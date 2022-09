HEM EĞİTİMCİ HEM DE YAZAR: CENGİZ DABANOĞLU

MUNA kitabının yazarı CENGİZ DABANOĞLU ile bir araya geldik. Kendisini babam Vedat Tanyıldız’ın öğretmen arkadaşı olması sebebiyle tanımış ve kitabını okumuştum. Hem eğitimci, hem yazar, hem de benim Aydın/Söke’den hemşerim... Daha ne olsun… Kitabından, yazmaya nasıl başladığından, eğitim ve eğitimcilik hayatından konuştuk. Benim için çok keyifli bir sohbetti. “İnsan özgür olmadan mutlu olamaz” diyor Cengiz Öğretmen. Sizler de onun anlattıklarını iyi okuyun isterim. Bir gün hepimizin özgür ve mutlu olması dileğiyle… Keyifli okumalar…

Hoş geldiniz, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Teşekkür ederim. Anı yaşayabildiğim sürece çok iyiyim. Bazen geçmişte ya da gelecekte takıldığım zamanlarda her insan gibi hüzünlü, üzgün biraz da melankolik olurum. Cengiz DABANOĞLU, adımı rahmetli dayım koymuş nedenini bilmiyorum ama anlamını çok severim: “Okyanus Mavisi”. Mavi renk favorimdir, özgürlüğü simgeler. Kitabımda da ayrıca belirtirim maviyi. Aydın / Söke doğumluyum. Egeliyim yani. Üniversiteye kadar burada geçti hayata dair süreç. İzmir de uğrak yerlerimden. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller bölümü mezunuyum. Üniversite yıllarım çok dolu geçti. Sosyal bir bireyim. Tanınmış kişiler ile tanışmışlıklarım da var esasında. Örneğin Beyazıt Öztürk ile beraber çalışmışlığım var bir dönem aynı şirkette. O radyodaydı, ben başka birimde. O zamandan beri hiç görüşmedik. Üniversiteden sonra bir süre Ankara’da çalıştım. Öğretmen olmaya karar verdim. Başvuru sonrası Anadolu’yla tanıştım. İlk öğretmenlik yıllarım Yozgat’ta geçti sonra ver elin doğduğum şehir... Eğitim hayatım devam yani, öğrenen değil öğreten olarak. Gerçi bende öğrenmeye ve umutlarım için yaşamaya devam ediyorum.

Yazmaya nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay olmuş muydu?

Kesinlikle evet. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum. Anlatmak çok zor. Nietzsche’nin “Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanır” Cümlesi hayatımın belli noktasından sonraki özetidir. Tabi ki bu cümleyi anlamak için yaşamak gerekiyor. Hayat; sadece soluk alıp vermek ya da karın doyurmaktan ibaret olmadığını anladığınızda başlıyor zaten. Farkına vardığınızda, hayata bakış açınız, düşünceleriniz, duygularınız, yaklaşımlarınız, her şey değişiyor. Uçağı düşürmemek için uçaktaki yükleri boşaltmak gerektiğinin farkına varıyorsunuz. Bazen yalnızlığın ne kadar güzel ve anlamlı olduğunun farkına varıyorsunuz. Sizin sevdiklerinizden öte sizi sevenlerin farkına varıyorsunuz. Yaşamın uzun olmadığını sadece göz açıp kapatıncaya kadar olan bir zaman olduğunun farkına varıyorsunuz. Anı yaşamanın verdiği hazzın farkına varıyorsunuz. Bu söylediklerimden birçok insan bir şey çıkaramayabilir. Ama müziğin sesini duyanlar beni mutlaka anlayacaklardır.

Kitabınızdan bahsedelim isterim biraz. Nasıl çıktı ortaya? Neler anlattınız?

Hikâyesi çok ilginç. Menderes Nehrinin denizle buluştuğu nokta. Buraya bölge halkı “Kafa” olarak isimlendirir. Balıkların en çok sevdiği bölgelerdir tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yerler. Balıklar Menderes’in akıntısıyla ovadan gelen alüvyonlu suyun içindeki küçük canlılarla beslenirler. Bizde arkadaşlarımızla hafta sonları oraya gider geceyi bekleriz. Geceleyin denizin ve yıldızların birleştiği saatlerde ağ atarız. Gecenin zifiri karanlığında göz gözü görmezken elimizdeki el fenerleriyle, ağımızı denize döker ve kıyıda beklemeye başlarız. Yine böyle bir gecede ağımızı atıp kenarda yıldızların denizin üzerindeki ışıltılarına bakıp sohbet ederken, nehrin kenarında bulunan sazların içinden ateş böceklerini andıran, yanıp sönen ışıklar üzerimize doğru geliyordu. Çalılardan gelen hışırtı sesleri gece böceklerinin sesini bastırmıştı. Kalp atışlarımız artmış ve sesleri daha çok duyulur olmuştu. Işıklar yanımıza kadar gelmesine rağmen hepsi havada asılı duruyordu. Elimizdeki el fenerlerini onlara doğru tuttuğumuzda sadece gecenin karanlığında birçok beyaz göz den başka bir şey görmüyorduk. Yanımıza geldiklerinde en önde bulunan adam ağzını açtığında inci gibi beyaz dişlerin arasından çıkan Fransızca birkaç kelime ile olayı çözmüştük. Gelen kalabalık bir kaçak göçmen gurubuydu. Hepsi gecenin karanlığında çoluk çocuk insan yumağıydı. Fransızca bildiğim için cevap verdim. Sadece birkaç el feneri ışığı altında ayaküstü durumlarını anlattılar. Nerede olduklarını bile bilmiyorlardı. Sadece karşı kıyıya ulaşmak için kendilerine lütuf edilen planının peşinden gidiyorlardı. Gurup yanımızda bir müddet durdu. İçlerinden biriyle sohbet fırsatım oldu ve ‘Muna’nın temelleri orada atılmış oldu. Adamın anlattıkları tam anlamıyla hikâyenin özetiydi.

