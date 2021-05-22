HİPNOZLA BAĞIMLILIKLARINIZDAN KURTULUN

FİLİZ BAHÇIVAN

Hipnoz deyince hepimizin aklında ilk olarak uzun köstekli saatler canlanıyor.

"Gözlerini kapat ve 3-2-1. Parmağımı şıklattığımda uyanacaksın" Bunlar hipnozla ilgili bilinen, filmlerde rastladığımız klişeler. Tabii bir de endişelerimiz var. Ya trans halindeyken uyanamazsam? Peki ya tüm sırlarımı ortalığa saçarsam? vb. korkularımız hipnozla aramıza aşılmaz duvarlar örmeye yetiyor.

İsterseniz bugün hipnoz hakkında tüm bildiklerimizi unutalım ve gerçekte hipnoz nedir ne değildir bize ne gibi fayda sağlar? Tüm merak ettiklerimizi Uzmanından dinleyelim.

Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?

Klinik Psikoloji üzerine Yüksek Lisans yapmış, Aile Danışmanlığı Eğitimi olup ve üç yıllık süpervizyonlu Psikoterapi Eğitimini tamamlamış 30 yılı aşkın süredir de Hipnoz, Vajinismus Tedavisi ve Cinsel Beyin&Fantezi ve Arttırılmış Cinsel Doyum (ESR) üzerine çalışmaları olan Tıp Dokturuyum.

Nedir Hipnoz?

Hipnoz Uyku ile uyanıklık arası bir ara dönemdir. Sanılanın aksine bir bilinç kaybı değildir. Transın derinliğine bağlı olarak %10 luk bir kesim derin transa girip çıktığında bir şey hatırlamasa bile içsel gözlemci her daim uyanık ve açıktır. Hipnoz bilinçaltı temizlik aracı değildir. Bilinçaltı temizlemek diye bir durum da terapi literatüründe yoktur.

Hipnoz nasıl yapılır?

İstemli olan kişide, dikkatin bir noktaya toplanması ve sözel telkinler ile başlar. Ardından zihinde ve bedende algı değişiklikleri yaratılır ve trans derinleştirilir. Herkes birini hipnotize edebilir. Ancak hipnotize etmek ile tedavi etmek farklı şeylerdir. Bu nedenle hipnoz eğitimlerini ve psikoterapi eğitimlerini almış Hekim, Psikolog ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanları haricinde yapılmaması uygun olur.

Hipnoz, insanların sandığı gibi bir uyku hali ya da kendinden geçme durumumudur?

Başvuran hastaların çoğunun korkusudur. Ya kendimden geçersem ya kendimi kaybedersem, ya olmadık şeyler söylersem, ya sonradan sorun çıkarsa vb…

Bunların hepsi şehir efsanesidir. Filmler, romanlar hipnozu abra kadabra ve kontrol aracı olarak zihnimize kazımışlardır.

Tedavide güçlü bir yardımcı aracı bu mitlere kurban vermemek gerekir. Einstein ın güzel bir sözü var; “Problemleri, sorunu oluşturan bilinç düzeyi ile çözemezsiniz” der. Hipnoz da bize bilinçte farklı haller oluşturarak sorunu çözebilecek bilinç katmanlarının kapısını açar.

Hipnoz sırasında bilinç kaybı yaşanır mı?

Hipnozun başından sonuna kadar bilinç açık ve devrededir. Derin translarda ve hipnozla yapılan ameliyatlarda dahi açıktır. O anda odada yangın çıksa, deprem olsa süje hipnotizörden önce gözlerini açar ve orayı terk eder.

Kaç çeşit hipnoterapi yöntemi vardır?

Hipnoz bir enjektör ise hipnoterapi enjektörün içine konan ilaçtır. Dolayısyla var olan Psikoterapi Ekollerinin sayısı kadar hipnoterapi yöntemi mümkündür. Hipnozun kendine has terapi teknikleri ile psikoterapi teknikleri birleştirilerek terapi sağlanır.

