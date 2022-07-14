GÖZ ÇEVRESİ NASIL YENİLENİR?

Yaşı en çok ele veren bölgelerden biri de göz çevresi. Göz kapağı düşüklüğü ve göz altı torbaları, kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebiliyor. Estetik görünümü olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Clinic Arts Estetik Kliniği’nden Op. Dr. Metin Kerem ile göz çevresi estetiğini konuştuk.

Çoğu kişinin yakındığı bir alan göz altı bölgesidir. Buradaki problemler nelerdir?

Burada dört temel problem var. Derin göz yaşı oluğu ve buradaki çukurlanma, ikincisi göz altı torbalanması, üçüncüsü göz altındaki koyu renk değişikliği, dördüncüsü de alt göz kapağının gevşekliği. Bir kişide bu sorunların biri ya da birkaçı bir arada görülebilir. Bazen de bu sorunların doğru yöntemlerle çözülmemesine bağlı yeni sorunlar ortaya çıkabiliyor. G öz altı çok zor ve dikkatli olunması gereken bir bölge.

Göz kapağı estetiği nedir?

Blefaroplasti, göz kapağı düzeltme ameliyatı; üst blefaroplasti ve alt blefaroplasti olarak ikiye ayrılır. Bunları bir arada yaptığımız dört kapak blefaroplastisi dediğimiz ameliyat şeklinde bunu adlandırabiliriz. Üst blefaroplasti dediğimiz genellikle üst göz kapağındaki fazla cildin oradan cerrahi olarak çıkarılması altındaki yapıların gerginleştirilmesi, bazı durumlarda belki bir miktar yağ çıkarılması işlemidir.

Alt blefaroplasti ise biraz daha karmaşık; gözaltı torbalarının oradan uzaklaştırılması, gevşemiş alt göz kapağı süspansiyon sisteminin gerginleştirilip, sıkılaştırılması ve göz kapağı ile yanak arasındaki hattın ortadan kaldırılıp oranın daha yumuşak bir geçişle alt göz kapağının yanakla bağlantı sağlanması işlemidir.

Son yıllarda popülerleşen işlemlerden biri de kedi gözü ameliyatı. Göz estetiğinde temel amaç nedir?

Göz çevresi estetiğini genelde kombine cerrahiyle planlıyoruz. Yapılan iş sadece gözü değil, kaşı ve şakakları da kapsıyor. Özetle iş bittiğinde biraz daha çekik bir göz ve daha yüksek ve kalkık duran bir şakak, kaş bölgesi oluyor. Bu son yıllarda giderek artan bir trend. Her ne kadar farklı isimlerle anılsa da ameliyatın özeti bu.

Endoskopik kaş kaldırma nedir?

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı sadece bir kaş kaldırma ameliyatı değil, yan alın ve şakak bölgesinin birlikte yukarı kaldırıldığı bir operasyondur. Bir endoskop yardımıyla kaş üstündeki dokuları sinirlere zarar vermeden doğru planlarda tabandan ayırıp daha sonra çok sayıda adeta halı dokur gibi çok sayıda dikişle yukarı doğru çekerek yeni yerini tespit ettiğimiz bir operasyon.

Bunun adının endoskopik şakak germe ya da endoskopik kaş kaldırma olmasının sebebi bu ameliyatı yaparken endoskop dediğimiz bir kamera sistemi kullanmamız. Bu bize daha keskin bir görüş ve dikiş atarken o bölgedeki katmanları birbirinden ayırt eden daha keskin bir görüş ve daha kolay bir kontrol sağlıyor. O nedenle bunu zaman zaman kullanıyoruz. Her hastada bu ameliyat endoskopik yapılacak diye bir kural yok. Bazı hastalarda daha geleneksel yöntemlerle daha kolay sonuçlar almak mümkün oluyor. Ama özellikle alın mesafesi geniş ve uzun olan hastalarda endoskoba ihtiyaç duyabiliyoruz.