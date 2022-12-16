HAZAL KILINÇ: “Oğlum Atlas benim en güzel izim”

YANSIMA adlı kitabın yazarı HAZAL KILINÇ ile bir araya geldik. Eşi ve oğlu Atlas ile gazetemize misafir olan Hazal Hanım genç bir anne ve başarılı bir yazar. Kitabı Yansıma’dan ve şu sıralar yazdığı romandan konuştuk. “Bu hayata bir iz bırakmak istiyorum” diyen Hazal Kılınç kaleminin iz olsun istediğini ama oğlu Atlas’ın en güzel izi olduğunu da söyledi. Bu genç ve başarılı kadını sizler de tanıyın isterim…

Hoş geldiniz Hazal Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş bulduk Yağmur Hanım. Ben Hazal Kılınç. Doğma büyüme İstanbulluyum. Kendimi bildim bileli yazma hevesi olan bir insandım. Ama çocukken çok geç konuştum ve okulda en son ben okuma yazmayı söktüm. Okuma yazma öğrenenlere bir kurdele takılırdı, ben öğrendiğimde kırmızı kurdele devri kapanmıştı. İlk öğrenmeye başladığımda, yazı yazmaya başladığımda o zaman yazıya âşık olduğumu fark ettim ve bir bağ oluştu. Yıllar sonra da neden bir yazar olmayayım diye düşündüm. Neden düşüncelerimi sade ve anlaşılır bir dille insanlara sunmayayım dedim ve “Yansıma” ortaya çıktı.

Neler anlattınız Yansıma’da?

Yansıma’da farklı hikâyeler var. Roman yazmanın tecrübeye dayalı olduğunu düşündüm ve ilk kitabım roman olsun istemedim. Öykü ve hikâyelerle kendime bir çıkış düşündüm. Önden bir tanıtım gibi düşünebiliriz.

İsmi neden Yansıma oldu?

İsim konusunda gerçekten çok düşündüm. Çünkü çok farklı hikâyeler var kitapta. Hikâyelerin isimlerinden seçelim diye düşündüm başta. Sonra hikâyelerimde, içimizdeki masumiyeti yansıttığını fark ettim. Çünkü hep bir şeylere nokta atışı değinmişim. O zaman “Yansıma” olsun dedim. Bu sadece bir kitap ismi değil; ben baktığımda da, ileride evladım da baktığında kalbinde bir yansıma olsun istedim.

Kitabınızda bir papatyanın gözünden dünyayı anlatıyorsunuz. Papatyaları çok seven biri olarak özellikle bunu sormak istiyorum.

Hikâyemde bir adam sevdiği kadına çiçek vermek için dalından bir papatya koparıp götürüyor. Papatyanın koparılış anından solduğu ana kadar anlattığım bir duru hikâyesi var. Neden bir kadını mutlu etmek için bir canlıya kıyılır ki diyorum. Bilerek ya da bilmeyerek güzellikler yaparken, diğer yandan başka şeyleri mahvederek o güzellikleri sunduğumuzu yansıtmak istedim.

Bu kitapla neler öğreneceğiz?

Sade ve yalın dille var olan şeyleri insanların gözüne sokmak istedim Yağmur Hanım, tabii kendimin de. Çünkü farkında olmadan birçok şeyi gözden kaçırıyoruz. İnsanlar da bu kitaptan çok şey çıkartabilir. Okurlarımdan aldığım geri dönüşlerde de ders niteliğinde olduğunu söylediler bana hep. Mesela kitabımda bir çocuğu anlatıyorum, çocuk kurumuş ekmekleri camiye asan insanların ne kadar yanlış yaptığını söylüyor, bizim yemediğimiz ekmekleri başka insanlar nasıl yiyebilir diyor. Muhtaç bir insana kurumuş küflenmiş ekmekleri sunmaktan bahsediyorum. Çocuk annesine söylüyor bunu ve annesi de kurumuş ekmekleri ıslatıp kuşlara atıyor, yeni ekmek alıp camiye de tertemiz taze ekmekleri asıyor. Bu da baktığımızda gözden kaçırdığımız bir şey. Caminin kapısına koyayım, çöpün yanına koyayım alan olur nasıl olsa diyoruz çoğu zaman. Yemediğimiz bir şeyi nasıl başkasına sunabiliriz? İşte Yansıma’da bunlara değindim Yağmur Hanım.

