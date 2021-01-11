HABABAM VOKAL GRUBUNU KURDUK

RÖPORTAJ: Habib BABAR

O Hababam sınıfının yakışıklı Ahmet’i… 1976 yılında bir mecmuanın açmış olduğu ‘Artis Yarışması’nı kazanarak oyunculuğa başladı ve aynı yıl çekilen ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’filminde rol aldı. Filmdeki başarılı oyunculuğu Teoman Ayık’a ardı ardına film tekliflerinin gelmesine neden oldu. Oyunculuğunun yanı sıra mütevazi kişiliğiyle de milyonların gönlünde taht kuran ünlü oyuncu,Efsane Hababam Sınıfı oyuncu arkadaşları Ahmet Arıman ve Tuncay Akça ile kurduğu müzik grubuyla sevenleriyle hasret gideriyor… Birçok Yeşilçam oyuncusunun kaderine terk edildiğini dile getiren Ayık, dizi ve sinema filmlerinde Yeşilçam emekçilerinin oynatılmasını istiyor… Teoman Ayık ile dününü bugününü konuştuk.

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Tabii… Ben 1959 yılında Sivas’ta dünyaya geldim. Benim oyunculuğa karşı büyük bir hevesim vardı. Arkadaşlarım çok iyi bir fiziğimin olduğunu sinemaya mutlaka girmem gerektiğini söylüyordu. 1976 Yılında bir Mecmuanın açmış olduğu’ Artis Yarışması’na katıldım ve bu yarışmayı kazandım. Yarışmadan kısa süre sonra gazetelerin fotoromanlarda oynamaya başladım.Aynı yıl ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’filmiyle sinemaya merhaba demiş oldum.

‘KRALLIĞIN BEDELİ ‘FİLMİNDE İLK BAŞROLÜMÜ OYNADIM

BAŞROLÜ NE ZAMAN NASIL ALDINIZ?

İlk başrol filmim ‘Krallığın Bedeli’ filmidir. Bu filmde Filiz Özten Ve Ünsal Emre ile kamera karşısına geçtim. Film büyük beğeni toplamıştı.

OYUNCULUĞA BAŞLADIĞINIZ ZAMAN BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE AYNI SETİ PAYLAŞTINIZ NELER HİSSETİNİZ?

Bu sorumuza kahkaha atarak cevap veriyor…O ünlü isimleri sadece beyaz perde ve ekranda görebiliyordum. Sonra onlarla aynı sette ve bir araya geldim. Çok heyecanlanmıştım.O dev aktörlerle tanıştığımda kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Onlarla aynı kamera karşısına geçtiğimde adeta titriyordum. Tabi zamanla alışıyorsunuz bu duruma.O isimlerden oyunculuğun püf noktalarını öğreniyorsunuz. Türk Sineması’nın temel taşları,efsane isimleriyle aynı filmde oynadığım için çok şanlıyım. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet,yaşayanlara sağlıklı yıllar diliyorum…

YEŞİLÇAM OYUNCULARINA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR

TV DİZİLERİNDE ROL ALDINIZ MI?

Aldım tabiki… Flash TV’de uzun soluklu ‘Dilan’isimli dizide başrol oynadım. Dizi büyük bir beğeni toplamıştı. Bu dizide Engin Çağlar,Nuri Alço gibi usta isimlerle kamera karşısına geçmiştim.

EKRANLARDA BİRÇOK DİZİ YER ALIYOR YEŞİLÇAM OYUNCULARINDAN NEDEN KİMSE YOK?

Evet ne yazık ki yer vemiyorlar… Yeşilçam oyuncularına üvey evlat muamelesi yapılıyor… Yıllarını oyunculuğa vermiş o kadar kaliteli isim var ki… Ancak bunlar köşelerine çekilmek zorunda kalmışlar. Hiçbir Yeşilçam oyuncusu bu muameleyi hak etmiyor. Avrupa sinemalarına baktığınızda adamlar wski oyuncularını yeni projelerinde en iyi rolü vererek onu ihya ediyor.., Bizim yapımcılar ise ne yazık ki bu oyuncularımızı kaderine terketmiş vaziyette…

ESKİ FİLMERDE HERKESİN HAYATINDAN KESİNTİLER VARDI

YENİ FİLMLER ESKİ FİLMLERİN TADINI VERMİYOR BUNUN NEDNİ NE SİZCE?

O dönemler oyunculuk ön plandaydı… Yani hiç kimse parayı ön planda tutmazdı. Sanat için etini dişine takarak çalışıyordu. Düşünsenize kıyafetini,makyaj malzemesini bile kendi imkanlarıyla temin ediyordu… Şimdiki film veya dizilerde para ön planda yer alıyor. O zamanın filmlerinde hayatınızdan kesintileri görüyordunuz.Durum böyle olunca da o filmler hep hayatımızda oldu,olmaya da devam edecek…

HABABAM OYUNCULARI OLARAK KONSERLER VERİYORSUNUZ GURUPTA KİMLER VAR?

Hababam sınıfı oyuncularından Ahmet Arıman (Hayta İsmail) Tuncay Akça ve benim oluşturduğum Hababam Vokal Grubu olarak konserler veriyoruz. Hababam Sınıfında seslendirilen şarkılarla hayranlarımızın karşısına çıkyoruz. Her gittiğimiz yerde büyük ilgi görüyoruz. Hababam Sınıfı insanların hafızasına kazılan ve her yayınlandığında büyük bir keyif ile izlenen seridir. Halk bizleri evlerinin birer ferdi olarak gördü, hala da öyle görüyorlar.

YENİ PROJENİZ VAR MI?

Önümüzdeki günlerde çekilecek olan ve müzik dünyasının unutulmayan ismi Bergen’in hayatının anlatılacağı sinema filminde oynayacağım.

BUGÜNE KADAR KAÇ FİLMDE ROL ALDINIZ?

Bugüne kadar 50’nin üzerinde sinema dizi ile ekranlarda yer aldım. Yeşilay tarafından sigaraya karşı başlatılan kampanyanın kamu spot filminde Sigarayı Acilen Bırakman Lazım repliği ile sosyal medyada bir çok kişiye sigarayı bırakma konusunda yardımcı oldum.

VURDUM DUYMAZLARA KIZIYORUM

OYUNCU ARKADAŞLARINIZ İLE GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ?

Elbette görüşüyorum.

SİNEMADAN PARA KAZANDINIZ MI?

Ben oyunculuğun yanı sıra ticaret ile de uğraşıyorum. Sinema bir aşktır. Ancak sinemadan para kazanmadım. Hayatımı ticaretle idame ettim. Mecidiyeköy’de iş yerim var.

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN COVİD-19 İLE İLGİLİ NELER SÖYLEYECEK SİNİZ?

Acılarla,felaketlerle dolu bir yılı geride bıraktık.Coronavirüsü birçok can aldı,almaya da devam ediyor. Bundan korunmamızın tek yolu uyarıları dikkate almamız lazım. Sosyal mesafe,maske ve temas üçüne dikkat ettiğimiz sürece bu beladan kurtulabiliriz.TV’de bazı vurdum duymazları izledikçe çıldırıyorum adeta. Yasakları yok sayarak dışarıya çıkan,gizli gizli eğlence yerlerini açanlara çok kızıyorum. Yapmasınlar… Bu beladan bir an önce kurtulmamızın tek şartı kurallara uymak…

Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum Teoman bey

Ben teşekkür ederim.