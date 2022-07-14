Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.403,53
ALTIN
956,59
DOLAR
17,50
STERLİN
20,59
EURO
17,42
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GÖZ ÇEVRESİ NASIL YENİLENİR?

DİNÇER KARACALAR'ın röportajı için tıklayınız...

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:55
GÖZ ÇEVRESİ NASIL YENİLENİR?

Yaşı en çok ele veren bölgelerden biri de göz çevresi. Göz kapağı düşüklüğü ve göz altı torbaları, kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebiliyor. Estetik görünümü olumsuz yönde etkileyebiliyor. 

Clinic Arts Estetik Kliniği’nden Op. Dr. Metin Kerem ile göz çevresi estetiğini konuştuk.

Çoğu kişinin yakındığı bir alan göz altı bölgesidir. Buradaki problemler nelerdir?

Burada dört temel problem var. Derin göz yaşı oluğu ve buradaki çukurlanma, ikincisi göz altı torbalanması, üçüncüsü göz altındaki koyu renk değişikliği, dördüncüsü de alt göz kapağının gevşekliği. Bir kişide bu sorunların biri ya da birkaçı bir arada görülebilir. Bazen de bu sorunların doğru yöntemlerle çözülmemesine bağlı yeni sorunlar ortaya çıkabiliyor. Göz altı çok zor ve dikkatli olunması gereken bir bölge. 

Göz kapağı estetiği nedir?

Blefaroplasti, göz kapağı düzeltme ameliyatı; üst blefaroplasti ve alt blefaroplasti olarak ikiye ayrılır. Bunları bir arada yaptığımız dört kapak blefaroplastisi dediğimiz ameliyat şeklinde bunu adlandırabiliriz. Üst blefaroplasti dediğimiz genellikle üst göz kapağındaki fazla cildin oradan cerrahi olarak çıkarılması altındaki yapıların gerginleştirilmesi, bazı durumlarda belki bir miktar yağ çıkarılması işlemidir. 

Alt blefaroplasti ise biraz daha karmaşık; gözaltı torbalarının oradan uzaklaştırılması, gevşemiş alt göz kapağı süspansiyon sisteminin gerginleştirilip, sıkılaştırılması ve göz kapağı ile yanak arasındaki hattın ortadan kaldırılıp oranın daha yumuşak bir geçişle alt göz kapağının yanakla bağlantı sağlanması işlemidir.

Son yıllarda popülerleşen işlemlerden biri de kedi gözü ameliyatı. Göz estetiğinde temel amaç nedir?

Göz çevresi estetiğini genelde kombine cerrahiyle planlıyoruz. Yapılan iş sadece gözü değil, kaşı ve şakakları da kapsıyor. Özetle iş bittiğinde biraz daha çekik bir göz ve daha yüksek ve kalkık duran bir şakak, kaş bölgesi oluyor. Bu son yıllarda giderek artan bir trend. Her ne kadar farklı isimlerle anılsa da ameliyatın özeti bu.

Endoskopik kaş kaldırma nedir?

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı sadece bir kaş kaldırma ameliyatı değil, yan alın ve şakak bölgesinin birlikte yukarı kaldırıldığı bir operasyondur. Bir endoskop yardımıyla kaş üstündeki dokuları sinirlere zarar vermeden doğru planlarda tabandan ayırıp daha sonra çok sayıda adeta halı dokur gibi çok sayıda dikişle yukarı doğru çekerek yeni yerini tespit ettiğimiz bir operasyon. 

Bunun adının endoskopik şakak germe ya da endoskopik kaş kaldırma olmasının sebebi bu ameliyatı yaparken endoskop dediğimiz bir kamera sistemi kullanmamız. Bu bize daha keskin bir görüş ve dikiş atarken o bölgedeki katmanları birbirinden ayırt eden daha keskin bir görüş ve daha kolay bir kontrol sağlıyor. O nedenle bunu zaman zaman kullanıyoruz. Her hastada bu ameliyat endoskopik yapılacak diye bir kural yok. Bazı hastalarda daha geleneksel yöntemlerle daha kolay sonuçlar almak mümkün oluyor. Ama özellikle alın mesafesi geniş ve uzun olan hastalarda endoskoba ihtiyaç duyabiliyoruz. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Op. Dr. Metin KeremClinic Arts Estetik KliniğGöz Kapağı DüşüklüğüGöz Altı TorbalarıGöz Kapağı Estetiği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ERİNÇ GÜRSES ile Sanatçı Kimliğine ve Sanatına Dair...
ERİNÇ GÜRSES ile Sanatçı Kimliğine ve Sanatına Dair...
Fotografın Aksakallı Bilge Dervişi; İSA ÇELİK
Fotografın Aksakallı Bilge Dervişi; İSA ÇELİK
KÖFTECİ SÜLEYMAN’I ÇOK SEVDİLER
KÖFTECİ SÜLEYMAN’I ÇOK SEVDİLER
UZMAN PSİKOLOG MELTEM AKHAN İLE RÖPORTAJ
UZMAN PSİKOLOG MELTEM AKHAN İLE RÖPORTAJ
MURAT ÇATAL : “Her yeni hayalim, yeni bir kitabımın başlangıcı”
MURAT ÇATAL : “Her yeni hayalim, yeni bir kitabımın başlangıcı”
MESELEYE, BİREYİN BİR ÖTEKİNE VERDİĞİ ZARAR ÜZERİNDEN DEĞİL, VERDİĞİ ZARARI  AHLAKİ OLARAK NASIL MEŞRULAŞTIRDIĞI AÇISINDAN BAKILMALI! 
MESELEYE, BİREYİN BİR ÖTEKİNE VERDİĞİ ZARAR ÜZERİNDEN DEĞİL, VERDİĞİ ZARARI  AHLAKİ OLARAK NASIL MEŞRULAŞTIRDIĞI AÇISINDAN BAKILMALI! 
ELİFGÜL: İNSANIN YAŞADIĞI HAYAT, SESİNDE TOPLANIRMIŞ!
ELİFGÜL: İNSANIN YAŞADIĞI HAYAT, SESİNDE TOPLANIRMIŞ!
KATERİNA STİL AKADEMİ... Hem Eğitim Merkezi Hem de Güzellik Merkezi
KATERİNA STİL AKADEMİ... Hem Eğitim Merkezi Hem de Güzellik Merkezi
YEŞİM KALE İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ
YEŞİM KALE İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول