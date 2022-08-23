İÇ MİMAR CEYHUN ARSLAN İLE KARİYERİNE DAİR?

ZAMBAK KARABAY

İç mimari projelendirme ve yapılandırmanın yanında, MİTATİ “mini tadilat timimiz” ile tadilat ve dekorasyon, boya, sıva, yalıtım ve tesisat, uygulama ve tadilat rehberliği hizmetleri veren. Yoğun çalışma temposunun yanı sıra ailesine ve hobilerine zaman ayıran. Karate, bisiklet, dağ sporları, ülke keşieri, şehir silüetleri çizimi ve Türkiye’yi gezerek çizimler yapan, Ceyhun Arslan ile olan röportajımı siz değerli okuyucularım ile paylaşmak isterim.

- Ceyhun Bey merhaba... Nasılsınız? sanayiinefise profili olarak sizi tanıyabilir miyiz? Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Rize’den çıktım yola İstanbul’da verdim mola... İtalya’da aldım biraz hava... döndüm dolaştım geldim bu güzel vatana. Çiftçi bir ailenin 4. çocuğu olarak Rize’de dünyaya geldim. Liseyi Bursa’da ablamın yanında okudum ve İstanbul Marmara Üniversitesi İçmimarlık Çevre Tasarımı bölümünü dereceyle kazanıp dereceyle bitirdim. İtalya’da 3 yıl eğitimime İtalyanca olarak Design bölümüne devam ederek 2010 yılında ülkemize geri dönerek hem eğitim hem dekorasyon firması kurarak iş ticaret hayatına adım attım.





- Eğitim ve akabinde ulaşmış olduğunuz kariyeriniz nasıl gerçekleşti?

Aslında bu soruyu bana tüm çevrem soruyor, yurtdışında aldığım eğitimler ve İtalyanca İngilizce biliyor olmanız size dış dünya kapılarını açıyor, çok yönlü bir eğitim dönemim olduğu gibi iş hayatımda da bunu sağladım. Vesilesiyle eşim Zehra Arslan ile tüm Avrupa ve İskandinav ülkelerinde sanat müzeleri ve tasarım bienallerinde bulunduk.

MEB Özel sanayiinefise eğitim kurumumda 100’ lerce iç mimar, grafiker moda tasarımcısı v.b. öğrencileri 13 yıl içinde yetiştirdim ve şu anda hem Mini tadilat timi firmam da hem de eğitim firmam da onlarla çalışıyorum ve networküm böylece genişliyor.

Ayrıca; İç mimarlar Odası üyesi, GÜSTAD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve BNIALESTA iş çevresi grup başkanıyım.

- sanayiinefise profiliniz kimliğinizi tanıtmada faydalı oluyor mu?

Eğitim veriyor olmanız size manevi katkı sağladığı gibi sizin fayda sağlayan biri olduğunuzuda çevrenize göstermiş oluyor. Sadece tasarlayan değil öğreten ve uygulayan bir eğitmen ve içmimarım.



- Mesleğinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?

Eğitim - öğretim ve iyi bir tadilatçı içmimar oma yolunda hem kendimi hem firmamı geliştiriyorum. Güzel sanatlara hazırlık konusunda uzmanız ve 3000 üzerinde öğrenci yetiştirdik ve tadilat konusunda farkımız 5 bin saatin üzerinde aldığımız eğitimlerdir.



- “MİTATİ” nin açılımı nedir? Tarife duyarlı işler nelerdir?

Mi(mini)TA(tadilat)Tİ(timi)

Çek pimi çağır timi ‘mini tadilat timi’ MİTATİ

EV VE OFİS MUAYENELERİ



- “Milli Eğitim Özel Sanayii Nefise Güzel Sanatlar ve Tasarım Kursu” nun işlevi nedir? Ne zaman kurdunuz? Amaca hizmet edip yararlı oluyor mu?

2010 yılında kuruldu. Güzel sanatlara hazırlık ve hobi kursu - İç mimari teknik destek eğitimleri vermektedir. Spesfik olarak tüm güzel sanatlara hazırlık sistemlerine hakim ve kişilerin yüz yüze veya online eğitim alabilecekleri bir eğitim modelidir.

- “Pirdekor İç Mimarlık ve Dekorasyon Firması” ne zaman kuruldu? Kim kurdu? Yapılan işler kazanım sağlayıcı mı?

2015 yılında gerekli alt yapı ve çevre elde edildikten sonra sigortalı usta ekipleriyle 8 yıldan bu yana projelendirme ve teknik konularda ofis ve konutların ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar yapmaktayız. Güven ve garantinin adresi olduk.

- Sanata dair eğitimleriniz faydalı oluyor mu? Gözlemleriniz nelerdir?

13 yıl içinde 3000 bin öğrenciye dokunarak derecelerle 100’lerce öğrenciyi güzel sanatlar fakültelerine kazandırdık. Liselerin veremediği rehberlik hizmetini tüm ailelere ücretsiz veriyoruz.

- Güzel Sanatlara dair duyarlılıkların geri dönüşleri olumlu sonuçlar veriyor mu?

Ailelerin çocukları üzerinde istedikleri bölümler farklılık gözetse de o çocuğun içinde sanat okumak kaldıysa 40 yaşına gelsede bizimle hazırlanmaya başlıyor. Kişi sanatla kendini buluyor ve bize de büyük mutluluğu paylaşmak düşüyor.

- Yurt içi ve yurt dışında katılmış olduğunuz projelerle ödüller de almış bir içmimar olarak öğrencilerinize kariyerlerinde destek oluyor musunuz? Örnek şahıs olmak önem arz ediyor...

Ben onlar için 2 yönlü bir içmimarım, eğitmen ve uygulayıcı . Üniversite derecesinin Güzel Sanatlar alanlarında bir gösterge olmadığını aktarıyorum, mezun olunca kimseye kırmızı halı sermiyorlar.

Henüz lise yıllarında kendilerine rehberlik ederek üniversite zamanı yurtdışı imkanları ve dil eğitimlerini tamamlamayı önerip süreci takip ediyorum. Stajlarına 2. sınıftan itibaren destek verirken, tüm öğrencilerim şantiyelerimde yer alıyor.

- Göstermiş olduğunuz tüm performansların geleceğe dair hedefleri nelerdir?

Amerika Boston’da mini tadilat timini kurmak, bunun için uluslararası bir iş çevresinde her hafta toplantılar gerçekleştiriyoruz ve yurt dışına gelecek güzel sanatlar öğrencilerine destek veriyoruz.

- Sizce vermiş olduğunuz eğitimler gençler üzerinde etkili oluyor mu? Başarılarını nasıl gözlemliyorsunuz? Geri dönüşleri var mı?

Bir firmadan ürün tedarik ederken veya bir tasarımın başında öğrencimi gördüğümde ne kadar doğru bir iş başardığımı görüyorum ve ailelerden gelen yıllar sonraki teşekkürler bizi motive ediyor. Öğrencim ya baş tasarımcı olmuş veya direktör harika değil mi!

- Kapsamlı kariyerinize eklemek istediğiniz işlevler var mı?

Sanayiinefiseyi online olarak 81 il ve ilçelere taşımak , mini tadilattimini şubeleşerek tüm Türkiye’ ye yaymak.

- Pandemi dönemi çalışmalarınız ne durumdaydı? Etkisi oldu mu?

Pirdekor proje firmamızın yanına MİTATİ mini tadilat timini kuraraken doğru kararı verdik.

- Mesleki hayatınız dışında şahsi hayatınız da neler yapıyorsunuz? İş hayatınız etkili oluyor mu? Malum mesleğiniz tempolu...

Ben bir iş kolik değilim denizin içinde sandalye ile oturmak, Rize’de çay toplamak, annemin ineğinden kaymak yemek bunun yanında yurtdışı gezileri, bir çok ülkede bulunduk. Eşim Zehra ile bunlar kariyerimizde çok etkili oluyor. Kendisi de Mimarsinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun ve içmekan tasarımcısı. Resim kursumuzun da başında yönetici.

- Ceyhun bey okuyucularımıza son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Hayat bir yokuş ama manzara harika… Size ve gazete Önce Vatan’a kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim...