İsmi neden Muna?

Zeus, başarılı bir usta olan oğlu Hephaistos’tan Pandora’yı yaratmasını ister. Hephaistos babasının isteği üzerine çamuru su ile yoğurdu ve görenleri şaşırtacak güzellikte kadını, Pandora’yı yarattı. Olympos’ta oturan tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı olan Aphrodite’in vücudunu modelola- rakkullandı. Heykel bitince onun kalbine ruh yerine bir kıvılcım koydu. O zaman heykelin gözleri açıldı. Kolları bacakları kıpırdamaya ve dudakları konuş- maya başladı. Onu süslemek için Olypos’un bütün tanrıları ve tanrıçaları yardım ettiler. Herkes kendisinden ona bir şey armağan etti ve ona Yunanca“Bütün tanrıların armağanı”, anlamına gelen “Pandora” adını taktılar. Athena ona güzel bir kemer, süslü elbiseler verdi. Letafet perileri Kharites beyaz göğsüne parlak altın gerdanlık taktılar. Aphrodite başına güzellikler saçtı. Güzel saçlı Horalar ilkba- har çiçekleriyle onu süslediler. Hermes Pandora’nin kalbine, hiyanet ve aldatıcı sözler yerleştirdi. Zeus da Pandora’ya esrarlı bir kutu armağan etti ve ona dedi ki; “Sakın verdiğim kutuyu açma, için- deki iyiseyler uzaklara kaçar ve onların yerine fena lıklar gelir, senirahatsız ederler. Bu kutuyu iyi sakla bütün insanların saadeti ve felaketi bu kutunun açılıp açılmamasına bağlı”. Böyle dedikten sonra Zeus Pandora’yı yeryüzüne indirdi ve Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a gelin olarak gönderdi. Prometheus kardeşine Zeus’dan hiç bir şekilde hediye Kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora’nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus öğüdü tutmadı ve onunla evlendi. Pandora meraklı olduğundan dünyaya gelir gel- mez gizemli kutunun içinde ne olabileceğini düşün- meye başladı ve Zeus’un uyarısını unutarak kutuyu açtı. Kutunun içindeki hastalık, keder, ıstırap, yalan, riya, savaş, gibi insanları rahatsız edecek ve onları felakete sürükleyecek ne kadar kötülük varsa hepsi açılan kutudan kuşlar gibi uçuştular. Pandora hatasını anladı kutuyu kapadı; ancak kutuya kapatılan kötülüklerin arasında, insanları yaşatacak, teselli edecek “umut” da vardı. Fakat “umut” dışarı çıkamamış, kutuda kalmıştı. MUNA; “Umut” demek. Somalice bir kelime.

Tanıtım bülteninde “Özgürlük, yokluğun olabilirliğidir” diyorsunuz. Sizce nedir özgürlük? Siz kendinizi özgür hissediyor musunuz?

Bunu tam olarak anlatabilmem için “Jean-Paul Sartre” okumak gerekir. Varoluşçuluk felsefesini okumak gerekir. “ İnsanın önceden-tanımlanmamış bir varlık olarak ele alınmasıdır. İnsan kendi yaşamını ya da tanımını kendi kararlarıyla verecektir. İnsanın içinde bulunduğu koşullar içinde yaptığı tercihleri onun kim olacağını ve ne olacağını belirler. Bu, "varoluş özden önce gelir" sözünün anlamıdır. İnsan önceden-zaten-belirlenmiş bir öze sahip değildir, daha çok o özünü kendi eyleyişleriyle gerçekleştirecek, yani varoluşunu şekillendirerek özünü ortaya koyacaktır. Kahraman ya da alçak olmak, insanın kendi yaptıklarıyla ilgili bir sonuçtur. İnsan belirli bir bütünlüğün içine doğmuştur, burada belirli bağımlılıkları vardır ve yaşamı boyunca bu bağımlılıklar içinde bazı kararlar vermek zorundadır. İşte bu kararlar insanın varoluşunun gerçekleştirilmesidir. Sartre; insan kendi özgürlüğüne mahkûm edilmiştir der. Sartre'a göre insan kendi kararlarıyla ve tercihleriyle özgürlüğünü gerçekleştirmek zorundadır. Özgürlük varlığın yokluğudur.” Yani işin aslı hiç birimiz tamamen özgür değiliz. Bu anlamda bende kendimi özgür hissetmiyorum. “İnsan özgür olmadan mutlu olamaz”

