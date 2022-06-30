HÜLYA YÜKSEL: HAYAT, NEDENLERİ GERİDE BIRAKTIĞINDA BAŞLAR

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hülya Yüksel kimdir?

Hülya Yüksel; hayatı doyasıya yaşamayı seven, her anını güzelleştirmeye ve değerlendirmeye çalışan biri.Mesleki anlamda uzun yıllar ticaret alanında yöneticilik yaptım ve altı senedir de kişisel gelişim uzmanı, profesyonel yaşam koçu ve enerji uzmanı olarak bireysel seanslar veriyorum. Birkaç yıldır da sosyal medya hesaplarımda gözlemlediğim durumlar hakkında farkındalığımızı artıracak yazılar paylaşıyorum. 1982 yılında Almanya Tegernsee’de doğdum ve Münih’te yaşıyorum.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Yazın hayatım, kendi kişisel gelişim yolumda aldığım eğitimlerden yola çıkarak ilk başta kendi hayatımda uyguladığım bütün bilgileri olabildiğince anlaşılır bir şekilde insanlara aktarma isteğiyle başladı.

Yazarken nelerden ilham alırsınız?

İlham konusu bende aslında çok yönlü. Bazen seanslarımda peş peşe benzeri olayları gözlemlediğim zaman üzerine yazıyorum, bazen de rüyamda görüyorum ve uykulu bir şekilde kaleme alıyorum. Kimi zaman da evimin arkasındaki büyük bir doğa parkında yürüyüşler yaptığım esnada ilham geliyor ve insanlar için faydalı olduğunu düşündüğüm yazılar yazabiliyorum.

Geçtiğimiz yıl okurlarla buluşturduğunuz ‘Pes Etme’ adlı kitabınızı anlatır mısınız? Bu kitabı neden kaleme aldınız?

“Pes Etme” kitabımı kaleme alma nedenim; insanların farkındalığını artırmak ve en önemlisi de birçok insanın bireysel seanslara katılma şansı olmadığından kitabı okuyup, oradaki teknikleri uygulayarak fayda sağlamalarına vesile olmaktı.

‘Pes Etme’ ile okurlarınıza hangi mesajları vermek istediniz?

Kitabı kaleme alırken sık sık örnekler vererek yazdım. Herkesin hayatında kendine göre sınavları olduğunu düşünüyorum ve okurlarıma vermek istediğim mesaj bütün sosyal medya hesaplarımda paylaştığım yazılarımda da olduğu gibi aslında; “Ben değişirsem dünya değişir.”

Kitabın isim hikâyesi nedir?

Kitabın adının hikâyesini kitabımda detaylı kaleme aldım, buradan da kısaca anlatayım: Benim hayatımda en dibe vurduğum günün gecesinde benim için değerli olan bir insanın vefat etmiş değerli babasını rüyamda gördüm ve bana rüyamda;“Güzel kızım, ‘pes etme’ gün gelir, pes etmediğin için kendine teşekkür edersin.” diye fısıldamıştı. Bu rüya beni o kadar çok etkilediği için kitabın ismi yaptım.

Pes Etme’yi bir okur gözünden nasıl anlatırsınız?

Bir okur olarak herkesin kendinden bir parça bulacağı, yol gösterici ve içindeki teknikleri uygulayan bütün okurların farkındalığının artmasını sağlayacak bir çalışma oldu. Yaşamlarında şu an olumsuz ne yaşıyorlarsa yaşasınlar, hayatlarında daha güzel ve nitelikli bir şekilde ilerlemek için başvuracakları bir kaynak esasında.

Hazırlıklarını sürdürdüğünüz yeni çalışmalarınızı anlatır mısınız? Okurlarınızı nasıl sürprizler bekliyor?

Evet, yazmakta olduğum ikinci kitabımı en güzel zamanda okurlarımla buluşturmaya niyet ettim.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

“Hayat, nedenleri geride bıraktığında başlar.” sözümle tamamlamak ve nefes alabildiğimiz her anımız için şükür enerjimizi artırmanın ve değişim isteyen herkesin doğru zamanı beklemek yerine hemen şimdi ilk adımı atarak harekete geçmenin önemini vurgulamak istiyorum. Sizlere de güzel röportajınız için teşekkür ederim. Sevgilerimle…