Hipnoz yönteminin Ameliyatlarda, fobilerde, sigara, uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılıklarda faydalanıldığını duymuştum. Bunların dışında Hipnozun, kesin çözüm olduğu psikiyatrik sorunlar hangileridir?

Öncelikle hiçbir terapi %100 çözüm sağlayıcıdır diyemeyiz. Hekim hastanın istemi ile elindeki bilgi ve donanım ile “önce zarar verme “ ilkesi çerçevesinde terapi yapar. Yukarıdaki saydığınız hastalıklar dışında hemen hemen aklınıza gelebilecek her hastalıkta destekleyici tamamlayıcı olarak hipnoz kullanılabilir.

Hipnozu hastalık dediğimiz patolojilerde kullandığımız gibi; işlev, motivasyon ve cinsel hazzı arttırmaya dönük de patoloji haricinde de kullanmaktayız.

En çok merak edilen konulardan bir tanesi de geçmiş yaşam terapisi. nedir? Biliyoruz ki birçok insanın zihninde bu konuda çok soru var. Geçmiş yaşam ya da reenkarnasyon gerçek mi değil mi? Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Geçmiş yaşam, hipnoz altında karşımıza çıkan bir durumdur. Gerçekten var mıdır? Yoksa zihnin bize oynadığı oyunlar mıdır? Bilemiyoruz. Eğer kişinin hastalığına dair ipuçları veriyorsa geçmiş yaşam vardır ya da yoktur sorgulamadan o ipuçları ile hastanın tedavisine terapi bağlamında destek oluruz.

Bilinçaltı temizliği nedir, nasıl yapılır?

Bilinçaltı temizliği bu işin şarlatanları tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. İnsanlarda yoğun bir istek vardır; acılarından, geçmiş üzüntülerinden olumsuz duygularından bir an önce kurtulmak isterler. İşte tam bu sırada bilinçaltı temizleyiciler karşılarına çıkar ve hadi gelin temizlik yapalım derler. Mümkün olduğunca bu kavram ve kişilerden uzak durmak gerekir. Zira bunu yapanların çoğu ne hekim ne de psikologtur.

Bilinçaltı temizliği ile herhangi bir hatıra bilinçaltından silinebilir mi? Örneğin aşk acısı çeken biri bilinçaltı temizliği yaptırarak bu dertten kurtulabilir mi?

Yukarıda da belirttiğim gibi bilinçaltından bir şey silmek mümkün değildir. Buna ait bir çalışmada savaş esirleri üzerine çalışılmıştır. Yoğun duygusal travmaları silmek için hipnoz kullanılmasına rağmen ilerleyen zaman dilimlerinde geçmişi anımsatan bir durumla karşılaşıldığında bastırılan duygu yeniden açığa çıkmıştır.

Aşk acısı çeken kişide yaşadığı duyguyu yeniden çerçeveleyip silikleştirerek yardımcı oluruz. Kişi olayı unutmaz ama olayın yaşattığı duyguyu kontrol edebilir hale gelir.

Bilinçaltına ulaşmak için ne yapıyorsunuz?

Hipnozun derinleştirme tekniklerini (disosiasyon) kullanırız. Bunlardan en önemlisi rüya içinde rüya ve beden algı değişiklikleridir.

Bilinçaltımı teslim edecek kadar neden güveneyim size? Ya trans halindeyken bana istemediğim bir şey yaptırırsanız?

Yukarıda da özellikle üzerinde durduğum en derin trans halinde bile uyanık bir zihne sahip olursunuz. İstemediğiniz bir şey size yapılamaz.

Tedavi için genellikle kaç seans gerekiyor?

Ortalama 3 ile 6 seanslık kısa süreli terapiler olduğu gibi daha uzun soluklu terapilerde mevcuttur.

Bir seansın süresi ne kadardır?

15 dakika ile 45 dakika arasında kişinin uyumu, transın derinliği ve telkin alabilirliği ile değişkilik gösterebilir.