Green Card başvurusu yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) her yıl, farklı coğrafi bölgelerden ülke vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. 2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında Green Card (Yeşil Kart) çekilişi için başvurular 7 Ekim ile 10 Kasım arasında gerçekleşecek. Peki Green Card’a başvururken nelere dikkat edilmeli? Koronavirüs sonrası neler değişti süreç nasıl ilerleyecek? Konunun uzmanı ABD’deki Avukat Ayhan Öğmen tüm bu soruları va fazlasını yanıtladı.



Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Washington DC



Ayhan Bey öncelikle bu sene gerçekleşecek DV Lottery / Green Card çekilişi başvurusu hakkında bilgi verebilir misiniz ?

Green Card çekilişi olarak bilinen DV Lottery - Çeşitlilik Göçmen Vize Programı; ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan, her sene Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203 (c) maddesince belirlenmiş şartlara göre düzenlenenen ve her yıl 50.000 kişinin bu çekiliş sonunda ülkeye alındığı bir programdır. Green Card çekilişini kazanan kişiler, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş sonucunda belirlenmektedir. Dünyanın birçok farklı ülkelerinden programa katılım sağlanmakla birlikte bazı ülkelerin bu programa katılımı engellenmiştir fakat Türkiye ve Türk vatandaşları programa katılmakta ve başvuru yapabilmektedir.



DV Lottery / Green Card çekilişinde, bu sene diğer senelerden ne tür farklar var? Ya da çekiliş için fazladan yükümlülükler getirildi mi?

Öncelikle Green Card çekilişine katılım kurallarından genel olarak bahsetmek gerekirse; DV Lottery / Green Card çekilişine katılmak için başvuruya uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmak gerekmektedir ki Türkiye, başvuruya uygun ülkeler arasında yer almaktadır.

DV Lottery / Green Card çekilişine başvuracak kişiler; en az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmalı, ki bu koşul 12 yıllık resmi ilk, orta ve lise eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekmekte veya kişiler son 5 (beş) yıl içinde belirli bir eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 (iki) yıllık bir iş deneyimine sahip olmalıdır.

Bahsettiğimiz iki temel şart, geçen seneye kadar DV Lottery / Green Card çekilişi için başvuracak kişilerde aranan temel şartlardı. Ancak geçen yılla birlikte bu şartlara ek olarak kişilerin başvuru anında süresi geçerli bir pasaporta sahip olmaları şartı da eklendi. Bu kapsamda DV Lottery / Green Card çekilişine başvurmak isteyen adaylar, başvuru formunu doldururken süresi bitmemiş pasaportlarının numaralarını, pasaportun verildiği ülkeyi ve pasaportlarının veriliş / son geçerlilik tarihlerini de forma eklemek zorundalar.



DV Lottery / Green Card çekilişi başvuru tarihleri nelerdir?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenecek olan DV Lottery / Green Card çekilişi için başvurular, 7 Ekim 2020’de başlayıp 10 Kasım 2020’ye kadar devam edecektir.



DV Lottery / Green Card çekilişi için başvuru yapacaklar nelere dikkat etmelidir?

DV Lottery / Green Card çekilişine başvuruda dikkat edilmesi gereken en temel husus, başvurunun bizzat kişilerin kendileri tarafından ve başvuru için açılan resmi internet sitesi olan https://dvprogram.state.gov adresinden yapılıyor olmasıdır. Ancak başvuru formunun İngilizce olması nedeniyle bu konuda yardıma ihtiyaç duyan kişiler, İngilizce bilen bir yakınlarından veya güvenilir danışmanlık firmalarından destek alabilirler.

Bu aşama geçildikten sonra ise dikkat edilmesi gereken diğer noktalar; başvuru formunun doğru, eksiksiz, istenilen şartlara uygun girilmesidir. Aksi takdirde yanlış, hatalı veya doğru beyanla yapılmayan başvurular, Green Card çekilişinin kazanılması durumunda dahi mülakat aşamasında kişilerin elenmesine neden olmaktadır.



Ayhan Bey kişiler, DV Lottery / Green Card çekilişine nereden başvurabilirler?

DV Lottery / Green Card çekilişine tek ama tek başvuru adresi; https://dvprogram.state.gov olup ABD hükûmetinin DV Lottery / Green Card çekilişi için açtığı resmî web sitesidir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, site ‘.gov’ uzantılı bir sitedir ve başka sitelerden başvuru kesinlikle yapılmamakta olup başvurular sadece bu site üzerinden online olarak yapılmaktadır. Onun dışında posta yoluyla veya ABD Konsoloslukları aracılığıyla gibi yöntemlerle kesinlikle başvuru yapılmamaktadır. Ve bu başvuru tamamen ücretsizdir.



Peki Türkiye’den kaç kişiye Green Card / Yeşil Kart çıkıyor?