Şu an roman yazıyorum dediniz. Romanda neler anlatıyorsunuz?

Kitapta Uluhan’ın gözünden anlatıyorum olanları. 30 yaşında ve annesiz büyüyen bir çocuk Uluhan. 1 yaşındayken annesi yangında ölüyor ve Londra’dalar. 30 yaşına geldiğinde dayısı olarak bildiği kişi aslında annesi. Bu kadın doğal yollarla olan bir çocuk değil; anne ve babasının oluşturduğu, bilim adamlarının oluşturduğu bir çocuk. Kadın doğum yaptıktan sonra büyük ağrı ve sancılar içerisinde doktora gidiyor, önce kanser teşhisi koyuluyor. Bu süreçte de östrojen hormonlarının bitip testosteron hormonlarının başlaması fark ediliyor. Bu kadının erkeğe dönüşüm sürecini anlatıyorum ben kitapta. Benjamin Button filmini bilirsiniz, orada yaşlı olarak doğuyor Brad Pitt ve bebek olarak ölüyor. Benim kurgumda da kadın olarak dünyaya gelen bir insan cinsiyet değişikliği yaşıyor. Bir sabah uyandığımızda farklı bir cinsiyetle uyansaydık ne yapardık? Birçok farklı duygu ile birlikte duygusallığı da zirveye taşıdığım bir roman olacak kısacası.

Ne zaman çıkıyor peki kitap?

Şu an yazma aşamasındayım ama biraz uzun sürecek açıkçası. Çünkü bazı araştırmalar içerisindeyim, doktorlarımıza da danışacağım bölümler var. 2024 yılı içinde inşallah raflarda yerini alacak diyebiliriz Yağmur Hanım.

Yansıma çıktı, roman da gelecek. Okurlarınıza sürpriz yapar mısınız peki? Bir şiir kitabı gelir mi bir gün mesela?

Şiir kitabı gelmez, çünkü şiiri şairane insanların yazması gerektiğine inanıyorum. Herkesin şiir kitabı yazmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü Özdemir Asaf’lar zamanında yazmışlar ve hala okuyoruz. O noktalara kolay kolay kimse erişemez. Bir sürpriz olarak ben farklı hikâyelerle geleceğim, bunu söyleyebilirim.

Genç bir annesiniz aynı zamanda. Allah bağışlasın, Atlas çok da tatlı maşallah. Bu yazdıklarım çocuğuma kalacak, ileride okuyacak diye düşünüyor musunuz? Nasıl bir duygu?

Çocuk sahibi olmayı her kadına Allah nasip etsin, iyi bir anne olmamızı da nasip ederse her kadının yaşamasını istediğim bir duygu. Benim gibi genç anneler için de gerçekten bu yaşlarda anne olmak kolay değil. Ama hayatta hep bir iz bırakmak istedim ben. Kalemim iz olsun dedim. Belki bir Sabahattin Ali olamam ama mücadele etmek istiyorum sadece. Sonra neyi fark ettim biliyor musunuz Yağmur Hanım? Ben aslında izi evladımla birlikte bırakmaya başlamışım. Ona vereceğim doğru eğitimlerle o zaten benim izim olacakmış. Oğlum Atlas benim en güzel izim.

Günümüzde çoğu zaman biz kadınlar ne yazık ki başarılı yolculuğumuzda beklediğimiz desteği göremiyoruz. Aslında desteğe ve onaylanmaya ihtiyacımız yok. Tek başımıza çok güçlüyüz ve her şeyi başarabiliyoruz. Siz tek başına güçlü olan kadınlardan mısınız? Yoksa destekçilerim var diyor musunuz?

