Hukuk ve sanat - Yasemin Eğinlioğlu

AV. MEHMET ŞAH ÇELİK / İSTANBUL

Amerika’da yaşayan fırsat buldukça Türkiye’ye gelen Yasemin Eğinlioğlu Avukatlık mesleğinden emekli olduktan sonra, yoluna önceden başladığı Müzik ve Edebiyat ile devam etmektedir. Türkiye’den bağını koparmamaya gözen gösteren ara ara konser ve imza günlerine katılarak sevenleri ile bir ara gelmektedir. Yasemin hanım ile TV’ den sunduğum bir programa konuk olması vesilesi ile tanışma şerefine nail oldum. Türkiye’de bir takım söyleşi, konser ve imza günleri için gelen Yasemin hanımı geçen hafta ziyaret ettim. Keyifli bir sohbetin ardından kesinleşen programlarını not alıp kendisini köşemde tanıtma ihtiyacı hissettim. Kitaplarını okuyan biri olarak muhteşem hayat enerjisi, müziğe ve doğaya olan tutkusu ile birçok kişi tarafından tanınması ve örnek alınması gereken biri olduğunu düşünüyorum, bu vesileyle kendisi ve kitapları hakkında kısa bilgileri paylaştım.

Yasemin Eğinlioğlu Kimdir?

Yasemin Eğinlioğlu İstanbul’da doğdu. 1957-1969 arasında, bir yılı İstanbul Konservatuarı’nda olmak üzere, Ferdi Statzer, Anahit Hanesyan Rana Erksan, Demirhan Altuğ, Kristin Ergenberg ve Hülya Saydam gibi önemli müzisyenlerden klasik piyano eğitimi aldı.

Fatih Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1968-1972 arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji Bölümü’nün iki yıllık sertifika programına katıldı. Avukatlık serüveni, yarısı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde olmak üzere, 40 yıla yakın sürdü. İstanbul ve Balıkesir Baro dergilerine vakıflar hakkında yazdı. İstanbul Barosu Kamu Avukatları Kültür Sanat komisyonlarında çalışmalarda bulundu ve Dış İşleri Merkezi’nde görev aldı. ABD barolarıyla ilişki geliştirdi.

Yurt içinde ve dışında, muhtelif yerlerde, aralıksız piyano resitalleri verdi. Konser verdiği salonlardan bazıları ... Pera Palas, Büyük Ada Deniz Kulübü, İngiliz Kültür Derneği, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi, Kıbrıs Lefkoşe Atatürk Kültür Merkezi, Habitat toplantısı sayın Türkan Saylan 'ın teklifi ile İTÜ konser salonunda, İstanbul Baro' su Kuruluş Yıldönümlerinde Atatürk Kültür Merkezi dahil olmak üzere birçok yerde, Uluslararası Avukatlar Toplantısı Çırağan Sarayı.

1990 ’da Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nin yaz kurslarına kabul edildi ve Polonyalı piyanist Andrei Jasinsky ile çalıştı. Halen İstanbul Barosu'nun ve 'Uluslararası Avukatlar Birliği' üyesi olan Yasemin Eğinlioğlu, iki kız çocuğu annesi ve üç torun sahibi. George T.Brooks ile evli.



Yasemin Eğinlioğlu'nun yapıtları:

''Derinlik Deliliği'' Roman 2013 (2.baskı)

''Hangi Melek Dinlemez Şeytanını''Öykü 2015

''Caz Halleri '' Anlatı 2017-

''Sincaplar Ülkesinde Sincap Anneanne '' 2019 Çocuk Kitabı

Yasemin Eğinlioğlu '' Caz Halleri '' adlı anlatısıyla Altın Kalem Ödülüne değer görülmüştür .''Caz Halleri '' ve '' Sincaplar Ülkesinde Sincap Anneanne ''kitapları ''Jazzy State Of Mind'' ve '' GRANDMA SQUIRREL IN THE LAND OF SQUIRRELS ''adlarıyla Bora Koçar tarafından ingilizceye çevrilip yine Cinius Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Yazarın ''Cerrah ve Mavi Balina ''ile ''Okumayanlar Ülkesinde Yazar Olmak ''adlı öyküleri 2018 yılında Yeni Gelen adlı edebiyat dergisinde yayınlanmıştır. Hayatta edebiyatı, edebiyatta ise hayatı bulan Yasemin Eğinlioğlu yaşamını İstanbul ve Atlanta'da sürdürmektedir.