Aynı zamanda eğitimcisiniz. Öğrencilerinizle aranız nasıldır? Sizden kitabınız için imza aldılar mı? “Öğretmenimiz aynı zamanda bir yazar” diye övünüyorlardır eminim…

Her zaman çok iyidir. Çocukları çok severim. Hayatın en masum halidir kendileri. İnsanın özüdür çocuk olmak. Hayatın en kaliteli ve markalı bir dönemi. En meraklı olunan, her şeyi öğrenmek istedikleri, amaçları için ellerinden gelen her şeyi yapabilecek güce ve ruha sahip halleridir. Her şeyi öğrenmeyi ve bir an önce gelişmeyi büyük bir maharetmiş gibi ki şimdi bize sorsalar o günleri tekrar yaşamak için birçok şeyi feda edebileceğimiz bir zaman dilimi; Gözyaşlarının gerçek kahkahaların içten olduğudur çocukluk. Saf mutluluğun ve huzurun varıldığı bir zaman dilimidir çocukluk. Yani hayatın en güzel reklam arasıdır çocukluk. Onları anlamak için diz çökerek gözlerinin içine bakmak gerek. Tabi kitap yayımladığımda ilk isteyenler ve özellikle imzalı olmasını temenni ederek gözlerimin içine baktıklarında o zaman yüceltilmişliğin hazzına varıyorsunuz.

Yeni kitap gelecek mi? Eğer gelecekse biraz bahsedebilir miyiz?

Evet. Hali hazırda yayımlanmak için bekleyen kitaplarım var. Pandemi sürecinde yayımlama fırsatı bulamadım. Şimdi sırayla yayımlayacağım. İlk olarak bölgemizde yaşayan Bey’ler dönemi, diğer bir deyişle toprak ağaları. Onların hayatları, yaşadıkları, devlet, asker ve siyaset üçgeninde bir hikâye. İkincisi tamamen hayata dair herkesin kitapta bir parça kendisini bulacağı bir hikâye. Bir nebze olsun müziğin sesini duyurma çalışacağım. Sonra insanlar bizi deli sanmasın.

Bundan sonra hayalleriniz neler?

İnsanın belli bir yaş ve tecrübeden sonra pek hayal boyutunda olamıyor. Çocuklukta pek değerliymiş hayaller onu anlıyor insan. Gerçekler daha çok giriyor insanın hayatına. Hayallerin yerini umutlar alıyor artık. Sadece umut etmeyi öğreniyor ve beklentilerini umutlara bağlıyor insan. Bundan sonra umutlarım var onlar için var olacağım. Şu konuda çok mutluyum, gelip geçeceğim bu dünya bir çentik bırakabileceğim. Ben olmasam bile kitaplarım sonsuza dek kalacak. Gurur verici bir durum, ayrıcalıklı bence. Çalışma hayatımdan sonra sürekli yazacağım. Ama yazmış olmak için değil gerçekten insanlara dokunabilmek için. Deniz Yıldızı misali.

Kitap yazma ve yazar olma yolculuğunda kimlerin desteğini gördünüz? Buradan teşekkür etmek istediğiniz isimler var mı?

Burada dürüst davranacağım. Kendimin desteğini çok gördüm. Bu nedenle kendime çok teşekkür ediyorum.

Okuduğunuz, örnek alıyorum dediğiniz yazarlar var mı?

Okumayı çok severim yazar ayrımı yapmam. Yabancı-yerli, tanınmış- tanınmamış. Birçok yabancı yazar yanında Türk yazarlar da var beğendiğim. Yabancılardan Satre’nin “Nausea” sı (Bulantı), Camus’ün “Etrange’si” (Yabancı) beni çok etkilemiştir. Türk yazarlardan da var Sabahattin Ali çok beğenirim. “Kürk Mantolu Madonna” hiç aklımdan çıkmaz.

Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben de teşekkür ederim bu nazik ve naif röportaj için. Kime sorsanız söyleyecekleri çok şey vardır mutlaka. Lakin susmanın çok şey anlattığına inanan bir insanım. Hayatta yaşanan birçok şeyin doğallıktan uzak yapay olduğunu kanıtsamış olarak görüyorum kendimi. Okumanın önemini özellikle belirtmek isterim. “Okumak insanın beyin ve zekâsını, görüşlerini, bakış açısını, davranışlarını, anlayışını ve tecrübelerini artırır, kişilik gelişimine katkı sağlar. Tam anlamıyla değişir insan. Okuyan insanın başarısı artar, toplumsal ilişkileri gelişir, hayatı ve gerçekleri daha iyi anlar. Okuyan insan aydınlanan, bilgilenen insandır. Okuyan insan aydın, bilgili, kültürlü, elit insandır.” Herkesin okuması ümidiyle. Selamlar…

Röportaj: Yağmur Tanyıldız