Guangxi’den Bodrum’a HOU LİN Lİ 

Nezahat GÖÇMEN

Henüz 26 yaşında, sırt çantası ile düşmüş yollara. Bodrum sevdası ortak paydamızdı. Lin Li ile beyaz cennet Bodrum’da buluştuk. Özgüven tavan yapmış. Müzik yaşamının tek aracı. Müzik eğitimi almış. Şarkı söylemeyi ve dinlemeyi çok seviyor. “Bodrum’dan Lin Li geçti…” ve söyleşimiz gerçekleşti.

Çin kültürünün önemli bir beşiğinden geldi.

Dünya nüfusunun yüzde20’ye yakınının bildiği, yeryüzündeki en zor dillerinden birisi olan Çince bilmiyordum ama sesli translete üzerinden iletişimde hiç sıkıntı çekmedik. Kahvaltıda ve diğer öğünlerde yemek yerken mutlaka müzik dinliyor, asla müziksiz sofraya oturmuyordu. En sevdiği parça Jim Croce’den Time in a bottle’ydi. Bizim müziklerden Sertap Erener’in Rüya şarkısı ve Tarkan’in bütün şarkıları. Lin Li’de saygı, özgüven, paylaşım,yetenek, beceri hepsi bir arada… “En” olmak buydu işte. Odasını toplarken bile itinalıydı. İnanılmaz bir gözlemci ve kendisini çok güzel ifade ediyor. “Annem Çin’in orta bilgesinde olduğu için henüz seyahat izni yok.” Dedi.

Huo Linli Kimdir?

-Adım Hou Linli, 26 yaşındayım ve Guangxi'deki Yengeç Dönencesi'ndeki uzun ömürlü bir kasaba olan Cenxi'den geliyorum. Cenxi Şehri, Çin'de uzun ömürlülüğün memleketidir ve uzun ömürlü ve uzun ömürlü bir kültüre sahiptir. Cenxi Nehri yaşlıları, iyi bir doğal ortamı, yaşlılara saygı konusunda uzun bir geleneği, yaşlıların sağlıklı bir yaşam zihniyetini ve yaşlıların bilimsel beslenme alışkanlıkları var.Bütün bunlar Cenxi yapar Yaşlılar bu topraklarda hayatın tadını daha iyi çıkarabilir. Çocukluğumdan beri müziği çok severdim ve gitar, keman ve piyano okudum, bu yüzden kolejde müzik eğitimi aldım.Mezun olduktan sonra bir süre müzik öğretmenliği yaptım.Daha sonra daha öğrenecek çok şey olduğunu hissettim. Eğitim sektöründeyim, bu yüzden işimden ayrıldım. 2021'de eğitim okumak için Belarus'a geldim. Üniversiteden mezun olduğumda Viyana, Venedik ve Milano'ya gittim.

Dünya haritasını açtım, aramızda tam 9000 kilometre var. Guangxi Nerededir?

-Guangzhou'dan çok uzak değil, bu nedenle yaşam alışkanlıkları ve beslenme tarzı, Çin'in birinci kademe şehri olan Guangzhou'nunkine çok benziyor. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Çin'in güneyinde özerk bölge., Batıda Yunnan, kuzeyde Guizhou, kuzeydoğuda Hunan, güneydoğuda Guangdong eyaletleri ile Vietnam ve Tonkin Körfeziyle çevrilidir. 2020 verilerine göre 50.126.804 nüfusa sahip.

Çin Anakarası’ndaki özerk bölgeden bir misafiri konuk etmek beni onurlandırdı. Türk kültürü ve Çin kültürü yan yanaydı. Guangxi’ye çok yakın olan Guangzhou (1937 yapımı) kısa filmini keyifle izledim.

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Dünyanın öbür ucundan Lin Li ile aynı mutfaktaydım. Onunla birlikte dünya mutfağının bir parçasını sergilemekten Lin Li yemek yaptı ben izledim, ben yemek yaptım o izledi. Hepsini kayıt altına aldık. Guangxi 'nin yemek kültürüne tanık olduktan sonra mutfağımda minimal Çin yemek kültürü oluştu.

“Çin Mutfağından özlediğin yemek var mı?” dedim. “Makarna yapmak istiyorum.” Dedi. Hepimizin çok sevdiği, iştah açıcı zengin soslu spagetti fotoğrafını gösterdi.

Lin Li’nin makarna tarifi

Malzemeler:

Yarım paket spagetti makarna /Marul yaprakları /3 yumurta /Dana et salam (pakette) /Çok az zeytinyağı

Yapılışı:

