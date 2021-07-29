HOLLANDA’DA PARLAYAN SİVASLI

RÖPORTAJ: DİNÇER KARACALAR





Sivas, Türkiye ve Avrupa, Hollanda Ligi ekiplerinden Amsterdamsche Football Club Ajax’a transfer olan 16 yaşındaki Sivaslı kaleci Mert Alegöz’ü konuşmaya devam ediyor. Alparslan ve Gonca Alegöz çiftinin Hollanda’da dünyaya gelen ilk çocukları Mert Alegöz (16) daha çok bilinen adıyla AFC Ajax’la anlaşmaya vardı. Türkiye’den birçok takımında ilgilendiği genç kalecinin Ajax Amsterdam’a imza atması Hollanda ve Türkiye’de ses getirdi. Yetenekli kaleci ile gazetemiz muhabirlerinden Melda Geneş’in yapmış olduğu röportajdan sizler için derlenenler şunlar;

SENİ TANIYABİLİR MİYİZ?

Mert Alegöz, 3 Ocak 2005 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldim. Halen Hollanda’da yaşamaktayım. Hem Türk hem Hollanda vatandaşlığım bulunuyor.

SPORA YÖNELİK YETENEKLERİN NE ZAMAN FARK EDİLDİ?

Ailem benim eğitim, spor, kültürel ve sosyal anlamda gelişmemi, kendimi geliştirmemi çok istedi. Hep bu konularda yapılan çalışmalara yönlendirdi. Yaptığım çalışmalarda beni takip etti. Spora, futbola yetenekli olduğumu antrenör Emanuel Amado tespit etti. Bu tespitin ardından planlı ve programlı şekilde çalışmalarda yer almaya başladım.

FUTBOLA KAÇ YAŞINDA BAŞLADIN?

Futbola 13 yaşında FC Maense kulübün alt yapısında başladım. İlk hocam Emanuel Amado. Onun benim üzerimde büyük emekleri var. O günler benim için çok değerliydi. Bazen o günler aklıma geliyor. Çok önemli kaliteli isimlerle, güzel ortamlarda çalışmalar yaptığım için kendimi şanslı sayıyorum.

BUGÜNE KADAR OYNADIĞIN KULÜPLER?

FC Maense, Spartaan’20 ve Sparta Rotterdam kulüplerinde oynadım.

EĞİTİM DURUMUN HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİN?

Ailem iyi bir eğitim almam konusunda benim hem takipçim ve hem de destekçim. Spor ile eğitimi yan yana götürme adına bugüne kadar hep başarılı oldum. Hollanda ve Türkiye’deki eğitim sistemi farklı ancak eğer eş değer olma açısından lise öğrencisiyim. Eğitimde önemli hedeflerim var. Bu hedeflere oluşma adına çalışmalar yapıyorum.

AİLENİN SPORA BAKIŞ AÇISI NASIL?

Öncelikle annem ve babama bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ailem bana her konuda tam destek veriyor. Spor konusunda da onların desteği sayesinde şuan bulunduğum yere geldim. Ajax’a imza atmam benim kadar onları da mutlu etti. Benim üzerimde büyük emekleri bulunan anne ve babamı mutlu etmek ve onları mutlu görmek beni çok sevindiriyor. Kendimi geliştirerek, başarılara koşarak onları daha da gururlandırmak istiyorum. Ayrıca ailem haricinde her zaman bana destek olan, doğru adımlar atmamı sağlayan, beraber yola çıktığım menajerim Carlos Barros’a çok teşekkür ederim. Kendi geleceğim hakkında bir şeyler yapmak, kendime hedef belirlemek, doğru stratejiyi uygulamak ve kendimi geliştirmek adına ailemden, hocalarımdan hariç başka bir akla ihtiyacım vardı. Bunu da Prestige Sports danışman şirketinde engin tecrübelerinden faydalandığım menajerim Carlos Barros ile sağladım.

FUTBOLDAKİ HEDEFLERİN NELER?

Futbolda herkesin bir hedefi var. Benim hedefim öncelikle Amsterdam Arena Stadyumu’nda Ajax’ın A takımında karşılaşmaya çıkıp, kalesini korumak. Bu hedef için Ajax’ın U17 takımına transfer olarak, ilk basamağı geçtim diye düşünüyorum. Bu hedefe ulaşmak için daha kat edilecek çok yolum var. Bunu biliyorum. Sıkılmadan, sabırla ve çok çalışarak hedefime ulaşmayı istiyorum.

ALTYAPILARLA İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİN?

Hollanda’da alt yapıya, alt yapı çalışmalarına, sporculara ve teknik heyetlere büyük önem veriliyor. Teknik açıdan olsun birçok şey düşünülmüş durumda. Türkiye’de nasıl bir çalışma yapılıyor bilmiyorum ama alt yapı eğitiminde Hollanda’nın çok iyi olduğunu söyleyebilirim.

KALECİ OLARAK KİMİ ÖRNEK ALIYORSUN?

Kalecilik zor bir mevki, bunun bilincindeyim. Ama iyi kalecilerin takım içinde ağırlıklarının ve değerlerinin fazla olduğunu biliyorum. Dünya’da çok yetenekli kaleciler var ama ben İspanya milli takımı ve Real Madrid’in unutulmaz kalecisi Iker Casillas Fernandez’i kendime örnek alıyorum. Onun genç yaşta Real Madrid kalesinde görev yapması beni çok etkiledi. Şimdilerde ise FC Porto’da file bekçiliği yapan Casillas’ı takip ediyorum.

TÜRKİYE’DEN SENİ TAKİP EDEN TAKIMLAR OLDU MU?

Türkiye’den beni takip eden kulüpler oldu. Bazı ekiplerin beni takip etmesi, beni yapılacak transferleri arasına alması beni mutlu etti. Türkiye’de Galatasaray ve Fenerbahçe’den bu yönde teklif geldi. Avrupa’da ise Feyenoord Rotterdam’dan teklif aldım. Bu tür gelişmeler olunca haliyle insan mutlu oluyor. Şu an 16 yaşındayım ve gelen teklifler arasından Ajax ile anlaşma yaptım. Bir gün Türkiye olur mu, onu bilemeyiz. Ama kaderde varsa Türkiye’ye de geliriz.

SİVAS VE SİVASSPOR’U NASIL BULUYORSUNUZ?

Sivasspor’un Süper Ligde başarılara imza atmasını tabi ki istiyorum. Sonuçta memleketimin takımı. Sivasspor’un gün geçtikçe daha da tecrübe kazandığını düşünüyorum. Doğru transferle daha ileriye gideceğine inancım tam. Söz konusu Sivas olunca ise, memleketim Sivas’ı çok seviyorum. Ailem ve ben fırsat buldukça Sivas’a gelmeye çalışıyoruz. Geldiğimizde de bol bol gezerek, akraba ziyaretleri ile Sivas’ın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ben Sivaslı olduğum için çok mutluyum, her yerde de bunu vurguluyorum.