşma hikayenizi paylaşır mısınız?

Doğru. Akademisyen-müzisyen, besteci ve söz yazarı bir babanın kızıyım. Dolayısıyla müziğin içine doğdum diyebilirim. Ailem küçükken yarı zamanlı konservatuvarda okumamı istemiş ancak ben sınav günü, arkadaşlarımla bahçede oyun oynayacağım diye tutturup ağlayıp gitmemişim. Pişman mıyım? Emin değilim açıkçası.

Küçük yaşta piyano ile müzik sevgisiyle buluştum. Sözcüklerle aram iyi oldu, yazmayı çok sevdim. Ardından burada, beni ben yapan değerlerimden biri olarak, etiket zikredeceğim, sanat eğitimini teşvik eden Avusturya Lisesi’ni koro ve dans kulübü çalışmalarında yer alarak bitirdim. Zaman içinde dansa ve tiyatroya yöneldim. Yetişkin tiyatrosu eğitimi aldım, çocuk tiyatrosunda oynadım, aynı sene şan-vokal dersleri alarak şarkıcılık atölyesine katıldım.

İş hayatı temposunda ev-iş, iş-ev robotize bir hayat sürdürmek istemesem de “hobi”lerime ara vermek durumunda kaldım. İşte o vakit, “Sanat, hayatımda hobiden fazlası olmalı” diyerek sektörü bırakma kararı aldım.

Kısaca kariyer değişikliği sürecinizden bahseder misiniz?

Sancılı ama temkinli ve yumuşak bir geçişti diyebilirim. İstanbul Drama Sanat Akademisi Yaratıcı Drama Eğitmenliği programından “Drama Yöntemi ile Reklamcılık: Sektörel Yaşantı Provası” isimli projemle mezun oldum. Başkent İletişim Akademisi Seslendirme-Dublaj programını tamamladım. Yarı zamanlı reklam yazarı olarak çalışmaya devam ediyor iken yarı zamanlı drama eğitmenliğine ve freelanceseslendirmenliğe başladım. Bağımsız Kültür-Sanat Gazetesi Gazete Sanat Ailesi’ne katıldım. Senaryo, öykü yazarlığı dersleri aldım.Kısa film, çocuk kitabı, yetişkin öyküsü çalışmalarım oldu. “Lina: Çikolata Kalpli Hayaller” isimli ilk çocuk kitabımısevgili yeğenim Lina’ya ithafen yazdığımı ayrıca belirtmek isterim.

Ardından eğitimde sanat uygulamalarını teşvik etmek, sektör tecrübemi aktarmak ve pratikle teoriyi buluşturmak gayesiyle akademiye döndüm. İstanbul Kent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi statüsünde çalışmaktayım. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları programında ise alan dışı doktora yapmaktayım.Geçtiğimiz günlerde de ilk solo piyano çalışmam “Fırtına Dalgası” On Air Music Comarkasıyla yayımlandı.

Bir yandan eğitim, bir yandan kariyer derken sanatın pek çok dalına temas etmişsiniz. Tebrik ediyoruz. Oldukça çok yönlübirisiniz. Kendinize “sanat yolcusu” demeniz de ayrıca dikkatimizi çekti.

Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sanatı tüm dallarıyla seviyorum. Resim yapabilmeyi deçok isterdim. “Sanat yolcusu” tabirine gelince de evet hem etiketleri sevmediğim için hem de bazı sıfatları hak etmek için çokça emek ve birikim gerektiğine inandığım için “sanat yolcusu” demeyi daha uygun görüyorum. Toplumda oldukça dikkatimi çeken ve eleştirel yaklaştığım bir konudur bu. Günümüzde herkes hemencecik bir şey olabiliyor çünkü… Kendim özelinde de sanatçı “unvanı” almaktan ziyade o “kişiliğe” sahip olmanın daha kıymetli olduğuna inanıyorum.

Gelelim “FırtınaDalgası”na. İlk solo piyano çalışmanızı sizden dinlemek isteriz.

Mutlulukla. Duygu ve düşüncelerimi müzik ile ifade edebilmeyi dilemiştim hep.Çünkü müzik benim için her zaman sözcüklerin, çizimlerin, mimiklerin ötesinde oldu... Ve ben, bu dileğimi belli bir bilgi-birikimin ve eğitimin neticesinde gerçekleştirmek istiyordum.

“Fırtına Dalgası” benim bir yıllık akademik müzik eğitimim sonucunda ortaya çıkmış 35 yıllık hayatımın özetidir diyebilirim. “Yaşanmışlıklarla dolu, A-B-A’ formunda bir varoluş yolculuğu” diye belirtmiştim. Çünkü evet, nasıl ki müziğin A’sı birebir aynı gelmiyorsa bizler de yaşadıklarımızın sonucunda değişip dönüşüyoruz.

Neden “Fırtına Dalgası”?

Denizi severim demiştim ya, denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin diye bir söz vardır. Hayat da böyle aslında. Ölüm ve yaşamın iç içe olduğu bir dünyada tüm duygulara kucak açmak gerektiğine inanıyorum.Hüzün, huzur, gizem, fırtına, coşku.… Yaşanması gerekiyor, yaşanıyor ve geçiyor…

Çok teşekkür ederiz.Son olarak neler eklemek istersiniz?

Tüm okurlara sonsuz selam ve sevgilerimle. Ve tabii ki bu süreçte bana eşlik etmiş ve hayatıma dokunmuş herkese teşekkürlerimle…