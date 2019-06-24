HERKES BÖREK SATABİLİR AMA DONDURMA YAPAMAZ

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Yaz geldiğinde ilk koştuğumuz yer, bize değişik tatlar sunabilecek bir dondurmacı olur. Düşünsenize, hava 35 derece, içinizdeki harareti dindirmeye soğuk suların bile yetmediği bir yerde önünüze bir dondurmacı çıkıyor, içine bir giriyorsunuz daha önce hiç denemediğiniz birçok lezzet var. İşte bu mekanın adı Venedik Dondurmacısı.

Yağmur Karadağ ile Kaan Kızılgün Venedik Dondurmacısı ile daha önce hiç tatmadığımız dondurma çeşitleri bizim en ihtiyacımız olduğu zamanlarda sunuyor. Aynı zamanda Waffle konusunda dev markalara parmak sallayan bu mekan birçok Erenköy’lüyü içine çekmeye başladı bile. Bir dondurmacı ile Yağmur ve Kaan’ın hayatı nasıl değişti? Neden Venedik Dondurmacısı tercih ediliyor? Lezzetinin sırrı ne? Hepsinin cevabı sizlerle...

Merhaba Yağmur, Venedik Dondurmacısı’nın açılış hikayesini bize anlatır mısın?

- Ben kurumsal bir firmada çalışıyordum. Bir perakende giyim firmasında ERP Uzmanı olarak çalışıyordum, ama çalıştığım firma kapanma kararı aldı. Bizim de nişanlımla birlikte her zaman böyle bir yer açma kararımız vardı. Sadece biraz zamana bırakmıştık. Ben işten ayrılınca her şey daha hızlı oldu.

- Ne kadar süredir sizin kafanızdaydı Venedik Dondurmacısı?

- Nişanlım zaten ailesiyle birlikte bir fiil bu işle ilgileniyor. Üretimi de kendisi yapıyor. Onların dükkanları Şile ve Ağva’da. Biz de İstanbul’a bu lezzeti taşımak istiyorduk. Büyük şehirlerde yaşayan herkes gibi benim de uzun zamandır aklımda kendi mekanımızı açma hayalim vardı. Üç sene gibi bir zaman sürecinde aklımızda böyle bir fikir var.

- O zaman ilk şubeniz burası değil?

- Evet, değil.

Kaç yıl kurumsal iş hayatında çalıştın?

- İki buçuk sene aralıksız kurumsal iş hayatında çalıştım.

Sen de “Kurumsal iş hayatı bana göre değil” diyenlerden misin?

- Evet, kesinlikle! Çalışma ortamım, iş arkadaşlarım, her şey çok güzeldi, ama kurumsallık, beyaz yaka olmak bana göre değildi. Ben daha sosyal, daha çok insanlarla birlikte olabileceğim bir yer hayal ediyordum.

- Burası daha yorucu değil mi?

- Yorucu, ama istediğim işi yapıyorum. İnsanlarla birebir iletişim halindeyim. İstediğim gibi giyiniyorum, istediğim gibi konuşuyorum. Sınırlarım yok, bir kalıbım içinde erimiyorum.

Neden dondurma üzerine bir mekan? Bir tostçu, börekçi değil de, neden dondurma?

- Çünkü dondurmanın imalatını biz yapıyoruz, kendi üretimimiz. Herkes börek satabilir, herkes tost yapabilir, ama herkes dondurma yapamaz. Herkes bizim kadar lezzetli dondurma yapamaz. Biz dondurmamızın lezzetine, tazeliğine güveniyoruz.

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- Venedik Dondurmacısı waffle ve dondurma üzerine kuruldu. Peki, en çok tercih edilen hangisi diye sorsam ne cevap verirsin?

- Mevsime ve zamana göre değişiklik gösteriyor. Yaz aylarında dondurma, ama gece 12’den sonra ve daha soğuk mevsimlerde waffle tercih ediliyor.

- Waffle yapmanın en zor yanı hamurdur. O hamuru tutturabilmek, müşteriye sevdirebilmek zor bir zanaat... Sizin hamurun sırrı nedir?

- Biz hamurumuzu günlük yapıyoruz. En büyük sırrımız tazeliğimiz. İçinde çok fazla şeker yok, o yüzden bir waffle bir kişi çok rahat yiyebiliyor. Waffle bittikten sonra midenizde çok ağır bir tatlı yemiş gibi değil de, hafif bir meyve tüketmiş gibi bir hisle kalkıyorsunuz. Hamurumuz çok ince değil, çok kalın değil. Hamurun malzemeleri kaliteli ürünlerden. Yiyen misafirlerimiz süt kokusu aldıklarını söylüyorlar.

- Bütün dondurma çeşitlerinin yapımı size mi ait?

- Evet, hepsi bize ait.

- Dondurmaya kullandığınız meyveler sizin için özel mi geliyor?

- Meyvelerimizi özel seçiyoruz. Sütümüzü Şile’nin Teke Köyü’nden günlük olarak alıyoruz.

- Bana üç tane çok sevilen dondurma çeşidini söyler misin?

- Yaban Mersini, Bal Badem, Çikolata Nane dondurma çeşitlerimiz arasında çok sevilenler. Bittikten sonra biz bazen yeni çeşitlerle değiştirebiliyoruz, ama bu üçlüyü mutlaka gelen misafirlerimiz arıyorlar.

