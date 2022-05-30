Hakan Ki: Şarkımı şu ünlü okusun diye bir düşüncem olmadı

RÖPORTAJ: SEDAT SARIKAYA

Merhaba Hakan Bey MüzikOnair’a hoş geldiniz öncelikle sizi daha yakından tanıyabilmemiz için bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Hakan Kİ Kimdir?

Merhabalar, 1986 doğma büyüme İstanbulluyum. Müzisyen kimliğim dışında görsel tasarım üzerine işlerle ilgiliyim.Özel bir markanın görsel tasarım yöneticiğini yapıyorum. Göze ve kulağa hitap eden işlerin bana keyif verdiğini söyleyebilirim.

Müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Ne zamandan beri ilginiz vardı? Biraz bahsedebilir misiniz?

Kendimi bildim bileli müziğe karşı sempatim var. Çocukluktan gelen alışkanlık olsa gerek yazmayı çok severim. Sürekli birşeyler yazıp not alırdım. Zamanla bunlar şiir sonra hikaye vs derken şarkı sözlerine dönüştü. Ve bu sözleri melodilerle buluşturdum.Profesyonel olarak 2 yıldır müzik sektöründeyim. Büyük bir heyecanla devamını getireceğim.

Şimdilerde sözü ve müziği size ait olan ‘’Gitme Lütfen’’ isimli şarkınızla müzikseverlerle buluştunuz. Öncelikle bu şarkınızda kimlerle çalıştınız ve şuana kadar gelen geri dönüşler nasıl memnunmusunuz?

Gitme Lütfen şarkımızı 3 aylık bir süreç içinde bitirdik. Bu süreçte vokal koçum olan Doğan Cem ile okumalara çalıştık. Kendisi geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye yarışmasının finaline kadar giden iddialı yarışmacılarındandır. Şarkının aranjesi Tarık İster’e ait olup,kayıtlar ise Ozinga stüdyosunda gerçekleşti. İyi iş çıkardık ve geri dönüşler inanılmaz güzel. Çok keyifli bir süreç geçiriyorum.

Üzerinde çalıştığınız başka besteleriniz var mı? Ünlü isimlerinde okumasını istermisiniz?

Bende şarkı çok... Ama hiç şarkımı şu ünlü okusun diye bir düşüncem olmadı. Bu sıralar kendi şarkılarımı kendime de saklıyor olabilirim. Her an herşey olabilir.

Dijital sektörün yaygınlamasıyla birlikte müzik dünyasında her gün yeni isimlerle karşılaşıyoruz.Pekisektörde kalıcı olmak için sizce nasıl farklı olabilmek gerekiyor?

Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de seçenekler çoğaldı.Gün içinde yüzlerce yeni isim duyuyoruz. Bence önemli olan yaptığın işe güvenmelisin. Sabır, inanç ve büyük enerji ile bütün taşlar yerine zamanla oturacaktır.

Bu arada İyi bir sesiniz var, sahne ışığınız çok yüksek, görselliğiniz gayet başarılı tüm bunlara dayanarak şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yada modellik yapmayı düşündüğünüz oldu mu hiç?

Kamera önünde çok rahat olabilen biri değilim. Bu çekingenlik falan değil, sadece öyle bir isteğim yok sanırım. O nedenle müzisyen kimliğime dayalı işler dışında kamera önüne geçebileceğimi düşünmüyorum.

Kariyerinizde kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz, hayaliniz var mı?

En büyük hayalim herzaman şarkı söylemek oldu. Şimdi şarkı söylüyorum ve hayaller şekillendi. Müziğin dolu dolu olduğu,beni mutlu edecek işlere imza atmak istiyorum. Hakan Ki adını zamanla herkes duyacak , sevecek :)

Son olarak Müzikonair okuyucularına ve sizi sevenlere neler söylemek istersiniz?

Çok keyif aldığım bir röportaj oldu. Şuan tüm dijital platformlarda yerini alan “Gitme Lütfen” şarkımı sizlere sunmuşken, ben hızlı bir şekilde yeni şarkıma odaklıyım. Herşey planladığım gibi giderse yaz bitmeden yeni şarkımı sizlere sunacağım. Takipte kalın, müzik ile kalın.