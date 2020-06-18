FUNDA AKOSMAN ERMAN

Merhaba Emreciğim, Merhaba Merva Hanımcığım, çok güzel bir proje başlatıyorsunuz, “Hayatın için dönüşüme hazırlan” bize anlatabilir misiniz? İçeriğini ve hedeflerini bu dönüşümün?

Emre Ertürk: Funda’cım Öncelikle bize ve programa çok sevdiğimiz Papatya Sayfasında yer verdiginiz için teşekkür ederiz. “Hayatın için dönüşüme hazırmısın” adından da anlaşıldıgı gibi, bu önümüzdeki 10 yıla uyumlanmak, akışta kalmak isteyenler için hazırlandı.

Yeni bir çağın kapısında iken ve yeni uyanışlar çoğalırken, sizin insanlığın ihtiyacı olan bir çalışma hazırlamanız çok güzel gerçekten, Merva Hanım nefes terapisi nasıl oluyor, neler katıyor kişiye, bilmeyenler için anlatır mısınız?

Merva Onur: İçinden geçtigimiz bu dönemde bir kez daha çok net anladık ki, Yaşamak için sağlıgımız çok önemli. Sağlık derken 4 bedenımızın (zihin, bilinç, duygu, vücut) saglıklı ve uyum içersinde olmasını ifade ediyoruz.

Bu program tam olarak ruh, zihin, duygu ve vücudumuzu, bu çağa uyumlarken, pandemi sonrası hem virüs, hem strese kalkan oluşturmanızı sağlayacak.

Tüm dünyayı virüsün esir aldığı ub zor zamanlarda, hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı koruyabilmek için, nefes terapisinin önemi nedir? Altın nefes hali nedir?

Bu çalışmalarda nefes en etkili iyileştirici aracımız nefes farkındalığı ve açık nefes egsersizleriyle ve çeşitli tekniklerle katılımcılarda hücresel iyileşme sağlıyor. Bildiginiz gibi nefes hayat demektir.

Emreciğim, sen hep çok duyarlı bir sanatçı oldun, şimdi de bu projede, yaratıcılığı, bilinç açmayı, içimize dönmeyi anlatacaksın sanırım, mühürlemek nedir, kazanımları nelerdir?

Emre Ertürk: Nefes’in açılmasıyla birlikte bu yaratıcı ve sanatsal pratik ile anda, yaşamımızda dönüştürmek istediğimiz ne var ise; çizim, form, doku, hikaye ile mühürlüyerek bakış açımızı değiştiriyoruz. Katılımcılar sertifikalarını alırlarken, bir de benim ile yarattıkları mühürlemeleri özel bir sergi ile sergileyebilecekler.

Programda sağlıklı beslenme ve özel egzersizler ile de dersler verilecek, kişiye her anlamda hitap eden bütünleşmiş bir akış olmuş, nasıl derlediniz?

Merva Onur: Dört beden; zihin, bilinç, duygu, vücut, ahenk içinde hepbirlikte güçlendiğinde akış başlıyor. Doğru beslenme ve haraket tekniklerini de bu özel programın içinde bir bütün halinde derledik. Alanında uzman, değerli 4 egitmenle, 4 bedene, var oluşun mükemmelligini sunmak üzere yola çıktık

Bu dönemde insanların daha rahat katılabilmeleri için, ilk aşamada online bir çalışma olacak sanırım? Tarihler saatler nasıl? bundan sonra bu dersleri, birebir vermeyi de düşünüyor musunuz?

Emre Ertürk: İnsanların bu dönemde daha rahat katılabilmeleri için çalışmalar Zoom’da gerçekleşiyor. Insanların, kendilerini keşfetme ve yeni çağ’a adaptasyon dönemindeyiz. Bir kısım yazlıklara gitse de, eskisi kadar meşkale yok, eskisi kadar şimdilik gezme tozma yok, ayrıca insanlar akıl sağlıklarını korumak adına, evde, boş oturmak da istemiyorlar. O yüzden Zoom oldukça pratik. Herkes bulunduğu yerden katılabiliyor. Sabah, güne güzel başlamak için, kendilerine uygun saatlerde iş ortamlarından bile bağlantıya geçebilirler. Dört ders de çok özel, çok güzel. Katılımcılar haftada birkaç saat ile ful şarj olacaklar. Salı veya Cuma günleri istedikleri saatleri ve dersleri seçecek ve bizimle, içine girdiğimiz bu çetin dönemde, Harikalar Diyarına adım atacaklar. Pandeminin gidişatına göre, bire bir, yani yüz yüze derslere geçeceğiz. Ayrıca özel ders almak isteyenlerle de özel olarak ilgileniyoruz.

Endişenin ve bilinmezliğin hakim olduğu bu günlerde, insanlara neler vermeyi hedefleyerek programınızı hazırladınız?

Merva Onur: Bu özel program komple ruh, zihin, duygu ve vücudumuzu, bu yeni çağa uyumlarken, pandemini sonrası hem virüs, hem strese kalkan oluşturmanızı sağlayacak.

TEŞEKKÜRLER.