Benim hayattaki en büyük şansım eşim. Babasız büyümüş bir kızım ben Yağmur Hanım. Bu eksikliği de hep taşıdım hayatımda. Rıdvan’la tanıştığımda onun bana bir hediye olduğuna inandım. Ben okulumda da kitabımda da en büyük desteği eşimden gördüm. Her “yapamıyorum” dediğimde, eşim bana “hayır yapacaksın” dedi. Tabii annemin desteğini de söylemeden geçemeyeceğim, o benim savaşçı kadınım. Mükemmel bir kadındır annem. Biz annemle yol arkadaşıyız, uzun bir yolu yalnız yürüdük birlikte. Annem ve eşime buradan bir kez daha teşekkür ederim.

Yazarlık dışında neler yapıyorsunuz?

Üniversitede Sosyal Hizmetler bölümünde okudum. İkinci üniversitem İnsan Kaynakları da hala devam ediyor. Evlenmeden önce ajanslarda fotoğrafçı olarak çalışıyordum. Çocuk ajanslarında çalıştım genelde. Evlendikten sonra çalışmadım ama eğitimini aldığım Sosyal Hizmetler alanında ilerlemek istiyorum.

Bundan sonraki hayalleriniz neler?

Aslında bir hayalim yok, hayallerimi yaşıyorum. Bunu kalben söylüyorum. Ama daha ileriye dönük düşünürsek hedeflerim var diyebilirim. Bunların hayal olarak kalmasını istemediğim için hayal etmiyorum, hedef koyuyorum kendime ve ilerliyorum. Kimseyi kırmadan, başarılı ve mutlu bir şekilde hayatımı yaşamak istiyorum. Bugün burada sizinle konuşuyor olmak, röportaj yapmak benim için gerçekten onur verici. Çünkü kendimi görmek istediğim yere yaklaştığımı fark etmek beni motive ediyor. Bu durumlara geldiysem okulun da payı büyük oldu. Pek sevmiyordum okulu aslında, zor geliyordu belki. Ama lise dönemindeki o derslerin kendi içindeki zorluklarıyla uğraşırken farkında olmasam da aslında beni eğitiyormuş. Okulun ne kadar önemli olduğunu da tekrar etmek isterim. Eğitim her zaman kişiyi yükseltir, yeter ki yükselmek için bir zemin ve istek olsun. Üniversiteyi kazandığımda benden çok annem sevindi. Annemin yüzünde o mutluluğu gördüm ya, okulu üçüncülükle bitirdim. Buradan da hayatında tüm olumsuzluk yaşayan genç kızlarımıza da söylemek istiyorum; ben çok olumsuzluklar yaşadım ama kabuğumu kırdım. Hedefleriniz varsa kabuklarınızı kırmalısınız.

Çok genç yaşta anne olmuşsunuz, genç yaşta kitap yazmışsınız. Genç bir kadın için bunlar büyük başarılar bence. Genç kızlara önerileriniz var mı?

Hazır olmadan genç kızlar anne olmasınlar. Kendilerini hazır hissetmeleri lazım. Ben hazırım diyordum ama ona rağmen zorlandığım zamanlar oldu. Aşk çok güzel bir şey, dibine kadar yaşanmalı ama genç kızlar kimseye güvenmeden kendi doğru yollarında ilerlesinler.

Annenize ben de buradan teşekkür etmek isterim böyle iyi bir insan yetiştirdiği için ve eşinize de teşekkür etmek isterim güçlü kadınlardan korkmadığı ve size destek olduğu için. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Kalpten kalbe bakıyoruz Yağmur Hanım, ben size bakarken kendi kalbime bakıyorum, siz de bana bakarken kendi kalbinize bakıyorsunuz. İnsanlar karşısındaki insanı nasıl zannederse aslında kendisi öyledir. Son olarak burada olduğum için çok mutluyum, beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Eşime, aileme ve oğlum Atlas’a teşekkür ediyorum. İnşallah yeni kitaplarımla da bir araya geliriz. Tüm okurlarınıza da sevgiler…