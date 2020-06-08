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Halit Berker Bulut

Taşıyabileceğiniz risklerin altına giriniz!

08 Haziran 2020 Pazartesi 17:43
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Halit Berker Bulut

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Bulutcan Yapı San. Tic. Ltd. Şti. yöneticilerinden Halit Berker Bulut ile Bulutcan Yapı San. Tic. Ltd. Şti’nin projelerine dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Halit Berker Bulut kimdir?

Öncelikle herkese merhabalar… Herkese neşeli, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Kendimde ve insanlarda bunu aramışımdır; kim olduğumuzu iyi bilmeli ve nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu hayatta yaptıklarımız, hep önümüze çıkar. Biz ne kadar iyi, dürüst, düzgün bir vatandaş olursak karşımızdaki insanlar da emin olun, öyle olurlar. Halit Berker Bulut’ u özetlemek gerekirse; hedefleri her zaman yüksek olan, hedeflerine göre yaşayan ve geldiği yeri hiçbir zaman unutmayan biridir.

İnşaat alanında hizmet veren Bulutcan Yapı San. Tic. Ltd. Şti’den bahseder misiniz? Firmanın kuruluş amacı nedir?

Bulutcan Yapı San. Tic. Ltd. Şti. 1960’lı yılların başında Halit Bulut tarafından Kars’ta kurulmuştur. Firmamız, o zamanlarda inşaat malzemeleri üstünde faaliyet göstermiştir. Daha sonra firmamız, vinç taşıma ve yükleme faailiyetlerine de yönelmektedir. İlk etapta bir makine ile başlayan firmamız, şu anda geniş bir park alanı ve 30 makine ile Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vermektedir. 1990’lı yıllarda inşaat sektörüne yönelik çalışmalara devam ederek şehrimizde birçok faaliyete imza atmıştır. Artcode Mimarlık ise 16 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Seçkin müşteri portfolyosu, tasarım alanında başarılı çalışanları, şık ve eğlenceli ofis ortamı, konukseverliği ve yaratıcılığıyla her gün adım adım ilerlemekte olan bir kuruluştur.

Bulutcan Yapı, şimdiye kadar hangi projelere imza attı?

Bulutcan Yapı’nın imza attığı projeler şunlar:

Mimarlık Alanında Biten Proje ve Hizmetler 

Dolphin AVM - Ankara 

Fener Restoran - Bakü

Mandarin Villa 1-2 - Bodrum

İlimler Villa - Bakü

Vehos Komplex Restoran - Ankara

RH Avm - Bakü

Private Vilları - Bakü

Gazelli Otel – Bakü

Caba Renkyol Satış Ofisi 

Caba Ofis 

Öveçler İş Merkezi

SO Çayyolu Rezidans 

Ekşi Maya

SO Çayyolu Satış Ofisi

Moment Beştepe Plaza 

Gilteks Showrom - Bakü

Göktürk Villa 

Private Spa 

Sarıyer Villa 

Disco-Bakü

Turgut Villası 

Sportif Havacılık Ofis

Loft Sauna 

Kalfaoğlu Evi 

İskele Evi

Vehos Komplex Restoran

Seabreez - Bakü

Mardekan Villa - Bakü

Mova Park Avm - Mardin 

Asnaf Otel - Bakü

Tornado Tower Launge - Katar 

Kars ilinde yapılmış olan bina ve inşaatların hemen hepsinde makinelerimiz çalışmıştır.

Bulutcan Yapı’nın projelerinde hangi öncelikler vardır?

İç Mimari alanında tasarım, uygulama, proje ve konsept danışmanlığı konularında hizmet veren Artcode; yaptıkları estetik, uygulanabilir ve modern tasarımlarla müşterilerin memnuniyet ve güvenini kazanmıştır. Gelişmekte olan projelerde de yer alan ve universal şirketlerle çalışan Artcode Mimarlık, yurt içi ve yurt dışı bir başarıya imza atmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Bulutcan Yapı’yı nasıl etkiledi. Bulutcan Yapı, bu süreçte çalışmalarını nasıl yürütüyor?

Covid-19, ülkemizde hemen her sektörü başlı başına etkilemiş bulunmaktadır. Bulunduğumuz sektör; iş dolayısıyla kalabalık çalışma ortamlarını, inşaat alanlarını kapsadığı için iş aksaklıklarını beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Bu zorlu süreçte mimari alandaki çalışmalarımızı tamamıyla ev ortamlarında başarılı çalışanlarımızla devam ettirmiş bulunmaktayız. İnşaat alanına döndüğümüz zaman bu, pek mümkün olmamıştır. Öncelikli tedbirlerimizi iyi bir şekilde alıp personellerimizin çalışma sürelerini elimizden geldiğince minimum seviyeye düşürerek risk olasılığımızı azaltmış bulunmaktayız. Çalışma alanlarımızı, makinelerimizi ve ofislerimizi en iyi şekilde dezenfekte ettirerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bulutcan Yapı’nın üzerinde çalıştığı yeni projeleri neler?

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi devam etmekte olup kısa bir süre içinde faaliyete geçecektir.

Çalışmaları devam etmekte olan yeni projelerimiz şunlar:

Mandarin Villa 3-4 - Bodrum

Private Vilları - Bakü

Kars Merkez Sultan Alparslan Külliyesi 

Ardahan- Posof- Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas Tanap firması birlikteliğinde Doğalgaz İletim projesi devam etmektedir.

İnşaat sektöründe kariyer hedefleyenlere hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

İnşaat sektörü ülkemizde en yaygın olan sektörlerden biridir, diyebiliriz öncelikle. Ne istediğini iyi bilmek, iyi bir kariyer için ana hedeftir. İstenenden daha iyisini vermek, kariyer için doğru adımlardan birisi olacaktır. Örnek verecek olursak teknoloji, her gün kendini yenileyerek önümüze farklı bir şekilde çıkmaktadır. İnşaat sektörü de bu şekildedir. Her gün daha iyisini, daha yenisini yapmak gerekir ve kendinizi rekabet içinde bulursunuz. Girişimci olunuz. İş hayatınızdaki en büyük sermayeniz, dürüstlüğünüz olacaktır. Güven; en önemlisidir, iş hayatında kuracağınız ilişkileri beraberinde getirir. Taşıyabileceğiniz risklerin altına giriniz. Teknolojiyi her gün takip edip, araştırmacı olunuz.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Her zaman hırslı ve dürüst olmalıyız. Hiçbir zaman pes etmemeli, her zaman güçlü olmalıyız. Tren geçmeden o trene binmemiz gerektiğini unutmayalım. Başta Ayşenur Hanım olmak üzere Önce Vatan Gazetesi ailesine teşekkür ederim. Tüm okurları en içten duygularımla selamlıyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Halit Berker BulutİnşaatKars
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