''Derinlik Deliliği'' Roman 2013 (2.baskı)

Yazarın ilk kitabı olan ''Derinlik Deliliği'' hayatın çarpıcı yanlarını olduğu gibi okuyucuya aktarmaktan çekinmeyerek cesur ve samimi dil kullanmayı tercih etmiştir. Kitapta; sevginin sınırsızlığını yaşayıp yaşatmak üzere seçilmiş, kendi doğasına doğru piyanosuyla koşan küçük bir kız çocuğu... Masum ve vazgeçilmez tutkusunu ölerek sürdüren büyük ağabey… Kendini ve sevgisini anlatamamanın acısıyla yakıp kavrulan bir baba... Kardeş sevgisini sonsuzca yaşatan küçük ağabeyle bu dünyada hakkı kalmış acılı bir anne... Aile içi tutkuların ve sevgi savaşlarının ortasında kabarıp taşan denizler, kıyılarda patlayan dalgalar, durdurulmaz kum fırtınaları ve şiddetli yağmurların ardından doğan muhteşem güneşler...

Sonrasında, küçük kızın, ruhunun müziğiyle sevgiye doğru cesurca yol alışı... Varoluşunu hukukla da anlamlandırıp yeniden doğuşun sancılarından geçerek kimliğine kavuşması... Aşkla kesişip geçmişin acılarıyla birleşen hayatlar, yaralı ve soylu ruhlarla birlik olup toplumun bekçilerine başkaldırmalar, savrulmalar, kavuşmalar, kahkahalar, incinmiş ama daima sonsuzca sevilmiş çocuklar, yakıcı duygular, sevgisiyle yıkımına doğru koşanlarla kendini kendinden yaratanlar... Sözünü ve gerçeğini bulup müthiş aydınlanmalardan geçenlerle dolunay döngüsünde geçmişleriyle ve aşklarıyla tamamlananlar...

Yasemin Eğinlioğlu, edebiyata teslim ettiği hayatları anlatırken, okuru da kendi derinliklerine demir atmaya çağırıyor...

''Hangi Melek Dinlemez Şeytanını''Öykü 2015

Hayatın el değmemiş alanlarından ve sırları kendi içinde saklı anlarından damıttığı öykülerle karşımıza çıkıyor. Kadın ve erkek dünyasının gizli labirentlerinde yaşanan sarsıcı duyguları, adı konmamış aşkları, hüzünlü mutlulukları, komik trajedileri, mantığın düşlerle dansını içtenlikli bir edebiyatla görünür kılarken, insan olmanın ve yaşamanın yol açtığı ortak yaraların kabuklarını da kanatmadan kaldırıyor.



“Caz Halleri” Anlatı 2017

Yazarın İngilizceye de çevrilen kitabı Yasemin hanım değimiyle “Salt umut etmenin acizliğine düşüyor artık insan. İçimizdeki yaraya dokunuyor yaşam. Kendi kendimizin ve başkalarının değerlerini yok eden bireylere dönüştük. Yalnızlığımızda yabancılaşıyoruz. Böyle bir çağda, benim en büyük dayanma ve değiştirme gücüm yazmak oldu…” .Kitabında özetle; Gözlerden, rutin ve ritüelden, yalnızlıktan, anlardan ve anılardan, yazmak ve yaşamaktan yol alarak kurguladığı kitabında, zihnin ve hayatın caz hallerine bakıyor. “Varlığımın tümü yalnız kalmama sebeptir,” diyen yazar, coşkulu ve özgün bir dille, kendisi olabilmenin ve hayatı her şeye rağmen aşkla yaşayabilmenin sırlarını cesur bir dürüstlükle açıyor okura…

“Sincaplar Ülkesinde Sincap Anneanne” 2019 Çocuk Kitabı

Torunlarına hayatı, doğa yoluyla anlattığı çocuk kitabı özetle; Sincaplar ülkesinde, tıpkı sincaplar gibi telaşlı yaşayan bir anneanne varmış. Doğayla konuşur, kelimelerle ve notalarla sihirler yaparmış. Torunları Tomurcuk, Kestane ve Boncuk bu sihirlerin peşine düşünce, anneanneleri onlara bir zaman makinesine sahip olmanın yollarını öğretmeye başlamış. Bu büyük sihri öğrenen torunlar kendileriyle, doğayla ve sevgiyle ilgili büyük bir sırrı çözeceklerinden henüz habersizlermiş…

Yasemin Eğinlioğlu ile ‘’Hukuk, Sanat ve Yaşamın Caz Halleri’’ üzerine semiren, söyleşi, piyano konseri ve imza günleri için kesinleşen programlar

• Balıkesir Belediyesi Kent Konseyi tarafından organize edilen seminerler

Tarih : 10.02.2020

Yer:1. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

2.Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi

3. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

• Özel Basınköy Koleji ‘’MEV’’ konuşmaları

Tarih: 03.03.2020

Yer : Özel Basınköy Koleji Konferans Salosunu Florya/ Bakırköy

• Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Tarih: 10.03.2020

Yer : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü