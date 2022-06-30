Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.418,13
ALTIN
977,03
DOLAR
16,70
STERLİN
20,30
EURO
17,40
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel alıyor
İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HÜLYA YÜKSEL: HAYAT, NEDENLERİ GERİDE BIRAKTIĞINDA BAŞLAR

Yazar Hülya Yüksel ile bir araya geldik ve ‘Pes Etme’ adlı kitabını konuştuk.

30 Haziran 2022 Perşembe 15:43
HÜLYA YÜKSEL: HAYAT, NEDENLERİ GERİDE BIRAKTIĞINDA BAŞLAR

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hülya Yüksel kimdir?

Hülya Yüksel; hayatı doyasıya yaşamayı seven, her anını güzelleştirmeye ve değerlendirmeye çalışan biri.Mesleki anlamda uzun yıllar ticaret alanında yöneticilik yaptım ve altı senedir de kişisel gelişim uzmanı, profesyonel yaşam koçu ve enerji uzmanı olarak bireysel seanslar veriyorum. Birkaç yıldır da sosyal medya hesaplarımda gözlemlediğim durumlar hakkında farkındalığımızı artıracak yazılar paylaşıyorum. 1982 yılında Almanya Tegernsee’de doğdum ve Münih’te yaşıyorum.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Yazın hayatım, kendi kişisel gelişim yolumda aldığım eğitimlerden yola çıkarak ilk başta kendi hayatımda uyguladığım bütün bilgileri olabildiğince anlaşılır bir şekilde insanlara aktarma isteğiyle başladı.

Yazarken nelerden ilham alırsınız?

İlham konusu bende aslında çok yönlü. Bazen seanslarımda peş peşe benzeri olayları gözlemlediğim zaman üzerine yazıyorum, bazen de rüyamda görüyorum ve uykulu bir şekilde kaleme alıyorum. Kimi zaman da evimin arkasındaki büyük bir doğa parkında yürüyüşler yaptığım esnada ilham geliyor ve insanlar için faydalı olduğunu düşündüğüm yazılar yazabiliyorum.

Geçtiğimiz yıl okurlarla buluşturduğunuz ‘Pes Etme’ adlı kitabınızı anlatır mısınız? Bu kitabı neden kaleme aldınız?

“Pes Etme” kitabımı kaleme alma nedenim; insanların farkındalığını artırmak ve en önemlisi de birçok insanın bireysel seanslara katılma şansı olmadığından kitabı okuyup, oradaki teknikleri uygulayarak fayda sağlamalarına vesile olmaktı.

‘Pes Etme’ ile okurlarınıza hangi mesajları vermek istediniz?

Kitabı kaleme alırken sık sık örnekler vererek yazdım. Herkesin hayatında kendine göre sınavları olduğunu düşünüyorum ve okurlarıma vermek istediğim mesaj bütün sosyal medya hesaplarımda paylaştığım yazılarımda da olduğu gibi aslında; “Ben değişirsem dünya değişir.”

Kitabın isim hikâyesi nedir?

Kitabın adının hikâyesini kitabımda detaylı kaleme aldım, buradan da kısaca anlatayım: Benim hayatımda en dibe vurduğum günün gecesinde benim için değerli olan bir insanın vefat etmiş değerli babasını rüyamda gördüm ve bana rüyamda;“Güzel kızım, ‘pes etme’ gün gelir, pes etmediğin için kendine teşekkür edersin.” diye fısıldamıştı. Bu rüya beni o kadar çok etkilediği için kitabın ismi yaptım.

Pes Etme’yi bir okur gözünden nasıl anlatırsınız?

Bir okur olarak herkesin kendinden bir parça bulacağı, yol gösterici ve içindeki teknikleri uygulayan bütün okurların farkındalığının artmasını sağlayacak bir çalışma oldu. Yaşamlarında şu an olumsuz ne yaşıyorlarsa yaşasınlar, hayatlarında daha güzel ve nitelikli bir şekilde ilerlemek için başvuracakları bir kaynak esasında.

Hazırlıklarını sürdürdüğünüz yeni çalışmalarınızı anlatır mısınız? Okurlarınızı nasıl sürprizler bekliyor?

Evet, yazmakta olduğum ikinci kitabımı en güzel zamanda okurlarımla buluşturmaya niyet ettim.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

“Hayat, nedenleri geride bıraktığında başlar.” sözümle tamamlamak ve nefes alabildiğimiz her anımız için şükür enerjimizi artırmanın ve değişim isteyen herkesin doğru zamanı beklemek yerine hemen şimdi ilk adımı atarak harekete geçmenin önemini vurgulamak istiyorum. Sizlere de güzel röportajınız için teşekkür ederim. Sevgilerimle…

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür Bakanlığı Sanatçısı  -  Klasik kemençe ustası ELİF CANFEZA GÜNDÜZ
Kültür Bakanlığı Sanatçısı  -  Klasik kemençe ustası ELİF CANFEZA GÜNDÜZ
VEDAT AKER: BATMAN'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BİR TATİL HİKÂYESİ YAZIYORUZ
VEDAT AKER: BATMAN'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BİR TATİL HİKÂYESİ YAZIYORUZ
HÜLYA DİKEN.... MİMARLIĞI BIRAKIP OYUNCU OLDU
HÜLYA DİKEN.... MİMARLIĞI BIRAKIP OYUNCU OLDU
KALEMİYLE VAR OLAN USTA GAZETECİ MEHMET EMİN KUŞ
KALEMİYLE VAR OLAN USTA GAZETECİ MEHMET EMİN KUŞ
ALEV GÜRSOY CİMİN: ARTIK BENİ ROMAN YAZARI OLARAK RAFLARDA DAHA ÇOK GÖRECEKSİNİZ
ALEV GÜRSOY CİMİN: ARTIK BENİ ROMAN YAZARI OLARAK RAFLARDA DAHA ÇOK GÖRECEKSİNİZ
SİHİRLİ DOKUNUŞUN ADI: BİOENERJİ 
SİHİRLİ DOKUNUŞUN ADI: BİOENERJİ 
Washington’da mutfak-banyo restorasyonu alanında lider Malatyalı iş adamı
Washington’da mutfak-banyo restorasyonu alanında lider Malatyalı iş adamı
KORCAN YİĞİT SORDU, MEHMET AŞKIN CEVAPLADI
KORCAN YİĞİT SORDU, MEHMET AŞKIN CEVAPLADI
VORDONİSİ ADASI
VORDONİSİ ADASI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول