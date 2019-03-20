Gökçe'den "Büyük Soru" Geldi

Yılın hit şarkılarından olan “Büyük Soru”nun söz ve müziği Murat Güneş’e ait. Şarkının düzenlemesinde ünlü Dj Suat Ateşdağlı’nın imzası var. “Büyük Soru”nun remix versiyonu Dj Yalçın Aşan tarafından hazırlandı. 2000'li yıllarda YouTube'un yaygınlaşmaya başladığı dönemde fenomen olan 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla tanıdığımız gökçe Kırgız ile geçmişe ve şimdiye dair bir araya geldik. Bilmediğiniz ve detaylı bilgilerle şimdi sizlerle...

Merhaba Gökçe nasılsın?

Çok teşekkür ediyorum. Seni gördüm çok daha iyi oldum Eif’ciğim.

Suat Ateşdağlı prodüktörlüğünde “Büyük Soru” şarkısı ile karşımıza çıktınız. Şarkıyı sevgili Murat Güneş yazmış şarkı sana nasıl geldi var mı bir hikâyesi?

‘Büyük Soru’yu Suat Ateşdağlı dinletti. Bir gün aradı ve “şarkın hazır” dedi. Şarkıyı dinledik ekipçe ve “tamam” dedik. İkinci bir şarkı dinlemeye bile gerek duymadım ve hemen çalışmalara başladık. 6 ay süren yoğun bir çalışmanın ardından şarkıyı sizlere emanet ettik…

Kimlerin emeği var şarkıda?

Kimler kimler yok ki! Unuttuklarım olduysa şimdiden özür diliyorum. Projenin prodüktörü ve aranjörü Suat Ateşdağlı sonrasında Yalçın Aşan, Gamze Bostan, Ali Bostan, Habil Ceyhan, Gülşen Aybaba, Veli Kuzlu’nun emekleri var.

Bizlerde klibi gördük bir kere her şeyden önce senin o olgunluğun, güzelliğin dikkat çekiyor. Nasıl geçti klip çekimleri?

Klipte büyümüş bir Gökçe’yi görebilirsiniz. Klip çekimim 18 saat sürdü, Kemerburgaz’da çektik. Suat Bey sağ olsun 20 dakikada geldi ve gitti. 22 kişiye yakın bir ekiple çalıştık, çok eğlenceli çok samimi bir çalışma oldu. Gülşen Aybaba’nın peşini bırakmaya niyetim yok.

Şarkının adı ‘Büyük Soru’ olunca sormak istedim; bazı sorular büyük müdür / ağır mıdır?



Bence ağırdır. Herkes kolay kolay altından kalkamaz diye düşünüyorum

Çok yeni olmasına rağmen şarkı nasıl gidiyor?

Şarkımız çıkalı 2 ay oldu Elif. İlk günden bugüne, her şey istediğim gibi gidiyor. Gözüm arkada kalmıyor, ekibim çok çalışkan. Şarkı istedim noktada ama yazın daha da iyi olacağına eminim. Şu an çok keyifli ve mutluyum.

Dj Yalçın Aşan tarafından şarkının remix versiyonu hazırlandığını da öğrendik. Şarkı zaten hareketliydi remixe neden ihtiyaç duydunuz?

Yalçını öncelikle çok seviyorum Çok iyi bir dost olmakla birlikte, çokta kavga ederiz ama geçicidir. Yalçın’ın bu projede olmasını çok istiyordum. İstediğim oldu bana bu güzel sürprizi yaptı ve iyi ki de yaptı. Yazın her şeyde büyük soru remixi dinleyeceksiniz. Emeğine ve yüreğine sağlık, buradan da tekrar çok teşekkür ediyorum.

İki sene önce yine Suat Bey ile ‘Son Rötuş’ şarkısı ile karşımıza çıkmıştın. Güzel şarkıydı sana dönüşleri nasıl oldu?

‘Son Rötuş’, çok özel ve önemli bir projedir. İnanır mısın bilmiyorum ama hala duyduğumda dinlediğim, okuduğumda gözlerim hafiften bir dolar… Çok anlamlı bir proje benim için ilk dinlediğim gün şarkıyı, tamam dedim 2 kere tekrar dinledim ve 30 dakika içinde demosunu okudum. Özel bir şarkı ben bunu kelimelerle ifade edemem!

Sesin oturdukça sadece sesini dinleyenler Ebru Gündeş sanıyor. Sende sesini benzetiyor musun?

Evet, böyle bir durum var. Aslında gurur duyuyorum ama sonra “taklit gibi” eleştirileri duyunca Ebru Gündeş şarkısı okumamaya özen gösteriyorum. Gerçi ne okursam okuyayım aynı ses tınısına sahibiz bunun önüne geçemiyorum.

Hatırladığım kadarıyla Ebru Gündeş’in ‘Fırtınalar’ şarkısını söylemiş ona da klip çekmiştin. Seviyor musun Ebru Gündeş şarkılarını? Tekrar bir şarkısı ile çıkacak olsan hangisini tercih edersin?

Ebru Gündeş şarkılarını tabi ki seviyorum. ‘Fırtınalar’ bir proje singledı mecbur çıkardık. Şimdi ki aklım olsa asla çıkartmazdım.

Biraz senden bahsedelim istiyorum bizim dönemin lise ve üniversiteye ilk başladığı yıllarda öyle bir şarkı çıkarmıştın ki. Hepimiz daha hiçbir şey görmemiş o güzel kalplerimize sevgimizi gömdük durduk. O şarkıyı sen mi yazmıştın?

Evet, tahlisiz bir şarkıydı. Ben hariç herkese ait bir şarkı oldu. İnanır mısın? Şarkıya 22 kişi sahip çıktı. Neyse ki günün sonunda herkes çok sevdi ve kalbine de gömdü. Ülkece bir dönem depresyona girdik ve bu hoşuma da gitti. Türkiye’nin ilk internet fenomeni oldum o yıllarda.

Peki, nasıl oldu internete şarkıyı vermesi, şarkının bu kadar tutması seni şaşırtmış mıydı yoksa bekliyor muydun?

Şarkıyı benim kız arkadaşım veriyor ve internet ortamında patlıyor. Ben hiç beklemiyordum gerçekten patlamasını yani ihtimal bile vermiyordum, çünkü sıradan bir insanın sıradan yaptığı bir müzikti. Şimdi olay nerelere geldi, yıl oldu 2019 ben şimdi ‘Büyük Soru’ diyorum. Gerçekten bu hayatta imkânsız diye bir şey yok…

Biraz gençliğine dönelim istiyorum. ‘Kalbime Gömerim’ şarkısı ile aklına gelen güzel bir anını benimle paylaşır mısın?

Hiç iyi bir anı yok diyebilirim. Zaten gömen bir şarkıda nasıl iyi bir anı olsun ki! Beni en çok üzen, etkileyen tek anı şarkımı dinleyip aşk acısı çeken bir kız çocuğunun intiharı olmuştu. O yıllar psikolojim çok bozulmuştu.

Nasıl bir aile yapın var, o zamanlar ailenin tepkisi ne oldu?

Ben asker kızıyım ve takdir edersin ki o disiplinle büyümüş bir kız çocuğuyum. Annem ve babam ile arkadaş gibiyiz. Ailem her zaman yanımda destekçim olmuştur. Onların desteği ve varlığı beni ayakta tutuyor.

2000'li yıllardan hemen hemen 10 yıl hiç yoktun bu süre zarfında neler yaptın?

Büyüdüm ve kendime geldim. Okulumu bitirdim ve bu sure zarfında sahnemi yapmaya devam ettim.

YouTube’nin ilk çıktığı zamanlardaki gerçek bir fenomeni olan kişisin. Şimdilerde 200 milyona yakın olan izlenme rekorları hakkında da doğru olmadığına inandığını söylediğin açıklamalar yaptın. Neden öyle düşünüyorsun?