- Senin en çok sevdiğin üçlü hangisi?

- Ceviz, Muz ve BıgBabol

- Kurumsal bir iş dünyasından hiç bilmediğin bir iş dünyasının içine girdin. Esnafçılık nasıl oluyormuş?

- Esnafçılık hayalimdeki gibi değilmiş. Her işin bir zor tarafı var, ama özellikle esnaf olmak çok zormuş. Biz komşularımızdan yana çok şanslıyız, ama böyle olmasaydı, ben kadın olarak böyle bir işin içinde zorlanırdım. İnsanla uğraşmanın zor yanları var, püf noktaları var. Eğer iyi bir esnaf ile karşı karşıya değilseniz çevreye karşı da bir uğraş veriyorsunuz. Allahtan biz böyle şeylerle karşılaşmadık. Bir mekan açmak öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil. Sadece ürün hazırlamak, müşteriye sunmak da değil, arka plan da çok teferruatlı şeyler var.

- Sence iyi bir dondurmanın olmazsa olmazı nedir?

- Taze ve günlük sütle yapılmış olması. Her şey sütle başlar.

- Dondurma çeşitlerinizin arasında fit kalmayı hedefleyenler için de bir alternatif var mı?

- Şuan yok, ama gelecek planlarımız arasında fit kalmak isteyen bayanlarımız için de alternatiflerimiz olacak. Şuan da vegan ürünlerimiz var. Frambuaz, Çilek, böğürtlen ve Limon vegan dondurmalarımız.

- Gelecek planlarınızın arasında Venedik Dondurmacısının menüsünü daha da büyütmeyi düşünüyor musunuz?

- Evet, menüyü genişletmeyi hedefliyoruz. Tuzlu seçeneklerimiz de olacak. Dondurmalar kendi imalatımız olduğu için sürekli değişkenlik gösteriyor. Özellikle mevsim meyvelerini seçmeye çalışıyoruz. Bütün çeşitlerimizden denensin diye sürekli değişiyor.

- Bu ürün çeşitliliğin içerisinde ileride eklenecek değişik meyveler, lezzetler gelecek mi?

- Evet, var. Vişne, Çikolata vişne, bitter çikolata, Türk Kahvesi, karadut, böğürtlen, kavun, karpuz gibi çeşitli meyvelerimiz kısa süre içerisinde Venedik Dondurmacısında olacak. Sürprizlerimizi takipte kalın.

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- Çeşitleriniz ne kadar sürede tüketiliyor?

Çoğunlukla günlük tüketiliyor. Böylece her gün taptaze, yeni dondurmalar yiyoruz.

- Venedik Dondurmacısının İstanbul’daki ilk şubesi olarak neden Erenköy?

- Erenköy’ün daha nezih bir yer olduğunu bildiğimiz için tercih ettik. Bir de Erenköy’de bir dondurma açılımı olduğu için gördük ve tercih ettik.

- Mart ayında açıldınız. Dondurma için riskli bir ay. Kışın dondurma satışları nasıl gidiyor?

- Artık dondurma sadece yazın yenir algısı kalmadı. Dondurma satışları o yüzden de düşmüyor. Evet, yaza göre nispeten azalıyor, ama çok büyük bir düşüş yaşamıyoruz. Bunun da normal olduğunu düşünüyoruz.

- Yiyenler ve diyetisyenlerin tartıştığı konulardan biri olan ve okurlarımızın da heyecanla cevabını bekleyecekleri bir soru soracağım şimdi. Dondurma kilo aldırıyor mu?

- Dondurma kilo aldırmıyor (gülerek). Bizimki aldırmıyor, çünkü dondurmanın içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Glükoz şurubu yok. Bunlar olmadığı için taze, saf ve bize özel.

- Son zamanların trend dondurmaları ne?

- İtalyan Karameli ve Çikolata Nane seçiliyor. Genelde bu mevki de klasik dondurmalar daha çok seçiliyor. Damla Sakızı, Bal Badem ve Çikolata çok hızlı tüketiliyor.

- İyi bir esnaf olmak, açtığın mekanı yükseltmek ve iyi bir esnaf olmak için nasıl bir yol izlenmeli? Çoğu mekan hayallerle açılıyor, ama tutmuyor.

- Her şey müşteriyi anlayabilmekten geçiyor bence. Samimiyet, güler yüz, içtenlik çok önemli. Ben bu konuda şu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım.

- Rekabetten hoşlanır mısın? Daha doğrusu rekabet başarıya çıkan yolda zirvenin bir basamağı mıdır?

- Evet, öyledir. Rekabet rakibi de, bizi de güçlendirir. Mutlaka olması gerektiğini düşünenlerdenim. Tekel olmaktansa rakibimin olmasını tercih ederim.

- Bu sohbet için teşekkür ederim. Okurlarımıza ve müşterilerine Venedik Dondurmacısını seçmeleri için ne söylemek istersin?

- Ben teşekkür ederim. Şu anda piyasada eski usul dondurma yapan pek dondurmacı kalmadı. Taze, el yapımı doğal dondurma yemek isteyen herkesi bu lezzeti tatmaya bekleriz Donmuş bir gıdanın kokabileceğini görmek için bizim dondurmamızı tatmaları ve koklamaları lazım