Tencereye suyu koydu. spagettiyi kaynayan suyun içine attı. Spagetti haslanırken 3 yumurtayı bir kapta çırptı. Tavaya az zeytinyağı koydu.( Tereyağı, katı yağ yemiyorlar.) Isınan yapın içine 2 kaşık yumurtayı koydu ve tahta kaşıkla çevir çevire 3-5 dakika pişirdi. Omlet gibi pişmiş yumurtayı bir tabağa koydu. Çırpılmış kalan yumurtadan 2 kaşık daha koydu, Yine evire çevire pişirdi. Bu arada makarna haşlanırken son 5 dakikasında 3-4 adet marul yaprağını eliyle 3-4 parçaya ayırdı. Haşlanan makarnanın içerisine attı. Marul ve makarna birlikte haşlandılar. Yumurta işlemi bittikten sonra 1 adet dana salamı tavada evire çevire pişirdi. Sonra 2. Salamı pişirdi. Tabağa yumurtaların üzerine koydu. Süzgeç kepçe ile servis tabağına marullu makarnayı süzerek koydu. Kendilerine özgün sosu döktü. Sosun üzerine hazırlamış olduğu yumurta ve salamı koydu. Nefis bir görüntü çıktı ortaya. Kalan yemeği dolaba koydu, akşama gelince tavaya az su koydu. Yine 2-3 tane marul yapragını parçalara ayırdı ve kaynayan suyun içerisine attı. Kaynayan marulun üzerine bir yumurta ekledi. 1 adet salam. 3-5 dakika haşlandı. Kalan makarnayı üzerine harmanladı. Sanki yeni pişmiş bir yemekti. Servis tabağına koydu. Üzerine yarım çay bağrdağı süt ekledi. Afiyetle yedik. Pirinç pilavı yapıyordum. Baktı içinde marul yok. Dayanamadı, marul yapraklarını kırdı ve pirinç pilavının içine attı. (makarna ve pilvın içindeki marul yaprakları 5-6 cm uzunluğunda parçalar)

Süt ve marul adeta yaşam kaynağı. Fincanda Türk kahvesi yaptım. Kahveyi bardağa koydu. Üzerine alabildiği kadar süt. Kahve sütlü çay sütlü. Sade çay tüketimi yok. Çeyrek karpuzu yatay ortadan ikiye böldü ve kaşıklayarak tüketti.

Ah güzel Lin Li; düğmesi koptu, kendisi dikti. Hayatı o güzel yönetiyor ki hayran kaldım. Kişisel bakımına hayran kaldım. Yatmadan önce cilt bakımına özen göstermesine hayran kaldım. Turistik yerler ilgisini çekiyor. Yürüyerek ama kendisini de güneş ışınlarından koruyarak Antik Tiyatro, Halikarnas Müzesi, Bodrum Kalesini ve Bodrum çarşısını gezdi.

Ben evde ne yapsam, ne giysem, ne pişirsem, ne konuşşsam sık sık fotoğraf çekti, kayıt altına aldı. Birlikte şarkılar söyledik. Birlikte uyandık güne “ Merhaba” dedik. Belli ki arşiv oluşturuyor. Sözünde duran harika bir dünya genci tanıdım bu gezegende.

Lin Li’nin geldiği akşam kitap okuyordum. Kitap ayracı hediye etti. Mikrofunu eline aldı. Çok sevdiği şarkıları Eylül sabahında sadece bana söyledi. Kendimi o kadar özel hissettim ki koskoca dünya denilen salonda ben vardım. Tek kişiye verilen bir konserdi.

Verendanın altında söylediği şarkılar kulağımda çınlıyor. Minik konser için teşekkürler Lin Li teşekkürler…

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Bronzlaşmaktan çok korkuyorlar. Çinli kadınların hepsi aynı yaşta görünüyor. Ultraviyole ışınlarının cildi yaşlandırdığı bilinciyle asla güneşe çıkmıyorlar. Zorunlu çıkmaları durumunda şemsiyesiz ve şapkasız asla. Kafama takılan sorular dökülüyordu yüreğimden…

Çinliler güneşten korunmayı ve şemsiyeleri neden bu kadar çok seviyorlar? Kırmızı çizgileri güneşten korunmak mı?

- Çin yazında nereye giderseniz gidin şemsiyeli kalabalıklar göreceksiniz desek abartmış olmayız! Sarı insanlar beyaz insanlara göre daha fazla melanin içerdiğinden, güneşe maruz kaldıktan sonra lekeler, koyulaşma ve kırışıklıklar geliştirme olasılıkları daha yüksektir, bu nedenle birçok insan, özellikle genç kızlar olmak üzere şemsiye tutmak için dışarı çıkmayı tercih eder.

Tekrar Türkiye ve Bodrum seyahati planınız var mı?

-Türkiye'nin güzel ve gizemli bir ülke olduğunu duyduğum için lisansüstü eğitimimi tamamladıktan sonra turizm için Türkiye'ye geldim. Farklı yerlere gittim ve farklı yerlerin güzelliğini hissettim ama en sevdiğim şey gökyüzünün mavi, denizin güzel olduğu bodrum'daki yaşam. Airbnb'de aradığım ev ve sahibi Nezahat hanım bana çok iyi davrandı ve sonra aramızda hiç kuşak farkı olmadı, kendimi evimde gibi hissettirdi. Beraber pişirip birbirimizle paylaşıyoruz. Nezahat Hanım bir anne gibiydi, daha çok bir arkadaş gibiydi. Bodrum’da bana derin anılar yaşattı. Tekrar Bodrum'a merhaba dememe yardım edin, Bodrumlular çok cana yakınlar, özellikle karpuz satan esnaf ve arkadaşları çok cana yakın. Zaman darlığından dolayı yaklaşık 10 gündür Türkiye'deyim ve şimdi Çin'e döndüm ama Türkiye'de hala ziyaret etmediğim çok yer var, tekrar ziyaret edeceğim ve fırsatım olduğunda Bodrum'a döneceğim.

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Hey Lin Li! Göçmen kuşların kanadında Bodrum’dan sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.

Yine yeniden görüşmek dileğiyle…