Evet, öyle düşünüyorum. Çünkü o izlenmeler gerçek olsaydı şu an bizden 4/5 tane dünya starı çıkması gerekiyordu. Bunların hepsi satın alınan panellerle alakalı durumlar ve izlenmeler sahte. YouTube şimdi istatistiklerle ilgili çalışmalarını başlattı. Herkes patlayacak ve bu çalışma sonrasında gerçek ortaya çıkacak.

Peki gerçek sevilen ve izlenen sanatçı kitlesi nerede? Sanatçısı için ne yapıyor?

İzleyiciler artık dijital platformlarda. Kimse sanatçısı için bir şey yapmıyor sadece dinliyorlar. Aslında sektör artık kötüye gidiyor. Tabi ki herkes izleniyor ama günde 5 milyon değil. Konuları çarpıtmamak lazım…

Bu kadar sosyal medya demişken sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olması hakkında ne söylersin?

Sosyal medya da çok aktif birisiyim ve geçenlerde Instagram çöktü. 3 çocukla ortada kaldım resmen. Hayatımızda çok büyük rol oynuyor sosyal medya, herkes hayatını orada yaşıyor. Aslında bu kötü bir şey çünkü sohbet etmeyi konuşmayı unuttuk. Günümüz dijital çağ olduğu için bunun önüne de artık geçilemez.

Şimdiki fenomenleri nasıl değerlendiriyorsun?

Herkesin yolu açık olsun.

Çok fazla genç şarkıcı var ki hatta İrem Derici bu konu hakkında her üç aileye bir şarkıcı düşüyor diye demeçte bulunmuştu. Sende katılıyor musun?

İrem kesinlikle doğru söylemiş. Şimdilerde herkes şarkıcı, solist ve single yapıyor. Bu durumlara çok karşıyım. Çünkü yıllarını bu işe verip hak ettiği yere gelememiş canla başla çalışan bütün emekçi arkadaşlarıma üzülüyorum. Sonra tek şarkıyla, şarkıcıyım diye geçinenlere ve prim veren insanlara sinirleniyorum.

Sen eskiden o kadar büyük kitlelere ulaşmışken okuluna devam etmek istemiştin. Bu kesin ki çok daha iyi yerlerde olacağını bile bile kabul etmedin. Bunun en büyük nedeni nelerdir? Peki, pişman mısın?

Pişman değilim iyi ki de yapmışım, öncelikle okulumu bitirmem gerekiyordu. Olması gereken buydu. Sonra da büyümem gerekiyordu küçük yaşta bu hayatı kaldıramayabilirdim. O dönem psikolojim çok bozulmuştu.

Yakında bahar ayı da geliyor. Şimdiden konser ve sahne projelerine başladınız mı?



Çok yoğunuz inan, Suat Bey ile turnedeyiz şu an Almanya turnemiz devam ediyor. Yaz konserleri başlayacak ve yeni proje de var, malum işten başımızı kaldıramıyoruz.

Sahnelerinde ne tür şarkılara yer veriyorsun?



Ben güncel pop repertuvarı yapıyorum. Son çıkan şarkıları beğenirsem alıyorum repertuvara, ama genelde son söz gelen dinleyicinin oluyor, sahnemde isteklere yer veriyorum ve gelen istekler slow ağırlıklı diyebilirim... Her tarzdan okuduğum içinde genelde sorun olmuyor ama benim dinleyicim Gökçe Kırgız’dan ne istediğini bilen bir kitle.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizimle olacaksın?

Haziran da bir cover çalışmam olacak. Kasım’da bir slow yapacağım ama öyle böyle bir slow değil çok ağlayacağız. 2020 Mayıs ayında ise beklenen albümü çıkaracağım. Şuan deliler gibi çalışıyorum ve şarkılarımı seçiyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Herkese çok teşekkür ediyorum. En kısa zaman da yeni proje ile buluşacağız, Yeni şarkı gelene kadar sizlere büyük soruyu sormaya devam edeceğim ve sizleri seviyorum.

Doğum tarihi: 29.10.1991

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Vicdanım

Sevmediği huyu: İnat

Uğurlu sayısı:8

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Casper

Söyleşi: Elif Günay