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aralıklarla yayınlamış olduğu resmi istatistiklere bakmakta fayda olacağını düşünüyorum. Şöyle ki; Türkiye’den DV Lottery / Green Card çekilişine 2017 yılında toplamda 369.243 kişi, 2018 yılında toplamda 415.008 kişi, 2019 yılında ise toplamda 231.910 kişi başvuru yapmıştır. Bu arada dikkatleri çekmek istediğim nokta, 2018 ile 2019 yılları arasında başvuru sayısının neredeyse yarı yarıya düşmesinin nedeni ise, DV Lottery / Green Card çekilişine başvuru için 2019 yılında pasaport sahibi olma şartının getirilmesidir.

ABD Göçmenlik Dairesi’nin açıklamış olduğu verilerden hareketle Türkiye’den DV Lottery / Green Card çekilişini kazanıp kart sahibi olmaya hak kazanan kişi sayısı ise; 2017 yılında toplam 2.186 kişi, 2018 yılında toplam 4.390 kişidir.



Ayhan Bey online mecrada Green Card başvurusu yaptıklarını iddia edip fahiş fiyatlar talep eden birçok sitenin olduğunu görüyoruz. DV Lottery / Green Card çekilişine başvuru yapacak kişiler Green Card dolandırıcılığına karşı nasıl bir önlem almalı?

Söylediğim gibi DV Lottery / Green Card çekilişine başvuruda dikkat edilmesi gereken en temel husus, başvurunun bizzat kişilerin kendileri tarafından ve başvuru için açılan resmi internet sitesi olan https://dvprogram.state.gov adresinden yapılıyor olmasıdır. Fakat vatandaşlarımız Green Card başvuru formunun İngilizce olmasından ötürü yardıma ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu noktada tavsiyem, varsa yakın tanıdıklarından İngilizce bilen, onlardan yardım almaları olacaktır. Böylece kişiler başvurularını ücretsiz bir şekilde yapabileceklerdir. Fakat bu noktada da yardım bulamayıp başvurularını aracı firmalarla yapmak isteyen kişilere tavsiyem; başvurularının eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılıyor olmasından emin olmaları, başvuru sonrasında, başvurunun yapıldığına dair confirmation number dediğimiz onay numaralarını kesinlikle almaları ve temelde başvurunun ücretsiz olmasından kaynaklı yüksek miktarda ücret ödememeleri olacaktır. Yeri gelmişken bu aşamada aldığımız duyumlar ve yaşanan mağduriyetlerden örnek vermek gerekirse, kişilerin Green Card kazandınız veyahut sitemiz aracılığıyla yapacağınız başvurularda kazanacağınıza %100 garanti veriyoruz diyerek kişilerden henüz başvuru aşamasında, sağlık raporu gibi ekstra belgeler de isteyerek yüksek miktarlarda para aldıklarını duyduk. Bu nedenle ısrarla altını çizmek isterim ki Green Card başvuru formu online doldurulan bir formdur ve kişisel bilgi, adres ve iletişim bilgisi, pasaport numarası, eğitim durumu, medeni durum, çocuk sayısı ve biometrik fotoğraf dışında herhangi bir bilgi kesinlikle verilmemeli ve başvuruyu yapan kişi veya kurum her ne ise verilen vaatlere kesinlikle inanılmamalıdır. Zira adı üzerinde Green Card çekilişi, online yapılan bir çekiliştir ve hiçbir kurum veya kişinin olumlu/olumsuz etkisi söz konusu değildir.



Geçen sene DV Lottery / Green Card çekilişini kazananların hakları yandı mı? Onları nasıl bir süreç beklemektedir?

Bildiğiniz üzere, ABD Başkanı Trump’ın 22 Haziran 2020’de imzaladığı kararnameye göre, göçmen vizeleri ve bazı göçmen olmayan çalışma vizeleri yıl sonuna kadar askıya alınmıştı. Bu bağlamda, geçen sene Green Card çekilişini kazanmış ve bu yıl Eylül ayına kadar Göçmenlik Vizesini alması gereken Green Card talihlilerinin, bu yıl bu haktan faydalanamayacaklarını görüyorduk. Fakat bu kararnameye itiraz davaları açıldı ve sonunda Amerika’daki bir mahkeme, çekilişi kazanan bu talihlilere haklarının geri iadesi konusunda karar verdi. Buradan hareketle Türkiye’deki ABD Konsolosluklarının sınırlı sayıda da olsa çekilişi kazanmış Green Card talihlilerini mülakata çağırdıklarını görüyoruz. Fakat muallakta kalan nokta, sayısı henüz açıklanmayan kaç kişinin mülakata çağrılacağı ve bütün talihlilerin kartlarını alıp alamayacağıdır. Bunu da ilerleyen süreçte mahkemenin seyrine göre hep birlikte göreceğiz.



Son olarak neler eklemek istersiniz?

DV Lottery / Green Card çekilişine katılacak adaylara bol şans dilemekle birlikte, kişilerin başvuru formlarını doldurmakla kalmayıp her daim günceli takip etmeleri, bu konuda yapılacak açıklamaları izlemeleri, okumaları ve gelişmelerden an be an haberdar olmalarını vurgulamak isterim. Zira bazen başvuru sürelerinde değişiklik olmakta veya başvurular yenilenmekte ya da başvuru süresinde ekstra yükümlülükler getirilebilmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmelerini ister, herkese sağlıklı günler dilerim.